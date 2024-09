Wir vergiften unsere Kinder massenhaft” – 4 Giftstoffe in der Nahrung

RFK Jr. durfte auf Fox News über die Giftstoffe in unserer Nahrung sprechen.

1: Pflanzenöle: Kennedy sagte, dass Pflanzenöle zu den „ungesündesten Zutaten“ in Lebensmitteln gehören und mit „schweren Krankheiten“ in Verbindung gebracht werden, einschließlich Entzündungen im ganzen Körper.

2: Farbstoffe: Kennedy erklärte, dass gelber Farbstoff „ein Erdölprodukt“ sei und mit Depressionen, Autoimmunkrankheiten und ADHS in Verbindung gebracht werde.

Rote Lebensmittelfarbe sei „auch sehr schlecht“. Dabei bezieht er sich auf künstliche Farbstoffe. In Europa verwenden Unternehmen zunehmend natürliche Farbstoffe. “Es gibt fast 1.000 Chemikalien in unseren Lebensmitteln, die in Europa verboten sind.

3: Natürliche Aromen: In Amerika „sind natürliche Aromen Chemikalien“, daher könne man der Zutatenliste nicht trauen, so Kennedy. Dies sei ein weiteres Beispiel dafür, wie Regierungsbehörden „von den Industrien, die sie regulieren sollen, gefangen genommen werden“.

4: Pestizide: Diese Chemikalien können langfristige Gesundheitsprobleme verursachen, einschließlich Krebs, hormonelles Ungleichgewicht, neurologische Störungen und geschwächte Immunfunktion.

Lebensmittel wie Kohl und Erdbeeren enthalten schädliche Pestizide, Bioprodukte hingegen nicht, erklärte Kennedy. Was wie ein gesundes Essen„ aussieht, kann in Wirklichkeit schädlich sein“, fügte er hinzu.

Hochverarbeitete Lebensmittel, Pflanzenöle, Pestizide und Lebensmittelzusatzstoffe zerstören Kinder. “Wir vergiften unsere Kinder”.

Dies sind die wichtigsten drei Minuten zur Gesundheitskrise in Amerika, die Sie heute sehen werden. RFK erklärt, wie hochverarbeitete Lebensmittel, Samenöle, Pestizide und Lebensmittelzusatzstoffe Kindern schaden. „Wir vergiften alle unsere Kinder massenhaft.“

Donald Trump hat versprochen, mit RFK Jr. zusammenzuarbeiten. ein Gremium zu bilden, das untersuchen soll, warum so viele Menschen chronisch krank sind.