Die Wahlen im Osten

Egon W. Kreutzer

Keine zwei Wochen mehr, und die vorläufigen amtlichen Endergebnisse der Wahlen in Thüringen und Sachsen stehen – so fest es geht.

Ich kann mich an keine Wahl erinnern, bei der ich mir über den Ausgang so unschlüssig war, wie dieses Mal. Das soll nicht heißen, dass ich mich in meinen Erwartungen nicht auch öfters geirrt hätte, weil ich mich vom eigenen Optimismus habe mitreißen lassen – aber jedenfalls hatte ich eine Vorstellung, was herauskommen würde.



Diese Vorstellung fehlt mir diesmal.



Wer wird die meisten Stimmen gewinnen? Wer scheitert an der fünf-Prozent-Hürde? Was wollen die Demoskopen mit den aus den Rohdaten herausgelesenen Prognosen erreichen?

Wer Grünen und SPD ankündigt