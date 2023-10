Die von den Technokraten erzwungene Tyrannei und warum wir „der Schlange den Kopf abschlagen“ müssen

Gepostet von: Leo Hohmann

Mein Freund und internationaler Anwalt, Dr. Reiner Fuellmich, wurde am 14. Oktober in Deutschland verhaftet, und sein Schicksal ist immer noch ungewiss. Und warum? Weil er die Verbrechen gegen die Menschheit durch hunderte von Stunden Videomaterial mit führenden Wissenschaftlern, Ingenieuren und Medizinern aufgedeckt hat. Die Globalisten müssen nun „whack-a-mole“ spielen, wenn andere Stimmen auftauchen. Das ist genau der Grund, warum die freie Meinungsäußerung so wichtig ist: Sie können einen Teil der Menschen manchmal zum Schweigen bringen, aber nicht alle Menschen die ganze Zeit. Die Welt schreit förmlich danach, dass der Kopf dieser Schlange entfernt wird. ⁃ TN-Redakteur

Letzte Woche berichteten wir über die Verhaftung eines prominenten internationalen Anwalts, der die kriminellen Absichten im Zusammenhang mit der Freisetzung von giftigen Covid-„Impfstoffen“ auf die Weltbevölkerung untersucht und aufgedeckt hat.

Heute habe ich einen weiteren einflussreichen Mann und eine Frau entdeckt, die sich in Acht nehmen sollten.

Es handelt sich um den Schweizer Bankier Pascal Najadi und die Schweizer Wissenschaftlerin und WHO-Whistleblowerin Dr. Astrid Stuckelberger.

Najadi ist ein prominenter ehemaliger Schweizer Banker, der die Verhaftung von Konzerneliten und ungewählten globalistischen Bürokraten wegen des Vorwurfs des „Demozids“ gefordert hat.

Laut Wikipedia ist „Demozid“ ein vom amerikanischen Politikwissenschaftler Rudolph Rummel geprägter Begriff, der „die absichtliche Tötung einer unbewaffneten oder entwaffneten Person durch Regierungsvertreter, die in ihrer autoritativen Funktion und gemäß der Regierungspolitik oder dem Oberbefehl handeln“, beschreibt. Diese Definition deckt ein breites Spektrum von Todesfällen ab, darunter auch Massentötungen aufgrund von kriminellen Unterlassungen und Versäumnissen von Regierungen oder Personen mit defacto Regierungsbefugnissen.

Pascal Najadi, ein Schweizer Handelsbanker persischer Abstammung, hat sich mit Dr. Astrid Stuckelberger zusammengetan, um die strafrechtliche Verfolgung derjenigen zu fordern, die hinter den Covid-Injektionen von Big Pharma stehen, die sie als „Biowaffen“ bezeichnen.

In einem neuen Dokumentarfilm mit dem Titel Cutting off the Head of the Snake (Der Schlange den Kopf abschlagen) legen sie ihre Argumente dar.

Einen 5-minütigen Trailer zum Dokumentarfilm können Sie sich hier ansehen.

In dem Film nehmen Najadi und Stuckelberger kein Blatt vor den Mund. Sie setzen sich mit dem neuen technokratischen finsteren Zeitalter auseinander, das von einer Reihe bösartiger globalistischer Organisationen mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, kultiviert wird.

Najadi konzentriert sich auf das Weltwirtschaftsforum, das sein verstorbener Vater, Hussain Najadi, zusammen mit dem globalistischen deutschen Technokraten Klaus Schwab mitbegründet hat.

Hussain Najadi wurde 2013 in Malaysia von einem bewaffneten Mann ermordet. Sein Sohn, Pascal Najadi, wurde ein führender Schweizer Bankier und diente als Berater globaler Staatsoberhäupter in Finanzfragen. Er übt weiterhin beträchtlichen Einfluss auf die politische Landschaft der Schweiz aus, wie die Tatsache zeigt, dass er maßgeblich für den jüngsten Rücktritt des Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset verantwortlich war.

Der Rücktritt erfolgte, nachdem Najadi beim Obersten Gerichtshof der Schweiz eine Klage gegen Berset eingereicht hatte, in der er ihn beschuldigte, falsche Angaben über die Sicherheit und Wirksamkeit von Covid mRNA-Injektionen gemacht zu haben.

In dem Dokumentarfilm enthüllt Najadi die Verachtung seines verstorbenen Vaters für das Weltwirtschaftsforum mit Sitz in Genf, das er 1971 zusammen mit Klaus Schwab mitbegründet hatte. Sein Vater verließ die Organisation in den frühen 1980er Jahren, und Schwab leitet sie seither unter der ursprünglichen Leitung von Dr. Henry Kissinger.

sagte Pascal Najadi:

„Alles Böse in der Welt, das mit Demozid zu tun hat, kommt leider aus Genf. Sie haben die WHO [Weltgesundheitsorganisation] in Genf, Sie haben GAVI [Bill Gates‘ Global Vaccine Alliance], dann haben Sie das WEF, das mein Vater mitbegründet hat aber aus Abscheu gegen Klaus Schwab Anfang der 80er Jahre verlassen hat und das diplomatische Immunität genießt.“

Er fügte hinzu:

„Als Schweizer Bürger erkläre ich hier und heute, dass das WEF keinen Anspruch mehr auf diplomatische Immunität hat.“

Najadi fordert die Schweizer Behörden auf, die Verantwortlichen zu verhaften, die eine „globale Menschheitsinjektion durch eine Biowaffe“ befürworten.

Najadi argumentiert in dem Dokumentarfilm, dass Big Pharma, Big Tech, Bill Gates, das WEF, die WHO und andere globalistische Raubtiere alle „eine globale Menschheitsinjektion durch eine Biowaffe befürwortet haben.“

In der Tat sagt Najadi, dass er, im Alter von 56 Jahren, und seine Mutter Opfer dieser Biowaffen sind. Er sagt, dass sie beide nach den Injektionen sterben werden.

„Ich fordere die Schweizer Behörden und Sicherheitskräfte auf, diese Leute sofort zu verhaften. Und warum? Das WEF, die WHO, GAVI, Big Pharma, Big Tech und Bill Gates haben sich alle für eine globale Menschheitsinjektion durch eine Biowaffe ausgesprochen, die Lipid-Nanopartikel in 5,7 Milliarden Menschen injiziert.“

„Und wir Schweizer sind die Gastgeber. Das ist schrecklich.

„Wir können keine Organisation dulden, die die Injektion von Gift in die Menschheit fördert.

„Aber Sie haben es getan. Ich bin das Opfer.

„Ich sterbe daran, und meine Mutter auch.

„Es ist ein Demozid und wird verurteilt werden“, fügte er hinzu. „Es wird im Namen der Menschlichkeit korrigiert werden“.

Dr. Stuckelberger erörtert ihrerseits die Rolle der Vereinten Nationen bei der Führung der Welt in eine globale Regierung in Partnerschaft mit ruchlosen Gruppen wie dem WEF, GAVI und der WHO.

Die meisten Menschen innerhalb der UNO sind sich ihrer Aufgabe nicht bewusst, und diejenigen, die sich dessen bewusst sind, „schweigen“ aus Angst, sagte sie. Sie sagt, das Schweigen sei katastrophal für die Freiheit in der Welt und fordert sowohl ein globales Bewusstsein als auch Maßnahmen.

Stuckelberger sagt, die Schweizer Regierung habe Bill Gates‘ Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI) Immunität gewährt.

GAVI wurde mit 8,8 Milliarden Dollar von mehr als 50 Regierungen und Organisationen auf der ganzen Welt finanziert. Selbst der ehemalige Präsident Donald Trump hat der globalistischen Organisation im Jahr 2020 Hunderte von Millionen Dollar zukommen lassen.

Die britische Regierung ist der weltweit größte Geber von GAVI und hat im Juni 2020 zugesagt, über einen Zeitraum von fünf Jahren bis 2025 mehr als 2 Milliarden Dollar zu spenden. Vertreter der chinesischen Regierung und der Weltgesundheitsorganisation waren bei der Auftaktveranstaltung anwesend, bei der auch US-Präsident Donald Trump überraschend auftrat, der sich nach eigenen Angaben vom britischen Premierminister Boris Johnson zum Beitritt überreden ließ.

Dr. Stuckelberger bezeichnete den Vorstoß, die Welt mit Covid-Injektionen zu impfen, als einen globalen Coup d’état.

„Wir versuchen, eine ‚We the People‘-Bewegung aufzubauen, die sehr global ist, etwas völlig anderes“, sagt Stuckelberger. „Aber was in Genf passiert, ist das Gegenteil davon.“

Im Moment, so Stuckelberger, „hat die WHO kein Recht, der ganzen Welt Befehle zu erteilen, wie sie es getan hat. Und die Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI) hat von der Schweizer Regierung völlige Immunität erhalten“.

„Das ist ein Staatsstreich. Es ist ganz klar ein globaler Tatort, und wir bringen den Leuten in aller Bescheidenheit kleine Beweisstücke. Denn in der Wissenschaft hat man immer einen Zweifel. Es ist ein gesunder Zweifel, und ich denke, das ist eine sehr wichtige Einstellung.

Ihr Aufruf zum Handeln ist klar und schwingt im gesamten Dokumentarfilm mit: Der Einzelne soll aufstehen, die Wahrheit suchen und den Status quo in Frage stellen, um die Menschheit vor der gegenwärtigen und eindeutigen Gefahr zu schützen, die von Genf ausgeht.

Sie sagen, dass es eines kollektiven Erwachens bedarf und fordern die Massen auf, sich gegen die Ungerechtigkeiten zu erheben, die von nicht gewählten Globalisten begangen werden.

Najadis sagt in einem eindrucksvollen Schlusswort zum Dokumentarfilm: