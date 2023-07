Eine der wichtigsten Fragen für die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit war, wer oder was ihre Sicherheit garantieren könnte.

In den ersten Jahren nach 1991 dachte die ukrainische Regierung, sie könne sich selbst absichern. Sie hatte einige sowjetische Atomwaffen geerbt und versuchte, diese zum Einsatz zu bringen. Es gelang ihr jedoch nicht, die Sicherheitssperren zu umgehen, die die russischen Ingenieure in die Atomsprengköpfe eingebaut hatten.

Auch die USA übten Druck aus, um diese Geräte loszuwerden, da die Ukraine zu dieser Zeit ihre Waffen aus der Sowjetzeit an verschiedene zwielichtige Akteure in aller Welt verkaufte.

Zusammen mit Weißrussland und Kasachstan wurde die Ukraine gedrängt, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten. Im Gegenzug erhielt sie das Budapester Memorandum, ein schwaches Versprechen der Nichteinmischung:

Die Memoranden, die im Patria-Saal des Budapester Kongresszentrums unter anderem in Anwesenheit des US-Botschafters Donald M. Blinken unterzeichnet wurden, untersagten der Russischen Föderation, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten die Androhung oder Anwendung von militärischer Gewalt oder wirtschaftlichem Zwang gegen die Ukraine, Weißrussland und Kasachstan, „außer zur Selbstverteidigung oder in anderer Weise in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen“. Infolge anderer Abkommen und des Memorandums gaben Belarus, Kasachstan und die Ukraine zwischen 1993 und 1996 ihre Atomwaffen auf.

Zwei Randnotizen sind von Interesse:

Botschafter Donald M. Blinken ist der Vater des derzeitigen Außenministers Anthony Blinken. Formal hat Russland das Budapester Memorandum nicht gebrochen. Es hat die Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkannt. Es unterzeichnete Sicherheitsabkommen mit ihnen und trat dann unter Berufung auf Artikel 51 – gemeinsame Selbstverteidigung – der Charta der Vereinten Nationen in den seit 2014 andauernden Krieg in der Ukraine ein. Juristen werden dieses Argument jahrelang diskutieren, aber es ist dem Argument nicht unähnlich, mit dem die NATO den gewaltsamen Zerfall Jugoslawiens rechtfertigte.

Nach der Unterzeichnung des Budapester Memorandums wurden die sowjetischen Atomwaffen, über die die Ukraine und andere Länder noch verfügten, nach Russland zurückgeschickt.

Mitte des ersten Jahrzehnts des dritten Jahrtausends hatte sich Russland weitgehend von den Erschütterungen erholt, die auf den Zusammenbruch der Sowjetunion gefolgt waren. Die Ukraine war unterdessen weiter auseinandergefallen. Die Bevölkerung war stark geschrumpft, die Industrie brach zusammen, und die weitverbreitete Korruption verschlang die Reste des Reichtums des Landes. Die eigene Armee, die auf dem Papier noch gut bewaffnet war, war nicht mehr in der Lage, das Land zu verteidigen. Damals war das in Ordnung, da niemand wirklich daran interessiert war, das Land zu bedrohen.

Aber die NATO expandierte entgegen den Versprechen, die sie Russland gegeben hatte, und rückte immer näher an die ukrainische Grenze heran. 2008 nutzten die USA, ebenfalls in Budapest, einen NATO-Gipfel, um andere NATO-Länder zu drängen, der Ukraine einen Membership Action Plan (MAP) anzubieten. Dieses Versprechen war jedoch nicht mit einem zukünftigen Datum verbunden.

Im Jahr 2013 drängte die Europäische Union die Ukraine zur Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens mit ihr. Russland, der größte Handelspartner der Ukraine, unterbreitete ein Gegenangebot, das finanziell besser ausgestattet war und weniger politische Beschränkungen enthielt. Daraufhin musste der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch das EU-Abkommen ablehnen. Die USA und der deutsche Geheimdienst BND unterhielten langjährige Beziehungen zu den rechtsgerichteten Gruppen in der Westukraine, die zuvor mit Nazi-Deutschland zusammengearbeitet hatten und der deutschen Nazi-Wehrmacht angeschlossen gewesen waren. Die CIA reaktivierte diese Gruppen und zettelte eine gewaltsame Farbrevolution in Kiew an.

Diese Revolution führte zu einem Bürgerkrieg, da große Teile der ethnischen Russen in der Ostukraine das neue Regime ablehnten, das von einer westukrainischen Minderheit eingesetzt worden war.

Während die ethnischen Russen in der Ukraine die Kontrolle über die meisten ihrer ursprünglichen Gebiete verloren, besiegten sie auch bald das, was von der ukrainischen Armee übrig geblieben war. Sie taten dies zweimal.

Seit 2015 ist der Konflikt zum Stillstand gekommen. Die Minsker Vereinbarungen, nach denen die Ukraine föderalisiert werden sollte, wurden unterzeichnet, aber die Ukraine blockierte ihre Umsetzung. In der Zwischenzeit nutzten die USA und Großbritannien die Zeit, um die ukrainische Armee wieder aufzustellen und aufzurüsten.

Bis 2021 war die Ukraine bereit, die Volksrepubliken Luhansk und Donezk anzugreifen. Russland aktivierte seine Armee und warnte, dass es sich in derartige Pläne einmischen müsse. Der bevorstehende ukrainische Angriff wurde abgeblasen. Anfang 2022 gaben die USA den Ukrainern grünes Licht für ihren lange geplanten Angriff. Russland griff ein und der aktuelle Krieg begann.

Die US-Pläne, die hinter dem Krieg standen, gingen davon aus, dass die unmittelbar darauf folgenden, vorher abgestimmten westlichen Sanktionen Russland ruinieren würden, dass Russland vom Rest der Welt gemieden werden würde und dass eine militärische Niederlage der russischen Armee zu einem Regimewechsel in Moskau führen würde.

Die Ukraine erwartete, dass sie nach einem gewonnenen Krieg gegen ihre Separatisten sofort Mitglied der NATO werden würde.

Keine der (völlig unrealistischen) Erwartungen hat sich erfüllt.

Die Ukraine ist nun dabei, den Krieg offensichtlich zu verlieren. Sie wird bald ein kapitulationsähnliches Waffenstillstandsabkommen mit Russland unterzeichnen müssen.

Aber wer oder was kann garantieren, dass ein solches Abkommen eingehalten wird?

Die NATO-Mitgliedschaft ist keine Option mehr.

Am 11. Juli erklärte der Nordatlantikrat auf seinem Gipfeltreffen in Vilnius, dass die Ukraine den formellen Aktionsplan zur Mitgliedschaft nicht einhalten muss. Doch dann wurden die formalen MAP-Bedingungen für die Mitgliedschaft durch eine weitaus vagere Formulierung ersetzt:

Wir werden in der Lage sein, eine Einladung an die Ukraine zum Beitritt zum Bündnis auszusprechen, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind.

Der NATO-Generalsekretär äußerte sich noch deutlicher:

… wenn die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt, gibt es überhaupt keine Frage der Mitgliedschaft zu diskutieren.

Es wird keine NATO-Mitgliedschaft oder NATO-Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben, weder jetzt noch jemals.

Eine direkte volle Sicherheitsgarantie von Washington an Kiew ist ebenfalls unmöglich. Sie würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem direkten Krieg zwischen den USA und Russland führen, der bald atomar werden würde. Das werden die USA nicht riskieren wollen.

Als während der Vorbereitungen des Gipfels von Vilnius klar wurde, dass die Verbündeten einer Mitgliedschaft der Ukraine nicht zustimmen würden, präsentierte US-Präsident Biden eine Alternative:

Die USA sind bereit, Kiew eine Art Sicherheitsvereinbarung anzubieten, wie sie derzeit Israel angeboten wird, statt einer Mitgliedschaft in der NATO, sagte Präsident Joe Biden in einem am Freitag vorab veröffentlichten Interview mit CNN. „Ich glaube nicht, dass das Land für eine Mitgliedschaft in der NATO bereit ist“, sagte Biden über die Ukraine. „Ich glaube nicht, dass es in der NATO Einstimmigkeit darüber gibt, ob man die Ukraine jetzt, in diesem Moment, mitten im Krieg, in die NATO-Familie aufnehmen sollte oder nicht“. „Und eines der Dinge, die ich angedeutet habe, ist, dass die Vereinigten Staaten bereit wären, während des Prozesses, und das wird eine Weile dauern, Sicherheit zu bieten, so wie wir Israel Sicherheit bieten: die Bereitstellung der Waffen, die sie brauchen, die Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen,“ sagte Biden und fügte hinzu: „Wenn es ein Abkommen gibt, wenn es einen Waffenstillstand gibt, wenn es ein Friedensabkommen gibt.“

Das ist jedoch noch unrealistischer als eine NATO-Mitgliedschaft. Wie Geoffrey Aronson überzeugend darlegt:

Die Relevanz des von Biden propagierten israelischen Modells für die Sicherheit der Ukraine ist konzeptionell und praktisch zutiefst mangelhaft.

…

In operativer Hinsicht ist das israelische Modell für die missliche Lage, in der sich die Ukraine befindet, kaum relevant und kaum ein gutes Modell, auf dem die gewünschten Sicherheitsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten, der NATO und der Ukraine aufgebaut werden können. In konzeptioneller Hinsicht gibt es außer einem oberflächlichen Vergleich zwischen Jerusalem und Kiew wenig, was das Konzept empfehlen würde.

…

Die sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel sind aus drei Hauptelementen entstanden: (1) die Konkurrenz des Kalten Krieges im Nahen Osten; (2) Israels überwältigender Sieg im Juni 1967; und (3) Israels heimliche Entwicklung einer Atomwaffenfähigkeit seit den 1950er-Jahren. Es ist nahezu unmöglich, dass die Ukraine ihren Krieg mit Russland mit einem totalen territorialen Sieg beenden kann, der die Grundlage für die Beziehungen zwischen den USA und Israel nach Juni 1967 bildete.

…

In diesem Zusammenhang mag es in der Ukraine (aber hoffentlich nicht in Washington) Leute geben, die das israelische Modell – die Schaffung einer integrierten Atomwaffenoption bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der nuklearen Zweideutigkeit, solange die Pipeline für konventionelle Waffen aus Washington offen ist – als lehrreich ansehen. Aber auch hier drängt sich die Realität auf. Die US-Vereinbarung mit Israel zielt ausdrücklich darauf ab, Israels Überlegenheit bei konventionellen Waffen gegen jede Kombination von arabischen und iranischen Feinden zu sichern. Zu diesem Zweck haben die Vereinigten Staaten Israel bis zum GJ 2020 146 Milliarden Dollar an militärischen, wirtschaftlichen und Raketenabwehrmitteln zur Verfügung gestellt – 236 Milliarden Dollar im Jahr 2018. Allein im ersten Jahr des Krieges erhielt die Ukraine 77 Milliarden Dollar aus Washington, etwa die Hälfte der gesamten militärischen, wirtschaftlichen und humanitären Hilfe. Im besten Fall hat die militärische Unterstützung der USA auf dem derzeitigen historischen Niveau Kiew ein militärisches Patt beschert. Die Ukraine, die mit Sicherheit nicht der NATO angehört und wohl auch nicht Mitglied sein wird, wird niemals einen militärischen Qualitätsvorsprung (QME) nach israelischem Vorbild gegenüber Moskau genießen oder in der Lage sein, die strategische oder sicherheitspolitische Agenda der Region zu bestimmen, wie es Israel im Nahen Osten getan hat.

Die Macht Russlands macht selbst den Versuch einer israelähnlichen Sicherheitsgarantie für die Ukraine für die USA zu kostspielig und damit schlicht unmöglich.

Es gibt nur ein Land auf der Welt, das den Frieden in der Ukraine und die Sicherheit ihrer Grenzen garantieren kann. Dieses Land ist Russland!

Aber eine solche Garantie wird natürlich an Bedingungen geknüpft sein. Entweder akzeptiert die Ukraine diese Bedingungen, oder sie wird niemals vor äußeren Eingriffen sicher sein.

Das ist einfach eine Tatsache des Lebens, mit der die Ukraine leben musste und muss.