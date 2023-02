Die EU-Akten: Was Elon Musk über Twitter-Zensur verschweigt

Die „Twitter Files“ haben zahlreiche Kontakte zwischen US-Regierungsbeamten und Twitter und Aufforderungen zur Unterdrückung von Konten oder Inhalten aufgedeckt: insbesondere im Zusammenhang mit der angeblichen Covid-19-„Desinformation“. Was sie jedoch nicht enthüllt haben, ist, dass es tatsächlich ein formelles Regierungsprogramm gab, das ausdrücklich der „Bekämpfung von Covid-19-Desinformation“ gewidmet war und an dem Twitter sowie alle anderen großen Social-Media-Plattformen teilnahmen.

Im Rahmen dieses Programms legten die Plattformen der Regierung monatliche (später zweimonatliche) Berichte über ihre Zensurbemühungen vor. Unten sehen Sie ein Bild aus dem Archiv der „Fighting Covid-19 Disinformation“-Berichte.

Ich musste mich nicht in das Intranet der US-Regierung hacken, um sie zu finden. Ich brauchte nur auf der öffentlichen Website der Europäischen Kommission nachzusehen. Denn die betreffende Regierung ist ja nicht die US-Regierung, sondern die Europäische Kommission.

Die Berichte sind hier zu finden. Damit kein Zweifel aufkommt, dass es in „Fighting Covid-19 Desinformation“ um Zensur geht – aber wie könnte es da Zweifel geben? – heißt es auf der Website der Kommission, dass die Berichte Informationen über „herabgestufte und entfernte Inhalte mit falschen und/oder irreführenden Informationen, die körperlichen Schaden verursachen oder die öffentliche Gesundheitspolitik beeinträchtigen könnten“ enthalten (Hervorhebung durch den Autor).

In der Tat enthalten insbesondere die Twitter-Berichte nicht nur Daten über entfernte Inhalte, sondern auch über regelrechte Kontosperrungen. Gerade dank der Daten, die Twitter sammelte, um die Erwartungen der EU zu erfüllen, wissen wir, dass 11.230 Konten im Rahmen der kürzlich eingestellten „Covid-19 Misleading Information Policy“ von Twitter gesperrt wurden. Das folgende Diagramm stammt beispielsweise aus dem letzten Bericht von Twitter (März-April 2022) an die EU. Beachten Sie, dass die Daten „global“ sind, d. h. Twitter erstattete der Europäischen Kommission Bericht über die Zensur von Inhalten und Konten in der ganzen Welt, nicht nur in der EU.

Um das klarzustellen: Es ist völlig unmöglich, dass Twitter nicht mit EU-Beamten über die Zensur von Covid-19-Dissens gesprochen hat, denn die EU hatte ein Programm, das sich speziell mit Letzterem befasste, und Twitter war Teil davon. Ferner ist es absolut unmöglich, dass Twitter nicht weiterhin mit EU-Beamten über die Zensur von Online-Inhalten und -Sprache im Allgemeinen in Kontakt steht.

Das liegt daran, dass das EU-Programm „Fighting Covid-19 Disinformation“ im Rahmen des allgemeineren so genannten Verhaltenskodex für Desinformation gestartet wurde. Im Rahmen dieses Kodexes haben sich Twitter und andere Online-Plattformen und Suchmaschinen dazu verpflichtet, das zu bekämpfen – d. h. zu unterdrücken -, was die Europäische Kommission als „Fehlinformation“ oder „Desinformation“ ansieht.

Im Juni letzten Jahres wurde ein „verschärfter“ Verhaltenskodex für Desinformation angenommen, der formalisierte Meldepflichten für Unterzeichner des Kodex wie Twitter vorsieht. Zu den anderen wichtigen Unterzeichnern des Kodex gehören Google/YouTube, Meta/Facebook, Microsoft – das insbesondere Eigentümer von LinkedIn ist – und TikTok.

Ferner wurde mit dem verschärften Kodex auch eine „ständige Arbeitsgruppe“ für Desinformation eingerichtet, an der alle Unterzeichner des Kodex teilnehmen müssen und die von niemand geringerem als der Europäischen Kommission selbst geleitet wird. Der „Task Force“ gehören auch Vertreter des Auswärtigen Dienstes der EU an. (Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt IX des Kodex mit dem Titel „Ständige Task-Force„).

Und als wäre das nicht genug, eröffnete die EU im September letzten Jahres eine „digitale Botschaft“ in San Francisco, um Twitter und anderen führenden amerikanischen Tech-Unternehmen nahe zu sein. Gegenwärtig teilt sich die Botschaft Berichten zufolge die Büroräume mit dem irischen Konsulat, was laut Google Maps bedeutet, dass sie etwa 10 Minuten vom Twitter-Hauptsitz entfernt ist.

Es ist also völlig unmöglich, dass Twitter nicht in Kontakt mit EU-Beamten über die Zensur von Inhalten und Konten, die von der Europäischen Kommission als „Falsch-“ oder „Desinformation“ eingestuft werden, gestanden hat und weiterhin steht. Aber wir haben in den „Twitter Files“ absolut nichts darüber gehört.

Warum eigentlich? Die Antwort lautet: Weil die EU-Zensur in Wirklichkeit eine staatliche Zensur ist, d. h. eine Zensur, zu der Twitter unter Androhung von Sanktionen verpflichtet ist. Das ist der Unterschied zwischen der EU-Zensur und dem, was Elon Musk selbst als „Zensur der US-Regierung“ angeprangert hat. Letztere bestand aus Andeutungen und Aufforderungen, war aber nie verpflichtend und konnte auch nie verpflichtend sein, dank des Ersten Verfassungszusatzes und der Tatsache, dass es nie einen Durchsetzungsmechanismus gegeben hat. Jedes Gesetz, das einen solchen Durchsetzungsmechanismus schafft, wäre offensichtlich verfassungswidrig. Daher könnte Twitter immer einfach nein sagen.

Solange Twitter aber auf dem EU-Markt bleiben will, kann es sich den Forderungen der Europäischen Kommission nicht widersetzen. Wie in meinem früheren Artikel hier beschrieben, ist der Durchsetzungsmechanismus, der den Verhaltenskodex verbindlich macht, die EU-Verordnung über digitale Dienste (DSA). Der DSA gibt der Europäischen Kommission die Befugnis, gegen Plattformen, die gegen den Kodex verstoßen, Geldbußen in Höhe von bis zu 6 % des weltweiten Umsatzes zu verhängen: wohlgemerkt, des weltweiten Umsatzes, nicht nur des Umsatzes auf dem EU-Markt!

Die Kommission hat sich nicht gescheut, Twitter und die anderen Tech-Unternehmen an diese Drohung zu erinnern. So hat sie im Juni letzten Jahres, genau an dem Tag, an dem der „verschärfte“ Verhaltenskodex angekündigt wurde, den folgenden Tweet veröffentlicht.

Der Verhaltenskodex für Desinformation wird durch das Gesetz über digitale Dienste unterstützt, was bedeutet, dass Unternehmen, die sich nicht daran halten, mit Geldbußen von bis zu 6 % des weltweiten Umsatzes rechnen müssen.

Das war, bevor der DSA überhaupt vom Europäischen Parlament verabschiedet worden war! Aber die DSA ist das Damoklesschwert, das seit zwei Jahren über den Köpfen von Twitter und anderen Online-Plattformen hängt, und sie ist jetzt Gesetz. Sobald Twitter von der Kommission als „sehr große Online-Plattform“ eingestuft wird – was in diesem Fall unvermeidlich ist -, hat das Unternehmen vier Monate Zeit, um die Einhaltung der Bestimmungen nachzuweisen, wie die unten stehende „DSA Timeline“ deutlich macht.

Ferner ist die Befugnis zur Verhängung finanzieller Sanktionen nicht die einzige außerordentliche Durchsetzungsbefugnis, die das DSA der Kommission verleiht. Die Kommission erhält auch die Befugnis, ohne Durchsuchungsbefehl Nachprüfungen in den Geschäftsräumen von Unternehmen durchzuführen, die Geschäftsräume für die Dauer der Nachprüfung zu versiegeln und Zugang zu allen „Büchern und Aufzeichnungen“ zu erhalten, die sie wünscht. (Siehe Artikel 69 des DSA hier.) Solche Inspektionen, die schon früher durch das EU-Wettbewerbsrecht durchgeführt wurden, sind in der Literatur als „Dawn Raids“ bekannt. (Siehe z. B. hier.)

Das ist der Grund, warum Elon Musk und die „Twitter Files“ so wortreich über die angebliche „Zensur durch die US-Regierung“ sprechen und so bereitwillig die private Kommunikation von US-Regierungsbeamten „veröffentlichen“, sich aber über die Zensurforderungen der EU in angemessener Weise ausschweigen und die private Kommunikation von EU-Beamten oder -Vertretern nicht veröffentlicht haben. Elon Musk wird von der Europäischen Union als Geisel gehalten, und keine Geisel, die bei Verstand ist, wird etwas tun, was die Geiselnehmer verärgert.

Was wir von Elon Musk zu hören bekommen, sind wiederholte Loyalitätsbekundungen, wie der unten stehende Tweet, den er nach einem Treffen mit EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton im Januar gepostet hat, weit entfernt von jeglicher Missachtung des Kodex und der DSA. (Ein früheres solches Bekenntnis in Form einer gemeinsamen Videobotschaft mit Breton finden Sie hier).

Gutes Treffen mit @ThierryBreton bezüglich EU DSA. Die Ziele der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Genauigkeit der Informationen stimmen mit unseren überein. @CommunityNotes

wird für letztere eine Umwälzung sein

Und sollte Musk jemals Zweifel haben, was er tun muss, um die Anforderungen der EU zu erfüllen, ist Hilfe immer in der Nähe – und zwar nur 10 Minuten entfernt. Denn der „digitale Botschafter“ der EU im Silicon Valley, Gerard de Graaf, ist einer der Autoren des DSA.

Aber wenn Elon Musk so viel Angst davor hat, die EU zu überqueren, warum hat er dann so viele Konten von Covid-19-Dissidenten wiederhergestellt? War das nicht ein Akt der Missachtung der EU und insbesondere ihres Programms „Bekämpfung der Covid-19-Desinformation“?

Nun, nein, das war es nicht.

Erstens sollte daran erinnert werden, dass Musk ursprünglich eine „Generalamnestie“ für alle gesperrten Konten versprochen hatte. Wie in meinem früheren Artikel hier erörtert, wurde dies schnell von keinem Geringeren als Thierry Breton öffentlich gerügt, und Musk hat sich nicht daran gehalten. Stattdessen wurden, wie von Breton gefordert, ausgewählte Konten von Fall zu Fall wieder freigeschaltet, was sich in letzter Zeit auf ein kleines Rinnsal verlangsamt hat.

@OpenVaet, dessen eigener Twitter-Account nach wie vor gesperrt ist, hat ein Teilinventar der gesperrten Twitter-Konten geführt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind nur 99 der 215 Konten in der Stichprobe, d. h. etwa 46 %, wiederhergestellt worden. (Siehe @OpenVaet’s Tabelle der noch gesperrten und wiederhergestellten Konten hier.) Unter der Annahme, dass die Stichprobe repräsentativ ist, würde dies bedeuten, dass insgesamt über 6.000 Konten noch gesperrt sind.

Ganz zu schweigen von der heimtückischeren Form der Zensur, der „Sichtbarkeitsfilterung“ oder „Schattensperre“. Nach dem Motto „Redefreiheit ist keine Reichweitenfreiheit“ hat Elon Musk nie bestritten, dass Twitter letzteres auch weiterhin tun würde. Viele der zurückkehrenden Covid-19-Dissidenten haben einen merkwürdigen Mangel an Engagement festgestellt, was sie zu der Frage veranlasst, ob ihre Konten nicht immer noch unangekündigten Sondermaßnahmen unterworfen sind.

Aber zweitens, und das ist der springende Punkt, schauen Sie sich noch einmal das Archiv der „Bekämpfung der Covid-19-Desinformation“-Berichte an, das oben gezeigt wird. Das ist das komplette Archiv. Die Berichte vom März/April 2022 sind die letzten Berichte. Im vergangenen Juni hat die Europäische Kommission, wie hier erwähnt, das Programm eingestellt und die Berichterstattung über die Covid-19-Desinformation“ in die allgemeineren Berichterstattungsanforderungen des verschärften“ Verhaltenskodex für Desinformation eingegliedert.

Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten der schwerwiegendsten Covid-19-Maßnahmen in der EU, einschließlich der „Impfpässe“, bereits eingestellt worden, und die meisten der übrigen Maßnahmen wurden seitdem schrittweise zurückgenommen. Elon Musk erlaubte also (einen gewissen) Covid-19-Dissens auf Twitter, als es zumindest in der EU kaum noch eine öffentliche Politik gab, gegen die man protestieren konnte.

Aber das Zensurregime der EU als solches ist immer noch in Kraft, und die Zensur hat auf Twitter lange nicht aufgehört. So zensierte Twitter bereits in der Nacht der brasilianischen Wahlen am 30. Oktober lokale Berichte über Wahlbetrug. Die berühmten „irreführenden“ Warnhinweise, die einst verwendet wurden, um Berichte über Covid-19-Impfschäden unter Quarantäne zu stellen, tauchten nun wieder auf und betonten, dass die Wahlen in Brasilien laut ungenannten „Experten“ „sicher und ungefährlich“ waren. (Beispiele finden Sie in meinem Thread hier.)

Ob Wahlbetrug in Ländern von Interesse, der Krieg in der Ukraine oder die „nächste Pandemie“, für die die EU bereits mRNA-„Impfstoff“-Kapazitäten reserviert, Sie können sicher sein, dass es der EU nicht an neuen „Desinformations“-Themen mangeln wird, die eine Zensur erfordern, und dass Elon Musk und Twitter sich daran halten werden.

Ob diese Zensur in Form von vollständigen Sperrungen und der Entfernung von Inhalten oder in Form von „Herabstufung“ von Inhalten und „Sichtbarkeitsfilterung“ von Konten erfolgt, ist zweitrangig. Die Europäische Kommission wird solche Details mit Twitter und den anderen Plattformen ausarbeiten können.

Die DSA verlangt von den Plattformen, dass sie der Kommission Zugang zu ihren Back-Offices gewähren, einschließlich, wie Thierry Breton in einem Blogbeitrag hier triumphierend feststellt, „der ‚Black Box‘ der Algorithmen, die das Herzstück der Systeme der Plattformen sind“. Wie auf der Website der Kommission vermerkt, richtet die Kommission sogar ein Europäisches Zentrum für algorithmische Transparenz ein, um ihre diesbezügliche „Aufsichtsfunktion“ besser erfüllen zu können.

Natürlich erstreckt sich diese „Transparenz“ nicht auf einfache Nutzer wie Sie oder mich. Für uns wird die algorithmische Funktionsweise der Plattformen eine „Black Box“ bleiben. Aber die Kommission wird in der Lage sein, alles darüber zu wissen und Änderungen zu verlangen, um die Einhaltung der EU-Anforderungen zu gewährleisten.