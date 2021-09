Die vierte industrielle Revolution und Prognosen

armstrongeconomics.com

FRAGE: Herr Armstgrong, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal an der WEC teilgenommen. Alles, was Sie gesagt haben, hat sich bewahrheitet. Sie sagten, der Euro würde im Februar seinen Höhepunkt erreichen, und wir sahen eine dunkle Periode bis in den September oder Oktober hinein. Was mich erstaunt, ist, dass Ihr Computer das Timing richtig einschätzt, und man sollte meinen, dass jede Zeitung Sie auf ihrer Titelseite haben würde. Sie haben die beste Erfolgsbilanz von allen. Warum fragt keine der großen Finanzzeitungen wie Bloomberg, WSJ, London FT usw., wie Sie das machen? Mit Schwabs vierter industrieller Revolution und KI haben Sie die Probleme gelöst, aber man schweigt. Warum eigentlich?

ANTWORT: Ich glaube, dass sie nicht an KI interessiert sind, wenn die Zukunft zeigt, dass sie verlieren werden. Wenn Sie Sokrates zur Verwaltung der Weltwirtschaft einsetzen würden, würde er NICHT dazu raten, alles zu manipulieren. Stattdessen würde er aufdecken, wie alles funktioniert. Das bedroht das akademische Wirtschaftsestablishment, denn sie glauben, dass ihre Aufgabe darin besteht, die Wirtschaft zu kontrollieren, wie es Marx und Keynes taten, und nicht, sie zu beobachten wie Smith und Ricardo. Dann bieten all die Analysten, die sie ständig im Fernsehen zeigen, ihre „Meinung“ an, während ich die Computerprognose liefere. Die Leute versuchen zu argumentieren, dass ich falsch liege, Meinung gegen Meinung, aber ich sage, dass es nur meine Meinung ist und die Prognosen vom Computer stammen.

Das ganze Gerede über die vierte industrielle Revolution wird nur zelebriert, um Leuten wie Schwab und Sorors die Hoffnung zu geben, sie könnten ewig leben, indem sie einfach neue Körperteile nach Bedarf herstellen. Der wahre Traum ihrer KI ist es, die Welt zu beherrschen und unsterblich zu sein.

Das scheint der Film „Elysium“ zu sein, in dem sie den „Pöbel“ unten halten und die Unsterblichkeit in künstlichen Welten suchen. Es ist widersprüchlich zu behaupten, sie würden die vierte industrielle Revolution vorantreiben, um der gesamten Menschheit zu helfen, wenn sie gleichzeitig geheime Treffen abhalten, um die Welt zu entvölkern. Wer schreibt diese Filme? Sie selbst? Oder lassen sie sich von diesen Filmen inspirieren und sagen: „Das ist eine tolle Idee“?