Die entschlossene Verteidigung Malis in dieser Woche zeigt, dass westliche Intrigen scheitern werden.

Ein gewagter Putschversuch gegen die Regierung im westafrikanischen Staat Mali scheint von den malischen Streitkräften, unterstützt von ihren russischen Verbündeten, vereitelt worden zu sein.

Der überraschende Putsch wurde am vergangenen Wochenende gestartet, als schätzungsweise 12.000 Kämpfer mindestens fünf Städte angriffen, darunter die Hauptstadt Bamako. Die Kämpfe dauerten in der vergangenen Woche an, wobei die meisten Verluste – über 1.000 Tote – von den Aufständischen erlitten wurden, die unter schwerem Boden- und Luftfeuer staatlicher Kräfte standen, die von russischen Hilfseinheiten des Africa Corps unterstützt wurden.

Malis Staatschef Assimi Goïta hielt eine landesweite Fernsehansprache, in der er zur Ruhe aufrief und erklärte, dass die Sicherheitslage im Land unter Kontrolle gebracht worden sei. Er würdigte seinen Verteidigungsminister, General Sadio Camara, der am ersten Tag des Putschversuchs am 25. April im Einsatz getötet wurde. Der Staatschef erkannte auch die Rolle des strategischen Partners seines Landes, der Russischen Föderation, an, die geholfen habe, den Putsch zu vereiteln, den er als „vom Ausland unterstützt“ verurteilte.

Der Kreml erklärte seinerseits, er werde die malische Regierung weiterhin unterstützen, um Stabilität und Sicherheit im Land wiederherzustellen.

Sowohl die malischen Behörden als auch Moskau haben westliche Unterstützer beschuldigt, in den Aufstand verwickelt zu sein. Das russische Außenministerium behauptete, westliche Militärausbilder hätten geholfen, die weitreichenden Angriffe zu koordinieren. Es gab Berichte über Militante, die mit französischen Mistral-Flugabwehrraketen und US-amerikanischen Stinger-Manpads bewaffnet waren. Es gibt auch unbestätigte Berichte über Söldner aus der Ukraine und NATO-Staaten, die am Boden kämpfen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass NATO und Ukraine mit der Destabilisierung der nationalen Sicherheit Malis in Verbindung gebracht werden. Vor zwei Jahren brach Mali die diplomatischen Beziehungen zu Kiew ab, nachdem ein ukrainischer Militärgeheimdienstoffizier behauptet hatte, dass ukrainische Kräfte Aufständische beliefert hätten.

Beim jüngsten Aufstand waren westliche Nachrichtenmedien schnell dabei, angebliche militärische Erfolge der Rebellen hervorzuheben. Die westliche Berichterstattung versuchte, die Gewalt als spontane Herausforderung der Regierung in Bamako darzustellen, die von den westlichen Medien als „Militärjunta“ bezeichnet wird. Dieselben Medien behaupteten auch, dass die Unruhen ein Schlag für Russlands strategische Interessen in Afrika seien. Insbesondere wird behauptet, dass Moskaus Sicherheitspartnerschaft mit Mali und anderen afrikanischen Staaten als ineffektiv und schwach entlarvt werde.

An dem Putschversuch in dieser Woche waren zwei militante Gruppen beteiligt: die Befreiungsbewegung des Tuareg-Volkes, bekannt als Front de Libération de l’Azawad (FLA), und eine mit Al-Qaida verbundene Dschihadistengruppe namens Jammat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM). Beide Organisationen hatten bis vor kurzem gegeneinander gekämpft, scheinen sich nun aber verbündet zu haben. Wer hat diese Zweckallianz vermittelt?

Die weitreichenden Aufstandsangriffe auf fünf Städte über eine Entfernung von etwa 2.000 Kilometern deuten ebenfalls darauf hin, dass die Kämpfer erhebliche nachrichtendienstliche und logistische Unterstützung erhalten haben. Mali ist ein riesiges Land, das sechstgrößte Afrikas, mit einer Fläche doppelt so groß wie Frankreich oder Texas. Frühere Angriffe beschränkten sich hauptsächlich auf die abgelegene nördliche Hälfte des Landes, die typischerweise eine Wüstenlandschaft ist. Ein Angriff auf die Hauptstadt im Süden stellt eine bedeutende Entwicklung dar. Der verheerende Bombenanschlag auf das Wohnhaus des Verteidigungsministers nahe Bamako deutet ebenfalls auf ausländische Unterstützung hin.

Der geopolitische Hintergrund ist von großer Bedeutung. Mali gründete im September 2023 zusammen mit Niger und Burkina Faso eine Allianz der Sahelstaaten (AES). Die drei ehemaligen französischen Kolonien ordneten den Abzug französischer Militärkräfte an und erklärten eine neu gewonnene politische Unabhängigkeit. Sie beschuldigten Frankreich, ein doppeltes Spiel zu betreiben, indem es heimlich Separatisten und islamistische Gruppen unterstütze, um einen Vorwand für französische Militäreinsätze in ihren Ländern zu schaffen. Als weitere Brüskierung französischer Arroganz wandten sich Mali, Niger und Burkina Faso demonstrativ an Russland, um Sicherheitsunterstützung zu erhalten, und boten im Gegenzug Zugang zu wichtigen natürlichen Ressourcen im Rahmen einer gegenseitigen Partnerschaft an.

Seit Jahrhunderten haben Frankreich und andere westliche Staaten Afrika ausgeplündert, ohne dem Kontinent etwas zurückzugeben – außer neuen Formen wirtschaftlicher Sklaverei und Ausbeutung.

Unterdessen haben Russland und China neue Partnerschaften mit vielen afrikanischen Nationen aufgebaut. Eine Geschichte kolonialer Verwüstungen belastet weder Russland noch China. Tatsächlich hat die Sowjetunion ein weitgehend ehrenhaftes Erbe bei der Unterstützung afrikanischer Unabhängigkeit, das viele Afrikaner anerkennen. Im heutigen Kontext findet Moskaus und Pekings Eintreten für eine multipolare Welt und kooperative Entwicklung starken Widerhall bei afrikanischen Ländern.

Als Mali, Niger und Burkina Faso vor drei Jahren die französischen neokolonialen Strukturen hinauswarfen, gab es in Paris, insbesondere beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron, spürbare Verachtung. Wenn die Sahel-Allianz mit russischer Hilfe Erfolg hätte, wäre das ein schwerer Schlag für das nationale Selbstverständnis Frankreichs und für das anti-russische Propagandanarrativ des NATO-Blocks.

Der Putschversuch in Mali sollte vor diesem Hintergrund gesehen werden. Er ist weit mehr als nur Ausdruck interner Spannungen und Spaltungen in Mali. Auf dem Spiel steht das Recht afrikanischer Nationen auf politische Unabhängigkeit und Souveränität, ihren eigenen politischen und wirtschaftlichen Weg zu wählen. Mit einem Wort: Selbstbestimmung. Alte Kolonialmächte wie Frankreich und andere NATO-Mitglieder möchten die Uhr in die Zeiten hegemonialer Kontrolle zurückdrehen.

Wie viele informierte Analysten festgestellt haben, sind die aktuellen Konflikte in der Ukraine und an anderen Orten wie Iran, Venezuela, Kuba, Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, der Arktis und so weiter keine isolierten Ausnahmen. Sie sind alle Teil eines „neuen großen Spiels“, mit dem westliche Mächte ihre globale Dominanz wiederherstellen wollen.

Die westlichen Eliten wollen – und müssen – die aufstrebende multipolare Welt konfrontieren, die ihre Hierarchie von Privilegien und Profiten herausfordert. Russland und China sind die Hauptziele für die westlichen Mächte in ihrem strategischen Krieg. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine ist ein Teil davon. Ebenso ist es Washingtons Aggression gegen den Iran, um die Energieversorgung Chinas und Asiens zu unterbrechen.

Der Putschversuch in Mali ist ein weiterer Schauplatz dieses Kampfes, der offenbar von NATO-Mächten in ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland und gegen die historische Vision einer multipolaren Welt angestoßen wurde.

Es gibt ein unheilvolles Echo des Syrien-Szenarios, bei dem westliche Mächte Ende 2024 schließlich einen russischen Verbündeten stürzten, um ihn durch Dschihadisten zu ersetzen, die der Westen zuvor jahrelang verdeckt unterstützt hatte.

Angesichts der strategischen Bedeutung dürfen Russland und China nicht zulassen, dass sich dies in Afrika wiederholt. Die entschlossene Verteidigung Malis in dieser Woche durch die Führung und die Streitkräfte des Landes, unterstützt von Russland und der Masse der malischen Bevölkerung, zeigt, dass westliche Intrigen scheitern werden.