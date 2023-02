Wer oder was hat die Kontrolle über Ihr Smart Home?

Die Smart-Home-Technologie birgt Gefahren, die den meisten Hausbesitzern nicht bewusst sind. Ein „intelligentes Haus“ umfasst programmierbare Geräte im Haus und eine bidirektionale Verbindung zum Internet. Intelligente Stromzähler bieten ein weiteres Tor zur Überwachung und Steuerung angeschlossener elektrischer Geräte wie Thermostate, Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner usw. ⁃ TN-Redakteur

In der ersten Nacht in seinem neuen Zuhause packte Clint Basinger gerade ein paar verstreute Kisten im Wohnzimmer aus, als er gegen Mitternacht wie aus dem Nichts eine Stimme hörte, die von der anderen Seite des Hauses den Flur entlang hallte. „Gute Nacht“, sagte die Stimme. „Es ist Schlafenszeit.“

Dann hörte er das Klicken von Schlössern. „Ich konnte nichts mit den Türen anfangen, alle Fenster waren gesichert, alle Bewegungssensoren eingeschaltet“, sagte Herr Basinger, der 15 Jahre lang gespart hatte, um das Haus mit drei Schlafzimmern und zwei Etagen in Asheville, N.C., zu kaufen. „Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, also blieb ich in dieser Nacht einfach im Haus eingeschlossen.“

Es stellte sich heraus, dass der Vorbesitzer des Hauses ein intelligentes Sicherheitssystem installiert hatte, von dem er Herrn Basinger nichts erzählt hatte. „Es war wirklich beunruhigend, an einem neuen Ort zu sein und keine Kontrolle darüber zu haben, was passierte“, sagte der 36-jährige Basinger, der einen YouTube-Kanal für Retro-Technologie und Videospiel-Reviews betreibt.

Heutzutage findet sich intelligente Technologie in praktisch jedem Alltagsgegenstand in einem Haushalt: Fernseher, Kühlschränke, Sprachassistenten, Türklingeln, Kaffeemaschinen, Thermostate, Lampen, Wecker, Staubsauger, Zahnbürsten und vieles mehr. Laut einem Bericht des Technologieunternehmens Plume aus dem Jahr 2022 verfügten die Haushalte in den Vereinigten Staaten im durchschnittlich 20, mit dem Internet verbundene Geräte.

In dem Maße, wie unser digitaler Fußabdruck im Haushalt wächst, nimmt auch die Zahl der Apps und Konten zu, die zur Steuerung dieser Geräte erforderlich sind. All diese Automatisierung schafft mehr Möglichkeiten für Menschen, den Zugang zu oder die Macht über Aspekte des Hauses zu verlieren, oder, wie im Fall von Herrn Basinger, gar nicht erst Zugang zu erhalten.

„Wir reden uns ein, dass unser Zuhause etwas ist, das wir kontrollieren können – es ist privat, es ist geschützt, es ist unser Raum“, sagt Heather Suzanne Woods, Professorin für Kommunikation an der Kansas State University und Autorin eines in Kürze erscheinenden Buches über intelligente Häuser.

Aber dieses Gefühl der Kontrolle – selbst unter idealen Bedingungen, wenn die Person der ursprüngliche Besitzer des Geräts ist und mit einem selbst erstellten Passwort alleinigen Zugriff darauf hat – ist oft nicht viel mehr als eine Illusion.

Wenn wir unsere Geräte nicht vollständig kontrollieren können, sind die komplizierten Internet-of-Things-Ökosysteme, die wir in unseren privaten Räumen eingerichtet haben, bestenfalls lästig, zeitaufwendig oder kostspielig. Im schlimmsten Fall, wenn böswillige Akteure, wie ein missbräuchlich handelnder Ex-Partner, mit den Geräten verbunden sind, können sie zu Werkzeugen des Missbrauchs werden, die es Personen mit böswilligen Absichten, die sich nicht einmal physisch in der Wohnung befinden, ermöglichen, die Bewohner zu überwachen, zu verspotten oder psychisch zu quälen.

„In Fällen, in denen sich Menschen von ihren Partnern getrennt haben und nicht mehr zusammenleben, entsteht eine Situation, in der die Menschen das Gefühl haben können, dass sie all diese Arbeit geleistet haben, um von ihnen wegzukommen, aber ein einziger Knopfdruck kann dieses Gefühl der Hilflosigkeit zurückbringen“, so Lana Ramjit, Leiterin der Klinik zur Beendigung des technischen Missbrauchs an der Cornell University. „Es entsteht das Gefühl, dass man nie von dieser Person loskommen wird und dass der Missbrauch von überall her kommt. Es sind nicht nur die direkten Formen der Kontrolle, sondern auch das plötzliche Abschalten der Kaffeemaschine, das Ausschalten der Klimaanlage oder das Flackern des Lichts.“

Was passiert, wenn Sie keine Kontrolle über die Geräte in Ihrem Haus haben? Kontrolliert Ihr Haus Sie?

Ein Merkmal, kein Fehler

Schließlich nahm Herr Basinger Kontakt zu seinem Immobilienmakler auf, der ihn mit dem Vorbesitzer in Verbindung brachte, der mich schließlich in mein eigenes Haus ließ“, sagte er. Der Vorbesitzer richtete für Herrn Basinger ein Gastkonto ein, mit dem er auf das System zugreifen konnte, aber er hatte immer noch keinen vollen Administratorenzugang. Nach einem Anruf beim Hersteller des Systems, Vivint, erfuhr Herr Basinger, dass er ein völlig neues System installieren müsse, um die volle Kontrolle über das System zu haben, da das derzeitige System bald auslaufen würde. Da Herr Basinger bereits so viel Ärger mit der Einrichtung hatte, erschien ihm der Gedanke, ein neues System anzuschaffen, nicht sehr verlockend, also beschloss er, es so zu lassen, wie es ist. Jetzt kann er die meisten Aspekte seines Hauses steuern (z. B. die Uhrzeit, zu der er ins Bett gehen soll – ein Dienst, den er nicht mehr in Anspruch nehmen möchte), aber nicht alle (er kann nicht ändern, wo sich die Geräte in seinem Haus befinden).

Herrn Basinger kam der Gedanke, dass der Vorbesitzer, der nach wie vor der Administrator des Sicherheitssystems ist, die Einstellungen ändern oder ihn ausspionieren könnte. „Wenn er das wirklich wollte, könnte er sich einfach einloggen und sehen, wer kommt und geht. Theoretisch könnte er auch meine Temperatur ändern, denn das System verfügt über alle Klimaregler“, so Basinger. „Ich bekomme eine Benachrichtigung auf meinem Handy, wenn sich eine Tür öffnet, also nehme ich an, wenn der Vorbesitzer das nicht ausgeschaltet hat, bekommt er diese Benachrichtigungen immer noch.“ Glücklicherweise war das bisher kein Problem.

An einem der ersten Tage im Herbst 2019 kam Aaron Barden nach Hause und stellte fest, dass die Temperatur in seinem Haus bei 26 Grad lag. „Es war unglaublich heiß, und ich fragte mich: ‚Was ist hier los?'“, so der 32-jährige Barden, der als Ingenieur in New Hope, Minnesota, lebt. „In diesem Moment wurde mir klar, dass der intelligente Thermostat bereits programmiert war.

Herr Barden war ein paar Monate zuvor in das Haus eingezogen und hatte bemerkt, dass ein intelligentes Thermostat von Honeywell installiert war, sich aber damals nicht viel dabei gedacht. Später erfuhr er, dass der Vorbesitzer einen individuellen Heiz- und Kühlplan in das Thermostat einprogrammiert hatte.

„Ich habe versucht, einen Fernzugriff darauf zu bekommen, weil ich mir dachte, dass es schön wäre, wenn ich meinen Thermostat aus der Ferne so einstellen könnte, wie ich es möchte“, sagte Barden. „Nur konnte ich das nicht, weil der Thermostat einen Registrierungscode hatte, der mit dem Konto des vorherigen Hausbesitzers verbunden war.

Obwohl es sehr zeitaufwendig war, fand Herr Barden schließlich heraus, wie er den Zeitplan aufheben und die Temperatureinstellungen des physischen Geräts manuell an seine eigenen Vorlieben anpassen konnte – so wie man es mit einem normalen, „nicht intelligenten“ Thermostat tun würde.

Barden wandte sich an den Honeywell-Kundendienst, der ihn bat, ein Formular auszufüllen, um die Verbindung zwischen dem Thermostat und dem Konto des Vorbesitzers aufzuheben. „Als ich an diesem Punkt angelangt war, fand ich heraus, wie ich das Thermostat lokal programmieren konnte, ohne dass es mit dem Internet verbunden werden musste. Also habe ich mir nicht wirklich die Mühe gemacht.“

„Wenn uns die Erlaubnis des ehemaligen Hausbesitzers zur Deaktivierung seines Kontos und die korrekten Unterlagen des neuen Hausbesitzers für die Einrichtung des Kunden vorliegen, ist dies ein einfacher Prozess“, sagte David Porter, Senior Vice President of Customer Experience bei Vivint, in einer E-Mail-Erklärung. „Die Abstimmung mit dem Käufer und Verkäufer spielt dabei eine wichtige Rolle – wir empfehlen Hauskäufern, dies vor dem Abschluss mit ihrem Makler zu besprechen, um fehlende Geräte und eine verzögerte Deaktivierung zu vermeiden.“

Ein Sprecher von Resideo, dem Unternehmen, das die intelligenten Thermostate von Honeywell Home entwickelt und wartet, sagte, dass es „sicheren Support anbietet, um den Prozess des Einzugs in ein Haus mit unseren intelligenten Lösungen zu vereinfachen“, und stellte einen Link zu Anweisungen für die Deaktivierung von Thermostaten zur Verfügung. „Da die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Geräte höchste Priorität hat, unternehmen wir während des Übergangs von Geräten mehrere Schritte, um sicherzustellen, dass wir beide Nutzer schützen, bevor wir die Kontrolle über das Gerät auf ein neues Konto übertragen.“

Die Möglichkeit, dass andere Personen smarte Geräte steuern können, ist „im aktuellen Design vieler intelligenter Häuser ziemlich selbstverständlich. Es ist eher eine Funktion als ein Fehler“, sagte Frau Woods.

„Die vollständige Kontrolle über das eigene intelligente Haus ist, zumindest im Moment, ein Ding der Unmöglichkeit“, sagte sie. „Das liegt zum Teil daran, dass der ganze Zweck eines intelligenten Geräts darin besteht, die Kontrolle an jemanden oder etwas abzugeben – sei es ein Gerät, eine Plattform oder ihr Code. Die Nutzer delegieren Arbeit, Denken oder Verwaltung an intelligente Geräte.“

Ich habe in meinem Haus gelebt, als wäre ich ein Gefangener.

Und dann kann die Schattenseite des intelligenten Lebens zum Vorschein kommen, wenn jeder Winkel unserer häuslichen Räume mit Gadgets und Gizmos gefüllt ist.

Lindsey Song, Co-Vorsitzende der New York Cyber Abuse Task Force und stellvertretende Direktorin des Courtroom Advocates Project bei Sanctuary for Families, sagte, dass sie einen Anstieg von Smart-Home-Geräten beobachtet hat, die in Fällen von häuslicher Gewalt eingesetzt werden.

„Es wurden so viele verschiedene Technologien in den Haushalten eingeführt, die wirklich nützlich, aber auch extrem invasiv sind. Wir sehen immer wieder, dass dies gegen Überlebende eingesetzt wird, deren Täter das Haus verlassen hat, aber immer noch auf diese Weise mit ihnen in Verbindung steht“, sagte Frau Song. „Er kann immer noch auf ihre Geräte, Konten und Informationen zugreifen.

An einem brütend heißen Sommertag aus der Ferne die Heizung an einem intelligenten Thermostat hochdrehen. Das Licht aus- und einschalten. Anzeige abschreckender Nachrichten wie „I’m watching you“ auf Fernsehbildschirmen. Abspielen anstößiger oder aufrüttelnder Lieder über intelligente Lautsprecher. Dies sind nur einige der Dutzende Fälle von Smart-Home-Missbrauch, die Frau Song bei ihrer Arbeit beobachtet hat. (Wirecutter hat einen Leitfaden veröffentlicht, wie man sich vor häuslichem Missbrauch durch Smart-Home-Geräte schützen kann).

Frau Ramjit von der Clinic to End Tech Abuse (Klinik zur Beendigung von technischem Missbrauch) sagte, dass ein Teil der Schwierigkeit, dieser Art von Missbrauch ein Ende zu setzen, aus der Tatsache resultiert, dass es schwierig ist, einem Gericht oder dem Gerätehersteller zu beweisen, dass das Gerät von einem Missbraucher genutzt wird. „Normalerweise handelt es sich um ein gemeinsam genutztes Konto, und die Plattform oder der Anbieter hat keine Möglichkeit, zu unterscheiden, wer es benutzt“, so Ramjit. „Es sieht aus wie ein autorisierter Benutzer, weil es einer ist.

Auch das Rechtssystem hat sich noch nicht ganz an die intelligenten Geräte angepasst. Im Bundesstaat New York können Gerichte anordnen, dass der Täter es unterlässt, angeschlossene Geräte fernzusteuern, die sich auf die Wohnung, das Fahrzeug oder das Eigentum der durch die Verfügung geschützten Person auswirken. Aber nicht alle Schutzanordnungen berücksichtigen dies.

„Ich habe noch keine Schutzverfügung gesehen, die diese Bestimmung enthält“, sagte Frau Song. „Es handelt sich um eine neue Ergänzung des Gesetzes, und ich denke, dass Richter, Anwälte und Prozessbeteiligte damit nicht vertraut sind, sodass sie in der Praxis noch nicht regelmäßig angewendet wird.

Jennifer Friedman, die Leiterin des Bronx and Manhattan Legal Project & Policy bei Sanctuary for Families, erinnerte sich an den Fall einer Frau, die Opfer häuslicher Gewalt war und eine Schutzanordnung hatte, die ihrem Ex das Betreten der Wohnung untersagte. Der Mann manipulierte jedoch die intelligenten Schlösser der Wohnung aus der Ferne und ver- und entriegelte die Haustür zu unterschiedlichen Zeiten. „Obwohl er von der Wohnung ausgeschlossen war und sich dort nicht aufhalten durfte, verwaltete er den Haushalt immer noch über diese App, was für sie erschreckend war“, so Frau Friedman.

Shamima Ahmed, 40, telefonierte gerade in ihrem Wohnzimmer, als sie ein blinkendes rotes Licht an der Decke bemerkte. Es handelte sich um eine Überwachungskamera, eine von mehreren, die sie später entdeckte und die von ihrem damaligen Ehemann angebracht worden war. Das Gericht hatte eine Schutzanordnung erlassen, die es dem Ehemann, der sie körperlich und seelisch misshandelte, untersagte, das Haus zu betreten, aber die Kameras waren seine Art, sie aus der Ferne zu überwachen.

Sie war sich sehr bewusst, dass jede ihrer Bewegungen verfolgt werden konnte und dass er selbst dann präsent war, wenn ihr Missbraucher nicht zu Hause war und gesetzlich dazu verpflichtet war, sich fernzuhalten. „Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht sprechen konnte. Ich lebte in meinem Haus wie eine Gefangene“, sagte Frau Ahmed, eine Haar- und Make-up-Künstlerin in Queens.

Inzwischen ist Frau Ahmed geschieden und in eine eigene Wohnung gezogen, aber die Angst und das Gefühl, beobachtet zu werden, sind geblieben. Am Anfang konnte ich nicht schlafen“, sagte Frau Ahmed. „Ich habe immer noch manchmal Panik, und es hat eine Weile gedauert, aber dann habe ich mir gesagt: ‚Das ist mein Haus, das ist mein sicherer Ort‘.