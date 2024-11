Die Vereinigten Staaten von Zionerica™ salben einen neuen Kaiser

Von 009

Ich habe am Sonntag mit dem Schreiben dieses Artikels begonnen, zwei Tage vor der Wahl am 5. November, weil ich bereits wusste, wer gewinnen würde, oder genauer gesagt, ich wusste, wer verlieren würde. Die große Mehrheit der Amerikaner war mit dem Gewinner beschäftigt, aber ich bin viel mehr mit dem Verlierer (den Verlierern) beschäftigt.

Wir alle werden die Wahl verlieren.

Die Lebensqualität aller wird durch die Wahlergebnisse beeinträchtigt werden. Mit allen meine ich den gesamten Planeten.

Ich traf Chris Hedges 2019 in Denver, Colorado, in einem Buchladen, wo er sein neues Buch bewarb: America: The Farewell Tour (Amerika: Die Abschiedstournee), eine literarische Anklage und Verurteilung der amerikanischen Führungsschicht:

„Die US-Regierung, die der Macht der Konzerne untergeordnet ist, ist zu einer Farce geworden. Die letzten Überreste der Rechtsstaatlichkeit lösen sich in Luft auf. Die Kleptokraten plündern und rauben offen. Programme, die zum Schutz des Gemeinwohls eingeführt wurden – öffentliche Bildung, Sozialleistungen und Umweltvorschriften – werden abgebaut. Das aufgeblähte Militär, das das Mark der Nation aussaugt, ist unangreifbar. Armut ist für die Hälfte der Bevölkerung ein Albtraum. Farbige Arme werden auf der Straße ungestraft niedergeschossen. Unser Gefängnissystem, das größte der Welt, ist mit Mittellosen gefüllt. Es gibt keinen Mangel an Künstlern, Intellektuellen und Schriftstellern, von Martin Buber und George Orwell bis hin zu James Baldwin, die uns davor warnten, dass diese dystopische Ära schnell näher rückt. Aber in unserer Disneyfizierten Welt der berauschenden und endlosen Bilder, des Selbstkults und des vorsätzlichen Analphabetismus haben wir nicht zugehört. Wir werden für unsere Nachlässigkeit bezahlen.“

Ich wohnte damals bei amerikanischen Freunden, aber sie weigerten sich, mich zur Signierstunde zu begleiten. Einer meiner Freunde, ein überzeugter Demokrat, sagte, er würde „niemals so ein Buch lesen“, weil Amerika „gerettet werden könnte“ und „alles gut werden würde, sobald die Demokraten wieder an der Macht wären“.

Und schauen Sie, wie das ausgegangen ist.

Wenn Chris Hedges ein Rammbock ist, der die Burgtore einschlägt, dann ist Caitlin Johnstone ein Maschinengewehr, dessen Schnellfeuerkugeln täglich auf die Mauern des Imperiums einschlagen.

In ihrer Schmährede vor der Wahl:

„Um Harris oder Trump zu unterstützen, muss man die Mordlust und Verderbtheit des US-Imperiums, dem sie beide dienen, extrem ignorieren. Nur wer das gewaltige Ausmaß des Machtmissbrauchs der US-Machtstruktur nicht erkennt und versteht, kann diese beiden Kandidaten als bedeutsam unterschiedlich betrachten – geschweige denn einen von ihnen als anständig genug ansehen, um ihn zu unterstützen.“

Wenn die führenden Meinungsmacher und Intellektuellen eines Landes den Boden verachten, auf dem seine Herrscher wandeln, ist es Zeit für eine Revolution, oder es geht den Bach runter.

Unterdessen riskieren die euphorischen Republikaner eine schwere Überdosis an Hoffnung – sie sind im Delirium, nachdem sie die nervigen kommunistischen, sozialistischen, wachen, liberalen Demokraten besiegt haben:

Kommentatoren wie Whitney Webb, die das enzyklopädische Werk One Nation, Under Blackmail (Eine Nation, unter Erpressung) verfasst hat, sind weitaus nüchterner.

In ihrem Beitrag von dieser Woche sagt sie, dass sie gerne klare Argumente dafür vorbringen wird, warum sie der MAGA-Eroberung von Zionerica™ und seinem neuen Kaiser skeptisch gegenübersteht:

Der Leiter des Übergangsteams von Trump sagt, dass RFK im HHS keine Rolle spielen wird und nur Zugang zu Impfstoffdaten haben wird, im Gegensatz zu dem, was öffentlich propagiert wurde. Als Trump das letzte Mal im Amt war, deregulierte er GVO-Nutzpflanzen und -Pflanzen in großem Umfang. JD Vance, Vivek und Musk sind stark in der Biotechnologie engagiert, einschließlich biotechnologischer „Gesundheitsprodukte“ wie mRNA-Impfstoffe, die Trump letztes Mal über Op Warp Speed unterstützte und sich noch nicht öffentlich für seine Politik in der Covid-Ära entschuldigt hat. Apropos diese Politik: Trump ließ Larry Fink die Finanzpolitik der Covid-Ära entwerfen, in der die USA mehr Dollar druckten als jemals zuvor in der Geschichte, und die bereits vor der Ausrufung einer Pandemie begann und zu einem massiven Transfer von der Main Street zur Wall Street führte. Trump setzte sich 2016 für die Regulierung der Wall Street und die Wiedereinführung des Glass-Steagall-Gesetzes ein, deregulierte die Wall Street jedoch weiter und trug so zur Entstehung der Bankenkrise von 2023 bei, die mit SVB begann. Trump warb damit, WikiLeaks zu „lieben“, ließ dann aber Mike Pompeo planen, Assange einzusperren und zu ermorden, und weigerte sich, Assange zu begnadigen, begnadigte aber stattdessen den Finanzverbrecher Michael Milken. Der Mann, der für die Verfolgung von Assange verantwortlich ist, Pompeo, steht immer noch in Trumps Gunst und einer seiner Top-Berater ist jetzt für die Auswahl des Personals für Trumps neues Außenministerium zuständig. Trump hat keine neuen Kriege begonnen, aber das war auch nicht nötig, weil bereits fünf Kriege im Gange waren , von denen er einige stark ausweitete und mehr Bomben abwarf als Obama, er hatte eine Reihe von Neokonservativen in seinem Kabinett und versuchte, einen Staatsstreich in Venezuela zu verüben (was die aktuelle Flüchtlingskrise noch verschärft hätte) und tötete einen iranischen General auf einer diplomatischen Mission, offensichtlich in dem Versuch, den Iran in einen Krieg zu stacheln. Dieser Kreislauf, ein Krieg mit dem Iran, wurde von Vance, Trump und Pompeo signalisiert. Ich habe aufgrund der oben genannten Erfolgsbilanz allen Grund, skeptisch zu sein. Alles, was ich gesagt habe, kann ich belegen.“

Ein weiterer amerikanischer Influencer, Michael Tracey, kommentierte kürzlich in seinem Beitrag „Warum ich bei der Wahl 2024 nicht für Donald Trump oder Kamala Harris stimmen werde“:

„Bei der Präsidentschaftswahl habe ich Fred Feuerstein gewählt, vor allem, weil es amüsant ist, eine fiktive Figur auf einem Wahlzettel für die Präsidentschaftswahl zu sehen. Aber im Nachhinein betrachtet, habe ich vielleicht unbewusst eine spürbare Vorahnung in Bezug auf diese Wahl kanalisiert: dass entweder Donald Trump oder Kamala Harris uns in die Steinzeit zurückversetzen könnten, wenn auch in eine weniger fröhliche als die, in der die Feuersteins lebten. Ja, das ist natürlich übertrieben – ich erwarte nicht ernsthaft, dass die Vereinigten Staaten bis 2029 zu (Barney) Geröllheimer werden, egal, welcher Trottel diese Woche gewählt wird. Aber die Aussichten sind nach wie vor düster, und das ist die Stimmung, die durch meine funktionale Enthaltung zum Ausdruck kommen soll.“

Der ehemalige Waffeninspekteur, der zum politischen Dissidenten und Journalisten wurde, Scott Ritter, machte seinem bitteren Abscheu über das Verhalten seines Landes in seinem jüngsten Beitrag Luft:

„Doch die Träume und Hoffnungen des Amerikas der Vorkriegszeit lösten sich in der Realität des Nachkriegsamerikas in Luft auf, wo die Herren des Krieges Vorrang vor einer Nation von Erbauern hatten. Tod und Zerstörung wurden schnell zur Währung des Reichs, und das alles im Namen des Versuchs, eine Vision amerikanischer Hegemonie über einen Globus zu stülpen, der einst von Imperien beherrscht wurde, die aus Freunden und Feinden gleichermaßen bestanden.“

In seinem Beitrag vergleicht er Amerika mit König Midas, der die Gabe der Goldverwandlung besaß.

„Aber sie vergessen das Ende der Midas-Geschichte. Ein König, der von Hunger und Durst in den Wahnsinn getrieben wird, ohne Freunde und Familie, weil das Glück, das er nur durch das Streben nach Gold suchte, ihn am Ende von Tod und Hungersnot umgeben ließ. Das ist das Schicksal Amerikas. Amerikas Midas Touch. Es wird unser aller Tod sein.“

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON ZIONERICA™

Die Vereinigten Staaten von Amerika existieren nicht mehr. An ihrer Stelle steht ein aufgeblähtes und heruntergekommenes Imperium, das von einer Clique von Wahnsinnigen regiert wird, die Amerikas Institutionen und Organisationen langsam und heimlich, sowohl verdeckt als auch offen, infiltriert haben.

Rom wurde von barbarischen Horden überrannt, aber Amerika wurde von innen heraus von Zionisten erobert, die das amerikanische Volk für ihre eigenen Zwecke der Welteroberung benutzt und missbraucht haben.

Die amerikanische zionistische Zillionärsklasse finanzierte die Wahl 2024 vollständig mit Millionen von Dollar harter, kalter Schekel, die sie von dem von ihnen infiltrierten und geplünderten Imperium erpresst hatten.

Die Vereinigten Staaten von Zionerica™ sind eine eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in den 1960er Jahren durch eine feindliche Übernahme der USA an sich gerissen wurde (während Sie schliefen).

Bedeutet das, dass das jüdische Volk für alle Probleme in Amerika verantwortlich ist?

Nein.

Wenn alle Juden plötzlich entrückt würden, würden dann alle Probleme der Welt mit ihnen verschwinden?

Auch nein.

Dann ist es also klar, dass es nicht die Juden sind. Tut mir leid, dass ich alle Proto-Nazi-Leser enttäuschen muss.

Alle Nationen, die ihren moralischen Kompass verlieren, sind dazu verdammt, von Barbaren aus dem Ausland oder Invasoren aus der eigenen Bevölkerung übernommen zu werden. Das sind die Fakten der Realpolitik.

Amerika wurde von Amerikanern unterwandert. Die globalistische Clique wird von amerikanischen Zionisten dominiert. Die herrschende Klasse des Westens, die Organisationen wie das WEF und die UNO dominiert, sind alle Zionisten.

Das US-Außenministerium behauptet auf Seite eins:

Die unerschütterliche Unterstützung der Sicherheit Israels ist seit der Präsidentschaft von Harry S. Truman ein Eckpfeiler der amerikanischen Außenpolitik für jede US-Regierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 haben die Vereinigten Staaten Israel bilaterale Hilfe in Höhe von über 130 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt, die sich auf die Bewältigung neuer und komplexer Sicherheitsbedrohungen, die Überbrückung von Kapazitätslücken Israels durch Sicherheitshilfe und -zusammenarbeit, die Erhöhung der Interoperabilität durch gemeinsame Übungen und die Unterstützung Israels bei der Aufrechterhaltung seines qualitativen militärischen Vorsprungs (QME) konzentriert.

Die Vereinigten Staaten waren das erste Land, das den entstehenden Staat Israel am 14. Mai 1948 anerkannte. Es kann keine echte Infiltration sein, wenn die Türen für die Infiltratoren offen gehalten werden, damit sie direkt einmarschieren können.

Fragen Sie einfach die Demonstranten vom 6. Januar.

ISRAEL IST EIN CHRISTLICHES PROJEKT

Der Zionismus ist historisch in puritanischen Vorstellungen von einem christlichen Heiligen Land verwurzelt und nicht in einem jüdischen Nationalstaat. Dies entstand aus dem Scheitern der Kreuzzüge, Palästina während der christlich-muslimischen Kriege von 1095 bis 1291 n. Chr. von den Muslimen zurückzuerobern. Das heutige Israel ist die Auferstehung jahrhundertelanger Sehnsucht nach einem globalen christlichen Reich.

Der Zionismus ist eine gemeinsame Schöpfung britischer, amerikanischer und europäischer Christen, die die Gründung des modernen Israel von Anfang an voll und ganz unterstützten, förderten und finanzierten. Es sind Christen, die Israel stützen, und obwohl es einfach ist, mit dem Finger auf die aufgeblasene zionistische Führungsschicht zu zeigen – ohne die Unterstützung der Christen würde Israel verkümmern und sterben.

Lange vor der Ankunft von Theodor Herzl und anderen prominenten jüdischen Nationalisten, so argumentiert die Historikerin Regina Sharif, gab es bereits eine bedeutende christlich-zionistische Bewegung in Europa. In ihrem Buch „Non-Jewish Zionism: Its Roots in Western History“ (Nichtjüdischer Zionismus: Seine Wurzeln in der westlichen Geschichte) behauptet Sharif, dass „die zionistische Idee selbst ihre organischen Wurzeln tief in der europäischen imperialistischen Bewegung hat. Das England des 17. Jahrhunderts war, um es mit den Worten von Carlyle zu sagen, ein England des „schrecklich frommen Puritanismus“.

Der einflussreiche US-amerikanische Evangelist William E. Blackstone und seine Tochter reisten 1889 nach Palästina. Als er erfuhr, dass Herzl und die Zionisten ein Angebot der britischen Regierung in Betracht zogen, Uganda oder Argentinien als mögliche Standorte für das jüdische Heimatland zu etablieren, schickte er Herzl sofort eine Bibel, in der er jede Passage, die sich auf Palästina bezog, mit der Anweisung markierte, dass nur Palästina als Standort für den jüdischen Staat in Frage kommen sollte.

Zwei Jahre später, im Jahr 1891, initiierte Blackstone eine Petition, die als Blackstone Memorial bekannt wurde und von 413 prominenten protestantischen Christen und einigen orthodoxen jüdischen Führern in den Vereinigten Staaten unterzeichnet wurde, darunter John D. Rockefeller, J.P. Morgan, Cyrus McCormick, Senatoren, Kongressabgeordnete, religiöse Führer aller Konfessionen, Zeitungsredakteure und der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs der USA.

Die israelische Historikerin Anita Shapiro behauptet in ihrem Buch Israel: Eine Geschichte „Die Idee, dass die Juden in ihre alte Heimat zurückkehren, um die Welt zu erlösen, scheint von einer bestimmten Gruppe evangelikaler englischer Protestanten ausgegangen zu sein, die in den 1840er Jahren in England florierte; sie gaben diese Vorstellung an jüdische Kreise weiter.“

Edward Said beschreibt in seinem bahnbrechenden Buch „The Question of Palestine (Die Palästinafrage)“: „Palästina verkörperte ein fast mythisches Territorium, das von religiöser Ideologie durchdrungen und mit überwältigender kultureller Bedeutung ausgestattet war … mit historischer und politischer Bedeutung für viele Generationen, Völker und Traditionen.“

HAIL EMPEROR TRUMP

Ein Artikel im Economist vom 7. November verrät das Spiel.

Der Artikel „What a Trump Presidency Will Bring“ (Was eine Präsidentschaft von Trump bringen wird) trägt den Untertitel: „Wenn Donald Trump die alte Weltordnung aufrütteln will, was wird dann an ihre Stelle treten?“

Donald Trumps MAGA-Projekt soll die alte Weltordnung wiederherstellen, nicht aufrütteln. Trumps MAGA-Basis aus christlichen Nationalisten, Alt-Right, Libertären und Amerikanern aus ländlichen Gebieten und der Arbeiterklasse will den Vereinigten Staaten zu ihrem früheren Glanz verhelfen.

Ich habe dies in meinem vorherigen Beitrag angesprochen:

Das typische globalistische Magazin, The Economist, wurde plötzlich voll MAGA und schwärmte, dass „Donald Trumps überwältigender Sieg ihn zu einem der folgenreichsten amerikanischen Präsidenten seit Franklin D. Roosevelt macht. Er hat eine neue politische Ära für sein Land und die Welt definiert.“

Hä?

Um auf unsere These zurückzukommen: Trump ist buchstäblich der neue Gottkaiser von Zionerica™, der von israelischen Rabbinern als neuer Messias anerkannt wird. Sie behaupten, „Präsident Trump leitet einen prophetischen Prozess ein, indem er die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt. Genau wie König Cyrus vor 2500 Jahren sagte: ‚Er hat mir befohlen, ein Haus in Jerusalem zu bauen‘, baut Präsident Trump auch hier ein Haus in Jerusalem.“

Dies sind die Worte des persischen Königs Kyros: „Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem in Juda einen Tempel zu bauen.“ – Esra 1:2

Ich hasse es wirklich, Luftballons mit Endzeitmotiven platzen zu lassen, aber Amerika wird in der Bibel nicht einmal erwähnt.

Die israelische Gruppe Israeli Mikdash Educational Center prägte eine neue Münze mit Trumps orangefarbenem Kopf darauf sowie 1.000 „biblische Halb-Schekel-Münzen“, die für eine Spende von 50 Dollar erworben werden können. Der Halb-Schekel ist von Bedeutung, da es sich um den Betrag der Tempelsteuer handelte, die zur Zeit Jesu von Nazareth an die Geldwechsler im Tempelhof von Jerusalem gezahlt wurde. Die Geldwechsler waren diejenigen, die Jesus kurzerhand aus dem Tempelhof warf, was zu seiner Verhaftung und öffentlichen Hinrichtung führte.

Ich bin mir nicht sicher, warum Israel eine uralte Erpressung ehren sollte.

Kyrus war der persische König, der die Israeliten 538 v. Chr. aus der 50-jährigen babylonischen Gefangenschaft befreite. Die Israeliten waren Kyros so dankbar, dass sie ihn in Jesaja 45:1 buchstäblich mâshîyach (Messias) nannten. Dieses Wort hat für Israelis nicht dieselbe Bedeutung wie für Christen. Die Israelis bezeichnen den mâshîyach als den menschlichen König Israels, der von Gott gesalbt wurde. Für Christen ist der Messias göttlich.

Die Unterstützung der Christen für Trump ist seit seiner ersten Kandidatur für das Weiße Haus im Jahr 2016 unmissverständlich. Im Oktober dieses Jahres erklärte er einer Gruppe christlicher Wähler, dass er von einer „übernatürlichen Hand“ auserwählt worden sei, und deutete an, dass sein Leben nach dem vorgetäuschten Attentat durch göttliche Intervention „gerettet“ worden sei.

„Mein Glaube hat am 13. Juli in Butler, Pennsylvania, eine neue Bedeutung erhalten, als ich zu Boden gestoßen wurde, im Wesentlichen durch eine scheinbar übernatürliche Hand“, sagte Trump. „Und ich würde gerne glauben, dass Gott mich aus einem bestimmten Grund gerettet hat, und zwar, um unser Land größer zu machen als je zuvor.“

Die einzige übernatürliche Hand, die ich sehe, ist die der CIA, die eine ganz andere Agenda hat als die MAGA oder der Regenbogenkult.

Einer der Redner zum Aufwärmen, Pastor Maldonado, warnte: „Wisst ihr, wir befinden uns jetzt in einem geistlichen Krieg … Es geht um mehr als nur einen Krieg zwischen links und rechts. Es geht um Gut und Böse. Es gibt gerade einen großen Kampf, der unser Land betrifft, und wir müssen unser Land zurückerobern.“

Republikanische Christen sind oft der festen Überzeugung, dass Luzifer ein Demokrat, Sozialist, Kommunist, Liberaler und LGBTQ-Unterstützer ist – weil der Kapitalismus rein und heilig ist. Sie glauben auch, dass Luzifer die verborgene Hand hinter dem Islam, der Hisbollah und der Hamas ist. Für viele Christen war der 7. Oktober die nächste Stufe der Endzeitprophezeiung und die letztendliche Rückkehr des christlichen Messias.

Donald Trump wird als jüdischer Messias gefeiert, in der Hoffnung, dass er Israel in die Lage versetzt, seine hinterhältigen kleinen Pläne zu verwirklichen, die Al-Aqsa-Moschee in die Luft zu jagen und auf den Trümmern den Dritten Tempel zu errichten. Die Baupläne liegen vor

Das Temple Institute hat fünf rote Färsen aus Texas hergebracht, um das rituelle Opfer vorzubereiten, das gemäß den Anforderungen von Numeri 19:1–22 stattfinden muss, um den neuen Dritten Tempel zu reinigen. Das Institut wird von der israelischen Regierung und dem New Yorker Milliardär Henry Swieca finanziert.

Nun sprach der Herr zu Mose und Aaron und sagte: 2 „Dies ist das Gesetz, das der Herr geboten hat: Sag dem Volk Israel, dass sie dir eine rote Kuh ohne Fehler bringen sollen, an der es keinen Makel gibt und auf die noch nie ein Joch gekommen ist. 3 Und du sollst sie dem Priester Eleasar geben, und sie soll aus dem Lager gebracht und vor ihm geschlachtet werden. – Numeri 19: 1-3

Das Tempelinstitut sagt, „der Tempelberg muss vom Felsendom und den Moscheen, die sich derzeit darauf befinden, befreit werden, bevor mit dem physischen Wiederaufbau des Heiligen Tempels begonnen werden kann.“

Das muslimische Nachrichtenmagazin Crescent International behauptet: „Sie wollen das edle Heiligtum zerstören und graben unter dem Vorwand archäologischer Ausgrabungen Tunnel darunter, aber in Wirklichkeit, um die Fundamente des Bauwerks zu schwächen und es zum Einsturz zu bringen.“

In einem Buch mit dem alles zusammenfassenden Titel „Die Rabbiner, Donald Trump und der streng geheime Plan zum Bau des Dritten Tempels“ erklärt der Autor, dass sowohl israelische Rabbiner als auch Christen glauben, dass Donald Trump, der neue Cyrus, den Bau des Dritten Tempels herbeiführen wird.

Mehrere einflussreiche israelische Rabbiner wie Rabbi Berger stimmen zu:

„Auch König David musste große Widerstände überwinden, um seine Königsherrschaft zu etablieren“, sagte Rabbi Berger gegenüber Breaking Israel News. „Trump fühlte sich damit verbunden. Dieser Zyklus wurde abgeschlossen, als der Präsident Jerusalem als die wahre Hauptstadt des jüdischen Volkes anerkannte, genau wie König David es tat. Donald Trumps Name in Gematria (hebräische Numerologie) entspricht 424, was dem Namen Moshiach ben David (Messias aus dem Hause Davids) entspricht. Das bedeutet natürlich nicht, dass er der Messias sein wird, aber es deutet darauf hin, dass er eine Rolle dabei spielen wird, den Weg für die Ankunft des Messias zu bereiten. Er hat eindeutig diese Neigung. Warum sonst sollte er eine Wahlkampfveranstaltung mit Blick auf den Tempelberg abhalten? Kein anderer Präsidentschaftskandidat hat das getan.“

Donald Trump ist also im Grunde genommen der Messias Junior.

Laut einer am 4. November veröffentlichten Umfrage glaubt die Mehrheit der Israelis, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump den Interessen des jüdischen Staates besser dienen würde als die demokratische Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Kamala Harris.

Die Umfrage, die vom Viterbi Family Center for Public Opinion and Policy Research des Israel Democracy Institute durchgeführt wurde, befragte mehr als 600 Personen und wurde weniger als 24 Stunden vor der Präsidentschaftswahl veröffentlicht. Sie ergab, dass 72 Prozent der jüdischen Israelis glauben, dass ein Sieg der Republikaner dazu beitragen würde, die Interessen ihres Landes voranzutreiben.

Nach der Wahl von König Donald schrieb Satan Netanyahu einen Brief an „Lieber Donald“.

Er war begeistert, dass amerikanische 2000-Pfund-Bomben weiterhin vom Rollfeld rollen werden, als Sonderlieferung, damit die IDF ihren andauernden Völkermord an den Palästinensern in Gaza fortsetzen kann.

Die christliche Evangelistin Paula White postete auf Twitter: „HÖRT NICHT AUF ZU BETEN“, und ich stimme ihr voll und ganz zu.

Menschen auf der ganzen Welt sollten beten, denn die Welt steuert auf eine Katastrophe zu, und Trump ist nicht nur der neue König von Israel und Kaiser von Zionerica™ – er ist auch der König der Katastrophe.

Shalom.