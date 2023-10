Keine Bauern, keine Lebensmittel

Sehen Sie sich hier den vollständigen Dokumentarfilm an.

Die Geschichte auf einen Blick

Es ist ein Krieg gegen die Landwirte ausgebrochen, der sie von dem Land zu vertreiben droht, das sie seit Generationen bewirtschaftet haben

Wenn kleine und mittelgroße Bauernhöfe ihre Türen schließen, können Regierungen und Konzerne sich das Land unter den Nagel reißen

Diejenigen, die das Land kontrollieren, kontrollieren die Nahrungsmittelversorgung und damit auch die Menschen

Ein Großteil dieser Bedrohung wird durch die Agenda 2030 verschleiert, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung mit 169 spezifischen Vorgaben enthält, die bis 2030 weltweit und in jedem Land durchgesetzt werden sollen

Die Förderung des Verzehrs von Insekten ist Teil dieses Plans; im Jahr 2021 hat die Europäische Kommission Mehlwürmer als Lebensmittel zugelassen und eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie „die wachsende Rolle, die Insekten als Teil einer gesünderen, nachhaltigeren Ernährung spielen werden“ anpreist

Sind grüne Maßnahmen auf der ganzen Welt, die sich gegen alles richten, von zu viel Stickstoff bis hin zum Schutz gefährdeter Arten, alle Teil eines Plans, um Kleinbauern vom Land zu vertreiben und so den Weg für eine totalitäre Kontrolle der Lebensmittelversorgung zu ebnen – und für Insekten als Teil unserer täglichen Ernährung?

Diese und andere schwierige Fragen stellt Roman Balmakov, Epoch Times-Reporter und Moderator von Facts Matter, in „Keine Bauern, keine Nahrung: Werdet ihr die Käfer essen?“ Balmakov sagt:

„Die Verantwortlichen einiger der mächtigsten Organisationen der Welt haben festgestellt, dass die Landwirtschaft, insbesondere die Tierhaltung, für die globale Erwärmung verantwortlich ist, und dass die globale Erwärmung für die hohen Lebensmittelpreise und die Lebensmittelknappheit verantwortlich ist. Wenn wir also unsere Ernährung von Rind-, Hühner- und Schweinefleisch auf Grillen und Mehlwürmer umstellen, können wir den Temperaturanstieg stoppen, die Lebensmittelpreise senken und möglicherweise sogar den Planeten retten.“

In Interviews mit Landwirten auf der ganzen Welt, darunter in Holland und Sri Lanka, wird jedoch eine ganz andere Geschichte erzählt, die mit einer jahrzehntealten Umweltpolitik begann.

1972 fand ein Treffen der Vereinten Nationen zum Thema Klimawandel statt, um einen Plan für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Planeten zu entwickeln. Daraus entstand die Agenda 21 (Agenda für das 21. Jahrhundert) – der Bestandsaufnahme- und Kontrollplan für alles Land, Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Bauwerke, Produktionsmittel, Lebensmittel, Energie, Informationen, Bildung und alle Menschen auf der Welt.

Die Agenda 21 wird heute allgemein als Agenda 2030 bezeichnet, dem Jahr, in dem die Ziele des Plans erreicht werden sollen. Im Jahr 2019 ging das Weltwirtschaftsforum (WEF) eine strategische Allianz mit den Vereinten Nationen ein, die die Vereinten Nationen dazu aufforderte, „öffentlich-private Partnerschaften als Modell für fast alle politischen Maßnahmen zu nutzen, die sie umsetzen, insbesondere für die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung.“

Die Agenda 2030 besteht aus diesen 17 nachhaltigen Entwicklungszielen mit 169 spezifischen Zielvorgaben, darunter die Beendigung der Armut und die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter, die bis zum Jahr 2030 weltweit und in jedem Land durchgesetzt werden sollen.

„Ein sehr umfassendes Dokument, wenn man es liest“, sagt der internationale Journalist Alex Newman. „Wir sprechen hier von Hunderten von Seiten, die wirklich jede Facette des Lebens regeln, alles von Bildung über Landnutzungspolitik bis hin zu Wirtschaft und Recht. Jeder Bereich des Lebens findet sich darin wieder.“ Doch hinter diesen grün klingenden Initiativen, so Newman, könnte sich ein düsteres Motiv verbergen:

„Es gibt absolut keine Möglichkeit, die Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, zu verfolgen und zu überwachen, ohne die Freiheit des Einzelnen völlig auszulöschen. Einige der Ziele hören sich gut an – das Ende des Hungers, wer könnte schon gegen das Ende des Hungers sein? Das Problem ist, wenn man sich so ein nebulöses Ziel setzt, braucht man die totale Macht des Staates, um es zu erreichen. Und das werden sie natürlich nie erreichen, oder? Es gibt keine Möglichkeit, die Armut buchstäblich vom Angesicht der Erde zu tilgen, aber es gibt der Regierung und globalen Institutionen wie der UNO einen einfachen Vorwand, um unter dem Deckmantel der Erfüllung dieser Ziele zu tun, was sie wollen.“

Ist die Stickstoffkrise real?

Die niederländischen Landwirte befinden sich in einer Krise, da ihre Regierung ihre Pläne, sie vom Land zu vertreiben, verschärft hat. Die niederländische Enthüllungsjournalistin Elze van Hamelen berichtet darüber in ihrem Bericht und Podcast für den Solari Report – Dutch Farmers and Fishermen: The People Who Feed Us.

„Im Jahr 2021 veröffentlichte das Natura-2000-Netzwerk der Europäischen Union eine Karte mit Gebieten in den Niederlanden, die nun vor Stickstoffemissionen geschützt sind. Jeder niederländische Landwirt, der seinen Betrieb in einem Umkreis von 5 Kilometern um ein Natura-2000-Schutzgebiet betreibt, müsste nun seinen Stickstoffausstoß stark einschränken, was wiederum seine Produktion begrenzen würde“, erklärt Balmakov.

Die niederländische Milchbäuerin Nynke Koopmans vom Forum für Demokratie hält das Stickstoffproblem für erfunden. „Es ist eine große Lüge“, sagt sie. „Der Stickstoff hat nichts mit der Umwelt zu tun. Es geht nur darum, die Landwirte loszuwerden.“ Ein anderer Landwirt sagte, wenn die neuen Stickstoffvorschriften in Kraft treten, müsste er seine Herde von 58 Milchkühen auf sechs reduzieren.

Der Stickstoffwissenschaftler Jaap C. Hanekamp arbeitete für ein Regierungskomitee zur Untersuchung von Stickstoff und hatte den Auftrag, das Stickstoffmodell der Regierung zu analysieren. Er sagte zu Balmakov:

„Die gesamte Politik basiert auf dem Depositionsmodell, wie mit Stickstoffemissionen in Naturgebieten umzugehen ist. Und ich habe mir die Validierungsstudien angesehen und festgestellt, dass das Modell eigentlich Mist ist. Es funktioniert nicht. Und es spielt auch keine Rolle. Sie verwenden es trotzdem weiter, was in gewisser Weise beunruhigend ist. Ich meine, können wir so etwas in der Politik wirklich tun? Ein Modell verwenden, das nicht funktioniert? Es geht nie um Innovation, es geht immer darum, die Bauern loszuwerden.“

Die ultimative Agenda: Kein Landeigentum für die Bevölkerung

Wenn die Landwirte aufgeben, kann die Regierung einspringen und sich das Land aneignen, und das ist vielleicht das, worum es wirklich geht. Laut Eva Vlaardingerbroek, ehemaliges Mitglied des Forums für Demokratie und politische Kommentatorin:

„Ich habe immer gesagt, dass die Stickstoffkrise in erster Linie eine erfundene Krise ist. Sie ist erfunden, und die einzige Lösung, die jemals vorgeschlagen wurde, ist die Zwangsenteignung. Es ist also die Regierung, die ihr Land an sich reißt … Wir haben eine Wohnungskrise in den Niederlanden, wie Sie wissen, ist dies ein sehr kleines Land. Wir haben sehr viele Menschen, und unsere Bevölkerung wächst aufgrund der Einwanderung. Und wir brauchen Plätze, um diese Einwanderer unterzubringen. Und ich glaube, dass die Regierung auch deshalb dieses Land haben will. Sie brauchen Häuser, und sie müssen Häuser bauen, was lustig ist, weil der Bau von Häusern offenbar auch Stickstoff ausstößt. Aber das sind nicht die Leute, hinter denen sie her sind. Sie haben es vor allem auf die Landwirte abgesehen, weil sie das Land haben wollen. Das ist also das eigentliche Ziel.“

Aber nicht nur die Landwirte in den Niederlanden sind davon betroffen. Im Jahr 2020 verpflichtete sich Kalifornien als erster US-Bundesstaat zu einem „30 by 30“-Ziel und versprach, bis 2030 30 % seines Landes und seines Wassers unter staatliche Kontrolle zu stellen. Doch wie Margaret Byfield, Geschäftsführerin von American Stewards of Liberty, sagt, ebnet dies den Weg für das Verschwinden privaten Landbesitzes:

„Das Konzept in Amerika ist die Selbstverwaltung. Wir, das Volk, werden unsere Regierung regieren, und unsere Gründerväter haben verstanden, dass der kleine Landbesitzer der wichtigste Teil des Staates ist. Die Idee war, dass das Land unter den Menschen aufgeteilt wird, damit sie ihre Regierung immer kontrollieren können. Kalifornien hat einen 30 mal 30 Plan entwickelt. Sie drängen auf 30 bis 30 im ganzen Staat … Die ultimative Agenda ist, dass es kein Eigentum an Land gibt, so dass wir nichts mehr besitzen. Entweder besitzen wir Eigentum, oder wir sind Eigentum. Das ist es, was wir aus Sicht der Global Governance wirklich bekämpfen. Sie müssen unsere Fähigkeit beseitigen, unsere Regierung zu kontrollieren, was bedeutet, dass sie uns unser Land wegnehmen müssen.“

Auch andere scheinbar nachhaltige staatliche Regelungen können in diesen Plan verwickelt sein. Repräsentant Doug LaMalfa, Landwirt und kalifornischer Abgeordneter, erklärt:

„Vieles davon entstand in den frühen 70er Jahren mit dem Clean Water Act, dem Clean Air Act, die gute Dinge waren, und mit dem Endangered Species Act, aber es wurde missbraucht, was die ursprüngliche Absicht war. Es war nicht die Absicht des Kongresses, dass es auf diese Weise missbraucht und manipuliert werden sollte. So wie es heute ist, hätten sie diese Gesetze niemals verabschiedet, als sie sie geschrieben haben.“

Die Globalisten haben alles geplant

Ein Großteil der Pläne der neuen Weltordnung basiert auf Krisenmanagement und der Vorstellung, dass eine große Krise eintreten wird, die zu einem großen Übergang führt, bei dem die Globalisten einspringen, um den Tag zu retten und die Gesellschaft in das versprochene Paradies zu verwandeln. „Irgendwann änderte sich das Narrativ und drehte sich um das Klima“, sagt Balmakov.

Davor war es der Kalte Krieg, aber das änderte sich nach einem Treffen des Club of Rome 1991. Sowohl die Rockefellers als auch die frühen WEF-Verbindungen lassen sich auf den Club of Rome zurückführen, eine Denkfabrik, die dem Neo-Malthusianismus anhing – der Idee, dass eine übermäßig große Bevölkerung die Ressourcen dezimieren würde – und die eine globale Entvölkerungsagenda umsetzen wollte.

„Sie kamen mit diesem unglaublichen Dokument, in dem sie tatsächlich sagten: Wir brauchen eine neue Rechtfertigung für diesen allmächtigen Staat“, sagt Newman. „Die neue Ausrede wird also sein, dass die Umwelt geschädigt wird und dass das Klima uns schaden wird.“ Balmakov fährt fort:

„Ich konnte nicht glauben, was ich gerade hörte, nämlich dass die führenden Politiker der Welt diesen globalistischen Plan 1991 in einem physischen Buch in klarem Englisch dargelegt haben. Ich ging auf Amazon. Und da war es. Ich zitiere: „Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, der uns vereinen könnte, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Bedrohung durch die globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dazu passen würden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.“

Wenn man zwischen den Zeilen liest, wird klar, wer die Hauptakteure dieser globalistischen Agenda sind. Newman sagt:

„Das Weltwirtschaftsforum war in der Tat ein entscheidender Teil der Umsetzung dieser UN-Agenda. Vor einigen Jahren wurde es zu einem strategischen Partner der Vereinten Nationen bei der Umsetzung der Agenda 2030. Und dann sieht man sich die Verbindungen zwischen dem Weltwirtschaftsforum und China an. Klaus Schwab und Xi Jinping sind wie alte Kumpel. Sie geben Pressemitteilungen darüber heraus, wie sehr sie einander lieben. Es gibt also die Superkapitalisten, die durch das Weltwirtschaftsforum vertreten werden, und auf der Regierungsseite gibt es die Kommunisten. Nachdem die Agenda 2030 angenommen wurde, wurde sie von der Partei Chinas durch alle ihre Propagandaorgane verbreitet. … Javier Solana, der Chef der NATO, sagte, dass dies der nächste große Sprung nach vorn sein würde, richtig? Der letzte große Sprung nach vorn in China kostete Millionen von Menschen das Leben. Warum sollten wir noch einmal so etwas wollen? Das ist doch verrückt. Hier kommen also Kommunisten und Superkapitalisten zusammen und arbeiten an dieser einen, nachhaltigen Entwicklungsagenda. Und das sollte uns alle innehalten lassen und sagen: „Moment mal, das ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn. Was ist hier los?'“

Her mit den Käfern

Globalisten behaupten, dass der Verzehr von Insekten den Planeten schützt, weil dadurch der Bedarf an Viehzucht entfällt, die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen reduziert und die Umwelt geschützt wird. Auch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) befürwortet den Verzehr von Insekten und insektenbasierten Lebensmitteln.

Im Juni 2021 veröffentlichte auch das WEF einen Artikel, der unter der Rubrik „Lebensmittelsicherheit“ eingeordnet ist und in dem es die Verwendung von Insekten befürwortet und schreibt, dass wir „den Insekten die Rolle geben müssen, die sie in unseren Lebensmittelsystemen verdienen“. Sie begründen diesen Vorschlag damit, dass damit eine drohende Nahrungsmittelkrise bekämpft werden soll.

Im Jahr 2021 hat die Europäische Kommission Mehlwürmer als Lebensmittel zugelassen und in einer Pressemitteilung „die wachsende Rolle, die Insekten als Teil einer gesünderen, nachhaltigeren Ernährung spielen werden, sowie die Vorteile für die Umwelt in den kommenden Jahren“ angepriesen. Victor Davis Hanson, ein Militärhistoriker und Mandelbauer, stellt fest:

„Es gibt diese von oben verordnete globalistische Idee, dass bestimmte westliche Länder eine Ernährungsweise haben, die sie nicht gutheißen. Mit anderen Worten, sie sind eher fleischlastig. Und sie sind der Meinung, dass die Menschen kein fleischbasiertes Protein brauchen. Und sie wollen die Menschen entweder zwingen, ihren Paradigmen zu folgen, oder sie wollen Ackerland kaufen oder anhäufen. Und auf diese Weise werden sie es bewirtschaften. Es ist ein bisschen wie in der Sowjetunion oder bei Maos Kulturrevolution. Es geht von oben nach unten. Und es führt zu Katastrophen.“

Ohne Landwirte gibt es keine Lebensmittel

Wenn Regierungen und Unternehmen in der Lage sind, die Kontrolle über das Land zu übernehmen, können sie auch die Lebensmittelversorgung und damit die Menschen kontrollieren.

„Überall sieht man, wie kleine und mittelgroße Bauernhöfe von diesen Megafarmen aufgefressen werden, weil sie nicht mehr mithalten können. Sie können diese endlosen Ströme von Vorschriften nicht mehr einhalten“, sagt Newman.

„Wir sehen das gerade in China, wo diese riesigen mechanisierten, von der Regierung kontrollierten Megafarmen all die kleinen Familienbetriebe verdrängen, die von Familien seit Hunderten von Jahren – in einigen Fällen sogar noch länger – bewirtschaftet werden.“ Ohne Land verlieren die Menschen ihre Autonomie, Freiheit und Unabhängigkeit. sagt Hanson:

„Als die amerikanische Nation gegründet wurde, waren 95 % der Menschen Homestead-Bürger. Sie besaßen ihr eigenes Land und waren völlig unabhängig und selbstständig. Sie bauten ihre eigenen Lebensmittel an. Sie waren offen, sie waren wirtschaftlich lebensfähig. Die Landwirtschaft dient zwei Zwecken. Sie produziert nicht nur Lebensmittel, sondern auch Bürger.“

Letztlich ist der Krieg gegen die Landwirte ein Krieg gegen die gesamte Menschheit, der die Bedeutung der Freiheit bedroht. „Ich denke, wir steuern auf eine Zeit erheblicher Nahrungsmittelknappheit zu. Können wir im nächsten Jahr mit einem massiven Anstieg der Lebensmittelpreise rechnen? Ganz ohne Frage“, sagt Newman und fügt hinzu:

„Ich denke, das Endziel des Krieges gegen die Landwirte, den wir gerade erleben und der bei jedem Schritt von den Zielen für nachhaltige Entwicklung und der Agenda 2030 geleitet wird, wird eine totale Konsolidierung der Landwirtschaft, eine totale Konsolidierung der Nahrungsmittelversorgung sein. Und wie jeder kommunistische Tyrann der letzten 100 Jahre verstanden hat, wenn man die Lebensmittel kontrolliert, kontrolliert man die Menschen. Das ist letztlich das Ziel.“

Artikel als PDF

Quellen: