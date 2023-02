Die wachsende Liste der COVID-Lügen

Die Lügen, die uns erzählt wurden, sind so zahlreich, dass die Liste der „richtigen“ Lügen im Grunde leer ist.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Abriegelungen, soziale Distanzierung, Schul- und Geschäftsschließungen, das allgemeine Tragen von Masken, die Verwendung von Gesichtsschutz und Plastikbarrieren, Reisebeschränkungen, die Verwendung von PCR-Tests zur Infektionsdiagnose, die Wahl der Behandlungen und die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-Impfungen – all diese Gegenmaßnahmen basierten auf einer Kombination aus Lügen, Betrug und/oder vorsätzlicher Ignoranz

Universelle Abriegelungen wurden noch nie als Pandemiepräventionsmaßnahme eingesetzt, und das aus gutem Grund. Sie funktionieren nicht. Um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, isoliert man diejenigen, die tatsächlich krank sind. Gesunde Menschen können keine Infektionen verbreiten, also gibt es keinen Grund, sie zu isolieren.

Eine im August 2020 veröffentlichte Analyse von COVID-19-Überwachungsdaten aus den 50 Ländern mit den meisten gemeldeten Fällen kam ebenfalls zu dem Schluss, dass Grenzschließungen, Abriegelungen und breit angelegte Tests keinen Einfluss auf die COVID-19-Sterblichkeit pro Million Menschen haben. In einer weiteren, 2021 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Abriegelungen sogar mit einem Anstieg der Übersterblichkeit verbunden waren.

Das Fehlen von Beweisen für das Tragen von Masken zur Infektionskontrolle wurde von Anfang an von denselben Behörden und Organisationen bestätigt, die schließlich das allgemeine Tragen von Masken empfohlen und/oder vorgeschrieben haben.

Um zu vermeiden, dass bei künftigen Pandemien dieselben Fehler gemacht werden, dürfen medizinische Krisen nicht mit Hilfe von Notstandsbefugnissen bewältigt werden. Notstandsbefugnisse sollten nur im Falle eines Krieges eingesetzt werden.

An diesem Punkt sind die Lügen, die uns über COVID-Gegenmaßnahmen erzählt wurden, so zahlreich, dass es einfacher wäre, darauf hinzuweisen, was richtig und korrekt war, als aufzuzählen, was falsch war, denn die „richtige“ Liste wäre im Grunde leer.

Abriegelungen, soziale Distanzierung, Schul- und Geschäftsschließungen, das allgemeine Tragen von Masken, die Verwendung von Gesichtsschilden und Plastikbarrieren, Reisebeschränkungen, die Verwendung von PCR-Tests zur Diagnose der Infektion, die Wahl der Behandlungsmethoden und die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-Impfungen – all diese Gegenmaßnahmen beruhten auf einer Kombination aus Lügen, Betrug und/oder vorsätzlicher Unwissenheit. So twitterte der Journalist Abir Ballan, Mitbegründer der Kampagne Think Twice:

„Zu wissen, ob man belogen wurde oder nicht, ist sehr wichtig, um zu entscheiden, ob man wütend sein sollte oder nicht … Die Augen vor den Lügen zu verschließen, macht sie nicht ungeschehen. Sie sind passiert. Man muss den Mut finden, sich ihnen zu stellen.“

Hier ein Überblick darüber, was einige dieser Strategien tatsächlich bewirkt haben, und warum wir nie wieder zulassen dürfen, dass einseitige Erlasse von Personen mit Notstandsbefugnissen die Pandemiebekämpfung diktieren.

Lockdowns haben die Wirtschaft abgeflacht

Laut einem Bericht von Pandemics Data & Analysis (PANDA) – einer multidisziplinären Initiative, die Informationen für die Politik bereitstellen will, wurden universelle Abriegelungen noch nie als Pandemiepräventionsmaßnahme eingesetzt, und das aus gutem Grund. Sie funktionieren nicht. Um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, muss man diejenigen isolieren, die tatsächlich krank sind. So ist es schon immer gemacht worden.

Gesunde Menschen können keine Infektionen verbreiten, also gibt es keinen Grund, sie zu isolieren. Die Weltgesundheitsorganisation entschied sich jedoch dafür, sich ein Beispiel an China zu nehmen, das Wuhan abriegelte, als sich die Infektion auszubreiten begann.

Abriegelungen waren jedoch ein zentrales Thema im Bericht „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ der Rockefeller Foundation der im Mai 2010 veröffentlicht wurde und in dem die Rockefeller Foundation ein internationales „Lockstep“-Szenario entwirft, in dem sie ihre vorgeschlagene Reaktion auf eine tödliche Pandemie detailliert beschreibt.

„Nach vielen Monaten anhaltender Abriegelungen in der ganzen Welt haben wir nun empirische Beweise dafür, dass sie nicht nur unwirksam sind, sondern mehr Schaden anrichten als sie zu verhindern suchen und die Sterblichkeit erhöhen. Die Anwendung eines Heilmittels, das schlimmer ist als die Krankheit, ist vielleicht der schlimmste Ausdruck des falschen Umgangs mit der COVID-19-Pandemie“ berichtet PANDA

Wie nicht anders zu erwarten, führt die Schließung von Geschäften über längere Zeiträume dazu, dass Unternehmen wegen mangelnder Einnahmen nicht mehr rentabel arbeiten können. Es gab nie einen Grund für die Schließung von kleinen Unternehmen, während die großen Läden geöffnet blieben, außer dass der Wohlstand von kleinen, privaten Unternehmern auf multinationale Konzerne verlagert wurde.

Bis September 2020, 163.735 Unternehmen in den USA ihre Türen geschlossen, und davon waren 60 % – insgesamt 97.966 Unternehmen – dauerhafte Schließungen. Wie der Rechtsanwalt Michael P. Senger feststellt „Dass sich ‚Führer‘ in der ganzen Welt in Tyrannen verwandelten, die glaubten, sie hätten das Recht, ihre Untertanen in den Bankrott zu treiben, ist das Kernübel der Schließung“.

In der Tat ist COVID-19 weit davon entfernt, der große Gleichmacher zu sein, sondern das größte Vermögenstransferprogramm in der Geschichte der Welt. Man kann es genauso gut als das bezeichnen, was es ist: ein groß angelegter Vermögensraub an den Armen und der Mittelschicht.

Abriegelungen hatten keinen Einfluss auf Infektionsraten oder Sterblichkeit

Inzwischen wurde eine Studie nach der anderen bestätigt, dass die Abriegelung keine positiven Auswirkungen auf die Infektionsraten und die COVID-Mortalität hat. Darunter eine Studie aus Nordjütland, die zu dem Schluss kam, dass:

„… während die Infektionszahlen zurückgingen, geschah dies, bevor die Abriegelung wirksam wurde, und die Infektionszahlen gingen auch in den Nachbargemeinden ohne Mandat zurück. Ein direkter Spill-over auf die Nachbargemeinden oder die gleichzeitigen Massentests erklären dies nicht. Stattdessen war die Kontrolle von Infektionstaschen, möglicherweise in Verbindung mit freiwilligem Sozialverhalten, vor dem Mandat offenbar wirksam, was erklärt, warum der Infektionsrückgang sowohl in den mandatierten als auch in den nicht mandatierten Gebieten vorher stattfand.“

Eine im August 2020 durchgeführte Analyse von COVID-19-Überwachungsdaten aus den 50 Ländern mit den meisten gemeldeten Fällen kam ebenfalls zu dem Schluss, dass Grenzschließungen, Abriegelungen und breit angelegte Tests keine Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit pro Million Menschen hatten. Eine weitere Studie die 2021 veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass Grenzschließungen sogar mit einem Anstieg der Übersterblichkeit verbunden waren.

Eine 2022 veröffentlichte Literaturübersicht und Meta-Analyse über die Auswirkungen von Sperren kam ebenfalls zu dem Schluss, dass „Sperren wenig bis gar keine Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit hatten“. Sie haben jedoch „enorme wirtschaftliche und soziale Kosten verursacht“. Wie die Autoren dieses Berichts feststellten, sind „Abriegelungsmaßnahmen unbegründet und sollten als pandemiepolitisches Instrument abgelehnt werden“.

Modellierung gegenüber empirischen Daten

Wir haben immer wieder erlebt, wie statistische Modelle versagt haben und sehr ungenaue Risikovorhersagen gemacht haben. Dies gilt auch für Lockdown-Modelle. Oliver Robinson, Psychologieprofessor an der Universität von Greenwich, meint dazu:

„Abriegelungen werden in epidemiologischen Modellstudien mit einer geringeren Sterblichkeit in Verbindung gebracht, nicht aber in Studien, die auf empirischen Daten der Covid-19-Pandemie beruhen … Abriegelungen können Stressfaktoren wie soziale Isolation und Arbeitslosigkeit verstärken, die sich als starke Prädiktoren für die Erkrankung an einem Atemwegsvirus erwiesen haben … Die wirtschaftliche Ebene der Analyse deutet auf die Möglichkeit hin, dass die Todesfälle, die mit wirtschaftlichen Schäden oder der Unterfinanzierung anderer Gesundheitsprobleme verbunden sind, die Todesfälle überwiegen, die durch Lockdowns vermieden werden, und dass die extrem hohen finanziellen Kosten von Lockdowns negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Gesamtbevölkerung haben können, da weniger Ressourcen für die Behandlung anderer Krankheiten zur Verfügung stehen.“

Auswirkungen von Abriegelungen

Studien, die sich mit den sozialen Auswirkungen von Abriegelungen befassen, kommen ebenfalls zu folgenden Ergebnissen:

Der Arbeitslosigkeitsschock, der zwei- bis fünfmal größer ist als der typische Arbeitslosigkeitsschock, wird wahrscheinlich die Sterblichkeitsrate erheblich erhöhen und die Lebenserwartung senken. Die Autoren schätzen, dass allein der Arbeitslosenschock zu 0,8 Millionen zusätzlichen vorzeitigen Todesfällen führen wird.

Soziale Isolation hat zu einem erheblichen Anstieg von psychischen Problemen, Suchterkrankungen, Todesfällen durch Überdosierung, Kindesmissbrauch und häuslicher Gewalt sowie Selbstmordgedanken bei Jugendlichen geführt.

Abriegelungen sind mindestens fünf- bis zehnmal schädlicher für die öffentliche Gesundheit in Bezug auf das Wohlbefinden in Jahren als COVID-19 selbst

In Israel sind schätzungsweise 500.000 Lebensjahre allein durch Einkommensverluste verloren gegangen.

In England werden schätzungsweise 59 204 bis 63 229 Lebensjahre durch vier häufige Krebsarten verloren gehen, weil sich die Diagnose während der Sperrungen verzögert.

Die soziale Distanzierungsfarce

Die Beweise, die hinter den 6-Fuß-Regeln zur sozialen Distanzierung stehen, sind ebenfalls nicht vorhanden. Wie Ballan in einem Tweet vom 26. Januar 2023 feststellte, bestand der einzige Zweck der sozialen Distanzierung darin, den Menschen Angst voreinander zu machen – und das war auch beabsichtigt:

„Das Virus verbreitet sich durch Aerosole in der Luft. Es ist egal, wo man steht. Aufkleber auf dem Boden schützen dich nicht. Sie brechen nur den sozialen Zusammenhalt.“

Es gab nie Unterstützung für Universal Masking

Universelle Maskierungsmandate waren ebenfalls unbegründet. Wie von PANDA festgestellt:

„Es gibt nur sehr wenige Untersuchungen über die Wirksamkeit von Masken oder die potenziellen Schäden einer längeren Verwendung in der Allgemeinheit. In der verfügbaren Literatur gibt es kaum wissenschaftliche Belege dafür, dass das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit die Ausbreitung von Krankheiten eindämmt.“

Bemerkenswerterweise wurde das Fehlen von Beweisen für das Tragen von Masken zur Infektionskontrolle von Anfang an von denselben Behörden und Organisationen bestätigt, die schließlich das allgemeine Tragen von Masken empfohlen und/oder vorgeschrieben haben.

So kam beispielsweise ein im Mai 2020 veröffentlichtes Grundsatzpapier der Centers for Disease Control and Prevention zu dem Schluss, dass es „keine Beweise dafür gibt, dass Gesichtsmasken vom chirurgischen Typ bei der Verringerung der im Labor bestätigten Influenzaübertragung wirksam sind, weder wenn sie von infizierten Personen (Quellenkontrolle) noch von Personen in der Allgemeinbevölkerung getragen werden, um ihre Anfälligkeit zu verringern“.

Auch die Weltgesundheitsorganisation hat im Juni 2020 einen vorläufigen Leitfaden veröffentlicht, in dem es heißt: „Derzeit gibt es keine direkten Beweise (aus Studien zu COVID-19 und bei gesunden Menschen in der Gemeinschaft) für die Wirksamkeit einer universellen Maskierung von gesunden Menschen in der Gemeinschaft zur Verhinderung einer Infektion mit Atemwegsviren, einschließlich COVID-19.“

Eine im November 2020 veröffentlichte systemische Überprüfung durch die Cochrane Library unterstützt diese Ansichten und stellt fest, dass:

„Die gepoolten Ergebnisse randomisierter Studien zeigten keine eindeutige Verringerung der Virusinfektionen der Atemwege durch die Verwendung medizinisch-chirurgischer Masken während der saisonalen Grippe. Es gab keine eindeutigen Unterschiede zwischen der Verwendung von medizinischen/chirurgischen Masken im Vergleich zu N95/P2-Atemschutzmasken bei Beschäftigten im Gesundheitswesen, wenn diese in der Routineversorgung zur Reduzierung von Atemwegsinfektionen eingesetzt wurden.“

Die Aktualisierung der Cochrane Library aus dem Jahr 2023, die 11 neue Studien umfasste, darunter einige COVID-spezifische Untersuchungen, bestätigte, dass es immer noch keine Belege für die Unterstützung allgemeiner Maskierungsempfehlungen gibt.

Eine randomisierte kontrollierte Studie in Dänemark, die sich speziell mit COVID-19-Infektionen befasste, kam ebenfalls zu dem Schluss, dass es „einen nicht statistisch signifikanten Unterschied zwischen zwei Gruppen von Teilnehmern gab, von denen eine eine Maske tragen musste und die andere keine Maske trug“, und dass Masken gegen virushaltige Aerosole unwirksam waren, da in der Luft befindliche Viren „eine Gesichtsmaske durchdringen oder umgehen können“.

Auch eine Studie vom Mai 2020 keinen Unterschied in den Fallzahlen zwischen US-Bundesstaaten mit und ohne Maskenpflicht fest, und eine britische Studie über die Infektionsraten unter Schulkindern ergab „keine Hinweise darauf, dass Gesichtsbedeckungen, ein sozialer Abstand von 2 Metern oder das Verhindern, dass sich Kinder vermischen, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit von COVID-19 oder Erkältungsinfektionen in der Schule in Verbindung stehen.“

Maskenschäden aufgedeckt

Andererseits gibt es inzwischen Belege dafür, dass das Tragen von Masken Schaden anrichten kann, und auch hier stammen einige dieser Belege von der WHO selbst. In ihren vorläufigen Leitlinien zu Masken vom Dezember 2020 stellt die WHO zum Beispiel fest, stellte die WHO fest, dass Masken unter anderem ein „falsches Gefühl der Sicherheit“ vermitteln und dass:

„Mehrere Studien haben statistisch signifikante negative Auswirkungen [von Masken] auf verschiedene kardiopulmonale physiologische Parameter während leichter bis mäßiger körperlicher Betätigung bei gesunden Probanden und bei Personen mit Grunderkrankungen der Atemwege gezeigt.“

Ein deutsches Register über die gemeldeten Auswirkungen bei Kindern ergab, dass 68 % der Kinder in irgendeiner Form beeinträchtigt waren, z. B. durch Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, verminderte Fröhlichkeit, Abneigung gegen die Schule, allgemeines Unwohlsein, Lernschwierigkeiten und Müdigkeit.

Andere Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder beim Tragen einer Gesichtsmaske einem potenziell gefährlichen Anstieg des Kohlendioxidgehalts ausgesetzt sind, und bei Beschäftigten im Gesundheitswesen, die sechs oder mehr Stunden lang Masken tragen, wurde ein höheres Risiko für Atemwegsinfektionen aufgrund von Maskenkontamination festgestellt. Ein Dutzend verschiedener flüchtiger und potenziell gefährlicher Chemikalien wurden auch in medizinischen Masken nachgewiesen.

PCR-Tests waren von Anfang an ein Betrug

Die Verwendung von PCR-Tests zur Diagnose war ebenfalls ein kompletter Betrug, da diese Art von Tests nicht zwischen einer aktiven Infektion und toten Virentrümmern unterscheiden kann. Deshalb wurden Millionen und Abermillionen gesunder Menschen ohne Grund in die Isolation getrieben.

Die falsch positiven Ergebnisse wurden auch dazu benutzt, die Zahl der Fälle und Todesfälle künstlich in die Höhe zu treiben, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und die Pandemie noch lange nach ihrem Ende aufrechtzuerhalten. Das obige kurze Video erklärt, wie der PCR-Test funktioniert und warum er nicht als Diagnose verwendet werden kann.

Im März 2022 wurde außerdem bekannt, dass Antigen-Schnelltestsätze für den Hausgebrauch Natriumazid enthalten, eine Chemikalie, die den Blutdruck senken und/oder Krampfanfälle verursachen kann. Health Canada meldete, dass die Testkits nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet waren, da sie keinen Hinweis darauf enthielten, dass die Tests Chemikalien enthalten, die bei versehentlicher Einnahme oder Verschütten unbeabsichtigte Wirkungen hervorrufen können. Ich habe diese Ergebnisse in „Enthält Ihr COVID-19-Test für zu Hause dieses Gift?„

Das Verbot der Frühbehandlung war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Was die globalen Behandlungsempfehlungen angeht, so waren sie nichts weniger als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Einerseits beharrten die Gesundheitsexperten darauf, dass es keine brauchbare frühzeitige Behandlung gäbe, und andererseits manipulierten sie das System so, dass die Krankenhäuser nur die denkbar schädlichsten Behandlungen einsetzen würden.

In der Zwischenzeit behandelten Ärzte an vorderster Front erfolgreich Patienten und hielten sie mit preiswerten und leicht erhältlichen Medikamenten wie Hydroxychloroquin, Zink und Ivermectin vom Krankenhaus fern. Aber wurden sie für ihren Einfallsreichtum und ihre Hingabe, Leben zu retten, gelobt? Nein, sie wurden „gestrichen“, zensiert, entlassen, vor die Ärztekammern gebracht und aus ihren Jobs entlassen. In den letzten drei Jahren blieb keine gute Tat ungesühnt.

Bevor das Jahr 2020 vorüber war, waren mehrere äußerst erfolgreiche Protokolle für die Frühbehandlung entwickelt worden, von denen jedoch keines offiziell zur Anwendung zugelassen wurde. Unter ihnen:

Auf der Grundlage meiner Prüfung dieser Protokolle habe ich die folgende Zusammenfassung der Behandlungsspezifika entwickelt, die ich für die einfachsten und wirksamsten halte.

Behandlungsempfehlungen waren eine Katastrophe

In der Zwischenzeit waren die Behandlungen, die in Krankenhäusern in den USA und anderswo zum „Standard“ wurden, nachweislich riskant und schädlich. Es lässt sich nicht genau sagen, wie viele COVID-Patienten die Krankenhäuser mit diesen Protokollen getötet haben, aber es sind sicher viele. Zwei der gefährlichsten Behandlungen sind Beatmungsgeräte und Remdesivir.

Im Mai 2020 war bereits klar, dass die übliche Praxis, COVID-19-Patienten mit Beatmungsgeräten mechanisch zu beatmen, ein Todesurteil bedeutete, Dennoch wird diese Praxis bis zum heutigen Tag fortgesetzt. Daten aus verschiedenen Quellen zeigen, dass zwischen 50% bis 86% aller beatmeten COVID-Patienten sterben. In Anbetracht dieser Daten betreiben Krankenhäuser im Grunde genommen Euthanasie, und sie tun es, weil es sich lohnt.

Wäre es nicht so, dass die Regierung finanzielle Anreize für ein mörderisches Protokoll schafft, wären unzählige Leben verschont geblieben. Letztendlich kann ein COVID-Patient bis zu 250.000 Dollar „wert“ sein – aber um die maximale Auszahlung zu erhalten, muss er das Krankenhaus in einem Leichensack verlassen.

„… die einzige Möglichkeit, die Fehler der COVID-19-Verwaltung in Zukunft zu vermeiden, besteht darin, jede künftige medizinische Krise nicht mit Hilfe von Notstandsbefugnissen zu bewältigen. Notstandsbefugnisse sollten nur im Falle eines Krieges eingesetzt werden.“

Yanovskiy und Socol 2021

Wenn wir etwas wissen, dann ist es, dass Menschen aus Profitgründen grausame Taten begehen können, und das scheint bei der COVID-Behandlung auf jeden Fall der Fall zu sein. In den USA wurden den Krankenhäusern auch die Bundesmittel gestrichen, wenn sie sich weigerten, Remdesivir und/oder Beatmungsgeräte zu verabreichen, was für sie einen weiteren Anreiz darstellte, sich an etwas zu beteiligen, das im besten Fall auf Kunstfehler und im schlimmsten Fall auf Mord hinausläuft.

Sie haben über die Sicherheit und Wirksamkeit von COVID-Impfungen gelogen

Und nicht zuletzt wurde über die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-Impfungen gelogen. Entscheidend ist, dass sie die Übertragung nicht stoppen und die Infektion nicht verhindern – die beiden Dinge, die ein echter Impfstoff bewirken soll.

Noch schlimmer ist, dass wir jetzt Beweise dafür haben, dass die Impfungen das Risiko, sich zu infizieren, tatsächlich ERHÖHEN, ebenso wie das Sterberisiko, sei es durch Nebenwirkungen oder durch eine Durchbruchsinfektion. Das folgende Meme der Kampagne Think Twice veranschaulicht die Ergebnisse einer Studie vom Dezember 2022 recht prägnant.

Notfallbefugnisse für Pandemien müssen beendet werden

Wie Konstantin Yanovskiy (Shomron Center for Economic Policy Research) und Yehoshua Socol (Jerusalem College of Technology) in einem Papier vom Juli 2021 feststellten, in dem sie die Auswirkungen eines auf Abriegelung basierenden Krisenmanagements analysierten:

„Es scheint … dass die einzige Möglichkeit, die Fehler des COVID-19-Managements in Zukunft zu vermeiden, darin besteht, die Bewältigung künftiger medizinischer Krisen mit Hilfe von Notstandsbefugnissen zu vermeiden. Notstandsbefugnisse sollten nur im Kriegsfall eingesetzt werden.“

Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir haben immer wieder erlebt, wie die Staats- und Regierungschefs ihre Notstandsbefugnisse missbraucht haben und damit ein für alle Mal bewiesen haben, dass solche Befugnisse das Werkzeug von Tyrannen sind und nicht viel mehr.

Artikel als PDF

Quellen: