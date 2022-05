Von James O’Neill: Er ist ein in Australien lebender ehemaliger Rechtsanwalt, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Was jetzt ans Licht kommt, ist die Entwicklung von Biowaffen in der Ukraine durch die Amerikaner. Dieses Programm besteht schon seit einigen Jahren und wurde von der Führung der Demokratischen Partei organisiert, die ihrerseits von Firmenspenden der Hauptorganisatoren des Programms profitierte. Zu diesen Unternehmen gehören Pfizer, Moderna, Merch und Gilead, die alle enge Verbindungen zum Pentagon haben und allesamt bedeutende Spender der Demokratischen Partei sind.

Die Amerikaner haben in der Ukraine neue Medikamente getestet, und zwar nicht nur im Geheimen, sondern auch unter Verstoß gegen internationale Sicherheitsstandards. Beweise für diese Anschuldigungen wurden kürzlich von Igor Kirillov in seiner Funktion als Leiter der russischen Strahlen-, Chemie- und Biologieschutztruppe vorgelegt. Die von Kirillov vorgelegten Beweise zeigen, dass die Nutzung der Ukraine nicht nur Möglichkeiten zur Geheimhaltung bietet, sondern auch kostengünstiger ist und daher weitere Wettbewerbsvorteile bietet.

Nach den von Kirillov vorgelegten Beweisen arbeiteten die Pharmaunternehmen der Vereinigten Staaten mit dem Pentagon zusammen, um „illegale Aktivitäten zu verbergen, Feldversuche und klinische Studien durchzuführen und das erforderliche Biomaterial bereitzustellen“.

Der Zweck der Forschung bestand nicht nur in der militärischen Nutzung der beiden technischen Aktivitäten, sondern auch in der Durchführung von klinischen Versuchen zur Verwendung des Biomaterials. Kirillov zufolge wurden im Rahmen der Forschung Informationen über die Antibiotikaresistenz gegen bestimmte Krankheiten in verschiedenen Regionen der Ukraine gesammelt, und die Forschung konnte auch außerhalb der Kontrolle der internationalen Gemeinschaft durchgeführt werden, die sich seit langem gegen die Forschung in diesem Bereich ausspricht.

Es wird auch immer deutlicher, dass das laufende Biowaffenprogramm der Vereinigten Staaten in der Ukraine einer der Hauptgründe für die russische Offensive im Februar dieses Jahres gegen die ukrainischen Streitkräfte im Donbass war. Es ist klar, dass die ukrainischen Streitkräfte im Begriff waren, ungeachtet der gegenteiligen Beteuerungen des ukrainischen Präsidenten, massive Angriffe auf den Donbass zu starten.

Die Lügen und Täuschungen der Ukrainer sind ein Hauptgrund dafür, dass die Russen weitere Gespräche mit ihnen abgelehnt haben. Bei den Gesprächen, die Anfang des Jahres in Istanbul stattfanden, hatten die Parteien ein gewisses Maß an Übereinstimmung erzielt. Die ukrainische Einigung hielt nur so lange, bis der Präsident in die Ukraine zurückkehrte. Er war offensichtlich von den Amerikanern unter Druck gesetzt worden, die an einem Friedensabkommen nicht interessiert sind. Dies wurde in den Äußerungen des amerikanischen Verteidigungsministers deutlich, der den Wunsch äußerte, die Russen zu brechen.

Die Amerikaner haben auch deutlich gemacht, dass ein Regimewechsel für sie hohe Priorität hat, obwohl die Logik dahinter schwer zu erkennen ist. Wenn Putin als russischer Staatschef abgesetzt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass sein Nachfolger noch weniger tolerant gegenüber dem Verhalten der USA in der Region sein wird. Die Russen wissen sehr genau, was in den 1990er Jahren geschah, und wollen nicht, dass sich diese Zeit wiederholt.

Die Russen ihrerseits haben unabhängig von der Offensive im Donbass eine Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen gefordert, um weitere Beweise für den Einsatz von US-Biolabors in der Ukraine vorzulegen. Diese Beweise werden von den Russen unabhängig von den Versuchen der Vereinigten Staaten oder Großbritanniens, sie zu vereiteln, vorgelegt werden.

Die russischen Enthüllungen über die Biowaffenforschung der Vereinigten Staaten in der Ukraine werden die Amerikaner wahrscheinlich nicht abschrecken. Dies wird durch die von den Vereinigten Staaten orchestrierten Anti-Russland-Maßnahmen deutlich, die nach der Beteiligung Russlands am Krieg im Februar 2022 eingeleitet wurden. Die Inszenierung der Europäer in der Anti-Russland-Haltung wurde gerade noch schwieriger, als die Ukraine den Transit von russischem Gas durch die Ukraine nach Deutschland blockierte. Dies könnte sich als eine massive Fehleinschätzung der Ukrainer erweisen. Europa kann ohne russisches Gas nicht überleben, da es 40 % seines Bedarfs deckt, sowohl für die Heizung der Haushalte als auch für den Betrieb der Fabriken.

Es besteht kaum ein Zweifel, dass der ukrainische Schritt auf Betreiben der Amerikaner erfolgte. Es ist schwer, die Logik dieses Schrittes zu verstehen. Die Kürzung der ukrainischen Gaslieferungen wird verheerende Auswirkungen auf die Europäer haben, die die Maßnahmen der Vereinigten Staaten, die offensichtlich zu ihrem Nachteil sind, kaum zu schätzen wissen werden. Die Europäer haben keine brauchbare Alternative zu den russischen Energielieferungen und werden gezwungen sein, mit den Russen zu verhandeln, ungeachtet der entsetzlich selbstzerstörerischen Vorschläge der Europäischen Kommission, die von der fanatischen Antirussin Ursula van der Leyen angeführt wird.

Ironischerweise könnte eine der Folgen des ukrainischen Vorstoßes darin bestehen, dass die Verhandlungen über die Eröffnung von Nord Stream 2, die dank der deutschen Unnachgiebigkeit derzeit eingefroren sind, fortgesetzt werden. Dafür könnte es zu spät sein. Die Russen sind der europäischen Spielchen offensichtlich überdrüssig und unternehmen große Anstrengungen, um das Gas nach Osten zu schicken, wo es unter anderem von China und Indien begrüßt wird.

Es ist ein klassischer Fall, in dem sich die europäischen Länder selbst ins Bein schießen. Ihre Raffinerien sind für die Verarbeitung von russischem Gas ausgelegt. Selbst wenn es alternative Lieferquellen gäbe, was nicht der Fall ist, sind ihre Möglichkeiten, diese Lieferungen zu verarbeiten, stark eingeschränkt. Die Europäer haben nur sich selbst die Schuld gegeben. Die Realität dringt endlich in die Gehirne einiger europäischer Staats- und Regierungschefs ein, und immer mehr weigern sich, sich dem Diktat Brüssels zu beugen.

Auch der Krieg in der Ukraine läuft nicht gut für die Ukrainer, ungeachtet der verzweifelten Versuche der westlichen Medien, taktische russische Rückzüge als „Niederlage“ darzustellen. Dass Russland die Versuche der Vereinigten Staaten und der Ukraine, Biowaffen einzuführen, aufgedeckt hat, erweist sich ebenfalls als großer taktischer Fehler. Die Europäer sind sich sehr wohl bewusst, dass sie durch ihre Nähe ebenfalls einem großen Risiko ausgesetzt sind, kontaminiert zu werden.

Der Versuch der Vereinigten Staaten, Biowaffen in den Donbass einzuführen, ist eine Geschichte, die noch lange nicht ausgestanden ist. Es könnte sich als ihr größter Fehler erweisen.