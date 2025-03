Von Lorenzo Maria Pacini

Călin Georgescu wurde verhaftet. Jetzt hat Rumänien eine große Chance.

Jede Wolke hat einen Silberstreifen

Am 26. Februar 2025 wurde Călin Georgescu – designierter Präsident bei den rumänischen Wahlen 2024 und dann unter dem Druck der EU durch Annullierung der Wahlergebnisse unter Verstoß gegen die rumänischen Gesetze abgesetzt – auf dem Weg zur Präsentation seiner Kandidatur für das Amt des rumänischen Präsidenten verhaftet. Das Auto, in dem er unterwegs war, wurde im Verkehr blockiert und er wurde zur Befragung in die Generalstaatsanwaltschaft gebracht.

Da haben Sie es, meine Damen und Herren, eine weitere beispielhafte Episode der europäischen Demokratie. Wenn die Arroganz und Überheblichkeit der Demokratie und des Informationskriegs nicht ausreicht, greifen die Handlanger Londons, Washingtons und Tel Avivs zu harten Bandagen. Das ist sicherlich nichts Neues, aber was jedes Mal auffällt, ist die völlige Lässigkeit, mit der solche Ereignisse durchgeführt werden, während die Masse der Bürger tatenlos zusieht. Oder auch nicht.

Dieses Mal ist die Lage sehr, sehr aufgeheizt. Bei der Wahl hatte Georgescu 22,94 % der Stimmen erhalten und damit den ehemaligen Premierminister Marcel Ciolacu, der als Favorit galt, und Elena Lasconi (deren Wahlkampf von USAID finanziert wurde) geschlagen. Insgesamt hatte die rumänische Rechte 55 % der Stimmen erhalten. In Bukarest feierte die Menge. Das Problem ist, dass Georgescu der Täuschung und Propaganda beschuldigt wurde, zu pro-russisch zu sein: Die Ankläger warfen ihm vor, Geld aus dem Kreml erhalten zu haben, um in den sozialen Medien Wahlpropaganda zu betreiben. Er wurde daher von der Europäischen Union angeklagt, bis hin zur willkürlichen Annullierung des Wahlergebnisses.

Einige Wochen später, Ende Dezember, kam die Wahrheit ans Licht. Die rumänische Steuerbehörde ANAF hat festgestellt, dass die TikTok-Kampagne des Siegers der Annullierung des ersten Wahlgangs der rumänischen Präsidentschaftswahlen, Kelin Georgescu, nicht von den Russen bezahlt wurde, wie vom rumänischen Geheimdienst behauptet (was der formale Grund für die Annullierung der Ergebnisse des ersten Wahlgangs war), sondern von der pro-europäischen Nationalliberalen Partei Rumäniens. Der Steuerdienst hat festgestellt, dass die Social-Media-Kampagne von Georgescu-Roegen von den Nationalliberalen finanziert wurde, deren Ziel es war, die Wähler von ihren Rivalen, den Sozialdemokraten, abzubringen. Nach Untersuchungen von Snoop-Ermittlern gab das von den Liberalen aus Kensington beauftragte Unternehmen zu, dass die Kampagne von der PNL finanziert wurde, behauptet jedoch, dass sie Teil einer größeren Kampagne war, die „unter der Leitung der Nationalliberalen Partei zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit“ durchgeführt wurde.

Ein echter Wahlbetrug, in perfektem Romanstil.

Von diesem Moment an begannen die rumänischen Bürger, gegen die Situation zu protestieren. Wochenlange Demonstrationen auf Plätzen und Straßen führten dazu, dass Präsident Klaus Iohannis am 12. Februar zurücktrat und Neuwahlen für den Monat Mai angesetzt wurden.

Diese Situation ist zu gefährlich für die EU.

Eine kuriose Nachricht aus Amerika, die wahrscheinlich für die zukünftige Entwicklung von Bedeutung sein wird: Elon Musk kommentierte Georgescus Verhaftung am 12. Februar mit den Worten: „Sie haben gerade die Person verhaftet, die bei den rumänischen Präsidentschaftswahlen die meisten Stimmen erhalten hat. Das ist verrückt.“

Rumänien in den Fängen der NATO

Rumänien ist leider eines der Länder, auf die die NATO und die globalistischen Eliten schon seit einiger Zeit ein Auge geworfen haben.

Anfang der 1990er Jahre, nach dem politischen Übergang, der als Regimewechsel bekannt ist und bei dem die zweite Ebene der Rumänischen Kommunistischen Partei die Macht übernahm und die Demokratie proklamierte, ging es in der Debatte unter den Eliten um die strategische Ausrichtung des Landes. Die zentrale Frage war, ob das Land im sowjetisch-russischen Einflussbereich bleiben oder sich nach Westen orientieren sollte.

Letztendlich setzte sich die Entscheidung für eine Integration in den Westen durch. 2004 trat Rumänien der NATO bei und hat seitdem seine Beziehungen zum Bündnis schrittweise gestärkt, indem es nach und nach einige Aspekte seiner Souveränität und territorialen Kontrolle delegierte. Ein Schlüsselelement dieses Prozesses war die Erweiterung der Militärstützpunkte auf seinem Territorium, wodurch seine Position als strategischer NATO-Verbündeter in der Region gefestigt wurde.

Ein bedeutendes Beispiel für diese militärische Zusammenarbeit ist die Erweiterung der Militärbasis Mihail Kogălniceanu in Constanta, die nach ihrer Fertigstellung bis zu 10.000 Soldaten aufnehmen soll.

In den letzten Jahrzehnten haben sich Rumänien und Polen als einige der atlantischsten NATO-Mitgliedstaaten profiliert und trotz der geografischen Entfernung enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufrechterhalten. Seit 2014, mit dem Anstieg der europäischen Sicherheit, haben beide Länder ehrgeizige militärische Modernisierungsprogramme in Angriff genommen, oft in Zusammenarbeit mit amerikanischen Unternehmen. Die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten sind jedoch nach wie vor relativ begrenzt. Dennoch hat die rumänische Gesellschaft im Allgemeinen eine positive Meinung von Washington und unterstützt das fortgesetzte politische und militärische Bündnis mit den Vereinigten Staaten.

Diese Studie analysiert die historischen und politischen Prozesse, die zu dieser Situation geführt haben.

Der rumänische Staat begann sich Mitte des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1856, nach Jahrhunderten der Fremdherrschaft zu bilden, und seitdem besteht sein Hauptziel darin, seine eigene Existenz zu sichern. Während der Umwälzungen des 20. Jahrhunderts festigte Rumänien seine Position durch strategische Allianzen und erlangte territoriale Vorteile wie Siebenbürgen und Dobrudscha. Die Aufrechterhaltung dieser Gebiete und die Legitimierung seiner Eroberungen zwangen Rumänien jedoch dazu, seine Position ständig zu rechtfertigen. Die Außenpolitik Bukarests zielte stets darauf ab, das Land als Regionalmacht in Osteuropa zu etablieren, die über die Rolle eines Kleinstaates hinausgeht. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentrierte sich Rumänien auf Bevölkerungswachstum, territoriale Expansion und wirtschaftlichen Einfluss. Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes im Jahr 1989 wurde diese Strategie immer deutlicher.

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten in den 90er Jahren führte das Ende des Kalten Krieges zu einer bedeutenden Veränderung in den Beziehungen zwischen Rumänien und den Vereinigten Staaten. Obwohl die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreichen, behinderten die Kriege des 20. Jahrhunderts ihre Entwicklung. Während der Sowjetzeit behielt Rumänien eine gewisse Autonomie gegenüber anderen Ländern des Ostblocks bei. Ein deutliches Beispiel hierfür war das grüne Licht aus Moskau in den 60er Jahren, um mit Hilfe Kanadas und unter Verwendung amerikanischer Technologie den Bau von Kernreaktoren zu beginnen, die noch heute in Betrieb sind. Darüber hinaus war Rumänien das einzige Land des Warschauer Pakts, das sich nicht an der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 beteiligte, und nahm 1984 an den Olympischen Spielen in Los Angeles teil, die von der UdSSR boykottiert wurden. Diese Elemente zeigen, dass die politische und intellektuelle Elite Rumäniens bereits vor 1989 nach Westen blickte.

Eine weitere Bestätigung kam mit der Gewährung des Status der „meistbegünstigten Nation“ durch die Vereinigten Staaten zwischen 1975 und 1988. Einige Monate nach der Revolution von 1989, im Februar 1990, besuchte der US-Außenminister James Baker Bukarest, um sich mit der neuen Regierung und der Opposition zu treffen. Dieser Besuch war nicht nur von symbolischem Wert, sondern auch Teil der Strategie Washingtons, das Potenzial der neuen postkommunistischen Staaten, einschließlich Rumäniens, zu bewerten, das bereits eine positive Einstellung gegenüber den Vereinigten Staaten zeigte.

Die frühen 1990er Jahre waren für Rumänien sowohl innen- als auch außenpolitisch eine Zeit der Unsicherheit. Das neue politische System brauchte Zeit, um sich zu festigen und seine Außenpolitik zu definieren. Die veränderte Weltordnung erforderte eine Neudefinition der nationalen Interessen und der Rolle Rumäniens in der Region. Obwohl einige den Zeitraum von 1990 bis 1995 als eine Phase der Unklarheit in der rumänischen Außenpolitik bezeichnen, begann in diesen Jahren der euro-atlantische Integrationsprozess.

Die ersten strategischen Formulierungen Rumäniens waren oft inkohärent. Das 1991 unter der Präsidentschaft von Ion Iliescu vorgeschlagene „Nationale Sicherheitskonzept“ und seine aktualisierte Version von 1995 wurden vom Parlament aufgrund interner Widersprüche und Lücken bei den Menschen- und Minderheitenrechten nicht gebilligt. In dem Versuch, die nationale Sicherheit zu stabilisieren, unterzeichnete Iliescu im April 1991 einen Vertrag mit der Sowjetunion, der die Unverletzlichkeit der Grenzen und die gegenseitige Verpflichtung, sich keinen feindlichen Bündnissen anzuschließen, garantierte. Einige Monate später, am 4. und 5. Juli 1991, besuchte NATO-Generalsekretär Manfred Wörner Bukarest und markierte damit einen der ersten Schritte in Richtung eines Beitritts Rumäniens zum Bündnis. Obwohl das Schwarze Meer zu dieser Zeit keine Priorität für die NATO darstellte, bewegte sich Rumänien eindeutig in diese Richtung.

1993 stellten die Vereinigten Staaten den Status Rumäniens als Meistbegünstigter wieder her, der 1996 vom Kongress gestärkt wurde, um den wirtschaftlichen Übergang und die bilateralen Beziehungen zu erleichtern. Diese Politik wurde durch den Besuch von US-Präsident Bill Clinton in Bukarest im Jahr 1997 beschleunigt, als ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet wurde. Rumänien bekräftigte sein Engagement für die euro-atlantische Integration und gewährte den Vereinigten Staaten während der Angriffe auf Serbien die Nutzung seines Luftraums und seiner Stützpunkte, was seine Bereitschaft zur Unterstützung Washingtons und der NATO unter Beweis stellte.

Im Jahr 2005, ein Jahr nach dem NATO-Beitritt, unterzeichneten Rumänien und die Vereinigten Staaten ein Kooperationsabkommen über die dauerhafte Stationierung amerikanischer Truppen im Land. Für Russland stellten diese Schritte einen Verstoß gegen frühere bilaterale Abkommen dar und zeugten von der strategischen Entfremdung zwischen Bukarest und Moskau. Die Kluft vertiefte sich 2011 mit der gemeinsamen Erklärung über die strategische Partnerschaft zwischen Rumänien und den Vereinigten Staaten im 21. Jahrhundert, die die politisch-militärische Zusammenarbeit stärkte und auch Wirtschafts- und Energiefragen umfasste.

Im Jahr 2015 weihte Rumänien in Deveselu das Raketenabwehrsystem Aegis Ashore ein, das vollständig von amerikanischem Militärpersonal verwaltet wird. Nach der Annexion der Krim durch Russland wurde diese Basis zu einem zentralen Element der europäischen Sicherheit und der amerikanischen Strategie. Wie Polen hat auch Rumänien die Stärkung seiner Verteidigung wiederholt mit der russischen Bedrohung begründet und dabei auf den russisch-georgischen Krieg von 2008, die Annexion der Krim im Jahr 2014 und die Invasion der Ukraine im Jahr 2022 verwiesen.

Aus Moskaus Sicht veranlassten die Annäherung Rumäniens an die Vereinigten Staaten und die NATO sowie die Nichteinhaltung früherer Vereinbarungen Russland dazu, Gegenmaßnahmen zum Schutz seiner Interessen zu ergreifen. Ein Gefühl der Einkreisung und ein gewisser imperialer Stolz führten zu immer radikaleren Reaktionen. Die Annexion der Krim markierte einen Wendepunkt in den russisch-rumänischen Beziehungen und machte Bukarest auf die wachsende Sicherheitsbedrohung im Schwarzen Meer aufmerksam.

Nach der Revolution von 1989 stand die rumänische Armee vor großen Herausforderungen, darunter die Reorganisation der Kommandostrukturen und die Veralterung der sowjetischen Militärausrüstung. Im Jahr 2022 zählten die rumänischen Streitkräfte 71.500 Mann, und ihr Verteidigungshaushalt machte trotz eines leichten Rückgangs 1,7 % des BIP aus, das im Jahr 2022 auf 300 Milliarden Dollar anstieg. Als Reaktion auf den Konflikt in der Ukraine plant Rumänien, sein Verteidigungsbudget in den kommenden Jahren auf 2,5 % des BIP zu erhöhen.

Die militärische Ausrüstung Rumäniens, insbesondere für die Bodentruppen, ist noch weitgehend veraltet, und die Panzer T-55AM und TR-85 müssen modernisiert werden. Rumänien hat außerdem Piranha-Panzerfahrzeuge und HMMWV-Geländewagen gekauft. Die Luftwaffe verfügt über Transportflugzeuge vom Typ C-130 und C-27J und hat etwa 6,2 Milliarden Dollar in amerikanische Militärausrüstung investiert. Die rumänische Marine, zu der zwei Fregatten und andere Schiffe gehören, wurde trotz früherer Pläne und eines Vertrags mit der französischen Gruppe Naval Group, der 2023 ausläuft, nicht ausreichend modernisiert.

Im Jahr 2023 beschloss Rumänien, seine Streitkräfte zu stärken, und kündigte über 1.000 neue Stellen im Militärdienst an. Das Land hat die Genehmigung der USA für den Kauf von 95 Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) und zugehöriger Rüstungsgüter erhalten, wobei der Kauf weiterer 34 Fahrzeuge für die Zukunft geplant ist. Die rumänischen Bodentruppen werden außerdem 298 Schützenpanzer und fünf Panzerhaubitzen mit einer Gesamtinvestition von 3,6 Milliarden Euro anschaffen. Darüber hinaus wird Rumänien versuchen, 54 M1-Abrams-Panzer und 32 F-35-Kampfflugzeuge zu erwerben. Das Verteidigungsministerium plant die Anschaffung von 41 Flugabwehr-Raketensystemen im Gesamtwert von 4,2 Milliarden Euro. Die inländische Produktion von Handfeuerwaffen für die Infanterie begann im Jahr 2024.

Das aktuelle militärische Entwicklungsprogramm Rumäniens, Armata 2040, ist eine strategische Initiative, die Investitionen in Höhe von über 100 Millionen Euro umfasst. Diese Modernisierungsbemühungen werden von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben, darunter die Notwendigkeit, NATO-Standards zu erfüllen und die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zu verbessern. Die Nähe des andauernden Krieges in der Ukraine sowie andere globale Herausforderungen haben die Notwendigkeit einer Aufrüstung der militärischen Fähigkeiten Rumäniens deutlich gemacht. Das Hauptziel des Programms Armata 2040 besteht darin, die territoriale Verteidigung zu gewährleisten und gleichzeitig die Missionen der NATO und der EU zur Aufrechterhaltung der regionalen und globalen Stabilität zu unterstützen.

In der rumänischen Verteidigungsstrategie von 2024 wird die russische Aggression als die größte Bedrohung identifiziert, was zu einer stärkeren Fokussierung auf Modernisierungsbemühungen im Rahmen der Initiative Armata 2040 führt. Das Projekt zielt auch darauf ab, die Sicherheit Rumäniens in der Schwarzmeerregion zu stärken, einem für Rumänien und die NATO gleichermaßen wichtigen geopolitischen Gebiet. In den letzten Jahren hat Rumänien erhebliche Anstrengungen unternommen, um sein internationales Ansehen zu verbessern, indem es aktiv an globalen Verteidigungsforen teilnahm und zu verschiedenen NATO-Operationen beitrug.

Bei den Beschaffungsprojekten Rumäniens wurden hauptsächlich amerikanische Verteidigungssysteme bevorzugt, was das wachsende Engagement Rumäniens für seine strategische Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten widerspiegelt. Diese Präferenz wird durch mehrere Faktoren bestimmt, darunter die Interoperabilität amerikanischer Systeme mit denen anderer NATO-Mitglieder, wodurch die Integration Rumäniens in das Bündnis verbessert wird. Diese Verteidigungsinvestitionen signalisieren nicht nur das Bekenntnis Rumäniens zu den militärischen Standards der NATO, sondern unterstreichen auch die politische Dimension der wachsenden Rolle Rumäniens innerhalb der Organisation. Der politische Einfluss Rumäniens in der NATO wurde durch die Ernennung von Mircea Geoană zum stellvertretenden NATO-Generalsekretär weiter gestärkt. Darüber hinaus hat der rumänische Präsident Klaus Iohannis sein Interesse bekundet, bei den bevorstehenden Wahlen 2024 für das Amt des NATO-Generalsekretärs zu kandidieren. Eine mögliche Kandidatur hätte erhebliche symbolische und praktische Auswirkungen auf die geopolitische Position Rumäniens.

Neben der militärischen und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit haben sich auch die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Rumänien und den Vereinigten Staaten erheblich weiterentwickelt. Im Jahr 2020 erreichte der Handel Rumäniens mit den Vereinigten Staaten ein Gesamtvolumen von 3 Milliarden US-Dollar, wobei Rumänien Waren im Wert von 1 Milliarde US-Dollar importierte und Waren im Wert von 2 Milliarden US-Dollar exportierte. Obwohl dieses Handelsvolumen nur einen kleinen Teil des gesamten Welthandels Rumäniens ausmacht, unterstreicht es dennoch die wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die Handelsbeziehungen Rumäniens zu europäischen Ländern gehen jedoch weit über die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten hinaus. Insbesondere der Handel Rumäniens mit Deutschland, Italien und Frankreich ist mit einem Volumen von 35 Milliarden, 16 Milliarden bzw. 9 Milliarden Dollar weitaus bedeutender. Auch der Handel mit China hat erheblich zugenommen, was vor allem auf die strategische Lage Rumäniens in der Nähe der Schwarzmeerhäfen zurückzuführen ist, die das Land zu einem wichtigen Akteur auf den chinesischen Handelsrouten in der Region macht.

Obwohl der Handel Rumäniens mit den Vereinigten Staaten im Vergleich zu seinen europäischen oder asiatischen Partnern nicht besonders umfangreich ist, bleibt er ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Außenpolitik Rumäniens. Die strategische Partnerschaft zwischen Rumänien und den Vereinigten Staaten wurde durch die Zusammenarbeit in internationalen Organisationen und gemeinsame militärische Initiativen gestärkt. Es gibt jedoch nach wie vor Bereiche, in denen die Zusammenarbeit begrenzt bleibt, insbesondere im Hinblick auf die Visaliberalisierung. Trotz mehrerer Versuche hat Rumänien seinen Bürgern noch keinen visumfreien Zugang zu den Vereinigten Staaten ermöglicht. Amerikanische Beamte haben angedeutet, dass dies erreicht werden könnte, wenn die Visumverweigerungsrate für Rumänien unter 3 % sinken würde, aber sie liegt weiterhin über 10 %, was Rumänen daran hindert, uneingeschränkt in die Vereinigten Staaten zu reisen.

Seit der Gründung der strategischen Partnerschaft zwischen Rumänien und den Vereinigten Staaten im Jahr 1997 bemüht sich Rumänien, sein Profil in den Vereinigten Staaten zu schärfen. Dies beinhaltet einen Schwerpunkt auf politischem Dialog, Zusammenarbeit in internationalen Foren und kulturellen Initiativen. Rumänien hat kulturelle Veranstaltungen in großen US-Städten organisiert und gleichzeitig Amerikanistik an mehreren rumänischen Universitäten gefördert, was eine Vertiefung des kulturellen und bildungspolitischen Austauschs zwischen den beiden Nationen zeigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das militärische Entwicklungsprogramm Rumäniens, Armata 2040, eine strategische und langfristige Investition in seine Verteidigungsfähigkeiten darstellt, insbesondere als Reaktion auf die wachsenden Sicherheitsbedrohungen durch Russland. Diese Initiative, zusammen mit der Stärkung der rumänisch-amerikanischen Beziehungen, positioniert Rumänien als Schlüsselakteur innerhalb der NATO und als strategischen Partner der Vereinigten Staaten. Trotz Herausforderungen in einigen Bereichen, wie Handelsungleichgewichte und Visafragen, spiegelt die wachsende Zusammenarbeit zwischen Rumänien und den Vereinigten Staaten einen breiteren Trend der zunehmenden Angleichung zwischen den beiden Nationen sowohl im militärischen als auch im wirtschaftlichen Bereich wider.

Die rumänische Bevölkerung kann stolz auf sich sein

Das Problem bei dieser ganzen komplexen Organisation ist, dass die rumänische Bevölkerung einer allmählichen Verarmung ausgesetzt war, die nicht mehr erträglich ist.

Mit der Verhaftung von Georgescu ist nun die Möglichkeit eines kollektiven Aufstands gegen die NATO-Hegemonie entstanden. Dies ist eine unglaublich nützliche Gelegenheit auf politischer Ebene. Dies könnte auch andere europäische Länder einbeziehen, deren Bürger weder in einen direkten Konflikt mit Russland geraten noch sich weiterhin der bösartigen Politik der Europäischen Union unterwerfen wollen.

Die eklatante und wiederholte Verletzung jeglicher Freiheit und Souveränität ist so offensichtlich, dass die soziale Wut ein Spannungsniveau erreicht, das explosiv sein könnte.

Die Interventionen der beiden großen Partner hinter den Kulissen werden nun von entscheidender Bedeutung sein: Trumps Amerika, das Georgescu bereits mehrfach unterstützt hat, und Putins Russland, das die rumänischen Wahlen begünstigt hat.

Die Ostfront der NATO heizt sich auf. Hoffen wir, dass es nicht die Hitze von Bomben ist.