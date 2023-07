Die Verteidigung der Impfungen: Bereiten Sie sich auf das massivste medizinische Gaslighting der Weltgeschichte vor

JD Rucker

Nach dem Herzstillstand von Bronny James werden die Medien versuchen, den Schaden für ihr Narrativ zu begrenzen, und es wird hässlicher als je zuvor.

Bronny James vor seinem Herzleiden

Bis vor wenigen Monaten gehörte es zum Standardverfahren von Ärzten, Medien und Politikern, Nachrichten über junge und ansonsten gesunde Menschen, die ohne nachweisbaren Grund zusammenbrechen und oft sterben, völlig zu ignorieren. Das wird sich jetzt ändern.

Um denjenigen, die mit meinem Standpunkt nicht vertraut sind, Klarheit zu verschaffen, bin ich der festen Überzeugung, dass die Covid-19-„Impfstoffe“ die Ursache für die massive Zunahme von Herzvorfällen und anderen medizinischen Notfällen sind, insbesondere bei Menschen, die anstrengende körperliche Aktivitäten ausüben, wie z. B. Sportler. Der Anstieg der Zwischenfälle fällt genau mit der Einführung der Impfungen zusammen, und obwohl Korrelation nicht gleich Kausalität ist, ist dies für mich ein ausreichender Beweis, um eine persönliche Schlussfolgerung in dieser Angelegenheit zu ziehen. Nach meinem Kenntnisstand, sind es zu 99 % die Impfstoffe.

Die Nachricht, dass LeBron James‘ 18-jähriger Sohn Bronny während des Trainings an der USC einen Herzstillstand erlitt, wird mehr Aufmerksamkeit auf die Spritzen lenken als frühere Vorfälle. Man wird im Zusammenhang mit den „Impfstoffen“ mehr darüber sprechen als über den Tod und die Wiederbelebung von Damar Hamlin beim Monday Night Football, mehr als über zufällig auf Sendung zusammenbrechende Nachrichtenreporter und mehr als über den Schlaganfall von Jamie Foxx. Für die überwiegende Mehrheit der Vorfälle konnten die Medien schwache, aber von der Norm akzeptierte“ Erklärungen liefern. Der Herzstillstand von James im Alter von 18 Jahren wird die Impf-Skeptiker noch mehr beunruhigen, während die vollmundigen Impfskeptiker bereits damit beschäftigt sind, Artikel wie diesen zu schreiben.

Ich behaupte seit Langem, dass die Verantwortlichen wussten, dass ihre Biowaffen-Impfungen für das verantwortlich gemacht werden würden, was sie schon so lange verursachen. Sie funktionieren genau wie beabsichtigt und verursachen langsam, aber stetig immer mehr gesundheitliche Probleme bei ihren Empfängern. Aber die Nachricht von James‘ Herzstillstand kam zu früh für die Machthaber und ihre Zeitpläne. Sie wollen noch nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt.

Meine Hypothese war, dass sie die Gefahren der Impfungen kurz nach der Republican National Convention enthüllen würden. Big Pharma und die CDC werden dann zugeben, dass die Nebenwirkungen größer sind, als sie angeblich erwartet hatten. Dann werden sie die Operation Warp Speed und Trump dafür verantwortlich machen, dass der Impfstoff noch vor den Wahlen 2020 auf den Markt kommen soll. Sie werden sagen, dass sie in Eile waren und nicht die richtigen Tests durchführen konnten. Sie werden sagen, dass sie die Biowaffe nicht freigeben wollten, aber Trump sie dazu gezwungen hat.

Meine Leser wissen sehr wohl, dass Trump manipuliert und belogen wurde und dass er als Sündenbock herhalten musste. Viele von Ihnen werden ihm das nie verzeihen. Andere werden sagen, dass es nicht seine Schuld ist und er überhaupt keine Schuld bekommen sollte. Die meisten liegen dazwischen. Aber eine Sache scheint mir ziemlich klar zu sein: Die Lakaien der Machthaber werden ihm die Schuld geben, ob er sie verdient oder nicht.

Deshalb werden wir auch das Gaslighting bekommen. Deshalb werden die Konzernmedien so oft wie möglich Leute wie Dr. Sanjay Gupta auf den Plan rufen, um lächerliche Behauptungen aufzustellen, dass es keine Häufung von Vorfällen gab, dass junge und ansonsten gesunde Sportler schon immer halbwegs regelmäßig Herzinfarkte hatten und dass die Impfstoffe nichts damit zu tun haben… wenn sie die Impfstoffe überhaupt erwähnen.

Bis Trump die Nominierung unter Dach und Fach hat, heißt es, alle Hände voll zu tun, um das Gas zu beleuchten. Das Letzte, was die Mächtigen wollen, ist, dass Trump durch die Impfungen vorzeitig zu Fall gebracht wird. Aber hier ist der Teil, den sie nicht erkennen. Ich glaube fest daran, dass Trump das Spiel mit den Schuldzuweisungen überwinden kann, wenn er seine Karten richtig ausspielt. Ich glaube, dass es ihm gut ansteht, sich bald zu äußern und zu sagen, dass er belogen wurde, was Leute wie Anthony Fauci und Deborah Birx bereits zugegeben haben. Ich glaube, dass Trump trotz der kommenden Angriffe der Konzernmedien und der Big Pharma in der Lage sein wird, die „Trump Card“ der Linken zu besiegen, wie er es 2016 getan hat, als sie alles Mögliche ins Spiel brachten, von einem Pinkelvideo bis zu einem alten Access Hollywood-Video.

Um das klarzustellen: Ich sage niemandem, dass er Trump unterstützen oder anprangern soll. Dies ist kein politischer Artikel. Es ist eine Vorhersage des kommenden Gaslighting und eine Warnung, dass wir darauf vorbereitet sein müssen, Fake News zu bekämpfen. Wir müssen der Sache zuvorkommen, indem wir skeptischen Freunden und Verwandten sagen, dass die Medien alles machen werden, um James‘ Herzstillstand zu entschuldigen, und sie alles machen werden, um die Behauptungen über den Impfstoff zu „entlarven“.

Eine bedauerliche Anzahl von Amerikanern bezieht ihre Nachrichten immer noch von den Konzernmedien. Immer weniger konservative und alternative Nachrichtenseiten sind bereit, über diese Impfungen zu berichten, aus Angst, von Google und Facebook auf eine schwarze Liste gesetzt zu werden. Das bedeutet, dass die beste Möglichkeit, die Wahrheit zu verbreiten, darin besteht, dass die Menschen auf die altmodische Art und Weise mit den Menschen sprechen.