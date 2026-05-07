Andrew Korybko

Die strategischen Einsätze sind schlicht zu hoch, da die NATO über TRIPP in Russlands gesamte südliche Peripherie vordringt und die Türkei gerade die Diskussion über die Transkaspische Pipeline wiederbelebt hat, die den russischen Interessen zuwiderläuft.

Der türkische Energieminister hat Anfang April in einem Live-Interview mit lokalen Medien die lange diskutierte Transkaspische Pipeline wieder ins Gespräch gebracht, als er über die regionalen Pipelinepläne seines Landes sprach, worauf Middle East Eye hier aufmerksam machte. Ihr Bericht folgte darauf, dass New Rules Geopolitics, der X-Account des Podcasts von Sputniks Dimitri Simes Jr., seine Vorschläge als ihre eigenen präsentierte. In jedem Fall lenkten diese Berichte die Aufmerksamkeit auf die Transkaspische Pipeline, die den russischen Interessen zuwiderläuft.

Bereits Anfang August wurde hier nach der Ankündigung der „Trump Route for International Peace and Prosperity“ (TRIPP) davor gewarnt, dass dieser von den USA kontrollierte Korridor durch das südliche Armenien Aserbaidschan und Armenien ermutigen könnte, Russland und Iran zu trotzen, indem sie diese Pipeline bauen. Im vergangenen Monat wurde außerdem eingeschätzt, dass „Israels Angriffe auf Irans Kaspische Flotte von geopolitischen Energieinteressen nach dem Krieg getrieben sein könnten“, nämlich die Fähigkeit Irans zu neutralisieren, dieses Projekt zu behindern, das später unter anderem Israel versorgen könnte.

In diesem Zusammenhang erhält Israel bereits rund 40 % seines Öls aus Aserbaidschan über eine Pipeline, die durch Georgien und die Türkei verläuft, sodass Gasexporte entlang dieser Route oder über TRIPP (der kürzer ist) möglich sind. Auch wenn dies Israels strategische Abhängigkeit von der Türkei erhöhen würde – deren Außenminister kürzlich warnte, dass Israel sein Land nach dem Iran angesichts ihrer eskalierenden Rivalität als neuen regionalen Gegner darstellen könnte – ist es schwer vorstellbar, dass eine der beiden Seiten diese Gelegenheit ungenutzt lässt, ihre jeweiligen Interessen voranzutreiben.

Was die Interessen der USA betrifft, so würde die Ausweitung westlichen Einflusses über den Südkaukasus, das Kaspische Meer und Zentralasien durch TRIPP auf Kosten Russlands gehen, da dieses Gebiet seine gesamte südliche Peripherie umfasst, wobei politischer und militärischer Einfluss dem wirtschaftlichen folgt. Schließlich wird erwartet, dass Russland sich gegen die Transkaspische Pipeline stellt, da sie dazu führen würde, dass die derzeit stark auf China ausgerichteten Gasexporte Turkmenistans seine eigenen auf dem Weltmarkt herausfordern, weshalb das NATO-Mitglied Türkei benötigt wird, um es abzuschrecken.

Zu diesem Zweck soll TRIPP eine doppelte Funktion erfüllen: als militärischer Logistikkorridor, und die geplante Entsendung einer nicht offengelegten Anzahl von Patrouillenbooten nach Aserbaidschan, die während Vances Besuch im Februar angekündigt wurde, stellt die Umsetzung dieser Strategie dar. Obwohl Turkmenistan ein verfassungsmäßig neutrales Land ist, wird auch von ihm erwartet, seine „stillen militärischen Beziehungen zu den USA“ auszubauen, ebenso wie Kasachstan, das im vergangenen Dezember überraschend ankündigte, NATO-Standardmunition produzieren zu wollen.

Die russische Regierung ist sich des oben genannten militärischen Zwecks von TRIPP bewusst, wie die Verurteilung dieses Projekts durch den stellvertretenden Außenminister Alexei Owerchuk nahelegt, das bislang von der Expertengemeinschaft seines Landes auffallend ignoriert wurde. Putin deutete zudem bei seinem jüngsten Treffen mit Premierminister Nikol Paschinjan sehr deutlich an, dass der Moment der Wahrheit in den russisch-armenischen Beziehungen näher rückt. Es wird daher erwartet, dass die Pläne des türkischen Energieministers zur Transkaspischen Pipeline auf heftigen russischen Widerstand stoßen werden.

Es ist unklar, welche Form dieser Widerstand annehmen wird, und niemand kann mit Sicherheit sagen, ob Russland eine weitere Spezialoperation starten würde, um dieses Projekt zu stoppen, doch dieses Szenario kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die strategischen Einsätze sind schlicht zu hoch, da die NATO über TRIPP in Russlands gesamte südliche Peripherie vordringt und die Türkei gerade die Diskussion über die Transkaspische Pipeline wiederbelebt hat. Russland ist daher gezwungen, diese Pläne mit allen Konsequenzen für seine Sicherheit zu akzeptieren oder sie irgendwie zu stoppen, da der Westen sie nicht freiwillig aufgeben wird.