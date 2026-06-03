Die von Bill Gates finanzierte CEPI stellt Moderna 50 Millionen Dollar für einen mRNA-Ebola-Impfstoff zur Verfügung

Von Jon Fleetwood

Nachdem die WHO – die ebenfalls von Gates finanziert wird – Ebola zu einem „gesundheitlichen Notfall von internationaler Tragweite“ erklärt und zur Entwicklung eines Impfstoffs aufgerufen hat, kommen Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten auf.

Die von Bill Gates finanzierte „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI) wird „die Entwicklung von drei in der Erprobung befindlichen Impfstoffen gegen das Bundibugyo-Ebolavirus, das eine sich rasch ausbreitende Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und im benachbarten Uganda ausgelöst hat, dringend vorantreiben“, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Pressemitteilung der Organisation.

Dieser Schritt erfolgt, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die ebenfalls von Bill Gates finanziert wird, erst vor wenigen Wochen erklärte, dass Ebola derzeit einen „gesundheitlichen Notstand von internationaler Tragweite (PHEIC)“ darstelle und dass es notwendig sei, „klinische Studien durchzuführen, um die Entwicklung und den Einsatz von potenziellen Therapeutika und Impfstoffen voranzutreiben, unterstützt durch Partner“.

Die CEPI ist nun der Ansicht, dass ein „dringender Bedarf an der Entwicklung von Instrumenten besteht, die dazu beitragen, den Ausbruch einzudämmen, und die laufenden Maßnahmen der betroffenen Länder im Bereich der öffentlichen Gesundheit ergänzen“.

Diese Vorgehensweise wirft offensichtliche Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten auf, da von Bill Gates finanzierte transnationale Gesundheitsorganisationen gleichzeitig die Reaktion auf den Ausbruch gestalten, den internationalen Notstand ausrufen und die Entwicklung und den Einsatz genau jener Impfstoffplattformen beschleunigen, die ihre verbundenen Netzwerke unterstützen und finanzieren.

Zu den drei Impfstoffkandidaten gehören die von der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), Moderna und der Universität Oxford entwickelten Impfstoffe.

Die CEPI hat 50 Millionen US-Dollar für Moderna (mRNA-Plattform), 8,6 Millionen US-Dollar für die Universität Oxford (Adenovirus-Vektor-Plattform) und 3,2 Millionen US-Dollar für die IAVI (rVSV-Impfstoffplattform) bereitgestellt.

Die Pressemitteilung bestätigt, dass Modernas Ebola-Formulierung wie der COVID-19-Impfstoff auf mRNA basieren wird:

„CEPI hat bis zu 50 Millionen US-Dollar für präklinische Tests und klinische Phase-1-Studien zugesagt. CEPI wird die gleichzeitige Herstellung von Dosen unterstützen, damit groß angelegte Phase-2/3-Studien sofort beginnen können, sofern die Phase-1-Daten eine Fortsetzung rechtfertigen. Dieser Impfstoffkandidat nutzt dieselbe schnelle, flexible und skalierbare mRNA-Technologie, die während COVID-19 validiert wurde, und baut auf Modernas bestehender Forschung und Entwicklung zu verwandten Ebola-Viren auf. Die Zusammenarbeit nutzt die bestehende strategische Partnerschaft von CEPI mit Moderna.“

Dasselbe von Gates finanzierte globale Gesundheitsnetzwerk, das die internationale Ebola-Kommunikation, Notstandserklärungen und die Reaktion der Regierungen auf den Ausbruch prägt, finanziert und beschleunigt auch die Impfstoffe, die als Lösung für die Krise präsentiert werden.

Diese Konstellation wirft offensichtliche Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten auf, da die Organisationen, die die öffentliche Angst, die Politik und die Notfallinfrastruktur beeinflussen, finanziell und operativ mit genau den pharmazeutischen Plattformen verbunden sind, die als Reaktion darauf vorangetrieben werden.