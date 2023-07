Memo zeigt, dass Kanada der WHO/EU folgt und Millionen Impfpässe für ihre Bürger veranschlagt

Das neue Memo legt nahe, dass die kanadische Regierung dem Beispiel der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Union folgt, die beide Schritte in Richtung einer „digitalen Infrastruktur“ im Gesundheitswesen unternommen haben.

Aus einem kürzlich veröffentlichten Memo geht hervor, dass die Regierung Trudeau bis 2026 Millionen für Impfpässe für Kanadier veranschlagt hat, obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die sogenannte Pandemie für beendet erklärt hat.

Laut einem Memo des Gesundheitsministeriums vom 23. März, fast ein Jahr nach der landesweiten Rücknahme der Impfpässe, forderte das Ministerium mehr Mittel zur Unterstützung von COVID-19-Impfpässen und Rückverfolgungsmaßnahmen.

„Das Ziel der Finanzierung ist es, die kontinuierliche Bereitstellung des kanadischen COVID-Impfausweises sowohl als Gesundheitsakte als auch zur Erleichterung der Mobilität im Zusammenhang mit internationalen Reisen sicherzustellen und die Anwendung von Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen, wenn dies in Zukunft erforderlich sein sollte“, heißt es in dem Memo mit dem Titel „Ergänzende Schätzungen“, das Blacklock’s Reporter vorliegt.

Aus dem Memo geht auch hervor, dass die kanadische Gesundheitsbehörde 17,6 Millionen Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren ab 2022-2023 für die Aufrechterhaltung des kanadischen COVID-19-Impfprogramms eingeplant hat. Diese Finanzierung wird es der Behörde ermöglichen, den Provinzen und Territorien weiterhin ihre Impfpolitik und Programmunterstützung zu demonstrieren.“

Im Oktober 2021 hatte die Regierung von Premierminister Justin Trudeau die Verwendung von Impfpässen für alle Kanadier vorgeschrieben, die mit dem Flugzeug, dem Zug oder dem Schiff in das Land einreisen wollen.

Während die WHO die Pandemie am 5. Mai offiziell für beendet erklärte, argumentierte die Canadian Government Executive, eine Zeitschrift für Bundesbeamte, dass die Impfpässe dennoch in Kraft bleiben sollten.

„Nach einer gründlichen Analyse der Frage der Immunitätszertifikate kommt dieser Artikel zu dem Schluss, dass Immunitätszertifikate in Kanada eine Schlüsselrolle für die sichere Wiedereröffnung der Gesellschaft und Wirtschaft in einer Welt nach COVID spielen“, heißt es in dem Artikel.

Im Jahr 2021 versicherten die Bundesbehörden den Kanadiern, dass die Impfpässe nur zur Bestätigung der Impfung gegen COVID verwendet würden. „Es handelt sich nicht um ein Ausweisdokument“, bestätigte Isabelle Dubois, Sprecherin des Ministeriums für Staatsbürgerschaft, damals, räumte aber ein, dass es keine Bundesgesetze gebe, die die Verwendung der Dokumente einschränkten.

Der Versuch, Impfpässe trotz des offiziellen Endes der „Pandemie“ als verfügbare Option beizubehalten, betrifft nicht nur kanadische Beamte, sondern scheint Teil einer Bewegung hin zu einem zentralisierten globalen Regierungs- und Gesundheitssystem zu sein.

Am 5. Juni gaben die WHO und die Europäische Union auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Genf, Schweiz, ihre Zusammenarbeit an globalen digitalen Impfpässen bekannt.

„Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig digitale Gesundheitslösungen sind, um den Zugang zu Gesundheitsdiensten zu erleichtern“, sagte WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Ghebreyesus auf der Pressekonferenz. „Auch wenn die Notphase der COVID-19-Pandemie nun vorbei ist, bleiben Investitionen in die digitale Infrastruktur eine wichtige Ressource für Gesundheitssysteme, Volkswirtschaften und Gesellschaften insgesamt.“

Globale digitale Impfpässe stehen bereits seit einiger Zeit auf der Agenda der WHO. Im Februar 2022 beauftragte die Behörde T-Systems, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, mit der Entwicklung eines globalen digitalen Impfpasssystems.

Viele Experten haben davor gewarnt, dass der von der WHO entworfene Pandemievertrag und die geplanten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) dazu führen könnten, dass die selbst ernannte Weltgesundheitsbehörde die Souveränität der Nationen an sich reißt.

In der Tat hat Dr. Joseph Mercola erklärt, dass die WHO, sollten diese Maßnahmen angenommen werden, de facto zum „de facto leitenden Organ des globalen Tiefen Staates“ werden würde.