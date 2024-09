Türkische Demonstranten belagern Hafen von Izmir bis US-Kriegsschiff nach Angriff auf Amerikaner ausläuft – »keine Versorgung für Mörder«!

Die große libanesische Nachrichtenagentur Almayadeen berichtet, dass türkische Bürger in Izmir gegen das US-Militär protestieren wollen, bis das Kriegsschiff USS Wasp der US-Marine den Hafen von Izmir verlässt.

Die USS Wasp befindet sich in regionalen Gewässern, um angesichts des Gaza-Krieges und der drohenden Eskalation mit der Hisbollah und dem Iran »potenzielle Bedrohungen für Israel abzuwehren«. »Die Demonstranten richteten eine deutliche Warnung an den Gouverneur von Izmir und erklärten, dass sie bis zum Auslaufen des Schiffes im Hafen bleiben würden«, schreibt Almayadeen, “und sie verurteilten die Vereinigten Staaten für ihre Rolle bei der Verursachung von Leid und Gewalt im Irak, in Syrien und in der gesamten westasiatischen Region”.

Die israelfeindliche Stimmung in der Türkei ist seit Beginn des Gaza-Krieges vor zehn Monaten explodiert. Die Empörung richtet sich gegen Washington, den größten militärischen Unterstützer Tel Avivs.

Sogar amerikanische Militärangehörige wurden direkt angegriffen, obwohl die Türkei ein NATO-Verbündeter ist und US-Stützpunkte beherbergt, wie die dramatischen Ereignisse am Montag zeigten, als Angehörige der US-Marine und der Marineinfanterie in den Straßen der südlichen Stadt Izmir brutal angegriffen wurden, obwohl sie sich in Sicherheit bringen konnten, als die örtliche Polizei eingriff.

Die US-Soldaten hatten am Wochenende frei, nachdem das Amphibienschiff USS Wasp dort angelegt hatte. Bei dem Vorfall warf ein türkischer Mob einer nationalistischen Hardliner-Partei einem Soldaten eine Tasche über den Kopf, der von mehreren aufgebrachten Männern kurz festgehalten wurde, während sie “Yankee go home! – riefen, wie wir bereits berichteten. Die Beschwerden der Demonstranten gehen auf die US-Invasion im Irak zurück – sie beschuldigen Washington, eine imperiale Macht zu sein, die immer wieder die Menschen im Nahen Osten angreift. Das US-Militär unterstützt derzeit auch die syrischen Kurden, die von der Türkei gehasst werden.

Mass protests have taken place in Izmir, Turkiye, demanding the expulsion of an American warship that docked in the city's port.



"American soldiers, whose hands are stained with the blood of our soldiers and thousands of Palestinians, cannot defile our country. Every time you… pic.twitter.com/M9bWfOZz9K — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) September 3, 2024

Am Montagabend versammelten sich türkische politische Gruppen am Eingang des Hafens von Izmir, um gegen die Ankunft der USS Wasp, eines US-Marineschiffs zur Unterstützung Israels, zu protestieren.

Die Demonstranten schwenkten palästinensische Flaggen und Transparente mit Botschaften wie “Die Häfen unseres Landes können keine Versorgungs- und Logistikzentren für Mörder sein” und “Wir wollen nicht, dass das US-Schiff, das Krieg und Tod nach Palästina bringt, in Izmir anlegt” und skandierten Parolen wie “Nieder mit Israel”, “Nieder mit der NATO” und “Nieder mit den USA”. Sie forderten das sofortige Auslaufen des US-Kriegsschiffes aus dem Hafen von Izmir und gedachten gleichzeitig der Palästinenser, die in dem von den USA unterstützten Krieg gegen Gaza ums Leben gekommen sind.

#USSWasp, the US warship tasked with protecting #Israel, anchored in #Izmir Port. We raise our voice against the anchoring of the warship of the US army, which brings war and destruction to #Palestine and the Middle East, in our country! #YankeeGoHome! pic.twitter.com/TXXC9ouNjU — TKP International (@tkpinter) September 2, 2024

An Bord der USS Wasp befinden sich schätzungsweise 1.500 Soldaten, und es ist davon auszugehen, dass der freie Besuch der Stadt nun eingeschränkt ist. Die 6. US-Flotte bestätigte später, dass bei dem Vorfall zwei US-Marineinfanteristen angegriffen wurden.

Fünf weitere US-Soldaten eilten zum Ort des Geschehens und versuchten trotz der wütenden Menge einzugreifen. Die Amerikaner wurden zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, blieben aber unverletzt.

Der Moment des Angriffs…

Amerikanische Soldaten wurden in der Türkei von einem Mob türkischer Terroristen angegriffen.



Die Soldaten waren auf der USS Wasp im Dienst.



Das ist der “Verbündete”, den Sie loben, @JeffFlake @USEmbassyTurkey?



Hören Sie auf, der Türkei in den Hintern zu kriechen und akzeptieren Sie die Realität, die Türkei mag Sie nicht.



Sanktionen… pic.twitter.com/OQtPym4Lhq — Diliman Abdulkader (@D_abdulkader) September 2, 2024

Türkische Aktivisten und politische Gruppen kampieren im Hafen von Izmir und sagen, dass sie bleiben werden, bis die USS Wasp ausläuft. Sie versuchen, die vorzeitige Ausfahrt des Schiffes zu erzwingen…

Wir sind auf Ehrenwache im Hafen von Izmir. #USSWasp wird diesen Hafen verlassen! Lasst uns gemeinsam die USA aus unserem Land vertreiben #YankeeGoHome pic.twitter.com/ayW4O8fOWb — TKP (@tkpninsesi) September 3, 2024

Die Turkiye Youth Union (TGB), der Jugendverband der nationalistischen Oppositionspartei Vatan, erklärte, die Soldaten seien angegriffen worden, weil sie “Blut” an den Händen hätten.

“US-Soldaten, die das Blut unserer Soldaten und tausender Palästinenser an ihren Händen haben, dürfen unser Land nicht beschmutzen. Jedes Mal, wenn Sie einen Fuß in dieses Land setzen, werden wir Sie so treffen, wie Sie es verdienen”, sagte die TGB nach der Aktion.