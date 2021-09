Faktencheck: COVID-Impfungen töten zwei Menschen pro gerettetem Menschen

Mercola.com

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat ihre Zulassungsquote von 38 % im Jahr 2005 auf 61 % im Jahr 2018 erhöht. Laut einer Yale-Studie aus dem Jahr 2017 werden bei fast jedem dritten von der FDA zugelassenen Medikament in den Jahren nach der Zulassung neue Sicherheitsprobleme festgestellt.

Am 17. September 2021 genehmigte die FDA die COVID-Spritze von Pfizer-BioNTech als dritte Auffrischungsimpfung für Personen über 65 Jahre und Personen, die aufgrund ihres Berufs ein hohes Risiko für eine Exposition gegenüber SARS-CoV-2 haben.

Laut einer retrospektiven Studie des Herzinstituts der Universität Ottawa führte eine von 1.000 mRNA-Injektionen (Pfizer und Moderna) innerhalb eines Monats nach der Injektion zu einer Myoperikarditis, d. h. einer Entzündung des Herzens oder des Herzsacks, obwohl die Symptome in der Regel innerhalb weniger Tage auftraten.

Andere Daten deuten darauf hin, dass 1 von 317 Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren durch die Impfung an Myokarditis erkrankt, und nach einer dritten Auffrischungsimpfung kann diese Zahl sogar auf 1 von 25 ansteigen.

Selbst wenn die COVID-Impfungen einen 100-prozentigen Schutz bieten würden, was eindeutig nicht der Fall ist, kommen nach VAERS-Daten auf jedes gerettete Leben immer noch zwei Todesfälle. Analysen unter Verwendung von Daten aus anderen Ländern als den USA zeigen, dass es pro 1 Million Impfdosen etwa 411 überzählige impfbedingte Todesfälle gibt.

In dem obigen Video erörtert Russel Brand die Interessenkonflikte, die entstehen, wenn eine Regulierungsbehörde von der Industrie finanziert wird, die sie regulieren soll. Nehmen Sie zum Beispiel die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde. In den vergangenen Jahren wurde die FDA vollständig von den amerikanischen Steuerzahlern finanziert.

Heute stammen fast 45 % ihres Jahresbudgets aus Gebühren, die von den Arzneimittelherstellern gezahlt werden, die eine Zulassung für ein bestimmtes Produkt beantragen, sagt Brand. Dieser Übergang von der Finanzierung durch die öffentliche Hand zur Finanzierung durch die Unternehmen hat sich erheblich auf die Arbeitsweise der Behörde ausgewirkt, und das ist eindeutig nicht im Interesse der Öffentlichkeit.

Brand zitiert Daten, die zeigen, dass die FDA von einer Zulassungsquote von 38 % im Jahr 2005 auf 61 % im Jahr 2018 gestiegen ist. In Fällen, in denen ein Medikament auf eine Krankheit abzielt, für die es nur wenige Medikamente gibt, werden 89 % der Anträge auf neue Medikamente im ersten Anlauf genehmigt.

Ist die Arzneimittelentwicklung einfach so viel besser geworden? Wahrscheinlich nicht. Tatsache ist, dass die Arzneimittelhersteller die Gebühren der FDA als Bezahlung für eine erbrachte Dienstleistung betrachten, und zu dieser Dienstleistung gehört die Zulassung. Sie zahlen nicht dafür, dass die FDA sie ablehnt.

Warum die FDA und Big Pharma ein Vertrauensproblem haben

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie erteilte die FDA innerhalb weniger Wochen Notfallzulassungen für völlig neuartige „Impfstoffe“. Während einige diese Schnelligkeit begrüßen, sollte man bedenken, dass mit der Zunahme der schnellen Zulassungen bei anderen Medikamenten auch die Zahl derer gestiegen ist, die sich im Nachhinein als schädlich erwiesen haben.

Die von Brand zitierten Daten zeigen, dass 21 % der von der FDA zugelassenen Medikamente letztendlich vom Markt genommen werden mussten oder mit einem Warnhinweis versehen wurden. Wenn Sie ein neu zugelassenes Medikament einnehmen, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich als extrem gefährlich erweist, bei 1 zu 5, was nicht gerade ermutigend ist!

Eine Yale-Studie aus dem Jahr 2017 ergab, dass die Situation sogar noch schlimmer ist: Bei fast jedem dritten von der FDA zugelassenen Medikament werden in den Jahren nach der Zulassung neue Sicherheitsprobleme festgestellt.

Die FDA erlaubt es den Arzneimittelherstellern auch, auf Kosten der öffentlichen Gesundheit zu profitieren, indem sie ihnen erlaubt, „den Erfolg von Studien auf der Grundlage von Proxy-Messungen anstelle von klinischen Ergebnissen wie Überlebensraten oder Heilungen zu behaupten, deren Auswertung mehr Zeit in Anspruch nimmt“, so Caroline Chen in einem ProPublica-Artikel vom Juni 2018.

FDA-Berater erhalten Zahlungen für die Zulassung von Medikamenten

Darüber hinaus sind laut einer Untersuchung der Fachzeitschrift Science „Pay-Later-Interest-Konflikte“ weit verbreitet. Dies bedeutet, dass Ärzte, die die FDA beraten oder in Gremien sitzen, die für die Zulassung von Arzneimitteln zuständig sind, von Arzneimittelherstellern bezahlt werden, NACHDEM die Zulassung abgeschlossen ist.

Science untersuchte 107 ärztliche FDA-Berater, die über Arzneimittelzulassungen abstimmten. Von diesen erhielten 40 am Ende mehr als 10.000 Dollar an Post-hoc-Einkommen von dem Arzneimittelhersteller, für dessen Medikament sie stimmten; von ihnen bekamen mehr als 100.000 Dollar und sechs wurden mit mehr als 1 Million Dollar bezahlt. FDA-Berater, die Arzneimittelherstellern zu einer Zulassung verhelfen, werden auch auf andere Weise belohnt. Wie die Zeitschrift Science berichtet:

Die FDA behauptet, dass ihre Regeln und die Bundesgesetze die Mitarbeiter daran hindern, in unzulässiger Weise von ihrem Regierungsdienst zu profitieren. Science fand jedoch heraus, dass die Mitarbeiter der Behörde oft spätere Belohnungen – Jobs oder Beratungstätigkeit – von den Herstellern der Medikamente erhalten … Eine Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass 15 der 26 Mitarbeiter, die die Behörde verließen, später für die biopharmazeutische Industrie arbeiteten oder als Berater tätig waren. Von den mehr als 24 Millionen Dollar an persönlichen Zahlungen oder Forschungsunterstützung der Industrie an die 16 bestverdienenden Berater kamen 93 % von den Herstellern der Medikamente, die diese Berater zuvor geprüft hatten.

Die FDA hat bereits den größten Teil ihrer Glaubwürdigkeit verloren

Wie von Brand dargelegt, sind die Daten ziemlich eindeutig. Sie sagen uns, dass die Korruption überhand nimmt und die FDA ihre Aufgabe, die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten, völlig aufgegeben hat. Sie ist eigentlich nur noch dazu da, den Anschein zu erwecken, dass sich jemand um die öffentliche Gesundheit kümmert, während sie in Wirklichkeit ein Ort ist, der es den Arzneimittelherstellern ermöglicht, von unsicheren und unbewiesenen Medikamenten zu profitieren.

Die traurige Realität ist, dass die FDA-Zulassung früher einmal etwas bedeutete, heute aber im Grunde genommen jede Bedeutung verloren hat. Nur weil ein Medikament von der FDA zugelassen ist, bedeutet das nicht, dass es sich als sicher und wirksam erwiesen hat.

Immer wieder werden in den Jahren nach der Zulassung von Arzneimitteln schwerwiegende Sicherheitsmängel festgestellt. Infolgedessen profitieren die Pharmaunternehmen, während die öffentliche Gesundheit geopfert wird, was genau die Situation ist, die die FDA verhindern sollte.

FDA genehmigt COVID-Booster für Senioren

Am 17. September 2021 genehmigte die FDA die Pfizer-BioNTech COVID-Impfung Comirnaty als Auffrischungsimpfung für Menschen über 65 Jahre und andere Risikopersonen. Wie The Vaccine Reaction am 19. September 2021 berichtete:

Obwohl der Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biologic Products Advisory Committee, VRBPAC) im vergangenen Monat nicht einberufen wurde, um über die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech (lizenziert unter dem Namen COMIRNATY) abzustimmen, berief die US-Gesundheitsbehörde FDA den Beratungsausschuss am Freitag, den 17. September 2021 ein, um über Auffrischungsdosen des Impfstoffs abzustimmen. Die FDA bat den VRBPAC, mit Ja oder Nein über die folgende Frage abzustimmen: Unterstützen die Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus der klinischen Studie C4591001 die Zulassung einer COMIRNATY-Auffrischungsdosis, die mindestens sechs Monate nach Abschluss der Primärserie zur Anwendung bei Personen ab 16 Jahren verabreicht wird?

Die Studie zur Auffrischungsdosis von C4591001 umfasste keine Probanden unter 18 Jahren und nur 12 Probanden im Alter von 65-85 Jahren in Phase 1 der Studie und keine in Phase 2/3″.

Am Ende des Tages stimmten 16 der 18 VRBPAC-Mitglieder gegen die Genehmigung einer Comirnaty-Auffrischungsdosis für Personen über 16 Jahren. Eine zweite Abstimmung wurde dann eilig anberaumt, nachdem die Mitglieder angedeutet hatten, dass sie eine Auffrischungsimpfung für Senioren und „Personen mit hohem Risiko einer schweren COVID-19-Infektion“ empfehlen würden, die die FDA als Beschäftigte im Gesundheitswesen und Personen mit erhöhtem Expositionsrisiko aufgrund ihres Berufs definiert.

Diese außerplanmäßige zweite Abstimmung wurde einstimmig angenommen. Wie The Vaccine Reaction jedoch berichtet:

Es ist wichtig zu beachten, dass die Daten, die der VRBPAC bei Abstimmung Nr. 2 zu berücksichtigen hatte, sich von denen bei Abstimmung Nr. 1 unterscheiden. Für Vote #2 wurden sie angewiesen, die ‚Gesamtheit der verfügbaren wissenschaftlichen Beweise‘ zu berücksichtigen – nicht nur die klinische Studie von Pfizer zur Auffrischungsdosis. Hätte der VRBPAC nur die von Pfizer vorgelegten Nachweise berücksichtigen müssen, hätte er seine Entscheidung auf die Daten von nur 12 Probanden über 65 Jahren aus Phase 1 der Studie stützen müssen, da diese nicht in Phase 2/3 einbezogen wurden. Die besondere Evidenzgrundlage für die Genehmigung einer Auffrischungsdosis für diese Gruppe durch VRBPAC wurde nicht spezifiziert.

Außerdem ging die FDA plötzlich von „Personen mit hohem Risiko für eine schwere COVID-19-Infektion“ zu „Beschäftigten im Gesundheitswesen oder anderen Personen mit hohem Risiko für eine berufliche Exposition“ über

Damit wurde der Schwerpunkt von denjenigen, die ein hohes Risiko hatten, durch COVID-19 schwer zu erkranken, auf diejenigen verlagert, die einfach ein hohes Risiko haben, dem Virus ausgesetzt zu sein, was den Kreis derjenigen, denen eine Auffrischungsdosis empfohlen wird, erheblich erweitern wird“, so The Vaccine Reaction.

In einem Beitrag vom 19. September 2021 auf CBS News erklärte der Direktor der National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, dass er davon ausgeht, dass die FDA die Auffrischungsimpfung auch auf Senioren ab 65 Jahren, Beschäftigte im Gesundheitswesen und andere Personen mit hohem beruflichem Risiko ausweiten wird.

1 von 1.000 mRNA-Spritzen führt zu Herzentzündungen

Die FDA behauptet also, die Pfizer-Spritze sei sicher und wirksam genug, um eine dritte Auffrischung für bestimmte Gruppen zu rechtfertigen. Aber stimmt das? Laut einer retrospektiven Studie des University of Ottawa Heart Institute führte eine von 1.000 mRNA-Injektionen (Pfizer und Moderna) innerhalb eines Monats nach der Injektion zu einer Myoperikarditis, d. h. einer Entzündung des Herzens oder des Herzsacks, obwohl die Symptome in der Regel innerhalb weniger Tage auftraten.

Die Studie wurde am 16. September 2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht, einen Tag bevor die FDA für die Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen und bestimmte Risikogruppen stimmte. Wie die Autoren erklären:

Bei dieser Studie handelt es sich um eine prospektive Erfassung und Überprüfung aller Fälle mit einer Myokarditis/Perikarditis-Diagnose über einen Zeitraum von zwei Monaten an einem akademischen medizinischen Zentrum … Die Patienten wurden anhand von Aufnahme- und Entlassungsdiagnosen identifiziert, die Myokarditis oder Perikarditis enthielten. Einschlusskriterien: Erhalt eines mRNA-Impfstoffs innerhalb eines Monats vor der Vorstellung … Die Diagnose basierte auf der klinischen Präsentation, EKG/Echo-Befunden und seriellen Troponinen und wurde in jedem Fall durch CMR bestätigt. Die Inzidenz wurde anhand der Gesamtdosen des mRNA-Impfstoffs geschätzt, die in der Region Ottawa im entsprechenden Zeitraum verabreicht wurden. Diese Daten wurden von der Gesundheitsbehörde von Ottawa bezogen …

Ergebnisse: Während des Untersuchungszeitraums wurden 32 Patienten identifiziert. Bei 18 Patienten wurde eine Myokarditis diagnostiziert, bei 12 eine Myoperikarditis und bei 2 nur eine Perikarditis. Der Altersmedian lag bei 33 Jahren (18-65 Jahre). Das Geschlechterverhältnis betrug 2 Frauen zu 29 Männern. In 5 Fällen traten die Symptome bereits nach einer einzigen Dosis des mRNA-Impfstoffs auf. Bei 27 Patienten traten die Symptome nach der zweiten Dosis des Impfstoffs auf. Der mittlere Zeitraum zwischen der Impfstoffdosis und den Symptomen betrug 1,5 Tage …

Schmerzen in der Brust waren das häufigste Symptom, aber es wurden auch viele andere berichtet. Eine nicht-synkopale, nicht anhaltende ventrikuläre Tachykardie wurde nur in einem einzigen Fall beobachtet. Die mediane LV-Ejektionsfraktion (EF) betrug 57 % (44-66 %). Bei neun Patienten lag die LVEF unter dem normalen Schwellenwert von 55 %. Die Inzidenz der Myoperikarditis betrug insgesamt etwa 10 Fälle pro 10.000 Impfungen. Dies ist die größte Serie in der Literatur, die den zeitlichen Zusammenhang zwischen mRNA-COVID-Impfung, Symptomen und CMR-Befunden eindeutig belegt.

COVID-Impfungen können zwei Todesfälle pro gerettetem Leben verursachen

Nach Aussagen von Experten auf der Sitzung des beratenden Ausschusses für Impfstoffe der FDA am 17. September 2021 (siehe Video oben), könnten die Impfungen tatsächlich mehr Menschen töten als retten.

Selbst wenn die Impfstoffe zu 100 % schützen, bedeutet das immer noch, dass wir zwei Menschen töten, um ein Leben zu retten. ~ Steve Kirsch

Laut Dr. Joseph Fraiman, einem Notfallmediziner in New Orleans, gibt es keine klinischen Beweise dafür, dass die COVID-Impfungen mehr Menschen retten als sie schaden. Er sagte dem Ausschuss, dass sie das tun sollten:

Fordern Sie, dass die Studien zur Auffrischungsimpfung groß genug sind, um eine Verringerung der Krankenhauseinweisungen zu belegen. Ohne diese Daten können wir, das medizinische Establishment, den COVID-Impfgegnern, die öffentlich behaupten, dass die Impfstoffe mehr schaden als nützen, insbesondere bei jungen und gesunden Menschen, nicht glaubhaft widersprechen. Die Tatsache, dass wir nicht über die klinischen Beweise verfügen, um zu sagen, dass diese Aktivisten falsch liegen, sollte uns alle erschrecken.

Steve Kirsch, geschäftsführender Direktor des COVID-19 Early Treatment Fund, zeigte dann auf, was Fraiman am meisten fürchtete, nämlich dass die Pfizer-Impfung für jeden Menschen, den sie rettet, zwei Menschen tötet.

Man hat uns glauben lassen, dass die Impfstoffe vollkommen sicher seien, aber das stimmt einfach nicht. Im 6-Monats-Bericht der Pfizer-Studie sind zum Beispiel viermal so viele Herzinfarkte in der Behandlungsgruppe zu verzeichnen. Das war nicht nur Pech. VAERS zeigt, dass Herzinfarkte nach diesen Impfstoffen 71-mal häufiger auftreten als nach jedem anderen Impfstoff“, sagte Kirsch und fügte hinzu: „Wenn die Netto-Gesamtmortalität der Impfstoffe negativ ist, dann sind Impfungen, Auffrischungsimpfungen und Impfverordnungen unsinnig.

Hier ist ein Screenshot aus Kirschs Diashow, der die Zahl der durch die COVID-Impfungen getöteten Menschen im Vergleich zu den dadurch geretteten Leben zeigt.

Kirsch fuhr fort, dass die VAERS-Daten zwar die einzigen Daten sind, die statistisch signifikant sind, die beiden anderen Datenquellen aber dennoch „beunruhigend“ sind:

Selbst wenn die Impfstoffe einen 100-prozentigen Schutz bieten, bedeutet das immer noch, dass wir zwei Menschen töten, um ein Leben zu retten, … Vier Experten haben Analysen durchgeführt, bei denen völlig unterschiedliche Datenquellen außerhalb der USA verwendet wurden, und alle kamen zu ungefähr der gleichen Zahl von Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen – etwa 411 Todesfälle pro Million Dosen. Das sind 115.000 Menschen, die (aufgrund der Covid-19-Impfstoffe) gestorben sind … Die realen Zahlen bestätigen, dass wir mehr Menschen töten als wir retten. Und ich würde mich freuen, wenn sich jeder die Daten des israelischen Gesundheitsministeriums zu den über 90-Jährigen ansehen würde, wo wir in den letzten vier Monaten von einer 94,4 % geimpften Gruppe auf 82,9 % Geimpfte zurückgegangen sind.

Im optimistischsten Szenario bedeutet dies, dass 50 % der geimpften Menschen gestorben sind und 0 % der nicht geimpften Menschen. Solange man das der amerikanischen Öffentlichkeit nicht erklären kann, kann man die Auffrischungsimpfungen nicht genehmigen.“

Kirsch zeigte auch Daten auf, die darauf hindeuten, dass 1 von 317 Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren durch die Impfung eine Myokarditis bekommt, und nach einer dritten Auffrischung kann diese Zahl sogar auf 1 von 25 ansteigen. Er weist auch darauf hin, dass die Phase-3-Studien von Pfizer eindeutig „gefälscht“ sein müssen, da „es statistisch unmöglich ist, dass die Verstöße gegen das Protokoll in der Behandlungsgruppe fünfmal so hoch sind.“ „Warum ist dies nicht untersucht worden?“, fragte er.

Was sagen uns die VAERS-Daten?

In einem Interview mit dem Covexit-Podcast vom 18. September 2021 erörterte Dr. Jessica Rose, die über Abschlüsse in angewandter Mathematik, Immunologie, Computerbiologie, Molekularbiologie und Biochemie verfügt, was die Daten des U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) über die Sicherheit der COVID-Impfungen aussagen.

Rose behandelte Themen wie das Ausmaß der Nebenwirkungen im Vergleich zu anderen Impfprogrammen, das Problem der unzureichenden Berichterstattung und wie die Kausalität anhand der Bradford-Hill-Kriterien bewertet werden kann. Eine PDF-Datei der Diashow, die Rose präsentiert, finden Sie hier. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung einiger der wichtigsten Punkte aus diesem Interview:

Zwischen 2011 und 2020 schwankte die Zahl der VAERS-Meldungen für alle Impfstoffe zwischen 25 408 und 49 412. Im Jahr 2021, mit der Einführung der COVID-Impfungen, ist die Zahl der VAERS-Meldungen allein für die COVID-Impfungen auf 521.667 gestiegen (Stand: 3. September 2021).

Zwischen 2011 und 2020 schwankte die Gesamtzahl der an VAERS gemeldeten Todesfälle zwischen 120 und 183. Im Jahr 2021 (Stand: 3. September) war die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 7.662 angestiegen.

Kardiovaskuläre, neurologische und immunologische Nebenwirkungen werden in einem noch nie dagewesenen Ausmaß gemeldet.

Der geschätzte Unterberichterstattungsfaktor (URF) beträgt 31. Unter Verwendung dieses URF wird die Zahl der Todesfälle durch COVID-Impfungen bis zum 27. August 2021 auf 205.809, die Zahl der Bell-Lähmungen auf 81.747, die Zahl der Herpes-Zoster-Infektionen auf 149.017, die Zahl der Parästhesien auf 305.660, die Zahl der COVID-Durchbrüche auf 365.955, die Zahl der Myalgien auf 528.457, die Zahl der lebensbedrohlichen Ereignisse auf 230.113, die Zahl der dauerhaften Behinderungen auf 212.691 und die Zahl der Geburtsfehler auf 7.998 geschätzt.

Wenn es keinen Kausalzusammenhang zwischen den Impfungen und den unerwünschten Ereignissen gibt, würde man erwarten, dass Nebenwirkungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem Zeitpunkt der Impfung und dem Auftreten der Symptome auftreten. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Sterblichkeitsrate steigt beispielsweise in den ersten Tagen nach der Injektion drastisch an und nimmt nach dem 10. Tag rapide ab.

Die Bradford-Hill-Kriterien für die Verursachung sind alle erfüllt. Dazu gehören unter anderem die Stärke der Wirkung, die Reproduzierbarkeit, die Spezifität, die Zeitlichkeit, die Dosis-Wirkungs-Beziehung, die Plausibilität, die Kohärenz und die Reversibilität.

Kinder sind jetzt das nächste Ziel

Während die FDA gegen die Empfehlung einer dritten Auffrischungsimpfung für junge Erwachsene ab 16 Jahren gestimmt hat, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Empfehlung bald auf Menschen unter 65 Jahren und schließlich sogar auf Kleinkinder ausgeweitet werden wird. Ich sage das, weil es keine Obergrenze zu geben scheint, ab der die Zahl der Todesfälle und Behinderungen als zu hoch angesehen wird. Und warum? Wir haben keine eindeutige Antwort erhalten, sodass wir über die Absichten der FDA spekulieren müssen.

Warum sind sie nicht um die Sicherheit besorgt, wenn mehr als eine halbe Million Berichte über Nebenwirkungen vorliegen? Wie kommt es, dass fast 15.000 gemeldete Todesfälle keinen Alarm ausgelöst und keine gründlichen Untersuchungen eingeleitet haben? Wie Rose feststellte, sind 50 Todesfälle seit jeher die Grenze, ab der ein Impfstoff zurückgezogen wird. Jetzt sind wir so weit darüber hinaus, dass es keine Schwelle mehr zu geben scheint.

Derzeit fragt man sich, ob das Zögern der FDA, eine Auffrischungsimpfung für jüngere Menschen zu genehmigen, nur Show ist. Vielleicht versucht sie, ein gewisses Maß an wissenschaftlicher Autorität zurückzuerlangen, die dadurch untergraben wurde, dass die US-Regierung und Pfizer die Freigabe von Boostern ankündigten, bevor die FDA überhaupt ihre Entscheidung getroffen hatte.

Wie dem auch sei, ich empfehle Ihnen dringend, so viele Daten wie möglich zu prüfen, bevor Sie auf den Booster-Zug aufspringen. Nach allem, was ich gesehen habe, glaube ich, dass das Risiko von Nebenwirkungen mit jeder Dosis exponentiell zunehmen wird.

Wenn Sie eine Auffrischung der Informationen über die potenziellen Schadensmechanismen benötigen, laden Sie sich Stephanie Seneffs ausgezeichneten Artikel „Worse Than The Disease“ (Schlimmer als die Krankheit) herunter und lesen Sie ihn: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19″, veröffentlicht im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research in Zusammenarbeit mit Dr. Greg Nigh.

Quellen: