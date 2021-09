Kapitalismus – eine neue Idee

Der Kapitalismus, ob er nun gelobt oder verspottet wird, ist ein Wirtschaftssystem und eine Ideologie, die auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln und deren gewinnorientierter Nutzung beruht.

Die klassische Wirtschaftswissenschaft erkennt den Kapitalismus als das wirksamste Mittel an, mit dem eine Wirtschaft gedeihen kann. Sicherlich hat Adam Smith 1776 in seinem Buch An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (besser bekannt als The Wealth of Nations) eines der besten Argumente für den Kapitalismus geliefert. Der Begriff „Kapitalismus“ wurde jedoch erstmals 1848 von Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest verwendet, um diese Ideologie zu verspotten.

Ob Herr Marx mit seiner Kritik nun Recht hatte oder nicht, er lebte in einer Zeit, in der Kapitalismus und freier Markt im Wesentlichen ein und dasselbe waren. Heute ist dies nicht mehr der Fall. Das kapitalistische System wird seit etwa 100 Jahren angegriffen, insbesondere in Nordamerika und der EU.

Ein Grundsatz des Kapitalismus ist, dass er sich von selbst regelt und praktisch allen Menschen zum Vorteil gereicht, wenn man ihn in Ruhe lässt. Umgekehrt schmälert jeder Versuch, den freien Markt weniger frei zu machen, die Existenz des Kapitalismus selbst und macht ihn weniger funktionsfähig.

Heute werden wir ständig daran erinnert, dass wir in einem kapitalistischen System leben und dass es nicht funktioniert hat. Die Mittelschicht verschwindet, und die Kosten für Waren sind zu hoch geworden, um sie sich leisten zu können. Es gibt viel mehr Verlierer als Gewinner, und die Gier des Großkapitals macht die Wirtschaft kaputt.

Das hören wir immer wieder von linksgerichteten Menschen, und tatsächlich haben sie recht. Sie bezeichnen diese Probleme dann als Nebenprodukte des Kapitalismus und argumentieren auf dieser Grundlage, dass der Kapitalismus dem Sozialismus weichen sollte.

Damit liegen sie jedoch ganz entschieden falsch. Es handelt sich um die Nebenprodukte eines zunehmenden Kollektivismus und Faschismus in der Wirtschaft. Tatsächlich haben nur wenige, wenn überhaupt, dieser Leute jemals in einer kapitalistischen (marktwirtschaftlichen) Gesellschaft gelebt, da diese in der ehemals „freien“ Welt im Laufe des letzten Jahrhunderts per Gesetz abgeschafft worden ist.

Werfen wir also einen Blick auf die wichtigsten wunden Punkte, die durch die Behauptung aufgeworfen werden, dass der Kollektivismus die „Übel“ des Kapitalismus beheben wird.

Die Preise werden von oben nach unten getrieben

Dies ist in den oben genannten Ländern zweifellos der Fall, im Kapitalismus ist dies jedoch nicht der Fall. Im Kapitalismus versucht jeder Produzent, so viel wie möglich für sein Produkt zu bekommen, aber da auch andere das gleiche Produkt herstellen, sind diejenigen mit dem niedrigsten Preis diejenigen, die erfolgreich sein werden. Daher legen die Verbraucher tatsächlich die Preise fest, je nachdem, was sie zu zahlen bereit sind.

Aber in jedem Land, in dem es eine Vetternwirtschaft zwischen Großunternehmen und Regierung gibt, können Vorschriften den Wettbewerb verdrängen und ein Monopol für ein bestimmtes Produkt ermöglichen. Die Definition für diese Verbindung zwischen Wirtschaft und Regierung lautet „Faschismus“. Die Regierung macht es dem kleinen Produzenten durch Regulierung immer schwerer, mit dem größeren Produzenten (der der Regierung Schmiergelder gibt) zu konkurrieren.

Kapitalismus nützt nur denen an der Spitze

Der Kapitalismus kommt denjenigen zugute, die am meisten produzieren, aber er kommt auch allen anderen zugute, da sie die freie Wahl haben, die von ihnen gewünschten Produkte zu einem Preis zu kaufen, den sie zu zahlen bereit sind. Wenn der Produzent einen zu hohen Preis verlangt, kaufen die Verbraucher stattdessen das Produkt seines Konkurrenten und verdrängen ihn aus dem Geschäft. Der Verbraucher ist also für den Preis der Waren verantwortlich. Ein Produzent kommt nur dann an die Spitze, wenn er das günstigste Produkt herstellt (wie Henry Ford vor 100 Jahren mit seinem Modell T. Durch den freien Markt senkte er immer wieder seinen Preis und brachte so Amerika auf die Räder).

Kapitalismus verarmt die Massen

Der freie Markt bietet mehr Waren für mehr Menschen zu niedrigeren Preisen, was das Leben aller Verbraucher bereichert, unabhängig davon, wie reich oder arm sie sind. Auf diese Weise hebt er die Massen im Laufe der Zeit an, indem er sie mit mehr und besseren Gütern, Bildung, Gesundheitsfürsorge usw. versorgt und es ihnen ermöglicht, sich aus der Armut zu befreien. Im Gegensatz dazu versklaven Überregulierung und Anspruchsberechtigungen dieselben Menschen in die Armut.

Die Idee des freien Marktes besteht darin, dass er frei von Eingriffen durch andere ist – vor allem durch Regierungen. Wenn man ihn in Ruhe lässt, wird der freie Markt die Güter produzieren, für die die Öffentlichkeit am meisten zu zahlen bereit ist, was zu einer ständigen Selbstregulierung der Produkte und Preise führt. Sobald Regulierung ins Spiel kommt, ist der freie Markt gefährdet. Was heute existiert, ist kein freier Markt im Sinne von Adam Smith, sondern ein aufgeblasenes, dysfunktionales sozialistisches/faschistisches/kapitalistisches Mischsystem. Natürlich funktioniert es nicht.

Faschismus ist Kapitalismus im Verfall. -Vladimir Lenin

So ist es. Regulierung ist ein Krebsgeschwür, das den Kapitalismus langsam auffrisst, bis er sich in Faschismus verwandelt.

Berauben ihre Führer nicht die Reichen ihres Vermögens und verteilen es unter dem Volk, wobei sie gleichzeitig darauf achten, den größten Teil für sich selbst zu behalten? -Sokrates an Adeimantus

Was ca. 400 v. Chr. in Athen galt, gilt auch heute. Faschismus (oder korporatistische Vetternwirtschaft) führt dazu, dass 99 % der Bevölkerung dem Diktat der 1 % unterworfen werden, die sich aus Regierungs- und Unternehmensführern zusammensetzen, die an einem Strang ziehen, unter Ausschluss aller anderen. Dies ist das Gegenteil eines freien Marktes.

Die Schaffung von neuem Reichtum ist die einzige wirksame Waffe gegen die Armut. -Doug Casey

Neuer Wohlstand entsteht von unten nach oben – es ist so einfach, wie wenn jemand eine bessere Mausefalle baut oder die alte billiger baut. In einem solchen Markt profitieren sowohl der Produzent als auch der Konsument.

In einem faschistischen System wandert der Reichtum nach oben, so dass die Mittelschicht verdrängt und die ärmere Schicht vergrößert wird, und genau das erleben wir heute. Die Lösung besteht nicht darin, weiter in diese Richtung zu gehen, sondern vielmehr darin, etwas Neues auszuprobieren … oder zumindest etwas Neues für alle, die unter dem faschistischen System leben. Obwohl es immer noch einige kapitalistische Obertöne enthält, ist es zweifellos kein Kapitalismus.

Ein letztes Wort – der Kapitalismus existiert heute, aber er lebt in ausgewählten Ländern, die sich noch nicht der Überregulierung gebeugt haben. In diesen Ländern blüht der Durchschnittsmensch auf und hat Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was in der ehemals „freien“ Welt möglich ist. Sollte der Leser zu dem Schluss kommen, dass sein gegenwärtiges Land sich wahrscheinlich nicht in Richtung Kapitalismus entwickeln wird, kann er mit seinen Füßen abstimmen, um so zu gedeihen wie seine Vorfahren vor 100 Jahren.

Anmerkung der Redaktion: Heute hat die gefährliche faschistische Politik Washingtons die US-Wirtschaft an den Rand des Abgrunds gebracht.

Jahre der Überregulierung, der Rettungsaktionen für Unternehmen, des manischen Gelddruckens und der künstlich niedrigen Zinssätze haben die Wirtschaft aufgebläht und verzerrt.

Jetzt steht sie kurz vor dem Zusammenbruch…