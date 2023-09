Am 24. Juli wurde bekannt, dass der neuseeländische Zweig von Transparency International den fachlichen Rat einiger der größten und berüchtigtsten Lobbying-Firmen des Landes in Anspruch genommen hat, um die ethischen Standards in der politischen und unternehmerischen Lobbying-Branche zu verbessern. Ein lokaler Geschäftsmann, der unabhängig davon angeboten hatte, TINZ bei der Säuberung des Sektors zu unterstützen, meldete sich.

Sie zeigten sich „erstaunt“ und verglichen TINZs Konsultation hochrangiger Lobbyisten zur Säuberung ihrer eigenen Branche mit „der Rekrutierung von Bandenmitgliedern durch die Polizei zur Festlegung neuer Regeln für die Verfolgung flüchtiger Autofahrer“. Doch wer die Geschichte von Transparency International kennt, wird kaum überrascht sein.

Transparency International (TI) wurde 1993 von Apparatschiks der Weltbank gegründet und hat schonungslos die Korruption im öffentlichen Sektor des globalen Südens aufgedeckt, während die von der Regierung ermöglichte Kriminalität in den reichen Ländern nicht untersucht wurde. Mit anderen Worten, sie ist ein Mittel, um die Privatisierung in Übersee zum Nutzen westlicher