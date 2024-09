Jüngste Umfragen zeichnen ein ermutigendes Bild

Aaron Sobczak

Eine im Juli durchgeführte Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit die Entsendung von US-Truppen zur Verteidigung Taiwans oder der Ukraine nicht befürwortet. Dies deckt sich mit den Ergebnissen anderer aktueller Umfragen zu diesen brisanten Themen, die darauf hindeuten, dass sich die Amerikaner für Zurückhaltung und Nichteinmischung in internationale Angelegenheiten zu erwärmen scheinen.

Eine andere Umfrage, die im Februar vom Chicago Council on Global Affairs durchgeführt wurde, ergab, dass eine Mehrheit der Amerikaner (56%) nicht der Meinung ist, dass sich die Vereinigten Staaten im Krieg Israels gegen den Gazastreifen für eine Seite entscheiden sollten. Und eine neuere Umfrage des Council aus diesem Monat ergab, dass nur vier von zehn Befragten die Entsendung von Truppen durch die USA zur Verteidigung Israels im Falle eines Angriffs durch seine Nachbarn befürworten.

In ähnlicher Weise wurde das Misstrauen der Amerikaner gegenüber ausländischen Interventionen in einer kürzlich durchgeführten YouGov-Umfrage aufgedeckt. 79 % der Befragten gaben an, dass sie eine Intervention nur dann befürworten würden, wenn die USA direkt bedroht wären (diese Zahl sank deutlich auf 49 %, wenn ein Verbündeter angegriffen würde). In derselben Studie wurde festgestellt, dass der einzige Krieg der jüngeren Vergangenheit, den eine Mehrheit der Amerikaner für gerechtfertigt hielt, der Zweite Weltkrieg war.

Trotz dieser Ergebnisse schürt Washington weiterhin die Flammen des Krieges auf der ganzen Welt, sei es durch die zögerliche Arbeit an einer Friedenslösung in der Ukraine und im Gazastreifen, durch das Schüren von Konflikten mit China oder durch die unnötige Bereitstellung riesiger Geldsummen für das Pentagon und damit für die Waffenindustrie.

„Die allgemeine Linie der Umfragedaten ist, dass es eine Diskrepanz zwischen der offiziellen US-Außenpolitik und der bevorzugten Politik der amerikanischen Bevölkerung gibt“, sagte Tucker Kass, Sprecher von Defense Priorities, die die Umfrage im Juli durchgeführt haben, gegenüber Responsible Statecraft zu den Ergebnissen. „Die Politik, die aus Washington kommt, ist interventionistisch, aber das amerikanische Volk, zumindest basierend auf den Antworten, die wir erhalten haben, unterstützt eine umsichtigere, differenziertere Politik, die offen gesagt klüger wäre als die derzeitige Politik.“

Die Umfrage zu den Verteidigungsprioritäten ergab außerdem, dass nur 22 % der Befragten die Verteidigung der Ukraine durch die Vereinigten Staaten unterstützen. Sechsundvierzig Prozent sprachen sich dagegen aus, während 32 Prozent neutral waren. Dreißig Prozent sprachen sich für eine militärische Verteidigung Taiwans gegen China aus, während 37 Prozent dagegen waren und 33 Prozent sich neutral äußerten. Darüber hinaus stimmte eine Mehrheit der befragten Amerikaner, nämlich 44 %, zu, dass die Vermeidung eines Krieges mit China wichtiger ist als die Autonomie Taiwans.

Unterdessen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Amerikaner die US-Militärhilfe für die Ukraine unterstützen, immer geringer geworden. In einer Umfrage des Chicago Council aus dem Jahr 2022 sprachen sich 79 % der Amerikaner für die Entsendung von Militärhilfe nach Kiew aus, in der Umfrage des Councils vom September 2023 schrumpfte diese Zahl jedoch auf 63 %. Die Umfrage von Defense Priorities vom Juli ergab, dass nur mehr 20 % der Amerikaner eine fortgesetzte bedingungslose Unterstützung für die Ukraine befürworten.

Auch in anderen Umfragen sprachen sich die Amerikaner gegen eine militärische Verteidigung Taiwans durch die USA gegen einen chinesischen Angriff aus. Neben der bereits erwähnten Defense Priorities-Umfrage ergab eine Umfrage des Chicago Council vom November 2023, dass nur 39 % der Amerikaner die Verteidigung Taiwans befürworten würden; im Jahr 2024 waren es 43 %.

Auch die Unterstützung der Amerikaner für die militärische Verteidigung Israels ist tendenziell rückläufig. Nach Angaben des Chicago Council on Global Affairs lag die Unterstützung für den Einsatz von US-Truppen zur Verteidigung Israels von 2015 bis 2021 bei knapp über 50 %, sank aber 2024 auf 41 %.

Die amerikanische Öffentlichkeit scheint das militärische Engagement der USA im Weltgeschehen generell in Frage zu stellen. Die Unterstützung für US-Militärstützpunkte in Deutschland, der Türkei, Polen, den baltischen Partnerländern, Japan, Südkorea und Australien ist von 2022 bis 2023 durchweg rückläufig.

Trotz dieser offensichtlichen Trends gibt es einige Vorbehalte. Wie die Umfrage zu den Verteidigungsprioritäten vom Juli zeigt, verfolgen die Amerikaner die US-Außenpolitik in der Regel nicht sehr genau, was zu einem hohen Anteil neutraler oder „weiß nicht“-Antworten auf entsprechende Fragen führt. Umfragen können auch sehr unterschiedlich ausfallen. So haben einige Umfragen gezeigt, dass Amerika die Verteidigung Taiwans unterstützt, darunter eine Umfrage des Global Taiwan Institute, die erst im Jahr 2022 eine Zustimmung von 61 % ergab. Darüber hinaus kann die Öffentlichkeit durch Konflikte oder starke mediengesteuerte Erzählungen beeinflusst werden. Beispielsweise trugen die Medien nach den Anschlägen vom 11. September dazu bei, die Idee der Absetzung Saddam Husseins zu normalisieren. Im Januar 2002 befürworteten 73 % der amerikanischen Öffentlichkeit die Anwendung von Gewalt im Irak, da sie den Aussagen der Bush-Regierung über das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen im Lande Glauben schenkten. Jahre später halten laut einer Umfrage von 2024 nur noch 32 % der Amerikaner den Irak-Krieg für die richtige Entscheidung.

Die Amerikaner sind heute in der Lage, alternative Meinungen in den sozialen Medien und in Nicht-Mainstream-Medien zu lesen, was zu einer größeren Skepsis gegenüber der offiziellen Sichtweise in Washington führen könnte. Wie Umfragen zeigen, sind die Amerikaner offenbar in der Lage, die Kriegsbefürworter in Bezug auf Taiwan, Israel-Hamas und die Ukraine zu durchschauen.

„Präsidenten und andere Interventionisten gewinnen oft kurzfristige öffentliche Unterstützung für militärisches Abenteurertum durch Moralisieren und Panikmache“, sagte Doug Bandow, Senior Fellow am Cato Institute, gegenüber RS. „Wenn jedoch die Wirkung dieser Taktik nachlässt und Amerikaner in Leichensäcken nach Hause kommen, lässt die öffentliche Begeisterung in der Regel nach. Daher die Abneigung der Bevölkerung gegenüber den Kriegen in Afghanistan, Irak und anderen Ländern.“