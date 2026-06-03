Russland setzt seine angekündigten massiven Bombardements um: Mindestens 18 Tote und über 100 Verletzte in der gesamten Ukraine

Von Tyler Durden

Der Kreml verbrachte einen Großteil der vergangenen Woche damit, ausländische Diplomaten und unbeteiligte Personen zur Evakuierung der ukrainischen Hauptstadt aufzufordern, und warnte vor einer unmittelbar bevorstehenden Eskalation der Luftangriffe als Reaktion auf die Drohnenschwärme, die die Ukraine im vergangenen Monat gegen Moskau und andere russische Ziele geschickt hatte – insbesondere den Angriff auf das Studentenwohnheim in Starobelsk.

„Als Reaktion auf die Terroranschläge des Kiewer Regimes haben die russischen Streitkräfte einen groß angelegten Angriff mit hochpräzisen Langstreckenwaffen aus der Luft, zu Lande und zu Wasser gestartet – darunter hyperschallfähige aero-ballistische Raketen und Angriffsdrohnen“, erklärte das russische Verteidigungsministerium (MoD) in einer Stellungnahme. „Die Ziele des Angriffs wurden erreicht. Alle vorgesehenen Ziele wurden getroffen“, fügte es hinzu.

Nach diesen verheerenden nächtlichen Angriffen meldet die Ukraine, dass mindestens 18 Menschen getötet und über 100 weitere verletzt wurden. Der stundenlange Angriff war eindeutig einer der größten und tödlichsten seit über einem Jahr.

Die ukrainische Luftwaffe gab an, dass über 640 Drohnen entsandt und 73 Raketen auf verschiedene Städte abgefeuert wurden, darunter Kiew und Dnipro sowie mehrere Städte im Osten, darunter Charkiw und Saporischschja. Die Ukraine behauptet, den Großteil davon abgefangen zu haben, doch Dutzende Geschosse drangen dennoch durch und schlugen ein.

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte später, dass in der ukrainischen Hauptstadt sechs Menschen getötet und mindestens 66 weitere, darunter zwei Kinder, verletzt wurden.

Es herrschte Chaos, als die Menschen während des nächtlichen „massiven feindlichen Angriffs“ in Schutzräume flohen. Der Bürgermeister hatte während des Angriffs gewarnt: „Explosionen in der Stadt. Die Luftabwehr ist im Einsatz! Bleibt in den Schutzräumen!“

Auch in der Region Dnipropetrowsk in der Zentralukraine gab es hohe Opferzahlen: Mindestens 12 Menschen wurden getötet und 36 weitere verletzt. Der Regionalgouverneur berichtete, dass sich unter den Verletzten auch Kinder befanden.

Moskau hat sich nicht dazu bekannt, bei dem neuen nächtlichen Angriff zivile Opfer verursacht zu haben, sondern hat dies stattdessen als Teil seiner angekündigten „systematischen und konsequenten Schläge“ gegen die militärische Infrastruktur der Ukraine dargestellt.

Präsident Putin und hochrangige Militärs hatten im vergangenen Monat angekündigt, dass Angriffe auf „Entscheidungszentren“ gestartet würden – als Reaktion auf den Angriff auf ein Studentenwohnheim in der russischen Volksrepublik Lugansk am 22. Mai, bei dem 21 Menschen – überwiegend Mädchen im Teenageralter – getötet und 70 weitere verletzt wurden.

Kreml-Vertreter erklären nun, die russischen Streitkräfte hätten „das Recht, jede Infrastruktur zu zerstören, die den Terrorismus unterstützt“.

Russian drones and missiles struck the Ukrainian capital Kyiv and other cities, killing at least 18 people and wounding more than 100, authorities said, following days of warnings about ‌Moscow's plans for a major assault https://t.co/RZjbJYupmp pic.twitter.com/UY6FOwNne7 — Reuters (@Reuters) June 2, 2026

Übersetzung von „X“: Russische Drohnen und Raketen trafen die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Städte; dabei kamen nach Angaben der Behörden mindestens 18 Menschen ums Leben und mehr als 100 wurden verletzt. Zuvor hatte es tagelang Warnungen vor Moskaus Plänen für einen Großangriff gegeben. https://reut.rs/4uaeKO0

Trotz dieser deutlichen Eskalation sind Friedensgespräche noch nicht in Sicht, auch weil die Aufmerksamkeit des Weißen Hauses derzeit ganz auf den Iran-Konflikt und die Krise in der Straße von Hormus gerichtet ist. Russland hat unterdessen von der Iran-Krise profitiert, dank der Aufhebung der Sanktionen gegen seine Ölexporte durch Washington und der gestiegenen Rohölpreise.

Präsident Trump beschäftigt sich täglich mit dem mittlerweile weitgehend festgefahrenen diplomatischen Hin und Her mit Teheran, und so scheint der anhaltende Krieg in der Ukraine in Bezug auf die Prioritäten der Regierung weit in den Hintergrund gerückt zu sein.

***