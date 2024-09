Wissenschaftler erklärt: Quecksilbervergiftung als Parallele zu Autismus-Symptomen

„Erwachsene, die zu viel Quecksilber ausgesetzt waren, weil sie Fische aus der Bucht von Minamata gegessen haben… Sie fingen an, mit den Händen zu flattern, sie hörten auf zu sprechen… wir nennen das dort Quecksilbervergiftung, aber wenn man ein Kind mit Quecksilber vergiftet und es seine toxische Toleranzgrenze erreicht, nennen wir es Autismus.”

Der Wissenschaftler, CEO, Autor und Menschenrechtsaktivist James Lyons-Weiler beschreibt in einem Podcast von Feds for Freedom für Stephanie Weidle, wie Autismus durch eine „lange Liste“ von Umweltgiften verursacht wird, die er als „Autismogene“ bezeichnet.

„Wie es viele Karzinogene gibt, gibt es auch viele Autismogene“, sagt Lyons-Weiler. „Diese Autismogene umfassen eine Vielzahl von organischen Schadstoffen, einschließlich Quecksilber beider Typen.“

Der Wissenschaftler hebt die Minamata-Katastrophe in Japan hervor, bei der in den 1950er Jahren in der Stadt Minamata in der Präfektur Kumamoto Quecksilbervergiftungen auftraten. Diese wurden durch die Freisetzung von Methylquecksilber ins Meer aus industriellem Abwasser einer Chemiefabrik verursacht. Das Methylquecksilber reicherte sich in Schalentieren an, und als die Bürger sie aßen, wurden sie vergiftet.

„Erwachsene, die zu viel Quecksilber ausgesetzt waren, weil sie nach der Minamata-Katastrophe Fisch aus der Bucht von Minamata gegessen haben… sie hörten auf, Augenkontakt zu halten, sie fingen an, mit den Händen zu flattern, sie hörten auf zu sprechen – das entspricht genau den Symptomen. Wir nennen das hier einfach Quecksilbervergiftung. Aber wenn man ein Kind mit Quecksilber vergiftet und es seine toxische Toleranzgrenze erreicht, ist es Autismus, wenn es Quecksilber-basiert ist.”

