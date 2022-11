Die wahnsinnige KLIMA-HYPOKRISIE der Elite

Peter Imanuelsen

Dies sollte niemanden überraschen, der aufmerksam ist.

Wenn Sie den propagandistischen Mainstream-Medien in den letzten Tagen etwas Aufmerksamkeit geschenkt haben, wird Ihnen nicht entgangen sein, dass in Ägypten eine große UN-Klimakonferenz, die COP27, stattgefunden hat.

Diese Klimakonferenz wurde von den Medien pausenlos gepusht, abgesehen von den Wahlen in den USA war sie fast das einzige Thema, über das sie sprachen.

Was sie Ihnen nicht sagen, ist die MASSIVE KLIMA-HYPOKRISIE, die hier stattfindet! Also werde ich es tun.

Bei dieser Konferenz handelt es sich um ein massives Globalistentreffen, zu dem alle führenden und einflussreichen Persönlichkeiten aus der ganzen Welt anreisen, um sich unter dem Banner der Verhinderung des Klimawandels zu versammeln.

Meine Berichterstattung über die letztjährige COP26-Klimakonferenz hat sie so aufgeregt, dass sie eine Denkfabrik, die unter anderem von Bill Gates, George Soros und der EU finanziert wird, damit beauftragt haben, einen verleumderischen Artikel über mich zu schreiben, um mich zu entlarven und zum Schweigen zu bringen.

Ich werde weiterhin die WAHRHEIT sagen und die Klima-Heuchelei auch in diesem Jahr entlarven!

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie meinen Substack ABONNIERT haben, so erhalten Sie alle meine neuesten Updates direkt und ohne Zensur 🙂

Aber Moment mal…400 Privatjets???

Sie reisen aus der ganzen Welt nach Ägypten, werden da nicht tonnenweise fossile Brennstoffe verbraucht und große Mengen an CO2 ausgestoßen? Ja, in der Tat!

Tatsächlich haben sie satte 400 Privatjets benutzt, um zur Klimakonferenz zu reisen. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken.

Eine den ägyptischen Luftfahrtbehörden nahestehende Quelle sagte der AFP, dass „in den letzten Tagen mehr als 400 Privatjets in Ägypten gelandet sind“.

Hier versammelt sich die Elite, um zu planen, wie man die CO2-Emissionen reduzieren kann, indem man Ihnen sagt, dass Sie Käfer essen und aufhören müssen, Auto zu fahren, um den Planeten zu retten, während sie alle in Privatjets reisen. Das ist Heuchelei auf höchstem Niveau.

Ein Privatjet stößt in Wirklichkeit 4,5 bis 14 Mal so viel CO2 aus wie ein Verkehrsflugzeug. Würde man also mit einem normalen Flugzeug fliegen, wären die CO2-Emissionen drastisch gesunken, aber nein. Die Elite muss mit Privatjets fliegen, weil sie weiß, dass das Ganze ein Betrug ist, um den Reichtum von Ihnen zu transferieren – zu ihnen, den Eliten.

Wenn es ihnen wirklich darum ginge, die C02-Emissionen zu stoppen, würden sie alle zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Klimakonferenz kommen!

Es sollte Sie nicht überraschen, dass diese von der UNO organisierte Klimakonferenz COP27 eine zentrale Rolle in der UN-Agenda 2030 spielt.

Ich habe kürzlich einen Artikel geschrieben, in dem ich die Wahrheiten über die Agenda 2030 aufgedeckt habe und wie Bill Gates in jüngster Vergangenheit satte 1,27 MILLIARDEN Dollar für ihre „Global Goals“ gespendet hat. Darunter Millionen für GLOBAL DIGITAL ID. Sie können meinen Artikel darüber hier lesen.

In einer der bedrohlichsten Reden, die ich seit Langem gehört habe, sagte der UN-Chef Antonio Guterres, dass wir „kooperieren oder untergehen“. Mit anderen Worten: Mach mit bei der Klima-Agenda oder „geh unter“. Das klingt für mich wie eine Drohung…

Berechnung der C02-Emissionen!

Können Sie erraten, wie hoch die Kohlenstoffemissionen auf der letzten UN-Klimakonferenz (COP26) waren?

Satte 102 500 Tonnen C02.

Wie viel ist das eigentlich? Werfen wir einen Blick auf den praktischen Kohlenstoff-Rechner!

Hier größer.

Screenshot from epa.gov

Auf einer einzigen Klimakonferenz wurde also das Äquivalent von 11,5 Millionen Gallonen Benzin verbraucht. Oder 43,7 Millionen Liter Benzin. Genug, um 22 086 Benzinautos ein ganzes Jahr lang anzutreiben.

Oder das Äquivalent von 566 Eisenbahnwaggons mit Kohle.

Und der Hauptgrund für diese C02-Emissionen sind all die Delegierten, die mit Privatjets anreisen. Und nicht nur das, sondern es gab auch Frachtflugzeuge, die Hubschrauber und Fahrzeuge für Autokolonnen zur Klimakonferenz transportierten.

Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Hier findet eine Klimakonferenz statt, und die Teilnehmer fliegen mit Privatjets ein und transportieren auch ihre privaten Luxusautos und Hubschrauber mit Frachtflugzeugen. Und das alles für das kleine Extra an Bequemlichkeit, wenn man sein eigenes Luxusauto fährt, anstatt eines zu mieten.

Es ist offensichtlich, dass die Eliten nicht an das glauben, was sie predigen. Warum sonst sollten sie Luxusvillen am Meer bauen, wenn sie hysterisch behaupten, dass der Meeresspiegel steigt? Vielleicht wollen sie einfach nur andere von der Meeresfront verscheuchen, damit sie all die schönen Grundstücke für sich selbst bekommen…

Aber halt, es wird noch lustiger!

Sie sagen, die Konferenz sei „kohlenstoffneutral“ gewesen, obwohl sie 102 500 Tonnen C02 ausstoßen, weil sie „Kohlenstoffausgleiche“ für Projekte kaufen, die angeblich die Kohlenstoffemissionen an anderer Stelle verringern. Im Grunde können sie also so viel CO2 ausstoßen, wie sie wollen, und dann etwas Geld investieren, um in ärmeren Ländern Bäume zu pflanzen oder so. Genial!

Es ist klar, dass sie nicht praktizieren, was sie predigen.

Sie sagen Ihnen, Sie sollen Ungeziefer essen, während sie selbst das beste Fleisch essen.

Sie sagen dir, dass du dein Auto loswerden sollst, während sie Privatjets fliegen.

Sie sagen dir, du sollst in Wohnkapseln leben, während sie Villen am Meer bauen.

Sie sagen dir, du sollst dich maskieren, während sie maskenlos feiern.

Der Klimawandel ist ein Betrug, um Ihren hart erarbeitenden Wohlstand auf die Elite zu übertragen.