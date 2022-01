Die wahre Revolution ist im Gange, aber niemand erkennt sie

Revolutionen haben eine seltsame Eigenschaft: Sie sind unberechenbar.

Die allgemeine Annahme ist, dass Revolutionen politisch sind. Die Revolution, die manche in den USA sehen, ist der klassische bewaffnete Aufstand, ein Staatsstreich oder die Zersplitterung der Nation, wenn Staaten oder Regionen ihre Unabhängigkeit von der Bundesregierung erklären.

Wenn wir uns auf das fesselnde Drama des politischen Umbruchs konzentrieren, übersehen wir die wirkliche Revolution, die sozial und wirtschaftlich ist: die Große Resignation, eine globale Bewegung, die in den USA weitgehend unerkannte amerikanische Züge trägt.

Die Große Resignation ist die wirkliche Revolution, die nur wenige, wenn überhaupt, erkennen. Der Status quo gibt sich große Mühe, sie abzutun, zum Beispiel in The Great Resignation: Historical Data and a Deeper Analysis Show It’s Not as Great as Screaming Headlines Suggest (Historische Daten und eine tiefere Analyse zeigen, dass sie nicht so groß ist, wie schreiende Schlagzeilen suggerieren), denn diese Revolution ist nicht mit Gewalt kontrollierbar und daher unaufhaltsam.

Die Ursachen der Revolution liegen auf der Hand: Man manipuliert die Wirtschaft, um die ohnehin schon reichen oberen 10 % zu bereichern und den ohnehin schon aufgeblähten Reichtum der oberen 0,1 % noch zu vergrößern, und dann wundert man sich, dass die unteren 90 % verschuldet, pleite, ausgebrannt und verärgert sind? Die Hybris der herrschenden Eliten und ihrer Lakaien ist grenzenlos, da man davon ausgeht, dass diese strukturelle Ausbeutung für die unteren 90 % nicht nur akzeptabel, sondern sogar erfreulich ist.

Oder die zynischere Sichtweise derjenigen, die oben sind und nach unten schauen, lautet: Sie müssen zu den von uns gezahlten Löhnen unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten, weil sie es müssen: Alle Schuldknechte und Steueresel müssen unsere Löhne und Bedingungen akzeptieren oder verhungern.

Das ist neoliberaler Neofeudalismus ohne die Samthandschuhe der PR.

Zweitens ist es ziemlich offensichtlich, was mit öffentlichen Protesten gegen die systemische Ausbeutung und Entmachtung der untersten 90 % passiert: Sie laufen ins Leere. Erinnert sich noch jemand an Occupy Wall Street? Das ist das Schicksal jeder quasipolitischen Bewegung: Kooptation, Unterdrückung usw. und dann wohlwollende Vernachlässigung, wenn die Bauern durch den Druck des ganzen Feldes schließlich müde werden.

Die wirkliche Revolution findet also außerhalb des Rampenlichts statt, da eine Person nach der anderen aussteigt. Sie entscheiden sich für den Ausstieg aus dem nicht zu gewinnenden Rattenrennen, aus dem Burnout, dem Schuldendasein, der Machtlosigkeit, der Akzeptanz ausbeuterischer Arbeitsbedingungen und all der lästigen Begleiterscheinungen des Neofeudalismus.

Nach 45 Jahren des Machtverlusts hat die Arbeitnehmerschaft endlich ein gewisses Druckmittel. Ein Teil dieses Druckmittels ergibt sich aus der demografischen Entwicklung – die Baby-Boomer-Generation geht massenhaft in den Ruhestand, sodass die Erwerbsbevölkerung schrumpft – und aus der Revolution des Ausstiegs, da Millionen von Menschen kündigen und so einen Arbeitskräftemangel verursachen, wie es ihn seit Menschengedenken nicht mehr gegeben hat.

Da Millionen von Arbeitnehmern aus der konventionellen Beschäftigung/Ausbeutung aussteigen, hat der Einzelne aufgrund des Arbeitskräftemangels die Möglichkeit, das Spiel umzukehren, das die Arbeitgeber seit 45 Jahren gewonnen haben. Corporate America hat schon vor langer Zeit den Anschein erweckt, Loyalität zu belohnen, und niemand glaubt der Unternehmens-PR, dass „wir eine Familie sind“ – es sei denn, Corporate America bezieht sich auf eine missbräuchliche, dysfunktionale „Familie“.

Hier ist eine Darstellung des typischen Arbeitsplatzes in einem Unternehmen: ein „Folterkeller“, in dem die Vorgesetzten von falschen Rückmeldungen der Mitarbeiter und Kunden besessen sind.

Die amerikanischen Arbeitnehmer werden sich der Tatsache bewusst, dass sie nur dann vorankommen, wenn sie aussteigen. Hören Sie auf, das manipulierte Spiel zu spielen, und fangen Sie an, die Spieler zu spielen.

Die Arbeitnehmer sind jetzt in der Lage, zu kündigen und bessere Löhne und Bedingungen zu fordern, und dann wieder zu kündigen, um mehr zu erreichen, und dann wieder zu kündigen. Die Arbeitgeber knirschen mit den Zähnen angesichts dieses Machtverlusts, aber so ist das bei Revolutionen: Das Pendel schwingt von einem Extrem zum anderen.

Die Arbeitnehmer erkennen, dass sie nicht in der Lage sind, ein manipuliertes System an den Wahlurnen oder mit herkömmlichen Mitteln zu ändern. Die einzige Freiheit, die ihnen noch bleibt, besteht darin, zu kündigen und das System bis zum Äußersten auszunutzen oder in die Schattenwirtschaft abzutauchen, sich im manipulierten Kasino der zügellosen Spekulation zu versuchen oder den unerreichbaren Traum von der McMansion auf dem Golfplatz aufzugeben und sich auf einem billigen Grundstück auf dem Land ein Kleinsthaus zu bauen und ein eigenes Kleinstunternehmen zu betreiben.

Viele Arbeitnehmer sind es leid, sich mit der missbräuchlichen amerikanischen Öffentlichkeit herumzuschlagen, die anscheinend das Recht hat, Arbeitnehmer zu missbrauchen. Die Regierung hat das Gewaltmonopol, aber sie hat nicht die Macht, den Einzelnen zu zwingen, Misshandlungen durch Arbeitgeber, Kollegen oder Kunden zu dulden.

Diejenigen, die kündigen, geben konventionelle Gründe an und verschleiern damit die Revolution. Die strukturelle Dynamik, die die große Resignation antreibt, ist uns nicht ganz bewusst; das Bewusstsein, dass sich der Boden unter unseren Füßen verschoben hat, ist nicht leicht zu erkennen oder zu beschreiben, aber wir spüren es und handeln trotzdem danach.

Der amerikanische Erfindungsreichtum wendet sich zunehmend dem Spiel der Akteure durch individuelle Initiative zu. Während sich die Finanzelite darauf konzentriert, das nächste manipulierte Spiel auszuschlachten, konzentrieren sich die Arbeiter darauf, sich in der einen oder anderen Form aus der Affäre zu ziehen.

Revolutionen haben eine lustige Eigenschaft: Sie sind unberechenbar. Die globale Revolution wird als „vorübergehend“ abgetan, weil sie für den manipulierten-gegen-die-unteren-90%-Status Quo furchtbar unbequem ist. Aber sie ist nicht vorübergehend, sie gewinnt an Fahrt.

Das große Kündigen