Studie zeigt 9,6 % Todesfälle bei Personen, die nach einem mRNA-COVID-Impfstoff über Myokarditis oder Perikarditis berichteten

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Fast 10 % der Menschen in Japan, die nach der Verabreichung eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs an Myokarditis oder Perikarditis erkrankten, starben innerhalb von 64 Tagen nach der Verabreichung des Impfstoffs an der Erkrankung, wie eine neue , von Experten begutachtete Studie ergab. Die Sterblichkeitsrate war bei Männern unter 30 Jahren am höchsten.

Die Autoren der Studie spielten dieses Ergebnis jedoch herunter, indem sie berichteten, dass „die Ergebnisse insgesamt gut waren“, so Dr. Peter McCullough – ein Kardiologe und Autor von mehr als 1.000 Veröffentlichungen – der die Studie auf seinem Substack analysierte.

„In der COVID-19-Krise “, so McCullough, “haben wir gelernt, uns die Daten und Analysen selbst anzuschauen, weil die Autoren in der Regel sehr wichtige Ergebnisse herunterspielen – in diesem Fall ist es die Sterblichkeit bei Impfstoff-Myoperikarditis.“

McCullough kombinierte die Zahlen der Studienergebnisse für Myokarditis- und Perikarditis-Fälle und stellte fest, dass 97 der 1.014 (9,6 %) Myoperikarditis-Fälle tödlich verliefen.

Myoperikarditis ist ein Oberbegriff für Myokarditis, eine Entzündung des Herzens, und Perikarditis, eine Entzündung des Gewebes, das das Herz umgibt.

„Eine Sterblichkeitsrate von 9,6 % für eine Impfstoffnebenwirkung bei überwiegend jungen, gesunden Männern ist astronomisch und klinisch inakzeptabel“, sagte er.

McCullough kritisierte die Schlussfolgerung der Autoren, dass „die Ergebnisse insgesamt gut waren“.

„Dies kann niemals die Schlussfolgerung sein, wenn die Sterblichkeitsrate bei 97/1014 Fällen mit einer Nachbeobachtungszeit von 64 Tagen nach der Impfung liegt“, sagte er.

Die Studienautoren zogen Daten von April 2004 bis Dezember 2023 aus dem Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) – einer großen Datenbank für die öffentliche Meldung von unerwünschten Ereignissen – von Personen ab 12 Jahren heran, die nach einer mRNA-COVID-19-Impfung an Myokarditis oder Perikarditis erkrankten.

Von den 759 Berichten über impfstoffinduzierte Myokarditis und 255 Berichten über Perikarditis starben 84 (11 %) bzw. 13 (5 %) Personen innerhalb von 64 Tagen nach einer mRNA-COVID-19-Impfung.

Die im Druck befindliche Studie wurde Anfang dieses Monats online im Journal of Infection and Chemotherapy veröffentlicht.

The Defender bat den korrespondierenden Autor der Studie – Dr. Kazuaki Taguchi von der Fakultät für Pharmazie der Keio-Universität in Tokio – um eine Stellungnahme zu den Schlussfolgerungen des Teams, erhielt aber bis Redaktionsschluss keine Antwort.

Japanische Männer unter 30 Jahren “sollten umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen“

Taguchi und seine Mitautoren erklärten, sie hätten die Studie durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Myokarditis/Perikarditis zu klären.

Sie kamen zu dem Schluss, dass in der japanischen Bevölkerung die COVID-19-mRNA-Impfung „signifikant mit dem Auftreten von Myokarditis/Perikarditis assoziiert“ war. Zu den beeinflussenden Faktoren gehörten ein Alter von unter 30 Jahren und ein Geschlecht.

Japanische Männer unter 30 Jahren sollten beim Auftreten von Brustsymptomen nach der Impfung umgehend einen Arzt aufsuchen, um sich untersuchen und behandeln zu lassen“, schreiben sie.

Für die Studie untersuchten die Autoren zunächst die Berichte über unerwünschte Ereignisse, um festzustellen, wie schnell nach einer mRNA-Impfung das Auftreten einer Myokarditis oder Perikarditis gemeldet wurde.

Die Mehrzahl der Fälle trat innerhalb einer Woche nach der Impfung auf. Die Autoren stellten fest, dass frühere Studien einen ähnlichen Trend zeigten.

„In Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden Studie und früherer Berichte“, schrieben sie, “ist es notwendig, dem Auftreten von Myokarditis und Perikarditis innerhalb von 7 Tagen nach der SARS-CoV-2-mRNA-Impfung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Autoren analysierten dann den Ausgang der Myokarditis- und Perikarditis-Fälle – wie vollständige Genesung, Remission, anhaltende oder verstärkte Symptome oder Tod.

Von den analysierten Fällen erholte sich die Hälfte der Personen, die über eine Perikarditis berichteten, und fast die Hälfte (47 %) derjenigen, die über eine Myokarditis berichteten, so die Autoren.

Weitere 37 % bzw. 31 % der Fälle von Perikarditis bzw. Myokarditis gaben an, in „Remission“ zu sein.

Bei 8 % (20) der Perikarditis-Fälle und 11 % (80) der Myokarditis-Fälle kam es zu einem „schwerwiegenden Ausgang“ oder einer „Nichtheilung“, nicht aber zum Tod. Wie bereits erwähnt, kam es in 11 % der Myokarditis-Fälle und in 5 % der Perikarditis-Fälle zum Tod.

Die Autoren haben offenbar nicht untersucht, wie viel Zeit zwischen dem Auftreten der Erkrankung und ihrem Ausgang vergeht. Da sie außerdem Myoperikarditis-Fälle untersuchten, die zwischen einem und 64 Tagen nach der Impfung auftraten, berichtete ihre Studie nicht über Veränderungen im Ergebnis – wie Verbesserung oder Verschlimmerung der Symptome -, die mehr als 64 Tage nach der Impfung auftraten.

Die japanische Studie wurde weder von einer Regierungsbehörde noch von einer gewinnorientierten oder gemeinnützigen Gruppe finanziert.

Diese Daten sind nur die Spitze des Eisbergs

McCullough zufolge sind „diese Daten nur die Spitze des Eisbergs“, da frühere Studien darauf hindeuten, dass das Risiko einer Herzschädigung mit jeder weiteren Auffrischungsimpfung um etwa 2,5 % ansteigt und dass die Hälfte der Myoperikarditis-Fälle subklinisch, d. h. asymptomatisch sein kann.

In der japanischen Studie wurden nur die Berichte über symptomatische Myoperikarditis-Fälle berücksichtigt.

Taguchi und seine Mitautoren erklärten, dass sie den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Impfungen und dem Myokarditis-/Perikarditis-Risiko nicht analysieren konnten, „weil es schwierig ist, den Zeitpunkt der Dosis zu bestimmen“. Sie forderten weitere Untersuchungen.

McCullough sagte, dass die japanischen Daten möglicherweise nicht alle durch mRNA-COVID-19-Impfstoffe verursachten Herzschäden genau zeigen, da sich einige subklinische Myoperikarditis-Fälle möglicherweise erst später – nach dem 64-Tage-Fenster der Studie – als Kardiomyopathie, Herzversagen oder plötzlicher Tod manifestieren.

Kardiomyopathie ist eine Erkrankung des Herzmuskels, die dazu führt, dass das Herz schwerer Blut zum Rest des Körpers pumpen kann, was zu Symptomen einer Herzinsuffizienz führen kann, so die Mayo Clinic.

CDC verschweigt Todesrisiko durch impfstoffinduzierte Myoperikarditis

McCullough wies darauf hin, dass in den offiziellen Leitlinien der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für US-Gesundheitsfachkräfte zur Myoperikarditis bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach einer COVID-19-Impfung nicht erwähnt wird, dass die Erkrankung tödlich verlaufen kann.

Auf der CDC-Website „Clinical Considerations“ heißt es:

„Der Schweregrad der Myokarditis- und Perikarditis-Fälle kann variieren; bei den meisten Patienten mit Myokarditis nach der mRNA-COVID-19-Impfung sind die Symptome bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus abgeklungen“.

McCullough sagte: „Ein Krankenhausaufenthalt ist ein besorgniserregendes Ergebnis für jeden jungen Menschen nach der Einnahme eines Impfstoffs, der sicher sein und einen bedeutenden gesundheitlichen Nutzen haben sollte.“

Auf der Website der CDC zu Myokarditis und Perikarditis nach mRNA-COVID-19-Impfung wird ebenfalls nicht erwähnt, dass die Erkrankung tödlich verlaufen kann.

Der Defender fragte die CDC, ob sie plane, die Website zu aktualisieren und die Öffentlichkeit über das Risiko eines tödlichen Verlaufs zu informieren, erhielt aber bis zum Ablauf der Frist keine Antwort.