Von Andrew Korybko

Es ist unrealistisch, dass Israel und die Hamas, ihre jeweiligen US-amerikanischen und iranischen Schirmherren und deren Unterstützer glauben, Russland würde seine ausgewogene Position aufgeben, um sie gegen ihren Feind zu unterstützen. Dennoch betrachten beide den jüngsten Krieg als existenziell und sind daher mit der Haltung Russlands unzufrieden, weshalb sie jeweils auf Medienkampagnen zurückgreifen, die darauf abzielen, Russland unter Druck zu setzen, sich auf ihre Seite zu stellen.

Die Times of Israel (TOI) berichtete am Dienstag unter Berufung auf eine Quelle im Außenministerium, ihr Land sei unzufrieden mit der Haltung Russlands zum jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hamas, die als unausgewogen bezeichnet wurde, weil Moskau die Hamas in ihrem erfolglosen Waffenstillstandsvorschlag im UN-Sicherheitsrat nicht verurteilt habe. Das Blatt behauptete auch, einige seien zutiefst beleidigt gewesen, nachdem Präsident Putin die israelische Blockade des Gazastreifens mit der Blockade Leningrads durch die Nazis verglichen hatte, bei der sein älterer Bruder vor seiner Geburt getötet wurde.

Diese Kritik ignoriert die offiziellen Fakten über Russlands Haltung, die in den folgenden Analysen angeführt werden:

Russlands Politik der prinzipiellen Neutralität wird nun kurz zusammengefasst, um dem Leser die Orientierung zu erleichtern.

Der Kreml betrachtet den Angriff der Hamas Anfang Oktober offiziell als einen terroristischen Akt, glaubt aber nicht, dass dies die Sache der palästinensischen Unabhängigkeit diskreditiert oder Israels unverhältnismäßige Reaktion rechtfertigt, obwohl er das Existenz- und Selbstverteidigungsrecht des selbsternannten jüdischen Staates nachdrücklich unterstützt. Der letztgenannte Punkt erklärt, warum es Israel seit September 2015 Hunderte Male ungestraft die IRGC und die Hisbollah in Syrien bombardieren ließ, obwohl es dies gelegentlich verurteilte, um den Anschein zu wahren.

Russlands unmittelbare Prioritäten sind die Linderung des Leidens der Zivilbevölkerung, idealerweise durch einen Waffenstillstand, aber es wäre bereit, sich mit der Schaffung humanitärer Korridore zu begnügen, falls sich dies als unmöglich erweist, und zu verhindern, dass sich der Konflikt zu einem ausgewachsenen regionalen Krieg ausweitet. Mittelfristig will sie das Monopol der USA auf den Friedensprozess brechen, das für die Aufrechterhaltung des bisherigen Gewaltkreislaufs verantwortlich ist, und dann eine Zweistaatenlösung vermitteln, die die legitimen Sicherheitsinteressen beider Seiten nachhaltig gewährleistet.

Diese vier Ziele sind zugegebenermaßen ehrgeizig und erfordern eine sorgfältige Abwägung zwischen allen Parteien, um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben, auch wenn diese realistischerweise minimal sein mag, was Russlands Politik der prinzipiellen Neutralität erklärt, die mit seinen objektiven nationalen Interessen in diesem Konflikt im Einklang steht. Daher ist es für Israel und die Hamas, ihre jeweiligen US-amerikanischen und iranischen Schirmherren und deren Unterstützer unrealistisch, sich vorzustellen, dass Russland seine ausgewogene Position aufgeben wird, um sie gegen ihren Feind zu unterstützen.

Dennoch betrachten beide den jüngsten Krieg als existenziell und sind daher mit der Haltung Russlands unzufrieden, weshalb sie jeweils auf Medienkampagnen zurückgreifen, um Russland unter Druck zu setzen, sich auf ihre Seite zu stellen. Rein zufällig kamen beide zu dem Schluss, dass das wirksamste Mittel darin besteht, Russland als parteiisch gegenüber der Hamas darzustellen. Israel und seine Befürworter stellen dies als beschämend dar und hoffen, dass Russland dadurch unter Druck gesetzt wird, diese Gruppe zu verurteilen, während ihre Gegner es als positiv darstellen und hoffen, dass dies zu konkreter Unterstützung führt.

Der jüngste Bericht der TOI dient als Beweis für diesen Ansatz auf der pro-israelischen Seite, ebenso wie die Tweets des ehemaligen US-Botschafters in Russland, Michael McFaul, zu diesem Thema hier und hier, während die Tweets dieses Top-Alt-Media-Influencers hier und hier das Gleiche auf der Pro-Hamas-Seite zeigen. Die vier vorangegangenen Tweets treiben die erzählerische Agenda ihrer jeweiligen Partei durch indirekte Mittel voran, die nun explizit beschrieben werden, um sicherzustellen, dass niemand ihre parteiischen Botschaften verpasst.

Das erste Paar suggeriert, dass Präsident Putin Premierminister Netanjahu über die Jahre hinweg vorgaukelte, er sei „ein sehr enger und wahrer Freund des Staates Israel“, wie der frühere israelische Ministerpräsident Bennett den russischen Führer Ende 2021 beschrieb, während er angeblich die ganze Zeit über im Geheimen die Hamas unterstützte. Das zweite Paar stellt ergänzende Behauptungen auf, indem es andeutet, dass Russland um der Hamas willen in einen Krieg mit den USA ziehen könnte, und behauptet, dass es dem Iran über seinen syrischen Luftwaffenstützpunkt bereits bei der Bewaffnung dieser Gruppe und anderer hilft.

Diese beiden Medienkampagnen versuchen, die ungenaue, aber gemeinsame Wahrnehmung ihrer Zielgruppen zu manipulieren, dass Russland in jedem Konflikt immer auf der Seite der Gegner des Westens steht. Die israelfreundliche Seite will, dass der Westen Russland unter diesem falschen Vorwand verurteilt, damit es sich gegen die Hamas wendet, um seinen Ruf bei ihnen zu verbessern, während die hamasfreundliche Seite will, dass Nichtwestler Russland unter diesem falschen Vorwand loben, damit es die Gruppe wirklich unterstützt, um seinen Ruf bei ihnen zu wahren.

Keine der beiden Parteien schätzt die prinzipielle Neutralität Russlands in diesem Konflikt, da sie den Krieg als einen existenziellen Kampf betrachten, der unweigerlich entweder zur Zerstörung Israels oder der Hamas führen wird, aber der Kreml glaubt immer noch, dass beide überleben könnten und balanciert deshalb weiterhin zwischen ihnen. Wenn dieses Szenario eintritt, was nicht ausgeschlossen werden kann, da es für beide Seiten schwierig sein wird, den anderen vollständig zu besiegen, werden sie einen neutralen Vermittler benötigen und dann endlich die Weisheit der russischen Position zu schätzen wissen.