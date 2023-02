Die verborgene Wahrheit hinter Chinas Spionageballons

Das Pentagon, das Außenministerium und der Nationale Sicherheitsrat sind bemüht, Chinas Überflüge herunterzuspielen, während das Gespenst eines „Deep State“-Deals aufkommt

In Washington herrscht Verwirrung über Ballons und andere unidentifizierte Flugobjekte, von denen bereits vier abgeschossen wurden. Was ist ihr Zweck? Wird es noch mehr davon geben? Woher kommen sie alle und auf wessen Befehl?

Der allgemeine Konsens in Washington, der vom Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, zum Ausdruck gebracht wurde, ist, dass es sich bei allen „Objekten“ um Ballons handelt, auch wenn das Weiße Haus Schumer für diese Behauptung verurteilt hat.

Ebenso besteht allgemeines Einvernehmen darüber, dass es sich bei all diesen „Objekten“ um verschiedene Arten von chinesischen Ballons handelt.

Der letzte Abschuss am 12. Februar war ein sechseckiger Ballon, der über dem Huronsee abgeschossen wurde. Es ist bekannt, dass dieser Ballon, wie auch frühere, Montana überquert hat und über den strategischen Raketenstellungen der US-Luftwaffenbasis Malmstrom operierte.

Dies ist einer von drei Standorten auf US-Territorium, an denen Minuteman III MIRV-Raketen in unterirdischen Silos stationiert sind. Die beiden anderen befinden sich in Minot, North Dakota, und auf der Francis E Warren Air Force Base in Wyoming.

Aus der Beschwerde des Weißen Hauses an Schumer geht hervor, dass der Nationale Sicherheitsrat, das Außenministerium und das Pentagon ein starkes Interesse daran haben, die Ballonoperationen Chinas herunterzuspielen.

Es ist zum Beispiel mehr als deutlich, dass diese Eingriffe seit mindestens einigen Jahren andauern und systematisch vertuscht wurden. Die einzige vernünftige Erklärung für eine solche Vertuschung ist, dass man eine Konfrontation mit China vermeiden will.

Die wichtigste Frage ist jedoch, warum China so sehr darauf bedacht ist, die strategischen Basen und Raketenabwehrsysteme der USA zu überwachen.

China hat ein offensichtliches Spionageinteresse an der Francis E Warren Air Force Base. Bild: US Air Force / Airman 1st Class Darius Frazier

Die Antwort könnte lauten, dass China entweder eine Erstschlagskapazität gegen das Heimatland der USA vorbereitet oder die USA schachmatt setzen will, falls sie sich in chinesische Angelegenheiten einzumischen drohen, oder beides.

China verfügt heute über größere ICBM-Kapazitäten als die USA, und die meisten dieser Raketen sind Festkörperraketen, die bei Bedarf schnell gestartet werden können.

Im Gegensatz zu den USA, die sich auf Raketensilos und Atom-U-Boote verlassen, die beide kein Erstschlagsystem darstellen, kombiniert China feste, gehärtete Abschussrampen mit Interkontinentalraketen, die sich auf Eisenbahnlinien oder Straßen bewegen können, so dass sie schwer zu finden und zu zerstören sind.

In der Vergangenheit haben sich die USA auf das Paradigma der gegenseitig zugesicherten Zerstörung verlassen, um sich vor nuklearen Angriffen zu schützen. Dieses als MAD-Doktrin bekannte Konzept funktionierte während des Kalten Krieges recht gut, sodass sich sowohl die USA als auch Russland (UdSSR) auf eine Begrenzung der Zahl der Raketen und der ballistischen Raketenabwehr einigten.

Im Gegensatz zu Russland und den USA hat sich China jedoch nie an den Begrenzungen der Raketenanzahl beteiligt und hat in letzter Zeit seine taktischen und strategischen Atomraketenfähigkeiten rasch ausgebaut.

Der jüngste Ballon, der über dem Huronsee abgeschossen wurde, ist wahrscheinlich nur die Ballonkomponente. Piloten, die mit der Zerstörung des Ballons beauftragt waren, sahen „Schnüre“ oder Drähte von dem achteckigen Objekt herabhängen, was darauf schließen lässt, dass die Nutzlast bereits abgetrennt und möglicherweise zerstört worden war.

Der erste große Ballon, der über die Vereinigten Staaten flog und über Myrtle Beach, South Carolina, abgeschossen wurde, war offenbar mit einem Sprengstoffpaket ausgestattet, das die Nutzlast zerstören sollte, bevor sie geborgen werden konnte.

Auf dem Video dieses Ballonabschusses ist deutlich eine zweite Explosion zu hören, lange nachdem die AIM-9X den Ballon aufgelöst hat. Der jüngste Ballonabschuss am Huronsee könnte sich wiederholen. Über die beiden anderen abgeschossenen Ballons, einer vor der Nordküste Alaskas und der andere über dem kanadischen Luftraum, gibt es keine öffentlichen Informationen.

Solange ein Teil der Instrumente nicht geborgen ist, werden die US-Behörden nichts über die Fähigkeiten der Ballons wissen. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass die Öffentlichkeit die wahre Geschichte erfährt. Bislang haben die USA die Fakten verschwiegen und weit weniger zugegeben, als bereits bekannt ist.

Die USA haben in den vergangenen Tagen mehrere Objekte abgeschossen, bei denen es sich um chinesische Spionageballons handeln soll. Bild: ABC News / Screengrab

In der Zwischenzeit gibt es ernsthafte Fragen zu Chinas Absichten. Warum sollte China eine Reihe von Überwachungsballons über sensible US-Standorte schicken – und das zu einer Zeit, in der China mit ernsten internen Problemen zu kämpfen hat und die Führung von Präsident Xi Jinping infrage gestellt ist?

Operiert das chinesische Militär mit Xis (und des Politbüros) ausdrücklicher Genehmigung, oder ist die Ballon-Eskapade eine vom Militär geführte Herausforderung an die derzeitige Regierung? Oder ist es möglich, dass diese Überflüge zur Routine geworden sind, weil die USA davon wussten, aber nie protestiert haben?

Niemand kann diese Frage bisher beantworten, außer der Feststellung, dass es ein äußerst gefährlicher politischer Fehltritt der USA war, die Überflüge nicht zu melden und China nicht zurückzudrängen. Noch bedrohlicher ist die zusätzliche Möglichkeit, dass hochrangige US-Beamte nie darüber informiert wurden, was den Verdacht auf eine nicht rechenschaftspflichtige Operation des „tiefen Staates“ aufkommen lässt.

Es wäre eine Ironie des Schicksals, wenn Xi und/oder Biden – wie offenbar auch Trump vor ihm – im Dunkeln gelassen worden wären, bevor das Geheimnis entdeckt und aufgedeckt wurde.

In den USA besteht ein breiter Konsens darüber, dass Chinas Überflüge über US-Territorien und US-Stützpunkte im Ausland (wie Guam) aufhören müssen, entweder mit Zustimmung oder mit Gewalt.

Trotz der Bemühungen, die Quelle der Überflüge weiterhin zu vertuschen und zu verschweigen, wird jeder US-Präsident als Oberbefehlshaber energische Maßnahmen ergreifen müssen.

Doch selbst während dieser Artikel geschrieben wird, hat die Regierung Biden keinen erkennbaren oder signifikanten Protest gegenüber China geäußert. Der Druck wird zunehmen, dass sich das ändert, und zwar zeitnah.

China sollte sich darüber im Klaren sein, dass es keinen Freifahrtschein mehr hat, um in das US-Territorium einzudringen, und dass die Fortsetzung der Überflüge zu einem echten und offenen Konflikt führen könnte.