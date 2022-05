Die Verkehrsunfälle nach medizinischen Notfällen steigen, liegt es an der Impfung?

Die Zahl der Verkehrsunfälle, die durch mysteriöse medizinische Notfälle verursacht werden, steigt. Seit Anfang letzten Jahres werden sie auf Tom Stahls Telegrammkanal aufgezeichnet. Ist die Impfung die Ursache?

Er hat ein 38-seitiges PDF-Dokument zusammengestellt, in dem er 200 dieser Fälle ausführlich dokumentiert hat. Das Durchschnittsalter der Opfer: 54,2 Jahre. Stahl stellt fest, dass viele andere Fälle aufgrund von Paywalls nicht überprüft werden konnten.

Am 4. Mai wurde ein Unfall in Leipzig gemeldet, bei dem eine Person verletzt wurde. Es wurde gefragt, ob der Mann „möglicherweise an gesundheitlichen Problemen leidet, die zu dem Zusammenstoß geführt haben“.

Am selben Tag ereignete sich in Düsseldorf ein schwerer Autounfall. Drei Fahrzeuge waren beteiligt und drei Personen wurden verletzt. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug.

Ebenfalls an diesem Tag wurde eine 21-jährige Autofahrerin verletzt, als sie aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden BMW zusammenstieß. Das Auto kam an der Leitplanke zum Stehen.

Am 4. Mai fuhr ein Lastwagenfahrer geradeaus über einen Kreisverkehr. Ein medizinischer Notfall hatte sich ereignet. Die Feuerwehr fand den Fahrer bewusstlos vor. Die Wiederbelebung war nicht erfolgreich und der Mann starb noch am Unfallort.

Am selben Tag prallte ein 63-jähriger Autofahrer in Nordhausen gegen einen Baum. Die Polizei erklärte, er habe möglicherweise aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Auto verloren. Der Mann war auf der Stelle tot.

Die Heidenheimer Zeitung schreibt, dass am 5. Mai ein 43-jähriger Lastwagenfahrer am Steuer das Bewusstsein verlor und von der Straße abkam. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Stahl hat auch Fälle dokumentiert, die in Italien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Portugal, Frankreich, Österreich, der Slowakei, Argentinien, Griechenland und der Schweiz aufgetreten sind. Die gesamte Liste finden Sie hier.