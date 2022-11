Die Verletzungsmechanismen der COVID-Impfstoffe. Beweis für die steigende Zahl der geimpften Personen, die jetzt an COVID und anderen Infektionen erkranken – und daran sterben.

Der Beweis dafür ist die steigende Zahl der geimpften Personen, die jetzt an COVID und anderen Infektionen erkranken – und daran sterben.

In „Unterdrückung des angeborenen Immunsystems durch SARS-CoV-2-mRNA-Impfungen: The Role of G-quadruplexes, Exosomes and MicroRNAs“ (Die Rolle von G-Quadruplexen, Exosomen und MicroRNAs) erklären Dr. Stephanie Seneff und Dr. Peter McCullough, Greg Nigh und Anthony Kyriakopoulos, wie die COVID-Impfungen die angeborene Immunfunktion unterdrücken und wie sie neurologische Erkrankungen verursachen können

Ihre bahnbrechende Arbeit löste eine große Kontroverse aus, da die prominente Zeitschrift, in der sie veröffentlicht wurde, viel negatives Feedback erhielt und der Herausgeber der Zeitschrift zum Rücktritt gezwungen wurde, obwohl die Arbeit noch nicht zurückgezogen wurde

G4s sind genomweite Ziele der Transkriptionsregulation. Das „G“ steht für Guanin. G4 ist eine DNA-Sequenz aus vier aufeinanderfolgenden Guaninen, die bei Krankheiten wie Krebs und neurologischen Störungen eine wichtige Rolle spielt. Das COVID-Impfstoff-Spike-Protein produziert weit mehr G-Quadruplexe (G4) als das Virus. Die G4 verursachen eine Fehlfaltung des Prionproteins, die zu Prionenkrankheiten wie der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und Alzheimer führen kann

Bei Personen, die die Impfung erhalten haben, wurden zwei spezifische microRNAs gefunden, die die Interferonreaktion des Typs 1 stören, die ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems ist. Wenn Typ-1-Interferon unterdrückt wird, wird man anfälliger für Infektionen und chronische Krankheiten

Der COVID-Impfstoff produziert hohe Mengen an Immunglobulin-Antikörpern (IgG), die mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht werden. Sie erzeugt keine Schleimhaut-Antikörper

Antikörper gegen das Spike-Protein können für Fälle verantwortlich sein, in denen Patienten nach der zweiten Impfung eine hochaggressive Prionenerkrankung entwickelten

In diesem Interview erörtert Stephanie Seneff, Ph.D., seit über fünf Jahrzehnten leitende Wissenschaftlerin am MIT, ihre Arbeit „Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The Role of G-quadruplexes, Exosomes and MicroRNAs“ (Die Rolle von G-Quadruplexen, Exosomen und MicroRNAs), die in der Juni-Ausgabe 2022 von Food and Chemical Toxicology veröffentlicht wurde.

Die Arbeit wurde gemeinsam mit Dr. Peter McCullough, Greg Nigh und Anthony Kyriakopoulos verfasst. Im Mai 2021 veröffentlichten Nigh und Seneff einen Artikel, in dem sie die Unterschiede zwischen dem Spike-Protein und dem COVID jab Spike-Protein darlegten.

In dem Artikel „Innate Immune Suppression“ (Unterdrückung des angeborenen Immunsystems) gehen sie und ihre Mitautoren auf die Mechanismen der COVID-Impfung ein und zeigen, wie sie das angeborene Immunsystem unterdrückt.

Die Studie sorgte für Aufsehen, als sie zum ersten Mal vor der Veröffentlichung veröffentlicht wurde. Es wurde eine Kampagne gestartet, um sie zurückzuziehen, weil sie die Menschen davon abhalten würde, sich diese lebensrettenden Impfungen geben zu lassen – unabhängig davon, ob die beschriebenen Mechanismen wahr sind oder nicht.

Letztendlich führte die Kontroverse zum Rücktritt des Herausgebers der Zeitschrift. Viele haben auch versucht, Seneff zu diskreditieren, und McCullough wurde inzwischen die Approbation als Arzt entzogen.

G-Quadruplexe verstehen

G-Quadruplexe (G4) sind genomweite Ziele der Transkriptionsregulierung und damit ein neues Ziel für die Entwicklung von Arzneimitteln. Das „G“ in G4 steht für Guanin, G4 ist also eine DNA-Sequenz aus vier aufeinanderfolgenden Guaninen. Es ist eines der vier Nukleotide – der Grundcode – in der DNA, und es ist bekannt, dass es bei Krankheiten wie Krebs und neurologischen Störungen eine wichtige Rolle spielt.

Wie Seneff erklärt, bilden Prionen, wenn sie falsch gefaltet sind, Beta-Folien und fallen aus dem Zytoplasma aus, wodurch sich Plaque bildet. Diese Plaque ist ein Kennzeichen mehrerer neurodegenerativer Krankheiten bei Tieren und Menschen, wie z. B. Rinderwahnsinn, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Scrapie (bei Rehen) und Alzheimer.

„Es gibt also all diese schwächenden neurodegenerativen Krankheiten, die auf das Prionprotein zurückzuführen sind, und das Prionprotein bindet tatsächlich an seine eigenen G4s, die in seiner eigenen RNA enthalten sind“, erklärt Seneff. „Auf diese Weise fördert es die Fehlfaltung [des Prionproteins] in die falsche Form … [was] die Prionenkrankheit verursacht.“Es gibt also all diese schwächenden neurodegenerativen Krankheiten, die auf das Prionprotein zurückzuführen sind, und das Prionprotein bindet tatsächlich an seine eigenen G4s, die in seiner eigenen RNA enthalten sind“, erklärt Seneff. „Auf diese Weise fördert es die Fehlfaltung [des Prionproteins] in die falsche Form … [was] die Prionenkrankheit verursacht. Die [COVID-Impfstoffe] produzieren eine Version der Boten-RNA (mRNA), die für das Spike-Protein kodiert. Ihre Version ist mit Guaninen angereichert – sie produziert viel mehr G4s als die ursprüngliche mRNA, die das Virus produziert – es ist also eine andere Form. Und es gibt viel mRNA in der [COVID-Spritze]. Es ist eine große Dosis dieser mRNA, die mit G4s angereichert ist … was dann … die Zelle veranlasst, das Prionprotein zu produzieren. Die Zelle produziert das Prionprotein also im Kontext einer Situation, in der viele G4s aus der mRNA des Impfstoffs herumliegen. Das ist eine wirklich gefährliche Situation, in der sich das Prionprotein falsch faltet und eine Prionenkrankheit verursacht.“

Wie der COVID-Impfstoff eine Autoimmunkrankheit auslösen kann

Wie Seneff erklärt, wird die mRNA in der Spritze in das Lymphsystem und die Milz gebracht, die Keimzentren, in denen Antikörper produziert werden, und um die Antikörper zu produzieren, setzen diese Keimzentren Exosomen frei. Dies kann das Phänomen des „Shedding“ erklären, aber auch die Immunzerstörung, die wir beobachten. Seneff erklärt:

„Die Exosomen sind Teil des Prozesses, durch den die Zellen kommunizieren, um die Antikörperproduktion zu induzieren, was das Ziel der [COVID-Impfung] ist. Der [Impfstoff] leistet fantastische Arbeit bei der Produktion hoher Mengen an IgG [Immunglobulin]-Antikörpern, die mit Autoimmunkrankheiten in Verbindung gebracht werden. Es bildet nicht die Schleimhaut-Antikörper. Es bildet IgG, was eigentlich viel gefährlicher ist, wenn es zu viele Antikörper gibt. Sie können durch molekulare Mimikry Autoimmunkrankheiten auslösen, und das ist ein weiterer Aspekt, der meiner Meinung nach eine Rolle spielt. Deshalb kommt es zu dem Problem, dass die Thrombozytenzahl auf Null sinkt, weil man durch molekulare Mimikry Antikörper gegen die Thrombozyten bekommt oder weil das Spike-Protein an die Thrombozyten bindet. Sie bekommen Antikörper gegen den Komplex und die Thrombozyten werden vernichtet. Bei einigen Menschen treten Thrombozytopenie und VITT [impfstoffinduzierte immunthrombotische Thrombozytopenie] auf, die lebensbedrohlich sein können. Und es gibt ein starkes Signal für Thrombose. In dem Papier ist von Thrombose die Rede. Wir haben … sieben Tabellen für verschiedene Aspekte der Symptome des Impfstoffs. Es gibt eine Tabelle über die Leber, eine Tabelle über Thrombose, eine Tabelle über Krebs, eine Tabelle über den Vagusnerv und alle Entzündungen der Nerven, weil diese Exosomen den Vagusnerv hinaufwandern und sich ihren Weg zum Herzen, zum Gehirn und zur Leber bahnen. Sie verursachen Krankheiten in all diesen Organen, und das sieht man sehr deutlich in den verschiedenen Datenbanken – 98%, 99% der [unerwünschten Ereignisse], die 2021 für diese Krankheiten gemeldet wurden, waren [von] den COVID-Impfungen und 1% war von allen anderen Impfstoffen zusammen.“

Mechanismus der Wirkung

Schweizer Forscher berichteten kürzlich, dass sie bei 100 % der mit COVID gespritzten Personen erhöhte Troponinwerte gefunden haben, was darauf hindeutet, dass jeder einen gewissen Grad an Herzschäden erleidet, selbst wenn er keine Symptome aufweist. Seneff erklärt den Mechanismus, durch den die COVID-Spritze das Herz schädigt.

„Ich denke, das ganze Problem ist das Spike-Protein, das von den Immunzellen in den Keimzentren – dem Lymphsystem und der Milz – freigesetzt wird und diese Exosomen freisetzt, die dann entlang ihrer Fasern wandern und all diese wichtigen Organe erreichen. Die Milz ist über das Nervensystem sehr gut mit der Leber, dem Herzen, dem Gehirn und dem Darm verbunden, beginnend mit dem Nervus splanchnicus und dann mit dem Nervus vagus … Diese Exosomen wandern also entlang des Vagusnervs, erreichen diese Organe und werden von den dortigen Zellen aufgenommen. Und überall, wo sie hinkommen, lösen sie Entzündungen aus. Das Spike-Protein ist sehr gut darin, Entzündungen zu verursachen. Das wurde in mehreren Studien gezeigt … Es veranlasst die Immunzellen, zum Herzen zu wandern, und so kommt es zur Myokarditis, der Entzündung im Herzen. Man bekommt auch Entzündungen in den Muskeln. Ich habe mich mit Myositis beschäftigt, einer Muskelentzündung, und das ist ein weiteres Problem. Ich hatte Kontakt zu mehreren Menschen, die durch das Spike-Protein schwere Muskelschäden erlitten haben, bis hin zu einer Schwächung aufgrund von [Entzündungen in den] Muskeln. Es ist also nicht nur das Herz, sondern auch die Skelettmuskulatur stark betroffen. Durch die Entzündung im Gehirn werden auch die Neuronen geschädigt, was zu kognitiven Störungen führt. Ich denke also, dass die lange COVID dadurch verursacht wird, dass das Spike-Protein das Gehirn erreicht. In vielen Veröffentlichungen wurde über die lange COVID gesprochen, und sie glauben, dass es das Spike-Protein ist, nicht das Virus, sondern das Spike-Protein selbst [das es verursacht].“

Die Rolle der MicroRNA

Ein weiteres Puzzleteil ist die Rolle der microRNA, die in den Exosomen eingebettet sind, die zu den Geweben wandern. MicroRNA sollte nicht mit mRNA verwechselt werden. Es handelt sich um zwei verschiedene Dinge. Bei den microRNAs handelt es sich um kurze RNA-Stücke, die etwa 22 Nukleotide lang sind. Im Gegensatz zu mRNA kodieren microRNAs nicht für Proteine.

Die mRNA in den Impfungen ist so konzipiert, dass sie extrem widerstandsfähig ist. Normalerweise hält sich mRNA nur wenige Stunden, aber die mRNA in den Impfstoffen bleibt mindestens mehrere Monate in den kodierenden Zellen, vor allem wegen der Substitution des Nukleotids Uridin durch Pseudouridin.

Da die mRNA so widerstandsfähig ist, müssen die Milzzellen versuchen, mit all dem Spike-Protein fertig zu werden, das sie nicht aufhören können zu produzieren, und das tun sie unter anderem, indem sie das Spike-Protein in Form von Exosomen ausstoßen. Diese Exosomen enthalten auch microRNAs. Indische Forscher fanden zwei spezifische microRNAs bei Personen, die die Impfung erhalten hatten, und diese microRNAs stören die Interferonreaktion des Typs 1.

„Das ist ein wichtiges Thema unserer Arbeit“, sagt Seneff. „Wir sprechen über angeborene Immunsuppression … aufgrund der Wirkung dieser microRNAs, die mit dem Spike-Protein verpackt sind. Überall, wo [die Exosomen] hinkommen, bringen sie diese microRNAs mit, die die Fähigkeit der Immunzellen stören, auf Interferon Typ 1 zu reagieren. Diese microRNAs haben tatsächlich eine sehr hohe Kontrollfunktion im biologischen Regelungsprozess. Sie steuern, welche Gene exprimiert werden.“

Hypothese zur Erklärung des plötzlichen Todes nach einer Spritze

Seneff zitiert Tierversuche aus dem Jahr 2005, in denen Mäuse einem Virus ausgesetzt wurden, das Herzmuskelentzündung verursacht. Man wollte sehen, was passiert, wenn die Mäuse an Myokarditis leiden und dann eine Adrenalinspritze erhalten. Die Mäuse wurden also mit dem Myokarditis auslösenden Virus infiziert, und 120 Tage später wurde ihnen Adrenalin injiziert.

Die verabreichte Dosis tötete 70 % der Mäuse. Bei den Kontrollmäusen, die keine Myokarditis hatten, führte die Injektion der gleichen Dosis Adrenalin hingegen zu keiner Erkrankung. Die Mäuse, die starben, starben an Herzversagen. Ihre Herzen waren zu sehr geschädigt, um dem Adrenalinstoß standzuhalten. Heute beobachten wir einen ähnlichen Effekt bei Sportlern, die bei körperlicher Anstrengung tot umfallen.

Als Seneff nach weiteren Arbeiten suchte, fand er eine, in der die Reaktion von Typ-1-Interferon in Chromaffin-Zellen, den Zellen, die Adrenalin produzieren, detailliert beschrieben wurde. Typ-1-Interferon hemmt und reduziert die Adrenalinproduktion.

Seneffs Theorie besagt, dass die COVID-Impfung die Fähigkeit des Körpers, auf Typ-1-Interferon zu reagieren, beeinträchtigt, so dass zu viel Adrenalin freigesetzt wird. Wenn Ihr Herz durch das Spike-Protein geschädigt wurde, könnte dies, wie wir gesehen haben, tödlich enden.

„Ich denke, das könnte das Problem des plötzlichen Todes sein, denn wir sehen viele junge Menschen, die plötzlich an Herzproblemen sterben“, sagt sie.

Gleichzeitig werden durch das Spike-Protein Mikrothromben (Mikroblutgerinnsel) aktiviert, die tödliche Auswirkungen haben können, und Endothelzellen (die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden) werden ebenfalls entzündet. Es gibt also nicht nur einen Mechanismus, durch den die Impfung tödlich sein kann.

Spike-Protein sorgt für unglaublich zähe Blutgerinnsel

Laut Seneff hängen Blutgerinnsel auch mit dem Prionenaspekt zusammen. Viele verschiedene Proteine sind amyloidogen und können sich falsch falten, so dass sie ausfallen, darunter auch Proteine in Ihrem Blut. Blutgerinnsel sind schwer aufzulösen, und wenn man ihnen Spike-Protein hinzufügt, werden sie noch zäher.

Seneff vermutet, dass sich das Spike-Protein an Fibrin bindet, wodurch es sich auf eine Art und Weise falsch faltet, die es sehr widerstandsfähig gegen den Abbau macht. Das Gleiche geschieht mit Prionproteinen. Wenn sie sich falsch falten, bilden sie ein Gel, das mit der Zeit immer dichter wird und schließlich für die Wasserbasis völlig unzugänglich wird.

„Es fällt einfach als etwas aus, das für den Rest des Lebens da ist“, sagt Seneff. „Nichts kann dagegen ankommen. Die Immunzellen können es nicht abbauen. Es bleibt einfach da. Es kann nicht abgebaut werden.“

Deshalb empfehle ich die Einnahme von fibrinolytischen Enzymen wie Lumbrokinase (die am wirksamsten ist), Serrapeptase und Nattokinase, und zwar mehrmals täglich eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit, wenn Sie mit langem COVID zu kämpfen haben, da sie den Abbau des Fibrins unterstützen. Damit sie wirken, müssen sie zwischen den Mahlzeiten auf nüchternen Magen eingenommen werden, da sie sonst nur als Verdauungsenzyme wirken, die die Nahrung aufspalten.

Eine weitere Methode ist die Nutzung einer Nah-Infrarot-Sauna, die die Fehlfaltung von Proteinen durch Förderung der Autophagie, des natürlichen Reinigungsprozesses des Körpers, bekämpft.

Die Rolle der Antikörper bei der Prionenkrankheit

Antikörper können auch eine Rolle bei den verheerenden Nebenwirkungen der COVID-Impfung spielen. Wir wissen, dass das Prionprotein in Zellen, die es produzieren, unter Stress hochreguliert wird, und das Spike-Protein des COVID-Impfstoffs führt nachweislich dazu, dass die Zellen mehr Prionprotein herstellen. Eine Möglichkeit ist, dass Antikörper gegen einen bestimmten Teil des Spike-Proteins durch molekulare Nachahmung an das Prion-Protein binden.

Wie Seneff erläutert, haben Forscher herausgefunden, dass die Produktion von Antikörpern gegen das C-terminale Ende des Prionproteins eine Krankheit verursachen kann, die der Prionenkrankheit sehr ähnlich sieht, sich aber viel schneller entwickelt.

Wie sich herausstellte, verhindern die Antikörper gegen das C-terminale Ende des Prionproteins, dass das Prionprotein in das endoplasmatische Retikulum (ER) gelangt, wo es seine Arbeit verrichten muss. Stattdessen halten die Antikörper das Prion im Zytoplasma fest.

In der Folge erkrankt die Zelle aufgrund dieser Antikörper. Der verstorbene Luc Montagnier veröffentlichte eine Fallstudie mit 26 Personen, die innerhalb des ersten Monats nach ihrer zweiten Impfung Symptome einer Prionenerkrankung entwickelten. Alle starben, viele innerhalb von drei Monaten nach ihrer Diagnose. Alle starben innerhalb eines Jahres an einer extrem aggressiven Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (dem menschlichen Pendant zum Rinderwahnsinn).

Seneff glaubt, dass Antikörper gegen das Spike-Protein dafür verantwortlich sind, denn die Krankheit trat erst nach der zweiten Dosis auf. Nach der ersten Dosis entwickelten sich Antikörper, die die Zellen vorbereiteten. Nach der zweiten Dosis begannen die Zellen dann, wieder Unmengen von Spike-Protein zu produzieren, an das die Antikörper gebunden wurden.

Dieses Exosomenpaket wanderte dann den Vagusnerv hinauf zum Gehirn, wo die Neuronen es aufnahmen. Seneff vermutet, dass dies den Krankheitsprozess bei diesen 26 Patienten erklärt.

„Dieses Modell würde vollständig erklären, dass Spike-Protein-Antikörper an die C-terminale Domäne binden und verhindern, dass das Prionprotein in das ER gelangt“, sagt sie, „und dann bewirkt es, dass [das Prionprotein] zerfällt. Es wird durch das Proteasom abgebaut und verschwindet. Es führt also zu einem Funktionsverlust des Prionproteins im Neuron, und zwar sehr schnell, viel schneller als bei der normalen Prionenkrankheit … Montagnier und sein Team identifizierten ein Segment des Spike-Proteins, von dem sie annahmen, dass es charakteristische prionenähnliche Merkmale aufweist. Innerhalb dieses Segments gibt es ein Stück mit fünf Aminosäuren, YQRGS. Das Prion-Protein hat [das gleiche] Stück … Bis auf die mittlere sind die anderen vier [Aminosäuren] alle identisch mit diesem Stück am C-terminalen Ende des Prionproteins. Es ist also wirklich perfekt. Es ist eine Stelle, an der es im Grunde ein Todesurteil ist, wenn man Antikörper dagegen bekommt.“

Wie der COVID-Impfstoff Ihr Genom verändern kann

Seneff, McCullough, Nigh und Kyriakopoulos haben vor kurzem ein weiteres Papier veröffentlicht, „Potential Mechanisms for Human Genome Integration of Genetic Code from SARS-CoV-2 mRNA Vaccination“ (Mögliche Mechanismen für die Integration des genetischen Codes aus der SARS-CoV-2 mRNA-Impfung in das menschliche Genom), in dem beschrieben wird, wie die mRNA in der COVID-Impfung Ihr Genom verändern kann.

Laut Big Pharma, Gesundheitsbehörden und „Faktenprüfern“ kann die mRNA in den Impfungen nicht in die menschliche DNA integriert werden. Das sei unmöglich, sagen sie. Aber die Wissenschaft erzählt eine andere Geschichte. In der Tat gibt es mehr als eine Möglichkeit, wie dies geschehen kann.

LINE-1, die menschliche Version eines Retrovirus, ist beispielsweise ein sehr häufig vorkommendes Stück DNA im menschlichen Genom, das in RNA umgewandelt wird, die wiederum für mehrere Proteine kodiert, die die RNA veranlassen können, sich selbst an eine andere Stelle der DNA zu kopieren. Sie kann auch andere RNA kopieren und einfügen, wie zum Beispiel die RNA in der COVID-Spritze. Dies ist eine Ressource, über die Ihre Zellen von Natur aus verfügen. Seneff fährt fort:

„Das Alzheimer-Gehirn hat diese Neuronen, die viel zu viel DNA haben. Ihr Genom ist zu groß, und sie haben viele zusätzliche Kopien des Amyloid-Beta-Proteins in verschiedenen Variationen. Auf diese Weise kann die Zelle … alternative Formen des Proteins ausprobieren, das nicht funktioniert. Das ist es, was meiner Meinung nach vor sich geht. Das ist wirklich faszinierend, weil ich glaube, dass die Zelle dadurch die Möglichkeit erhält, ein Problem zu beheben. Nehmen wir an, es wird ein Protein wie Amyloid beta gebildet, und dieses Protein verhält sich nicht richtig. Es funktioniert nicht richtig. Wenn … sie eine andere Version [dieses Proteins] herstellen muss, kann sie das mit LINE-1 tun. Neuronen exprimieren eine Menge LINE-1, und jede Zelle, die LINE-1 exprimiert, hat die Möglichkeit, diese Spike-Protein-RNA in das Genom einzubauen.“

Mit anderen Worten: Das Spike-Protein kann LINE-1 kapern, ein körpereigenes System, das virale DNA in die DNA integriert, indem es seine mRNA kopiert und in die DNA der Zelle einfügt. Es gibt auch ein anderes Modell. Nigh entdeckte Forschungsergebnisse, die zeigen, dass doppelsträngige DNA-Viren wie das Herpesvirus über einen Mechanismus verfügen, um menschliche Gene in ihre DNA einzubauen.

Es ist in der Lage, menschliche RNA im Zytoplasma der Zelle zu ergreifen, sie in DNA umzuwandeln und sie dann in sein eigenes Genom einzufügen. Das bedeutet, dass bestimmte Viren (z. B. das Herpesvirus) den genetischen Code für die Herstellung von Spike-Proteinen in sich tragen können, ohne in den Zellkern eindringen zu müssen.

COVID-Impfungen beeinträchtigen Ihre Immunfunktion

Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren: Es scheint, dass der Grund, warum so viele geimpfte Personen jetzt an COVID und anderen Infektionen erkranken und daran sterben, darin liegt, dass Interferon Typ 1 unterdrückt wird. Dadurch wird die Immunfunktion unterdrückt, so dass man anfälliger für Infektionen wird.

In dem Interview geht Seneff auch darauf ein, dass die chronische Exposition gegenüber Glyphosat eine prädisponierende Bedingung für schlechte COVID-19-Ergebnisse ist, da Glyphosat das Immunsystem stört. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in dem gesamten Interview. Wir gehen auch darauf ein, wie eine Glycin-Supplementierung dazu beitragen kann, Glyphosat in Ihrem Körper zu verdrängen und damit seinen schädlichen Einfluss zu begrenzen.

Für ein umfassenderes, tiefergehendes Verständnis der Mechanismen, durch die die Impfungen Ihre Gesundheit schädigen, empfehle ich Ihnen auch die Lektüre von „Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The Role of G-quadruplexes, Exosomes and MicroRNAs“ und „Potential Mechanisms for Human Genome Integration of Genetic Code from SARS-CoV-2 mRNA Vaccination“.

