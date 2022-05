Aus dem Herzen des Covid-Establishments: Die Wahrheit über die asymptomatische Ausbreitung

Eine wichtige Studie über Covid-19 hat nur wenig Beachtung gefunden, obwohl sie von der Lieblingsuniversität der Covid-Industrie, dem Imperial College London, stammt.

Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die Studie die Annahmen der Industrie über die asymptomatische Ausbreitung völlig widerlegt.

Die anderen an dieser Studie beteiligten Institutionen sind die Vaccine Taskforce und das Department of Health and Social Care (DHSC), hVIVO (Teil von Open Orphan plc) und der Royal Free London NHS Foundation Trust. Mit anderen Worten: Diese Studie wurde vom Herzstück des Covid-Establishments durchgeführt.

Was haben sie herausgefunden? Vergessen Sie alles, was man Ihnen über die fünf- bis sechstägige Zeitspanne bis zur Entwicklung von Covid-Symptomen erzählt hat, die immer eine ungerechtfertigte Behauptung war, deren Hauptzweck darin bestand, ganze Bevölkerungsgruppen ins Gefängnis zu bringen. Selbst wenn diese Behauptung wahr gewesen wäre, hätte sie nicht als Rechtfertigung für die großen Verhaftungen gedient, die die Regierungen auf der ganzen Welt über ihre Bevölkerung verhängt haben. Aber es stimmt sowieso nicht: „Die Forscher fanden heraus, dass die Symptome sehr schnell auftreten, im Durchschnitt etwa zwei Tage nach dem Kontakt mit dem Virus“.

In Wirklichkeit waren es weniger als zwei Tage – es waren 42 Stunden.

Außerdem (und das wird in der Imperial-Pressemitteilung kaum erwähnt) ist die Menge des nachweisbaren Virus in Rachen und Nase in diesen 42 Stunden gering. Erst wenn die ersten Symptome auftreten, steigt die Virusmenge wirklich an. Am ersten Tag ist so gut wie nichts zu finden; am zweiten Tag steigen die Werte an, aber bei weitem nicht so stark wie an den folgenden Tagen, wenn die Symptome bereits aufgetreten sind.

Dies wird deutlich, wenn man sich einige Diagramme aus der Studie ansieht (siehe Abb. 2 – das erste Diagramm zeigt die Werte in der Nase nach Tagen, das zweite die Werte im Rachen).

Wie es in der Studie heißt, „beginnt die Virusausscheidung innerhalb von 2 Tagen nach der Exposition“.

Bedenken Sie auch, dass beim Husten und Niesen weitaus mehr Viruspartikel übertragen werden als beim Atmen. (Ausführliche Informationen dazu finden Sie in Kapitel 3 meines Buches The Face Mask Cult.) Wenn Sie jedoch keine Symptome haben, niesen oder husten Sie auch nicht. Selbst wenn sich also in den letzten Stunden Ihrer präsymptomatischen Periode die Viruslast in Ihrer Nase und Ihrem Rachen aufbaut, werden Sie diese nicht in großem Umfang in die Welt hinausschicken, weil Sie präsymptomatisch sind und daher per definitionem nicht husten und niesen.

Erinnern Sie sich noch daran, wie Ihnen zu Beginn des Frühjahrs 2020 gesagt wurde, dass Covid-19 ein einzigartiges Virus sei, das sich von allen anderen Viren in der Geschichte unterscheide, da es sich von asymptomatischen Menschen wild verbreite, was anscheinend noch nie ein Virus zuvor getan habe, zumindest nicht in der Art und Weise, wie es Covid tat? Selbst normalerweise nüchterne Autoren wie Matt Ridley verbreiteten diese melodramatische Idee, obwohl sie damals kaum mehr Glaubwürdigkeit besaß als ein durchschnittlicher urbaner Mythos. Die asymptomatische Ausbreitung war die Grundlage für das Einsperren aller – aller, nicht nur derjenigen mit Symptomen -, aber sie hat sich als Schimäre erwiesen.

Und natürlich mussten die erzwungenen Quarantänezeiten nicht nur lang sein, sondern auch wiederholt werden, immer und immer wieder, denn man konnte nie wissen, ob jemand infiziert war und sein Atem Covid in ganzen Vororten, an Arbeitsplätzen und in Fabriken verbreitete, selbst wenn diese Person erst vor ein paar Tagen aus einer langen erzwungenen Quarantäne gekommen war, nachdem ein enger Kontakt positiv getestet worden war, und selbst wenn diese Person sich völlig gesund fühlte. Sie könnten sich seit dem Verlassen der Quarantäne immer noch mit Covid angesteckt haben und jetzt reihenweise Großmütter umbringen, während sie mit ihren Freunden zu Mittag essen. Am besten sperren wir sie wieder ein. Und alle anderen auch.

So groß war der Schaden, den die asymptomatische Hysterie in der Gesellschaft angerichtet hat. Theoretisch hätte sie ewig so weitergehen können; das einzige, was sie davon abhielt, war erstens, dass die Öffentlichkeit allmählich zu begreifen begann, dass ihr Leben wegen einer übertriebenen Bedrohung ruiniert wurde, und zweitens das peinliche Fehlen stichhaltiger Beweise dafür, dass die asymptomatische Ausbreitung bei der Verbreitung von Covid eine große Rolle spielte (oder dass Covid in Bezug auf das Ausmaß der asymptomatischen Ausbreitung einzigartig war).

Es ist also völlig sinnlos, sich Sorgen zu machen, dass sich jemand ohne Symptome mit Covid anstecken könnte. Es macht auch keinen Sinn, dass sich symptomlose Menschen ständig testen lassen. Oder überhaupt. Der soziale Schaden, der dadurch entsteht, dass Menschen, die nicht krank sind, sich testen lassen müssen, überwiegt bei weitem den Nutzen der Tests (vor allem, wenn man bedenkt, dass der Nutzen der Tests ohnehin gleich Null ist – Milliarden von Tests haben nicht verhindert, dass sich Covid unerbittlich über die Welt verbreitet).

Mit anderen Worten, diese Ergebnisse sagen uns (obwohl dies bereits klar war), dass wir aufhören sollten, zu testen, Quarantäne zu verhängen und uns keine Sorgen mehr darüber zu machen, dass Menschen, die nicht krank sind, Covid bekommen. Und das bedeutet, dass wir den gesamten Covid-Industriekomplex stilllegen müssen. Die Welt wurde umsonst in Schutt und Asche gelegt.

In der Studie heißt es: „Unsere Daten zeigen eindeutig, dass SARS-CoV-2-Viren unabhängig vom Schweregrad der Symptome in hohem Maße ausgeschieden werden, was die hohe Übertragbarkeit dieser Infektion erklärt und unterstreicht, dass der Schweregrad der Symptome nicht als Surrogat für das Übertragungsrisiko bei dieser Krankheit angesehen werden kann“.

Dies scheint im Widerspruch zu dem zu stehen, was ich bisher gesagt habe, ist es aber nicht, da es sich auf den Zeitraum nach dem Auftreten der Symptome bezieht, nicht auf den Zeitraum davor. Es stimmt, dass nach dem Auftreten von Symptomen nur ein geringer Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der Symptome und dem Ausmaß der Virusausscheidung besteht, wie die Abbildungen 4e und 4f in dem Papier zeigen. (Der Begriff „Virusausscheidung“ bezieht sich auf die Virusmenge, die in der Nase und im Rachen gefunden wird, und nicht auf die Virusmenge, die von der infizierten Person in die Umgebung „ausgesandt“ wird). Eine Person mit sehr schweren Symptomen hat also möglicherweise nicht mehr Viren in Nase und Rachen als eine Person mit leichten Symptomen.

In der zweitägigen prä-symptomatischen Phase ist die Viruslast in Nase und Rachen jedoch nach wie vor gering, wie die obigen Grafiken zeigen.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie war, dass nur eine sehr geringe Virusmenge erforderlich ist, um jemanden zu infizieren: „Die Teilnehmer waren der geringstmöglichen Virusdosis ausgesetzt, die eine Infektion verursachen kann, was in etwa der Menge entspricht, die in einem einzigen Nasentropfen gefunden wurde, als die Teilnehmer am ansteckendsten waren.

Das bedeutet auch, dass die Verwendung von Gesichtsmasken besonders sinnlos ist. Im besten Fall können Masken die Menge der ein- und ausgeatmeten Viren um etwa 10 bis 15 Prozent reduzieren, aber wenn nur sehr wenig nötig ist, um eine Person zu infizieren, bringt das nichts. Wenn jemand alle zehn Minuten 15.000 Viren ausatmet, hilft es nicht, diese Zahl auf 13.500 bis 14.000 zu reduzieren.

Das steht natürlich nicht in der Studie und der Imperial-Pressemitteilung. Zu den Gesichtsmasken heißt es lediglich, dass in der Studie betont wird, wie wichtig es ist, sie sowohl über der Nase als auch über dem Mund zu tragen, da in der Nase höhere Spitzenwerte des Virus auftreten als im Mund.

Außerdem entwickelte erwartungsgemäß keiner der gesunden jungen Menschen in der Studie etwas anderes als leichte bis mittelschwere erkältungsähnliche Symptome. Keinem von ihnen erging es am Ende schlecht. Wie wir bereits vor zwei Jahren wussten, handelt es sich um eine Krankheit, die die große Mehrheit der jungen Menschen nicht bedroht.

Seit zwei Jahren sagen Skeptiker wie ich den Leuten, sie sollen ihre Tests wegwerfen, sie sollen aufhören, gesunde Menschen zu isolieren, und sie sollen aufhören, sich Sorgen zu machen, ob die Leute um sie herum im Restaurant sie umbringen werden, da die wissenschaftlichen Beweise dies nicht unterstützen. Wenn Sie uns damals nicht geglaubt haben, werden Sie es jetzt vielleicht tun.