„Ich bin stolz darauf, heute ankündigen zu können, dass die von meinem Mann ins Leben gerufene Clinton Global Initiative eng mit SEWA und unseren Partnern, der America-India Foundation, dem Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center, der Desai Foundation, der Rockefeller Foundation, dem Council for Inclusive Capitalism und der Algorand Foundation, zusammenarbeiten wird, um einen mit 50 Millionen Dollar ausgestatteten Global Climate Resilience Fund für Frauen ins Leben zu rufen“, sagte die ehemalige Außenministerin während einer Rede in Gujarat, Indien.

Die böse Hexe ist in Indien, um anzukündigen, dass ihre Stiftung mit der Self Empowered Women Association (SEWA) zusammenarbeiten wird, um Frauen besser auf den Klimawandel vorzubereiten.

🤮The wicked witch is in India to announce that her foundation will be working with the Self Empowered Women Association (SEWA), to better prepare women for climate change. pic.twitter.com/MpIflQhxBs