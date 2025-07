Die von Amerika exportierte Hochschulreform

Die Verflachung der Universitäten im gesamten Westen geht wahrscheinlich auf ein amerikanisches Managementmodell aus dem Jahr 2002 zurück, das sowohl die Professoren als auch die Wissensproduktion abwertet.

Es ist unbestreitbar, dass es im gesamten Westen zu einer Verdummung jener Institutionen gekommen ist, die eigentlich die Bewahrung und Weiterentwicklung von Wissen schätzen sollten: die Universitäten. Auf der rechten Seite des politischen Spektrums im Allgemeinen und in Teilen der alten Linken wird diese Verdummung oft damit erklärt, dass die Institutionen sich dem Wokeism verschrieben haben, der die Wissensproduktion durch sinnlosen und performativen Aktivismus ersetzt. Darüber hinaus ist Wissen weniger wichtig als die Identitätsmerkmale der Menschen, die es produzieren könnten. Von Universitäten wird nicht mehr erwartet, dass sie ein Heilmittel gegen Krebs entwickeln, sondern dass sie lesbische Transfrauen und behinderte nicht-binäre Schwarze beschäftigen.

Kritiker sollten beachten, dass Wokeismus eine Ideologie ist, die vom Finanzmarkt gefördert wird, der ESG-Parameter und Tabellen erstellt, um Unternehmen anhand ihrer Einhaltung von Wokeismus und grüner Agenda zu bewerten. Wenn ein Unternehmen keine weibliche CEO hat oder keine Elektroautos von Elon Musk kauft, kann dies zum Vorwand werden, um die Aktien des Unternehmens abzuwerten oder ihm günstige Kredite zu verweigern.

Daher ist der Artikel „How Business Metrics Broke the University” (Wie Geschäftsmetriken die Universität zerstört haben) des amerikanischen Professors Hollis Robbins sehr aktuell, da er die Spuren der Marktlogik an der woke-orientierten Universität aufzeigt.

Ihrer Meinung nach muss „die Bekämpfung der Hyperpolitisierung der Wissenschaft […] mit der Erkenntnis beginnen, dass die metrikbasierte zentralisierte Planung diese Tendenz überhaupt erst gefördert hat. Auch wenn andere Faktoren eine Rolle spielten, wurde die zentralisierte Universität vor allem deshalb zu einer Brutstätte für ideologischen Extremismus, weil ihre strukturelle Gestaltung die Studierenden zu Kunden macht und die Fakultät dazu anregt, eher durch Kontroversen als durch traditionelle wissenschaftliche Leistungen Aufmerksamkeit zu erregen.“

Dies war kein spontaner Trend. Es gab einen Plan und einen Mentor: „Der sichtbarste Anführer der Zentralisierungsbewegung war Michael Crow, Präsident der Arizona State University, der sein Modell für eine „New American University“ erstmals 2002 vorstellte, als er das Ruder übernahm. Seine „Neuerfindung“ und „Transformation“ beinhaltete den Abbau disziplinärer „Silos“, um die Studierenden vor die Fakultät und den „Impact“ vor alles andere zu stellen. […] In der Praxis bedeutete dies eine Schwächung der Autonomie der Fachbereiche, die Auflösung der disziplinären Governance und die Übertragung der Befugnis zur Festlegung von Einstellungen, Forschungsschwerpunkten und akademischen Strukturen an die zentralisierte Verwaltung. Wie Crow in einer rückblickenden Untersuchung seiner Leistungen an der ASU erklärte: „ Wir haben uns von einer fakultätszentrierten Einrichtung zu einer studierendenzentrierten Einrichtung gewandelt – das heißt, der Zweck der Einrichtung besteht darin, den Studierenden zu dienen und die Ergebnisse in der Gemeinschaft zu verbessern, und nicht nur den Fakultätsmitgliedern einen Ort zu bieten, an dem sie großartige Akademiker, Wissenschaftler oder Schöpfer sein können.” Unter dem Motto „Zugang für alle” und „gesellschaftliche Wirkung” wurde den akademischen Fachbereichen die Macht entzogen, die Disziplinen wurden zu riesigen interdisziplinären Fakultäten zusammengefasst und die Fakultätsmitglieder wurden an den Rand gedrängt. ”

Als Brasilianer hat mich das Lesen dieser Zeilen etwas schockiert, denn der Prozess der Zentralisierung der brasilianischen Universitäten, der während der zweiten Amtszeit von Lula stattfand, wurde 2007 von einem seiner Schöpfer (Rektor Naomar de Almeida) unter dem Namen „Neue Universität“ vorgestellt. Dies wäre das Ergebnis sowohl der Ideen des brasilianischen Pädagogen Anísio Teixeira als auch des Bologna-Prozesses. Dennoch erkenne ich den institutionellen Prozess an, der an der Bundesuniversität von Bahia (meiner Alma Mater) beschrieben wird: Die Fakultäten und Abteilungen wurden als Orte der „Frühspezialisierung” angegriffen, ein Problem, das durch die Schaffung neuer interdisziplinärer Institute bekämpft werden muss, zusätzlich zu der Möglichkeit, dass Studierende die von ihnen gewünschte Disziplin besuchen”, was dazu führte, dass Studierende der neu geschaffenen Hochschulen interdisziplinäre Bachelorstudiengänge begründeten und in Yoga-Kurse von Sportkursen eindrangen. Letztlich handelte es sich um die Kopie eines 2002 in den USA eingeweihten Modells.

Darüber hinaus ging die von Minister Haddad (unter dem Namen Reuni) vorangetriebene umfassende Umstrukturierung der Bundesuniversitäten mit einer Expansion einher (die sowohl die Schaffung neuer Einrichtungen und Studiengänge als auch einen höheren Bedarf an Studierenden pro Professor erforderte), der Ersetzung lokaler Aufnahmeprüfungen durch einen Test, der dem SAT nachempfunden ist (wodurch unverzichtbares auswendig gelerntes Wissen durch etwas ersetzt wurde, das einem IQ-Test ähnelt), und der provisorischen Einführung von Affirmative Action (Brasilien schuf schließlich Rassentribunale, um zu bestimmen, wer schwarz und für einen Studienplatz berechtigt ist).

Gleichzeitig wuchs der Anteil profitabler Bildungsunternehmen wie der amerikanischen Adtalem Global Education Inc. auf dem brasilianischen Markt. Die Regierung finanzierte sie auf zwei Arten: entweder durch das Prouni-Programm, durch das sie die Studiengebühren der Studierenden bezahlte, oder durch das Fies-Programm, durch das sie den Studierenden Sonderkredite gewährte. In diesen Fällen trug nicht der Wokeismus am meisten zur Verdummung der Gesellschaft bei, sondern die Inflation der Diplome und der Rückgang der Bildungsqualität. Zusammen mit dieser Expansion des privaten Sektors kam es zu Gesetzesänderungen, die es ermöglichten, Lehrkräfte durch aufgezeichnete Vorlesungen zu ersetzen.

Kehren wir zu den USA zurück. In Bezug auf die Ideologisierung erklärt Professor Robbins dies anhand der Forderungen der Studenten, die nun als Kunden betrachtet werden, die durch eine Marke angezogen werden sollen. Darüber hinaus „verbringen festangestellte Dozenten mehr Zeit damit, auf Berichtsanforderungen von oben zu reagieren und ihre Praktiken an neue Lehrplanstandards und Erwartungen an die Kursdurchführung anzupassen. Die zentralisierte Planung fördert die Abhängigkeit von Lehrkräften mit befristeten Verträgen. Der Weg des geringsten Widerstands – und der größten Arbeitsplatzsicherheit – besteht darin, sich auf die Seite der Studierenden zu stellen und ideologische Strömungen zu begrüßen.“

Aus der obigen Beschreibung erkenne ich meine Professoren wieder, die sich über die Berichte beschwerten, die sie nach Brasília einreichen mussten – insbesondere im Postgraduiertenprogramm, das auch sehr viele Studierende haben musste, um sich zu rechtfertigen, sodass Studierende auch dann zugelassen wurden, wenn sie nur daran interessiert waren, ein Forschungsstipendium zu erhalten und die unvermeidliche Arbeitslosigkeit hinauszuzögern. Das Ergebnis war eine Horde von Doktoranden für wenige offene Stellen – die zudem, wie in den USA, meist befristet waren. Das Ergebnis waren zu viele Doktoranden und zu wenige Arbeitsplätze. Daher wagten es die Doktoranden nicht, etwas außerhalb der aktuellen Ideologie zu sagen, aus Angst, dass sie niemals die öffentlichen Prüfungen bestehen würden, die stabile Arbeitsplätze bieten und von Professoren abgenommen werden. Seit den 2010er Jahren ist Wokeism an öffentlichen Universitäten zur Orthodoxie geworden. Die Bundesregierung übernahm diesen Trend und stärkte ihre Speichellecker in ganz Brasilien. An brasilianischen Universitäten hat Wokismus also mehr mit der Speichelleckerei von Professoren und angehenden Professoren zu tun als mit dem Druck der Studenten. Dies bestätigt die Erklärung von Professor Robbins, da die Woke-Unruhen in den USA, wo Lehrer weniger Macht haben, viel schwerwiegender sind als in Brasilien (wo es nie etwas wie die Evergreen-Affäre gegeben hat und körperliche Gewalt selten ist).

Professor Robbins weist auch auf den Einfluss von Messgrößen auf die Qualität hin. Erstens gibt es den Druck, Studenten zu bestehen, um diese Messgrößen zu begünstigen – eine bekannte Tatsache in Brasilien, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Außerdem begünstigen diese Messgrößen „große oder Online-Kurse, die Hunderte von Studenten gleichzeitig verarbeiten können. Jeder weiß, dass eine Vorlesung mit 300 Teilnehmern „effizienter” ist als zwanzig Seminare mit 15 Teilnehmern, unabhängig von der pädagogischen Qualität. In kleineren Seminaren werden extreme Positionen von Kommilitonen und Professoren hinterfragt und diskutiert. In einer Vorlesung oder im Online-Format gibt es wenig Gelegenheit für Dialog oder intellektuellen Austausch. Ein charismatischer Dozent kann Hunderten von Studierenden gleichzeitig provokante Standpunkte präsentieren, ohne dass es eine sinnvolle Gelegenheit zur Debatte gibt. Die Kennzahlen zeigen eine hohe Einschreibungszahl und eine effiziente Ressourcennutzung.”

Hier haben wir die gleichen Probleme wie die brasilianischen Privatuniversitäten während der Expansionsphase, mit Ausnahme des charismatischen Professors, der Prominentenstatus erreicht – denn in Brasilien sind öffentliche Universitäten nach wie vor am begehrtesten, und es gibt keine Vorlesungen mit 300 Studierenden. Allerdings taucht das Phänomen charismatischer Professoren auch hier allmählich auf, mit Initiativen wie der Faculdade Mar Atlântico, im Besitz eines rechten Instagrammers, und den Postgraduiertenprogrammen, die von ICL verkauft werden, „eine linke digitale Marketingplattform. Die Welt der Trainer überschneidet sich online mit der Welt der Universitätsdiplome. Mal sehen, ob es klebt.

Nun, wir können daraus schließen, dass die Verdummung der Universitäten im gesamten Westen wahrscheinlich auf ein amerikanisches Managementmodell aus dem Jahr 2002 zurückzuführen ist, das sowohl die Professoren als auch die Wissensproduktion zugunsten von „Effizienz”-Kennzahlen aus der Wirtschaft abwertet, die die Studenten als Kunden behandeln. Ich habe die Parallele zu Brasilien gezogen, und ausländische Leser können dies sicherlich mit ihrem Heimatland vergleichen.