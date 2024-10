Ein Plan zur Liquidierung des nördlichen Gazastreifens gewinnt an Fahrt

Während sich israelische Minister, Generäle und Wissenschaftler auf eine entscheidende neue Phase des Krieges vorbereiten, würde die Operation „Aushungern und Vernichten“ so aussehen.

Das Datum ist Oktober, November oder Dezember 2024 oder vielleicht Anfang 2025. Das israelische Militär hat soeben eine neue Operation im nördlichen Gazastreifen eingeleitet – „Operation Ordnung und Säuberung“, wie wir sie nennen. Die Armee ordnet die vorübergehende Evakuierung aller palästinensischen Bewohner nördlich des Netzarim-Korridors „zu ihrer persönlichen Sicherheit“ an und erklärt, dass „die IDF in den kommenden Tagen erhebliche Maßnahmen in Gaza-Stadt ergreifen wird und vermeiden will, dass Zivilisten zu Schaden kommen.“

Der Befehl ist ähnlich dem dem Befehl, das Militär den am 13. Oktober 2023 an die mehr als 1 Million Palästinenser, die zu diesem Zeitpunkt in Gaza-Stadt und Umgebung lebten. Aber es ist jedem klar, dass Israel dieses Mal etwas ganz anderes vorhat.

Während Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant über die wahren Ziele der Operation Stillschweigen bewahren, geben Finanzminister Bezalel Smotrich und der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, sowie andere Minister der extremen Rechten diese offen zu erkennen. Hier zitieren sie ein Programm das das „Forum der Reservekommandeure und -kämpfer“ unter der Leitung von Generalmajor (a.D.) Giora Eiland vor einigen Wochen vorgeschlagen hat: alle Bewohner des nördlichen Gazastreifens sollen innerhalb einer Woche das Gebiet verlassen, bevor eine vollständige Belagerung verhängt wird, einschließlich der Abriegelung aller Wasser-, Lebensmittel- und Treibstofflieferungen, bis sich die Verbliebenen ergeben oder verhungern.

Auch andere prominente Israelis haben in den letzten Monaten das Militär aufgefordert, eine Massenvernichtung im nördlichen Gazastreifen durchzuführen. „Entfernen Sie die gesamte Zivilbevölkerung aus dem Norden, und wer dort zurückbleibt, wird rechtmäßig als Terrorist verurteilt und einem Prozess des Aushungerns oder der Ausrottung unterworfen“, erklärte Prof. Uzi Rabi, ein leitender Wissenschaftler der Universität Tel Aviv, erläuterte in einem Radiointerview am 15. September. Und im August, laut einem Bericht in Ynet, hatten Minister der Regierung Netanjahu bereits im August gedrängt, den nördlichen Gazastreifen von seinen Bewohnern zu „säubern“.

Ein weiterer Vorschlag wurde im Juli von mehreren israelischen Akademikern verfasst und trägt den Titel „Von einem mörderischen Regime zu einer gemäßigten Gesellschaft: Die Transformation und der Wiederaufbau von Gaza nach der Hamas“. Diesem Plan zufolge, der den israelischen Entscheidungsträgern vorgelegt wurde, ist die „totale Niederlage“ der Hamas eine Voraussetzung für die Einleitung eines Prozesses der „Deradikalisierung“ der Palästinenser in Gaza. „Es ist wichtig, dass die palästinensische Öffentlichkeit die Niederlage der Hamas auf breiter Basis wahrnimmt“, so die Autoren des Plans und fügten hinzu: „‚Erste Hilfe‘ kann in den von der Hamas gesäuberten Gebieten beginnen.“ Einer der Autoren des Vorschlags, Dr. Harel Chorev, ein leitender Forscher am Moshe Dayan Center, an dem auch Rabi arbeitet, drückte seine volle Unterstützung für Eilands Plan aus.

Doch zurück zu unserem Szenario: Die „Operation Ordnung und Säuberung“ läuft an, und trotz der Evakuierungsbefehle der Armee bleiben etwa 300 000 Palästinenser in den Ruinen von Gaza-Stadt und Umgebung und weigern sich, diese zu verlassen. Vielleicht bleiben sie, weil sie gesehen haben, was mit ihren Nachbarn geschah, die zu Beginn des Krieges in dem Glauben, es handele sich um eine vorübergehende Evakuierung, die Straßen des südlichen Gazastreifens ohne sicheren Unterschlupf verlassen hatten und bis heute durchstreifen. Vielleicht, weil sie Angst vor der Hamas haben, die die Bewohner auffordert, sich den Evakuierungsbefehlen Israels zu widersetzen. Oder vielleicht, weil sie glauben, nichts mehr zu verlieren zu haben.

In jedem Fall verhängt die Armee innerhalb einer Woche eine vollständige Blockade gegen alle, die sich noch im nördlichen Gazastreifen aufhalten. Die Hamas-Kämpfer – das Eiland-Dokument schätzt, dass sich noch 5.000 im Norden befinden, aber niemand kennt ihre wahre Zahl – weigern sich, sich zu ergeben. Über das internationale Fernsehen und die sozialen Medien verfolgen Menschen auf der ganzen Welt, wie Gaza-Stadt von einer Massenverhungerung heimgesucht wird. „Wir würden lieber sterben als zu gehen“, sagen die Bewohner gegenüber Journalisten.

Im israelischen Fernsehen sind die Kommentatoren nicht davon überzeugt, dass ein solcher Schritt ausschlaggebend für den Sieg im Krieg sein wird. Aber sie sind sich einig, dass eine „Kampagne des Aushungerns und der Vernichtung“ der Armee vorzuziehen ist, die im Gazastreifen weiter auf der Stelle tritt. Einige Stimmen in den Studios warnen vor dem möglichen Schaden für die Öffentlichkeitsarbeit Israels, aber dennoch findet der Plan die Unterstützung der Mehrheit der jüdisch-israelischen Öffentlichkeit. Palästinensische Bürger Israels, die ihre Proteste gegen den Völkermord verstärken, werden verhaftet, selbst wenn sie im Internet darüber schreiben, und die Polizei unterdrückt gewaltsam Demonstrationen der radikalen Linken.

US-Außenminister Antony Blinken bringt seine Besorgnis zum Ausdruck, bekräftigt, dass Washington sich für die territoriale Integrität des Gazastreifens und die Zwei-Staaten-Lösung einsetzt, und warnt, dass diese jüngste Kampagne die Verhandlungen über ein Geiselabkommen sabotieren könnte – doch Netanjahu zeigt sich unbeeindruckt. Unter dem Druck der Rechten, die in der Vertreibung der Bewohner von Gaza-Stadt die Möglichkeit sieht, das Gebiet komplett zu plätten und zu errichten Siedlungen auf top den the Trümmern beginnt die Armee mit der von Rabi beschriebenen „Ausrottungsphase“.

Seit die Armee behauptet, dass Zivilisten den nördlichen Gazastreifen verlassen können – obwohl Soldaten wahllos auf palästinensische Zivilisten schießen und diese töten , wenn sie versuchen, die Stadt zu verlassen – behandelt sie jeden, der in der Stadt bleibt, als Terrorist. Eine solche Strategie deckt sich mit dem, was Oberstleutnant A., Kommandeur des Drohnengeschwaders der israelischen Luftwaffe, gegenüber Ynet im August über die Operation zur Befreiung der Geiseln im Lager Nuseirat sagte: „Jeder, der nicht geflohen ist, auch wenn er unbewaffnet war, war für uns ein Terrorist. Jeder, den wir getötet haben, hätte getötet werden müssen.“

Gaza-Stadt ist völlig zerstört, und in den Trümmern liegen die Leichen von Tausenden oder vielleicht Zehntausenden von Palästinensern. Niemand kennt die genaue Zahl, denn das Gebiet bleibt eine „geschlossene Militärzone“. Die Operation Ordnung und Säuberung wird als Erfolg gewertet. Die Armee bereitet, wie im Eiland-Plan vorgeschlagen, ähnliche Operationen in Khan Younis und Deir al-Balah vor. In Abstimmung mit den Feldkommandeuren und offenbar ohne die Zustimmung des Generalstabs wird die wiederbelebte Bewegung zur Wiederbesiedlung des Gazastreifens, die schon lange waitingin den the Startlöchern mit der Gründung der ersten neuen Gemeinden in Gebieten, die von Palästinensern „gesäubert“ wurden.

Ein wahrscheinliches, aber nicht unausweichliches Szenario

Es ist nicht sicher, dass dieses Szenario eintreten wird. Es kann an verschiedenen Stellen vereitelt werden: Die Armee könnte deutlich machen, dass sie weder an einer vollständigen Besetzung des Gazastreifens noch an der Wiedereinsetzung einer Militärregierung dort interessiert ist. Das Militär ist sich bewusst, dass eine solche groß angelegte Operation zur Hinrichtung der verbleibenden Geiseln führen könnte, wie geschehenin Rafah und es möchte nicht für deren Ermordung verantwortlich sein. Es befürchtet auch, dass eine solche groß angelegte Operation in Gaza eine stärkere Reaktion der Hisbollah und damit einen intensiven Zweifrontenkrieg oder vielleicht sogar mehr auslösen könnte.

Trotz aller Nachsicht , die die US-Regierung gegenüber Israels völkermörderischen Aktionen in Gaza gezeigt hat – Aushungern und Aushungern und Auslöschen Zehntausende von Palästinensern ausgehungert und vernichtet – könnte die nächste Stufe selbst für den selbsternannten „zionistischen“ Präsidenten Joe Biden und die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, die von „palästinensischem Leid“ spricht, zu viel sein. Dies könnte der Schritt sein, der den Internationalen Gerichtshof (IGH) dazu zwingen wird, zu erklären, dass Israel begeht Völkermord und den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) dazu veranlassen auszustellen arrest Haftbefehle und zwar nicht nur für Netanjahu und Gallant.

Die europäischen Länder, die bisher zögerten, Israel mit Sanktionen zu belegen, könnten nun voll einsteigen. Netanjahu könnte zu dem Schluss kommen, dass der internationale Preis einer solchen Operation zu hoch sein wird – den Wünschen seiner rechten Verbündeten zum Trotz.

Auch die israelische Gesellschaft kann Hindernisse für die Umsetzung des Plans darstellen. Wie die Massendemonstrationen mass Massendemonstrationen der letzten Wochen deutlich gemacht haben, haben große Teile der jüdisch-israelischen Öffentlichkeit den Glauben an die Versprechen der Regierung vom „totalen Sieg“ in Gaza oder an die Vorstellung verloren, dass „nur militärischer Druck die Geiseln befreien wird“. Angeführt von den Familien der Geiseln – die seit der kürzlichen Hinrichtung der sechs Geiseln in einem Tunnel in Rafah durch die Hamas radikalisiert sind – wollen Hunderttausende Israelis offenbar nicht nur die Geiseln nach Hause zurückkehren sehen, sondern auch den Krieg hinter sich lassen. Der Rabi-Eiland-Plan, der den Krieg in Gaza mit Sicherheit verlängern und die Rückkehr der verbleibenden Geiseln wahrscheinlich verhindern wird, könnte von Hunderttausenden Demonstranten aus genau diesen Gründen abgelehnt werden.

Wir müssen jedoch auch zugeben, dass das von mir oben skizzierte Szenario nicht weit hergeholt ist. Seit dem 7. Oktober hat sich in der israelischen Gesellschaft ein beschleunigten Prozess der Entmenschlichung Es ist schwer vorstellbar, dass die Armee sich weigert, einen solchen Vernichtungsfeldzug durchzuführen, vor allem, wenn er in Etappen abläuft: zuerst die Vertreibung der meisten Bewohner, dann die Belagerung und erst dann die Beseitigung der Verbliebenen.

Es geht nicht nur um die Rache für die von der Hamas am 7. Oktober begangenen Gräueltaten. Nach der verzerrten Logik, die die israelische Politik gegenüber den Palästinensern bestimmt, besteht die einzige Möglichkeit, die „Abschreckung“ nach der militärischen Demütigung vom 7. Oktober wiederherzustellen, in der vollständigen Zerschlagung des palästinensischen Kollektivs, einschließlich seiner Städte und Institutionen.

Für einige mag es einfach sein, die israelischen Vorschläge, die Arbeit im nördlichen Gazastreifen „zu Ende zu bringen“, als völkermörderischen Bombast abzutun, der wahrscheinlich nicht ausgeführt wird. Aber sie wurden von Eiland, Rabi und anderen einflussreichen Leuten ausgearbeitet – nicht nur von denen aus dem „messianischen“ Kreis von Ben Gvir und Smotrich. Und unabhängig davon, was in den kommenden Monaten geschehen wird, zeigt allein die Tatsache, dass offene Vorschläge zur Aushungerung und Ausrottung von Hunderttausenden von Menschen zur Debatte stehen, wo die israelische Gesellschaft heute steht.

Anmerkung: Dieser Artikel wurde überarbeitet, um klarzustellen, dass der oben erwähnte akademische Vorschlag mit dem Titel „Von einem mörderischen Regime zu einer gemäßigten Gesellschaft: die Transformation und Rehabilitation des Gazastreifens nach der Hamas“ weder Aushungerung noch Ausrottung befürwortet, obwohl einer der Autoren den Rabi-Eiland-Plan unterstützt und sogar eine Verbindung zwischen den beiden Vorschlägen hergestellt hat.

Unser Team ist erschüttert von den schrecklichen Ereignissen des jüngsten Krieges. Die Welt ist erschüttert von Israels beispiellosem Angriff auf den Gazastreifen, der den belagerten Palästinensern massive Verwüstung und Tod gebracht hat, sowie von dem grausamen Angriff und den Entführungen durch die Hamas in Israel am 7. Oktober. Unsere Herzen sind bei all den Menschen und Gemeinschaften, die dieser Gewalt ausgesetzt sind.

Wir befinden uns in einer außerordentlich gefährlichen Zeit in Israel-Palästina. Das Blutvergießen hat ein extremes Ausmaß an Brutalität erreicht und droht, die gesamte Region zu erfassen. Die ermutigten Siedler im Westjordanland, die von der Armee unterstützt werden, nutzen die Gelegenheit, um ihre Angriffe auf Palästinenser zu intensivieren. Die rechtsextremste Regierung in der Geschichte Israels geht verstärkt gegen Andersdenkende vor und nutzt den Deckmantel des Krieges, um palästinensische Bürger und linke Juden, die gegen ihre Politik protestieren, zum Schweigen zu bringen.

Diese Eskalation hat einen ganz klaren Hintergrund, über den +972 in den vergangenen 14 Jahren berichtet hat: Der wachsende Rassismus und Militarismus der israelischen Gesellschaft, die verfestigte Besatzung und Apartheid sowie die normalisierte Belagerung des Gazastreifens.

Wir sind gut aufgestellt, um über diesen gefährlichen Moment zu berichten – aber wir brauchen dazu Ihre Hilfe. Diese schreckliche Zeit wird die Menschlichkeit all derer herausfordern, die sich für eine bessere Zukunft in diesem Land einsetzen. Palästinenser und Israelis sind bereits dabei, sich zu organisieren und Strategien zu entwickeln, um den Kampf ihres Lebens zu führen.