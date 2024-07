Die Vereinigten Staaten von Israel

Hans-Jürgen Geese

Der Israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wird am 24. Juli vor den versammelten amerikanischen Abgeordneten und Senatoren im Repräsentantenhaus in Washington eine Rede halten. Die U.S. Politiker haben verlautbaren lassen, dass sie versuchen werden, die Anzahl der beim letzten Besuch von Netanjahu gespendeten 55 stehenden Ovationen am 24. Juli zu überbieten. Keinem anderen Politiker auf Erden wird solch Ehre zuteil. Warum machen die das?

„The Lancet“ ist eine der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt. Dort erschien vor ein paar Tagen ein Artikel, in dem die Behauptung aufgestellt wurde, dass mittlerweile fast 190.000 Palästinenser in Gaza von den Israelis getötet wurden. In Gaza findet Massenmord in einem gigantischen Ausmaß statt. Warum also wollen amerikanische Politiker einen Verbrecher ehren?

Israel und seine Mythen stehen unter Naturschutz

Früher war ein Antisemit ein Mensch, der die Juden nicht mochte. Heute ist ein