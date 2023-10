Warum versuchen Globalisten, ihre Mitmenschen zu eliminieren?

Ganz oben auf der Liste steht Warren Buffett, der möglicherweise der größte Geldgeber für Abtreibung in der Menschheitsgeschichte ist. Allein in diesem Jahr hat Buffett insgesamt etwa 4,6 Milliarden US-Dollar gespendet, wovon ein erheblicher Teil letztlich der Abtreibungsindustrie zugutekommen wird.

Wer ist der größte Geldgeber für bevölkerungsreduzierende Programme gegen die Menschheit in der Welt?

Wenn Sie geantwortet haben: „Die US-Regierung“, liegen Sie falsch. Eine kleine Gruppe der weltweit wohlhabendsten Menschen und ihre Stiftungen finanzieren gemeinsam mehr Geld für Abtreibung, Sterilisation und Empfängnisverhütung bei der menschlichen Rasse als Washington. Diese Männer haben alle Milliarden im Sinn, und nicht nur auf ihren Bankkonten. Sie glauben, dass die Überbevölkerung die größte Bedrohung für den Planeten darstellt, das wichtigste Problem, dem die Menschheit heute gegenübersteht. Und sie setzen ihr Geld dort ein, wo ihr Mund ist, wenn es um Abtreibung, Sterilisation und Empfängnisverhütung der menschlichen Rasse geht.

Warren Buffett: Kein Projekt zu umstritten

Ganz oben auf der Liste steht Warren Buffett, der möglicherweise der größte Geldgeber für Abtreibung in der Menschheitsgeschichte ist. Allein in diesem Jahr hat Buffett insgesamt etwa 4,6 Milliarden US-Dollar gespendet, wovon ein erheblicher Teil letztlich der Abtreibungsindustrie zugutekommen wird.

Warren Buffetts geschäftliche Erfolge sind beeindruckend genug. Angefangen mit einer veralteten Textilfabrik in Neuengland hat der Milliardär im hohen Alter Berkshire-Hathaway, Inc. zu einem öffentlich gehandelten Monolithen aufgebaut, der der Hauptaktionär von Coca-Cola, Dairy Queen und zahlreichen anderen Unternehmen ist, darunter Zeitungen und Süßigkeiten.

Buffett, sowohl Aufsichtsratsvorsitzender als auch Hauptaktionär von Berkshire-Hathaway, hat darauf geachtet, die absolute Kontrolle zu behalten, während sein Investmentvehikel an Fahrt gewann. Es ist kein Wunder, dass „das Orakel von Omaha“ an der Wall Street als Finanzgenie verehrt wird.

Obwohl Warren Buffett jahrzehntelang berüchtigt knauserig war – er hat seiner eigenen Tochter einmal einen Kredit verweigert – wirft er sein Geld wie Konfetti aus, wenn es um harte, sogar fanatische, Bevölkerungskontrolle geht.

Und das tut er schon sehr lange.

Die meisten Menschen wissen nicht, dass es Warren Buffett war, der bereits 1994 das Startkapital für die Entwicklung des tödlichen Abtreibungsmedikaments RU-486 bereitgestellt hat. Das Geld ging an den Population Council, den wichtigsten US-Förderer des Medikaments, und wurde verwendet, um die klinischen Studien von RU-486 zu finanzieren, die später von der Food and Drug Administration (FDA) legalisiert wurden.

Ein weiteres sehr frühes Stipendium in Höhe von 2 Millionen US-Dollar ging an die Family Health International (FHI) in North Carolina für ein ebenso fragwürdiges Medikament, das Hydrochlorid von Chinacrin. Ursprünglich als Anti-Malaria-Medikament entwickelt, wurde Chinacrin in den vergangenen Jahren zur chemischen Sterilisation von Frauen verwendet. Es wird in den oberen Teil der Gebärmutter eingeführt, wo die Tabletten von Chinacrin-Hydrochlorid sich auflösen, um eine starke Säure zu bilden, die das Gewebe der oberen Gebärmutter und der Eileiter verbrennt. Die resultierenden Vernarbungen machen eine Frau in der Regel unfruchtbar. Wenn ihre Eileiter nicht vollständig blockiert sind, können sich die von ihr später empfangenen Babys nicht einnisten.

Family Health International (FHI) begann bereits 1976 mit Tests von Chinacrin als Sterilisationsmittel. Es wurde jedoch nie von der FDA für den Einsatz in den USA zugelassen. Das hat Buffett jedoch nicht davon abgehalten, seine Verwendung in anderen Ländern zu finanzieren.

Die vietnamesische Regierung hat Zehntausende arme Frauen mit dieser Methode sterilisiert, oft ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung. Berichten zufolge wurden ethnische Minderheiten wie die Hmong und Montagnard gezielt ins Visier genommen. Obwohl Chinacrin-Sterilisationen in Indien verboten sind, berichten Zeitungen aus Neu-Delhi, dass mehr als 30.000 arme, Analphabeten Frauen dem schmerzhaften Verfahren unterzogen wurden. Aufklärung und Nachsorge sind oft nicht vorhanden.

Eine weitere Lieblings-Wohltätigkeitsorganisation von Buffett ist International Projects Assistance Services (IPAS). IPAS ist der Haupthersteller und -vertreiber der manuellen Vakuumsauger oder MVA, die vom UN-Bevölkerungsfonds und anderen Gruppen verwendet werden.

Dieses tödliche Gerät ist tatsächlich eine manuell betriebene Saugpumpe, die weltweit zur Abtreibung sehr kleiner Babys verwendet wird. Wenn die Spitze in die Gebärmutter eingeführt wird und der Bediener den Kolben an der Spritze zieht, wird genügend Vakuum an der Spitze erzeugt, um das Baby direkt aus dem Mutterleib zu saugen.

Auch IPAS‘ Abtreibungsbefürwortung ist keine Anomalie. Eine Liste von Buffetts Wohltätigkeitsbeiträgen liest sich wie eine regelrechte Galerie der Abtreibungsbefürworter und -anbieter. Solche Gruppen wie die National Abortion Rights Action League (NARAL) – heute als „Reproductive Freedom for All“ getarnt – das Center for Reproductive Rights und Pathfinder International sind prominent vertreten. Und in einer besonders bösen Wendung ist seine Finanzierung von Planned Parenthood speziell dafür vorgesehen, bestimmten Kliniken im ganzen Land die Durchführung von Abtreibungen zu ermöglichen.

In den vergangenen Jahren hat sich sein Einsatz für die Bevölkerungskontrolle beschleunigt, weil er seinen Reichtum vor seinem Tod verschenken will. Was könnte einen Mann von offensichtlicher Intelligenz und unermesslichem Reichtum dazu veranlassen, Milliarden von Dollar auszugeben, um aggressive Programme zur Sterilisation und Abtreibung zu finanzieren? Um es noch direkter auszudrücken, warum ist Warren Buffett besessen davon, den Globus von „überflüssigen“ menschlichen Babys zu befreien?

Sein Biograf Roger Lowenstein berichtet, dass Buffett „eine malthusianische Furcht hat, dass die Überbevölkerung Probleme in allen anderen Bereichen verschlimmert – wie Nahrung, Wohnraum, ja sogar das Überleben der Menschheit.“ Und Buffett hat nicht nur das Christentum seiner Eltern abgelehnt, sondern auch eine starke Abneigung gegen sie entwickelt.

Während also Warren Buffett in seinem Büro in Omaha sitzt, Cherry Cokes schlürft und Milliarden-Dollar-Investmentstrategien ausheckt, werden Tausende arme Frauen auf der ganzen Welt von Handvakuumsaugern, die er bereitgestellt hat, oder haben ihre Babys aus ihren Gebärmüttern gesogen.

Es ist traurig, dass dieser Midas-ähnliche Charakter, der mit materiellen Gütern gesegnet ist, eine derart misanthropische Sicht auf die Menschen hat, mit denen er den Planeten teilt, und von deren Existenz er profitiert. Selbst wenn er Afrikaner oder Inder nicht als Mitgeschöpfe Gottes erkennt, weiß er sicherlich, dass sie enorme Verbraucher von Coca-Cola sind.

