US-Multi-Domain-Operationen – Krieg mit zusätzlichen Mitteln

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die Vereinigten Staaten haben im Laufe ihrer Geschichte mehrere militärische Umstellungen vorgenommen, von der Vorbereitung des Kalten Krieges auf den Kampf gegen die Sowjetunion mit Hilfe massiver Manöver, über den Einsatz des am Ende des Kalten Krieges vorhandenen Militärs zur Dezimierung der irakischen Armee in den 1990er Jahren bis hin zum Übergang zu einer Truppe für „kleine Kriege“, die 20 Jahre lang in Afghanistan und im Irak kämpfte.

Als der „Krieg gegen den Terror“ zu verblassen begann, wurde Amerikas Notwendigkeit, sich wieder auf groß angelegte Konflikte mit gleichrangigen oder nahezu gleichrangigen Konkurrenten zu konzentrieren, durch das Wiedererstarken Russlands als Weltmacht und den Aufstieg Chinas auf der Weltbühne angetrieben. In vielerlei Hinsicht waren die letzten 20 Jahre der „kleinen Kriege“ ein gescheiterter Versuch, diese beiden Konkurrenten einzukreisen und einzudämmen.

Aus dem Training and Doctrine Command (TRADOC) der US-Armee ging das Konzept der „Multi-Domain-Operationen“ hervor. In einem bahnbrechenden Papier von 2018 mit dem Titel „The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028“ formulierten die US-Militärplaner die wahrgenommene Bedrohung:

In einer neuen Ära des Großmächtewettbewerbs versuchen die Gegner unserer Nation, ihre strategischen Ziele zu erreichen, ohne dass es zu einem Konflikt kommt, und zwar durch den Einsatz von mehrschichtigen Abstandsmaßnahmen im politischen, militärischen und wirtschaftlichen Bereich, um die USA von unseren Partnern zu trennen. Sollte es zu einem Konflikt kommen, werden sie in allen Bereichen – zu Lande, zu Wasser, in der Luft, im Weltraum und im Cyberspace – mehrere Ebenen der Distanzierung einsetzen, um die US-Streitkräfte und unsere Verbündeten zeitlich, räumlich und funktional zu trennen und uns zu besiegen.

Um dieser Bedrohung zu begegnen, behaupten die US-Militärplaner:

Der zentrale Gedanke bei der Lösung dieses Problems ist die rasche und kontinuierliche Integration aller Bereiche der Kriegsführung, um abzuschrecken und zu siegen, wenn wir nicht in einem bewaffneten Konflikt stehen. Wenn die Abschreckung versagt, durchdringen und desintegrieren Heeresverbände als Teil der Gemeinsamen Streitkräfte gegnerische Zugangsverhinderungs- und Raumverteidigungssysteme, nutzen die daraus resultierende Manövrierfreiheit, um gegnerische Systeme, Verbände und Ziele zu besiegen und unsere eigenen strategischen Ziele zu erreichen, und konsolidieren ihre Erfolge, um eine Rückkehr zum Wettbewerb zu günstigeren Bedingungen für die USA, ihre Verbündeten und Partner zu erzwingen.

Um dies zu erreichen, stellt das US-Militär sogenannte „Multi-Domain Task Forces“ auf. In dem Papier von 2018 wird dies erläutert:

Im Jahr 2017 wies der Chief of Staff of the Army (CSA) die Entwicklung und Erprobung von Multi-Domain Task Forces (MDTFs) als vorwärts stationierte Formationen an, die Aspekte der MDO ausführen können. Die MDTF sind für die Durchführung gemeinsamer Präzisionsschläge mit großer Reichweite sowie für die Integration von Luft- und Raketenabwehr, elektronischer Kriegsführung, Weltraum-, Cyber- und Informationsoperationen konzipiert und operieren sowohl im Wettbewerb als auch in Konflikten domänenübergreifend im EMS und im Informationsumfeld, um den Streitkräften und der Koalition neue Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, mit denen sie die gegnerischen Strategien der Zugangsverweigerung und der Raumverteidigung besiegen können. Die MDTF ist aufgrund ihrer Wettbewerbs- und Durchbruchsfähigkeit als Vorläufer anderer in der Entwicklung befindlicher Multidomänenverbände der wesentliche erste Schritt zur Realisierung eines MDO-fähigen Heeres bis 2028.

MDTFs sollen sowohl in Asien gegenüber China als auch in Europa gegenüber Russland eingesetzt werden.

Multi-Domain-Operationen gehen weit über das US-Militär hinaus

Die USA streben eine globale Vorrangstellung an, indem sie innerhalb verschiedener US-Militärkommandos eine regionale Vorrangstellung anstreben. Im Gegensatz zu anderen Nationen, die ihr eigenes Hoheitsgebiet in mehrere Zuständigkeitsbereiche unterteilen, teilen die USA den gesamten Planeten in „Kommandos“ auf, darunter das Nordkommando (NORTHCOM), das Südkommando (SOUTHCOM), das Afrikakommando (AFRICOM), das Europakommando (EUCOM), das ganz Russland umfasst, das Zentralkommando (CENCOM), das den Nahen Osten und Zentralasien abdeckt, und das Pazifikkommando (PACOM), das ganz Asien einschließlich China sowie Australien und Neuseeland umfasst.

Das Streben nach globaler Vormachtstellung erfolgt im Wesentlichen durch einen ständigen Kriegszustand. Krieg wird von Merriam-Webster definiert als „ein Zustand eines normalerweise offenen und erklärten bewaffneten feindlichen Konflikts zwischen Staaten oder Nationen“ und „ein Kampf oder Wettbewerb zwischen gegnerischen Kräften oder für ein bestimmtes Ziel“. Dies sind zwar zwei Definitionen eines einzigen Wortes, aber sie stehen auch für die beiden möglichen Zustände, in denen das Streben der USA nach globaler Vorherrschaft existiert.

Im TRADOC der US-Armee wird dies als „Wettbewerb“ und „Konflikt“ bezeichnet. In beiden Zuständen ist das US-Militär zusammen mit der US-Regierung und benachbarten Organisationen aktiv, und es ist lediglich die Art der Aktivität, die definiert, in welchem Zustand sich die USA gerade befinden.

Diese Idee ist nicht neu. Es war der preußische General Carl von Clausewitz, der in seinem Werk „Über den Krieg“ feststellte: „Der Krieg ist nicht bloß ein politischer Akt, sondern auch ein wirkliches politisches Instrument, eine Fortsetzung des politischen Handels, eine Durchführung desselben mit anderen Mitteln.“

Während das US-Militär durch Multidomänen-Operationen versucht, während des „Wettbewerbs“ und des „Konflikts“ in mehreren Domänen (Luft, Land, See, Weltraum und Cyberspace) zu operieren, tun die USA als Nation dies in einem viel größeren Maßstab und zusätzlich zum US-Militär durch eine große Anzahl anderer Organisationen, Agenturen, Abteilungen und sogar Bevollmächtigte und tun dies in einer viel größeren Anzahl von Domänen – im Wesentlichen in allen Domänen.

In der „Wettbewerbsphase“ versuchen die USA, den „Wettbewerbsraum“ zu erweitern. Dabei spielt nicht nur das Militär durch seine eigenen bereichsübergreifenden Operationen eine Rolle, sondern auch andere Behörden, Organisationen und Institutionen. Das National Endowment for Democracy (NED) beispielsweise finanziert den Auf- und Ausbau politischer Kräfte in einem Zielland, um eine Regierung zu zwingen oder zu stürzen und so Hindernisse aus dem Weg zu räumen – „aus dem Weg räumen“ bedeutet, dass die USA daran gehindert werden, sich irgendwo auf der Erde zu bewegen oder zu tun, was sie wollen, während sie dies tun.

Diese Aktivitäten finden in einer Vielzahl von Bereichen statt, sowohl physisch (Luft, Land, See und Raum) als auch immateriell (Wirtschaft, Politik, Informationsraum und Cyberspace). Wie schon Clausewitz feststellte, wird der Übergang vom „Wettbewerb“ zum „Konflikt“ und die dabei eingesetzten Mittel von einem konstanten politischen Ziel bestimmt. So strebten die USA beispielsweise vor ihrer Invasion im Jahr 2003 jahrelang einen Regimewechsel im Irak an. Um dies zu erreichen, bedienten sie sich einer Vielzahl von Methoden, darunter die Bewaffnung und Unterstützung von bewaffneten Stellvertretern und Wirtschaftssanktionen, bevor sie selbst zur direkten militärischen Invasion griffen.

Die USA befinden sich also ständig im Krieg – ob es sich nun um einen tatsächlichen „Zustand eines normalerweise offenen und erklärten bewaffneten feindlichen Konflikts“ mit einem anderen Staat handelt, wie es ab 2003 im Irak der Fall war, oder um einen „Kampf oder Wettbewerb“ zwischen ihnen und anderen, einschließlich ihrer erklärten Gegner Russland und China.

Letzteres – Krieg als Kampf oder Wettbewerb – schließt häufig Feindseligkeiten ein, die über Stellvertreter geführt werden. Die USA führen derzeit sowohl in der Ukraine als auch in Syrien einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Der Stellvertreterkrieg der USA in Syrien zielt zwar in erster Linie auf die Beseitigung der syrischen Regierung ab, aber nur, weil Syrien wiederum ein wichtiger Verbündeter Russlands ist.

Über eine Reihe von Stellvertretern führen die USA auch Feindseligkeiten gegen China.

Jahrelang haben die USA bewaffnete Separatisten in der pakistanischen Provinz Belutschistan unterstützt. Diese Kämpfer haben ihrerseits eine Kampagne bewaffneter Gewalt nicht nur gegen pakistanische Sicherheitskräfte, sondern auch gegen chinesische Ingenieure und andere Vertreter geführt, die am Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) arbeiten, der wiederum Teil von Pekings viel größerer Belt and Road Initiative (BRI) ist.

In einem direkten Krieg würden die USA ihre Kampfflugzeuge einsetzen, um die chinesische Infrastruktur in Pakistan zu bombardieren. In diesem indirekten Krieg setzen die USA stattdessen militante Kämpfer in Belutschistan ein, um dies zu tun. Während sich die Mittel unterscheiden, ist der Zweck derselbe.

Auch in Myanmar nutzen die USA die so genannte „Nationale Einheitsregierung“ (NUG) und ihre „Volksverteidigungskräfte“ (PDF), um nicht nur einen Krieg des Regimewechsels gegen die Regierung von Myanmar zu führen, sondern auch, um chinesische Investitionen anzugreifen, einschließlich der BRI-Infrastruktur, die durch Myanmars Gebiet verläuft.

Würden die USA einen direkten Krieg gegen Myanmar führen, würden sie ihre Kampfflugzeuge einsetzen, um kritische Infrastrukturen wie Mobilfunkmasten anzugreifen. Stattdessen zielen die von den USA unterstützten „PDF“-Kämpfer auf diese Türme ab, indem sie sie explodieren lassen – wie Reuters Ende 2021 berichtete – oder indem sie sie einfach demontieren und die Geräte wegtragen. In beiden Fällen wollen die USA die Infrastruktur Myanmars schwächen, um die derzeitige Regierung zu stürzen und China weiter zu isolieren, und sie tun dies über Stellvertreter.

Vor der Küste des chinesischen Festlandes nutzen die USA die abtrünnige Provinz Taiwan als Aufmarschgebiet für US-Waffen im Vorfeld eines weiteren Stellvertreterkriegs im Stil der Ukraine.

Was die USA letztendlich dazu bewegen wird, von einem Krieg im Sinne indirekter Feindseligkeiten und anderer Formen des Wettbewerbs zu tatsächlichen und direkten bewaffneten Feindseligkeiten überzugehen, ist die Frage, ob die USA in der Lage sind, ihr Ziel mit indirekteren Mitteln zu erreichen, bevor sie zu direkteren, aber riskanteren und kostspieligeren Mitteln greifen.

Die Auswirkungen dieser Realität, die von den USA durch die Einführung von Multidomänen-Operationen fast schon offen ausgesprochen wird, auf die nationale Sicherheitsplanung von Nationen auf der ganzen Welt sind tiefgreifend.

Die nationale Sicherheitspolitik kann sich nicht nur um Soldaten, Panzer, Flugzeuge und Schiffe drehen. Sie muss sich mit allen Mitteln befassen, die die USA einsetzen, um Krieg zu führen, sei es im Zustand des „Wettbewerbs“ oder im Zustand des „Konflikts“. Im TRADOC-Papier der US-Armee von 2018 werden mehrere Bereiche erwähnt, darunter auch „soziale Medien“, ein scheinbar harmloser Bereich, der in den meisten Papieren zur nationalen Sicherheit nicht erwähnt wird und auch nicht in den Zuständigkeitsbereich der nationalen Sicherheitsbehörden eines Landes fällt. Dennoch ist dies ein entscheidender Bereich, über den die USA die beiden „Kriegszustände“ führen, in denen sie sich ständig befinden. Dies ist nur ein Beispiel für viele Bereiche, die von den nationalen Sicherheitsplanern nicht beachtet werden.

Das Verständnis des gesamten Spektrums der Bedrohung, die die USA für die Welt darstellen, wird die Diskussion und das Handeln in Richtung einer Verteidigung des gesamten Spektrums anregen. Die Nationen werden dann nicht nur in der Lage sein, die USA ständig in einem Zustand des „Wettbewerbs“ zu halten, der sie aufgrund ausreichender glaubwürdiger Abschreckung daran hindert, auf einen „Konflikt“ zurückzugreifen, sondern sie werden auch in der Lage sein, während dieses Zustands des „Wettbewerbs“ ein günstiges Druckmittel gegen die Vereinigten Staaten und andere Nationen aufrechtzuerhalten.

Bis dahin setzen sich die Nationen einem großen Risiko in einem zunehmend gefährlichen globalen Sicherheitsumfeld aus, in dem die Vereinigten Staaten ganz offen einen umfassenden Krieg mit ihren gleichaltrigen und nahen Konkurrenten durch zunehmend störende indirekte Mittel der Kriegsführung vorbereiten. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Nationen diese Bedrohung ernst nehmen und ihrer jeweiligen Verantwortung zur Verteidigung gegen sie gerecht werden.