„Wir befinden uns jetzt in einem endlosen Krieg“.

Ein französischer Historiker, der den Zusammenbruch der Sowjetunion mehr als ein Jahrzehnt im Voraus genau vorausgesagt hat, ist der Meinung, dass der Dritte Weltkrieg aufgrund des Konflikts in der Ukraine bereits begonnen hat.

Dies sagte Emmanuel Todd, einer der führenden Intellektuellen Frankreichs, in einem Interview mit der Zeitung „Le Figaro“.

„Es ist offensichtlich, dass der Konflikt, der ursprünglich ein begrenzter Territorialkrieg war, sich zu einer globalen wirtschaftlichen Konfrontation zwischen dem gesamten Westen auf der einen Seite und Russland, unterstützt von China, auf der anderen Seite entwickelt hat. Er ist zu einem Weltkrieg geworden“, sagte Todd.

Todd fügte hinzu, dass „der Widerstand der russischen Wirtschaft das imperiale System der USA in den Abgrund treibt“ und dass Biden sich „beeilen“ müsse, um ein „fragiles“ Amerika zu retten.

Nach Ansicht des Historikers ist die Kontrolle der USA über das Weltfinanzsystem in Gefahr, weil der Widerstand der russischen Wirtschaft gegen die Sanktionen „das amerikanische imperiale System“ an den Abgrund drängt, während Russland immer noch in der Lage ist, sich auf China als Geldgeber zu verlassen.

Todd sagt, Amerika könne sich nicht aus dem Konflikt zurückziehen, es könne nicht loslassen, weil es keine Ausstiegsstrategie habe und der Einsatz zu hoch sei.

„Deshalb befinden wir uns jetzt in einem endlosen Krieg, in einer Konfrontation, deren Ergebnis der Zusammenbruch des einen oder des anderen sein muss“, so der Intellektuelle.

Todd ist eine weithin anerkannte Persönlichkeit, da er den Zusammenbruch der Sowjetunion 14 Jahre vor dessen Eintreten genau voraussagte.

Wie wir im letzten Monat hervorgehoben haben, warnte das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, dass jeder Versuch, Russland durch „Verrückte“ zu zerstören, die versuchen, ihre Werte durchzusetzen, zum „Ende der Welt“ führen wird.

„Wir beten zum Herrn, dass er diese Verrückten erleuchtet und ihnen hilft zu verstehen, dass jeder Wunsch, Russland zu zerstören, das Ende der Welt bedeuten wird“, sagte Patriarch Kirill.

Auch Elon Musk warnte kürzlich, dass „die meisten die Gefahr“ eines neuen globalen Konflikts nicht erkennen würden.

Auch Donald Trump warnte kürzlich: „Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs“, und in einem Wahlkampfvideo von letzter Woche erklärte er: „Wenn ich Präsident wäre, hätte es den Russland-Ukraine-Krieg nie gegeben … nicht in einer Million Jahren.“