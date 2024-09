Die versteckte Agenda: Wie Regierungen die Inflation nutzen, um den Reichtum umzuverteilen

Nick Giambruno

Inflation ist die größte Bedrohung für Ihr finanzielles Wohlergehen.

Für die meisten Menschen ist das keine Offenbarung. Aber die Propaganda verwirrt das Thema, und die Verwirrung ist groß.

Obwohl er in fast allen Punkten falsch lag, traf John Maynard Keynes mit seiner Aussage den Nagel auf den Kopf:

“Lenin hatte zweifellos recht: Es gibt kein subtileres, kein sichereres Mittel, um die Grundlagen der bestehenden Gesellschaft zu stürzen, als die Entwertung des Geldes.

Dieser Vorgang setzt alle verborgenen Kräfte des Wirtschaftsgesetzes auf der Seite der Zerstörung ein, und zwar in einer Weise, die kein Mensch unter einer Million zu diagnostizieren vermag.”

Was ist Inflation?

Wie wird sie gemessen?

Was kommt danach und was kann der Durchschnittsbürger dagegen tun?

Ich werde diese grundlegenden und entscheidenden Fragen aufschlüsseln und beantworten.

Inflation ist eines der am häufigsten missbrauchten Wörter in der englischen Sprache. Die ursprüngliche und korrekte Bedeutung von Inflation ist ein Anstieg der Geldmenge.

Die Regierung und ihre Hofökonomen in der akademischen Welt und in den Mainstream-Medien haben Inflation jedoch im Laufe der Jahre neu definiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 1828 definiert Webster’s Dictionary Inflation als “eine Zunahme der Geldmenge”. Im Jahr 2003 änderte das Lexikon die Definition in “Anstieg des allgemeinen Preisniveaus”.

Der Unterschied mag subtil erscheinen, ist es aber nicht. Es ist eine bewusste Irreführung.

Wenn man Inflation auf diese Weise neu definiert, verwechselt man Ursache und Wirkung, und das ist genau der Grund, warum man es getan hat.

Preiserhöhungen sind keine Inflation. Sie sind vielmehr eine Folge der Inflation – der Geldmengenausweitung.

Wenn Inflation als “Anstieg des allgemeinen Preisniveaus” neu definiert wird, sind viele Menschen verwirrt darüber, was passiert und wer die Ursache ist. Inflation scheint aus dem Nichts zu kommen.

Das wäre so, als würde man Diebstahl als “mysteriösen Vermögensverlust” umdefinieren, als gäbe es keine Diebe.

In Wirklichkeit ist die Inflation zu 100 Prozent ein politisches Phänomen.

Weder der örtliche Lebensmittelladen, die Apotheke, der Restaurantbesitzer noch ausländische Sündenböcke sind für die Inflation verantwortlich. Es ist der Staat – mit seinem Monopol auf die Währung.

Regierungen blähen die Geldmenge auf, um mehr Geld zu schaffen, als sie durch direkte Besteuerung und die Ausgabe von Schuldtiteln schaffen könnten. Kurz gesagt, Inflation ist eine versteckte Steuer, die die Regierung von ihren Bürgern ohne deren Zustimmung erhebt.

Die wahre Art der Inflationsmessung

Es gibt zwei Hauptmethoden zur Messung der Inflation:

ausgehend von der staatlichen Definition der Inflation (Anstieg des allgemeinen Preisniveaus) auf der Grundlage der korrekten Definition von Inflation (Anstieg der Geldmenge)

Erstere ist anfällig für politische Manipulation und unterschätzt die Realität systematisch. Der zweite gibt ein genaues Bild wieder.

Wenn in den Mainstream-Medien, in der Wissenschaft oder von Regierungsvertretern von Inflation gesprochen wird, ist der Verbraucherpreisindex (VPI) gemeint. Der VPI misst Veränderungen des Preisniveaus eines gewichteten Durchschnittskorbs von Konsumgütern und Dienstleistungen.

Der VPI hat jedoch einige gravierende Mängel.

Erstens geht er davon aus, dass sich “ein Anstieg des allgemeinen Preisniveaus” in einer einzigen Zahl ausdrücken lässt.

Die Preise steigen jedoch nicht überall gleich, wie man an teuren Gütern wie medizinische Versorgung, Studiengebühren und Wohnraum sehen kann, die in der Regel viel schneller steigen als andere Güter.

Wie die obige Abbildung zeigt, sind die Preissteigerungen ungleich verteilt und lassen sich nicht in einer einzigen Zahl zusammenfassen. Der Preisanstieg ist ein ungleichmäßig verteilter Vektor, wobei die Preise knapper Güter und Dienstleistungen schneller steigen.

Ferner hat jeder Mensch seine eigenen Präferenzen, d.h. der von ihm gewünschte Warenkorb wird unterschiedlich sein. Beispielsweise wird jemand in Los Angeles einen anderen Warenkorb haben als jemand im ländlichen Montana.

Der Versuch, einen allgemeinen Preisanstieg in einer einzigen Zahl für mehr als 334 Millionen Menschen zu quantifizieren, wie es der CPI zu tun vorgibt, ist eine unpraktische Aufgabe. Es ist noch lächerlicher als die Verwendung einer nationalen Durchschnittstemperatur, um zu bestimmen, welche Kleidung man für den Tag tragen sollte.

Zweitens kann die Regierung bestimmen, welche Artikel in den CPI aufgenommen und wie sie im Index gewichtet werden. Sie kann die Artikel so auswählen, dass der Preisanstieg möglichst gering ausfällt. Das ist so, als würde man Schüler ihre eigenen Arbeiten benoten lassen.

Kurz gesagt, der Verbraucherpreisindex ist eine wertlose Statistik.

Er ist irreführende Regierungspropaganda, um die versteckte Inflationssteuer der Regierung zu verschleiern.

Dennoch setzen die meisten Menschen die Inflation fälschlicherweise mit dem Verbraucherpreisindex gleich, weil Regierungsbeamte, die Mainstream-Medien und Akademiker diese Unwahrheit wiederholen und die meisten Menschen sie gedankenlos als Evangelium akzeptieren.

Die tatsächliche Berechnung der Inflation ist intuitiv und unkompliziert.

Man muss keine komplizierten mathematischen Berechnungen anstellen oder ein Wirtschaftsstudium absolviert haben – jeder kann das.

Es genügt, die Veränderung der Geldmenge zu beobachten. Auf diese Weise wird ein Großteil des Rauschens, der politischen Manipulation und der Propaganda des CPI eliminiert, um ein klares Bild von dem zu erhalten, was vor sich geht.

Es ist keine Überraschung, dass die Regierung es vorzieht, dass sich die Menschen auf eine nebulöse Statistik wie den CPI konzentrieren, anstatt auf die Veränderung der Geldmenge.

Denn wenn man sich die Veränderung der Geldmenge ansieht, wird deutlich, dass die Regierung eine Geldentwertung in schwindelerregendem Ausmaß betreibt.

Kurz gesagt: Die Federal Reserve hat in jüngster Zeit mehr Geld aus dem Nichts geschaffen als jemals zuvor in der Geschichte der USA. Seit 2020 ist die Geldmenge in den USA um 36 Prozent in die Höhe geschnellt – eine unglaubliche Entwicklung in so kurzer Zeit.

Wenn Ihr Vermögen nach Steuern seit 2020 nicht um 36% gewachsen ist, haben Sie mit der Geldentwertung durch die Fed nicht Schritt gehalten. Sie verlieren an Boden und befinden sich auf dem Weg in die Leibeigenschaft.

Es ist nur eine Anekdote, aber ich kenne niemanden, dessen Vermögen nach Steuern seit 2020 um 36 Prozent gestiegen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen auch niemanden kennen.

So schlimm die Inflationssituation im Moment auch sein mag, sie ist nichts im Vergleich zu dem, was vor uns liegt.

Das Gelddrucken, das auf uns zukommt, könnte anders sein als alles, was wir bisher gesehen haben.

Leider kann der Einzelne in der Praxis wenig tun, um diese Trends zu ändern.

Das Beste, was Sie tun können und sollten, ist, sich zu informieren, damit Sie sich bestmöglich schützen und sogar von der Situation profitieren können.

