Während Propagandisten Krieg gegen Eier führen, zeigen zwei Studien, dass Eigelb impfstoffinduzierte Spike-Proteine abschwächt

Zwei Studien zeigen, dass Eigelb das impfstoffinduzierte Spike-Protein abschwächt. In den USA sind im vergangenen Jahr mehrere Lebensmittelverarbeitungsbetriebe und Legebetriebe auf mysteriöse Weise explodiert oder in Brand geraten, und die Landwirte behaupten, das Hühnerfutter hindere ihre Hühner am Legen. Propagandisten machen die „Vogelgrippe“ für die Eierknappheit und die daraus resultierenden steigenden Eierpreise verantwortlich und fordern die Menschen gleichzeitig auf, keine Eier mehr zu essen.

Ist das alles nur ein Zufall? Oder handelt es sich um einen inszenierten Krieg gegen natürliche Lebensmittel, damit Bill Gates mit seinen gefälschten Eiern ein Vermögen machen kann und die Menschen nur Zugang zu ungesunden synthetischen Lebensmitteln haben?

Tim Truth: Angriff auf die Lebensmittelversorgung: 500.000 Hühner lebendig verbrannt mit waffenfähigem Hühnerfutter?! Februar 2023 (9 Min.)

Die Propagandisten haben sich bemüht, die Menschen dazu zu bringen, keine Eier mehr zu essen. Das Wall Street Journal hat letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem über dem Bild eines maskierten Mannes, der nach Eiern greift, steht: „Vielleicht sollten Sie das Frühstück ausfallen lassen“. Mit diesem Bild stellt das Wall Street Journal einen Zusammenhang zwischen Krankheiten und Eiern her. In Verbindung mit der Schlagzeile lautet die subtile Botschaft: „Vielleicht sollten Sie auf Eier verzichten, um gesund zu bleiben.“

Um Geld zu sparen, sollten Sie vielleicht das Frühstück auslassen, The Wall Street Journal, 14. Februar 2023

Der Artikel befindet sich hinter einer Bezahlschranke, aber soweit wir sehen können, heißt es im zweiten Absatz: „Die Eierpreise sind im Januar um 8,5 % gegenüber dem Vormonat gestiegen und haben im vergangenen Jahr um 70,1 % zugelegt, die höchste Jahresrate seit 1973. Der tödlichste Vogelgrippeausbruch aller Zeiten hat die Geflügelbestände in den USA verwüstet, so dass der Preis für Eier laut Information Resources Inc. im Jahr 2022 stärker gestiegen ist als bei jedem anderen Lebensmittel. Nach Angaben des USDA waren die US-Eiervorräte in der letzten Dezemberwoche 2022 um 29 % niedriger als zu Beginn des Jahres 2022.“

Dies war nicht der erste Versuch der Propagandamaschine, Eier zu verteufeln. Letztes Jahr berichtete beispielsweise Express UK, dass ein „in Eiern enthaltener Nährstoff mit einem erhöhten Risiko der Blutgerinnung in Verbindung gebracht wird.“ Es wurde nicht erwähnt, dass Covid-Spritzen Blutgerinnsel verursachen, sondern dass Eier – ein alltägliches Lebensmittel, das wir seit Jahrtausenden regelmäßig essen – Blutgerinnsel verursachen.

Blutgerinnsel bilden sich in der Regel in den Venen der Beine, Arme und Leisten. Erst wenn sie sich lösen und in andere Körperteile wie die Lunge wandern, stellen sie ein Risiko dar. Zu den typischen Risikofaktoren für Blutgerinnsel gehören Operationen, Krebs und Schwangerschaft. Die Ergebnisse einer kleinen Studie deuten jedoch darauf hin, dass ein Nährstoff, der in Eiern und Fleisch enthalten ist, ebenfalls das Risiko von Blutgerinnseln erhöhen kann. Blutgerinnsel: Nährstoff in Eiern erhöht das Risiko von Blutgerinnseln – Studie, Express, 26. Januar 2022

Warum hat die Propagandamaschine behauptet, Eier seien schlecht für uns? Ein Grund ist Bill Gates‘ Besessenheit von im Labor hergestellten Lebensmitteln. Ein anderer Grund ist vielleicht, dass natürlich erzeugtes Eigelb die Auswirkungen der impfstoffinduzierten Spike-Proteine abschwächt.

Bill Gates‘ gefälschte Lebensmittel und Philanthrokapitalismus

Im September 2013 wurde ein radikales „künstliches Ei“, das von dem Paypal-Milliardär Peter Thiel und Bill Gates unterstützt wurde, erstmals in US-Supermärkten verkauft. Das Unternehmen – Beyond Eggs, das später in Hampton Creek Foods umbenannt wurde – erklärte, dass seine pflanzlichen Eier „bald weltweit in Supermärkten erhältlich sein könnten“, berichtete die Daily Mail 2013. „Das Unternehmen befindet sich bereits in Gesprächen mit großen Lebensmittelherstellern auf der ganzen Welt – darunter auch einige in Großbritannien – um Eier in Supermarktprodukten durch ihre Alternative zu ersetzen.“

Hampton Creek wurde inzwischen in Eat Just umbenannt und verkauft nun auch Fleisch auf pflanzlicher Basis unter dem Markennamen Beyond Meat. Der Gründer, Josh Tetrick, begann mit nur 3.000 Dollar auf seinem Bankkonto. Mitte 2022 war Eat Just bereits 1,2 Milliarden Dollar wert.

In einem Blogbeitrag aus dem Jahr 2016 sprach sich Bill Gates für die Eierproduktion als Mittel zur Armutsbekämpfung und zur Verbesserung der Ernährung unterernährter Bevölkerungsgruppen aus. Wie Sie sich denken können, hatte die „Philanthropie“ von Gates einen Haken:

Gemeinsam mit Partnern in ganz Afrika südlich der Sahara arbeiten wir daran, nachhaltige Marktsysteme für Geflügel zu schaffen. Es ist besonders wichtig, dass diese Systeme sicherstellen, dass die Landwirte ordnungsgemäß geimpfte Vögel kaufen können. [Hervorhebung von uns] Warum ich Hühner züchten würde, Gates Notes, 7. Juni 2016

Nach Gates‘ „Impf“-Programm besteht kein Zweifel mehr daran, dass „richtig geimpft“ nicht gleichbedeutend ist mit „Schutz vor Krankheiten“ oder „Gesundheit und Wohlbefinden“. Als Befürworter der Entvölkerung mit einem enormen Appetit darauf, von allem in unserer Welt zu profitieren und es zu kontrollieren, ist es sicherlich nicht sein Ziel, die Armut zu lindern, indem er dafür sorgt, dass hochwertige natürliche Nahrungsmittel leicht und billig verfügbar sind.

Eierknappheit und Inflation zeitgleich mit der Enthüllung, dass Eigelb auf natürliche Weise die Spike-Proteine des „Impfstoffs“ Covid abschwächt

Vor der plötzlichen Verknappung von Eiern und der damit verbundenen Preisinflation, die sich jetzt in den USA ausbreitet und für die die „Vogelgrippe“ verantwortlich gemacht wird, wurden zwei Studien veröffentlicht, die nahelegen, dass Eigelb ein Heilmittel für Covid ist.

Die erste Studie, die im Januar 2021 veröffentlicht wurde, trägt den Titel: „Hühnereigelb-Antikörper (IgYs) blockieren die Bindung mehrerer SARS-CoV-2

Spike-Proteinvarianten an menschliches ACE2″. Ein Teil des Abstracts lautet wie folgt:

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Anti-Spike-S1-IgYs eine signifikante neutralisierende Wirkung gegen SARS-CoV-2-Pseudoviren, verschiedene Spike-Protein-Mutanten und sogar SARS-CoV in vitro haben. Diese IgYs könnten ein praktikables Instrument für die Prävention und Kontrolle von Covid-19 sein.

Die zweite Studie, die im November 2022 veröffentlicht wurde, trägt den Titel: „Immunglobulindotter, der auf Spike 1, die rezeptorbindende Domäne des Spike-Glykoproteins und das Nukleokapsid von SARS-CoV-2 abzielt und die RBD-ACE2-Bindungsinteraktion blockiert“. Ein Teil des Abstracts lautet wie folgt:

Die Coronavirus-Krankheit (Covid)-19, die durch eine Infektion mit dem schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) verursacht wird, hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt, die ein soziales und wirtschaftliches Chaos verursacht. Eine alternative Bekämpfungsstrategie könnte die Verwendung von spezifischem Immunglobulin (Ig)-Y aus Hühnereiern sein. Unsere Ergebnisse zeigten, dass S1,RBD,N-IgY in der Lage war, die RBD-ACE2-Bindungsinteraktion in vitro zu hemmen, was auf seinen potenziellen Einsatz bei der Blockierung des Viruseintritts hindeutet. Unsere Studie hat auch gezeigt, dass Legehennen in der Lage sind, dieses spezifische IgY zu produzieren, das die Virusbindung blockieren könnte, und dass eine große Produktion dieses spezifischen IgY möglich ist.

Beide Studien, die im Abstand von zwei Jahren von verschiedenen Autoren veröffentlicht wurden, kommen zu demselben Ergebnis: dass normales Eigelb Nährstoffe enthält, die als Neutralisierungsmittel für Covid-Spike-Proteine fungieren. Und genau zu diesem Zeitpunkt verschwinden Eier aus den Regalen der Geschäfte, während das wenige, was übrig bleibt, für den Durchschnittsbürger unerschwinglich wird.

Wenn es zum Schutz Ihrer Gesundheit beiträgt, will die US-Regierung es loswerden

Es ist kein Zufall, dass, nachdem die Katze aus dem Sack gelassen wurde, was die Vorteile von Eiern gegen Rinderpest betrifft, plötzlich Legehennen wegen der „Vogelgrippe“ getötet werden mussten, was zu leeren Regalen und hohen Preisen in den Lebensmittelgeschäften führte.

Die Eierpreise sind im letzten Jahr um 60 Prozent gestiegen, während einige Geschäfte den Verkauf von Eiern auf zwei Kartons pro Kunde beschränken. Dies ist genau das, was der falsche Präsident Joe Biden im Rahmen der Pläne seines Regimes zur „Zunahme und schnelleren Verbreitung [sic] von Nahrungsmittelknappheit“ angedroht hat – dies waren die genauen Worte des Pädophilen-Chefs während eines Gesprächs, das er kürzlich mit europäischen Staats- und Regierungschefs führte.

„Hier haben wir also den Präsidenten der Vereinigten Staaten, der auf einer Pressekonferenz verspricht, die Nahrungsmittelknappheit zu erhöhen“, berichtet AllNewsPipeline über Bidens Eingeständnisse.

„Das schien ein berichtenswertes Ereignis zu sein, aber keine einzige Nachrichtenorganisation in diesem Land schien es zu bemerken. Auch das Weiße Haus hat es nicht korrigiert. Aber andere sahen zu. Innerhalb weniger Tage tauchte der Clip in den sozialen Medien auf, und Facebook kennzeichnete ihn sofort als ‚Falschmeldung‘.“

Tucker Carlson von FOX News ist einer der wenigen, die Bidens Aussagen ansprechen, die auf die absichtliche Zerstörung der Lebensmittelversorgung der Vereinigten Staaten hindeuten, da der von Globalisten geführte tiefe Staat die nächste Phase seines Great Reset einleitet: Fleisch und Eier werden durch Insekten und Würmer ersetzt.

Hinzu kommen all die Lebensmittelverarbeitungsbetriebe und Legeanstalten, die im vergangenen Jahr auf mysteriöse Weise explodiert oder in Brand geraten sind. Es kann einfach kein Zufall sein, dass all dies genau zur gleichen Zeit passiert.

„Jeder sollte heute anfangen, Hühner zu züchten“, schrieb ein Kommentator zu einem Artikel. „Selbst wenn man nur ein paar Hühner hat, kann man damit sicherstellen, dass man jeden Tag hochwertige Proteine bekommt.

Die neuesten Nachrichten über den anhaltenden Angriff der Regierung auf die Gesundheit und die Freiheit der Ernährung finden Sie unter Tyranny.news.

