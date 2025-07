Die Wahrheit, die sie verschweigen: Jeffrey Sachs über globale Konflikte und die Krise der Wissenschaft

In einem kürzlich geführten Gespräch mit Professor Jeffrey Sachs, einem renommierten Experten für nachhaltige Entwicklung und Professor an der Columbia University, wurden brisante Themen wie die Ukraine-Krise, der Taiwan-Konflikt, die Lage im Nahen Osten und die Herausforderungen der akademischen Welt diskutiert. Sachs beleuchtet die zugrunde liegenden Ursachen globaler Konflikte und kritisiert die Einflussnahme westlicher Mächte, insbesondere der USA, sowie die Kommerzialisierung der Wissenschaft. Nachfolgend ein Artikel, der die wichtigsten Punkte des Gesprächs zusammenfasst, basierend auf dem bereitgestellten Transkript.

Die Ukraine-Krise: Ein vermeidbarer Konflikt

Jeffrey Sachs betonte, dass die Ukraine-Krise hätte verhindert werden können, wenn die NATO keine Expansionspolitik in Richtung Ukraine verfolgt hätte. Er sagte:

„Hätte es keinen NATO-Vorstuß in die Ukraine gegeben, hätte es keinen Krieg gegeben.“

(„Had there been no NATO push to Ukraine, there would have been no war.“)

Sachs argumentiert, dass eine klare diplomatische Haltung und die Vermeidung militärischer Aufrüstung die Eskalation hätte stoppen können. Diese Sichtweise unterstreicht seine Überzeugung, dass viele geopolitische Konflikte durch einfache, aber mutige Entscheidungen vermeidbar sind.

Taiwan: Kein Krieg bei klarer Politik

Ähnlich sieht Sachs die Situation um Taiwan. Er betonte, dass die USA durch eine klare Anerkennung Taiwans als Teil Chinas und die Einstellung der Waffenlieferungen an Taiwan einen Konflikt verhindern könnten:

„Wenn die Vereinigten Staaten sagen: ‚Taiwan ist Teil Chinas, und wir werden Taiwan nicht bewaffnen, weil Taiwan Teil Chinas ist‘, und Peking sagt: ‚Bewaffnet Taiwan nicht‘, dann wird dieser Krieg vermieden.“

(„If the United States says, ‘Look, Taiwan is part of China, and we’re not going to arm Taiwan because Taiwan’s part of China, Beijing says, don’t arm Taiwan,’ that war is avoided.“)

Sachs sieht hierin eine einfache Lösung, die jedoch politischen Mut und eine Abkehr von der derzeitigen Konfrontationspolitik erfordert.

Naher Osten: Die Zwei-Staaten-Lösung als globaler Konsens

Im Hinblick auf den Nahostkonflikt plädiert Sachs für eine Zwei-Staaten-Lösung basierend auf den Grenzen vom 4. Juni 1967, wie sie von der internationalen Gemeinschaft unterstützt wird. Er wies darauf hin, dass diese Lösung von der überwältigenden Mehrheit der Weltgemeinschaft befürwortet wird:

„Es muss einen Staat Palästina neben dem Staat Israel geben, basierend auf den Grenzen vom 4. Juni 1967. Das haben der Internationale Gerichtshof, der UN-Sicherheitsrat, die UN-Generalversammlung, die Arabische Liga, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, die BRICS und praktisch jeder andere Teil der Welt außer Israel und den USA gesagt.“

(„There needs to be a state of Palestine alongside the state of Israel on the borders of the 4th of June 1967. And that is what the International Court of Justice, the UN Security Council, the UN General Assembly, the Arab League, the Organization of Islamic Cooperation, the BRICS, and essentially every other part of the world other than Israel and the United States have said.“)

Sachs betonte, dass 180 Länder in der UN-Generalversammlung die Zwei-Staaten-Lösung unterstützen, während nur eine Handvoll Länder, angeführt von den USA und Israel, dagegen stimmen. Er kritisierte die US-Vetomacht im UN-Sicherheitsrat, die 2024 die Aufnahme Palästinas als 194. UN-Mitgliedstaat blockierte:

„Es waren 12 Stimmen für die Aufnahme Palästinas in die UN als 194. Mitgliedstaat. Es gab zwei Enthaltungen, Großbritannien und die Schweiz, und ein Veto, die Vereinigten Staaten von Amerika.“

(„There were 12 votes for Palestine to enter the UN as the 194th UN member state. There were two abstentions, the UK and Switzerland, and there was one veto, the United States of America.“)

Sachs sieht die US-Politik im Nahen Osten als von der Israel-Lobby dominiert, die durch finanzielle Einflussnahme die Politik korrumpiert. Er beschrieb diese Einflussnahme als „schockierend“ und wies auf die Rolle des christlichen Zionismus in den USA hin, der auf fundamentalistischen Überzeugungen basiert:

„Es ist absolut schockierend, wie viel Geld von pro-israelischen Gruppen an den Kongress fließt und ihn kauft. Vieles davon ist christlicher Zionismus, extremistisch, fundamentalistisch, biblisch-literalistisch.“

(„It’s a corruption that is absolutely shocking how much money goes from pro-Israel groups to the Congress and buys them off. Much of it is Christian Zionism, extremist, fundamentalist, biblical literalist.“)

Zensur und Machtmissbrauch in Europa

Sachs kritisierte auch die Haltung einiger europäischer Länder, insbesondere Deutschlands, das er für seine Einschränkung der Meinungsfreiheit im Kontext des Palästina-Konflikts scharf verurteilte. Er erwähnte ein Beispiel, bei dem die Freie Universität Berlin eine Veranstaltung mit einem UN-Sonderberichterstatter über Palästina absagte, nachdem der israelische Botschafter interveniert hatte:

„Der israelische Botschafter in Deutschland rief an der Freien Universität Berlin an und sagte, dass der UN-Sonderberichterstatter über Palästina keinen Vortrag halten darf, und sie sagten es ab. Das ist so vulgär, es ist schockierend.“

(„The Israeli ambassador to Germany called the Free University of Berlin as you know very well and said you can’t have the UN special rapporteur on Palestine give a talk and they closed it down. It’s so vulgar it’s shocking.“)

Dieser Vorfall zeigt laut Sachs einen „vulgären Machtmissbrauch“, der die Meinungsfreiheit in Europa untergräbt und die Diskussion über Palästina unterdrückt.

Klimakrise: Zeit ist abgelaufen

Ein weiteres zentrales Thema des Gesprächs war die Klimakrise. Sachs, der 14 Jahre lang das Earth Institute an der Columbia University leitete, warnte, dass die Zeit für die Einhaltung der Pariser Klimaziele abgelaufen sei:

„Die Zeit ist abgelaufen. Wir haben die 1,5-Grad-Marke bereits überschritten. Wir befinden uns in einer außerordentlich gefährlichen Phase, in der die Temperaturen viel schneller steigen als vor 30 Jahren.“

(„Time has run out. We have already reached beyond 1.5 degrees. We’re in an extraordinarily dangerous period where the temperature is rising rapidly, much more rapidly than it was 30 years ago.“)

Er betonte, dass die Welt an Kipppunkten wie dem Stillstand der Ozeanzirkulation stehe, was katastrophale Folgen hätte. Dennoch sieht Sachs Hoffnung in China, das in der Entwicklung von kohlenstofffreien Energien führend ist:

„China führt in Solarenergie, Windkraft, Kernenergie der vierten Generation, Wasserstoff, Elektrofahrzeugen, Batteriesystemen und digitaler Infrastruktur. China hat die Kapazitäten, die die Welt braucht, um diese Transformation zu schaffen.“

(„China leads in solar, wind, fourth-generation nuclear, hydrogen, electric vehicles, battery supply chains, and digital infrastructure. China has the capacity the world needs to actually get this done.“)

Im Gegensatz dazu kritisierte er die USA, insbesondere die Politik unter Donald Trump, die von der fossilen Brennstoffindustrie dominiert wird:

„Trump ist ein Idiot in dieser Hinsicht. ‚Drill, baby, drill‘ ist nicht nur Lobbyismus, er glaubt wirklich daran. Er versteht nicht, dass man Reichtum im Boden lassen könnte.“

(„Trump is an idiot on this obviously and ‘drill baby drill’ is not only the lobbying, he really believes this. He cannot understand the concept that you would leave wealth under the ground.“)

Die Krise der akademischen Welt

Abschließend sprach Sachs über die Veränderungen in der akademischen Welt, die durch Kommerzialisierung und politischen Druck beeinträchtigt wird. Er bedauerte die Entwicklung, dass Universitäten zunehmend wie Unternehmen agieren:

„Es ist deprimierend zu sehen, wie eine Universität sich wie ein Unternehmen verhält, das auf PR setzt.“

(„It’s depressing watching a university behave like a corporation that is looking at a PR something or other.“)

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Sachs optimistisch und betonte die Schönheit der akademischen Tradition, die bis zu Aristoteles zurückreicht. Er ermutigte junge Menschen, Wege zu finden, in dieser Welt zu navigieren, und betonte die Notwendigkeit, die akademische Freiheit zu verteidigen:

„Es gibt etwas Wundervolles daran, Teil einer Tradition zu sein, die 2.400 Jahre zurückreicht. Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, damit jeder diese Art von Leben des Lernens und der Wissenschaft genießen kann.“

(„There’s something completely wonderful about that kind of life. We have to struggle in our remaining years so that everybody else has the privilege of an academic life.“)

Fazit: Ein Aufruf zum Handeln

Jeffrey Sachs lieferte in diesem Gespräch eine klare Analyse der globalen Konflikte und der Klimakrise, wobei er die Verantwortung der USA und ihrer Verbündeten für die Eskalation vieler Probleme betonte. Seine Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten, einer deeskalierenden Politik in der Ukraine und Taiwan sowie einer globalen Zusammenarbeit bei der Klimakrise zeigt einen Weg aus den aktuellen Krisen. Gleichzeitig warnte er vor der Korruption durch Interessengruppen und der Erosion der akademischen Freiheit. Sachs bleibt trotz der Herausforderungen optimistisch und fordert eine Neuausrichtung der globalen Prioritäten, mit China als zentralem Akteur in der Klimawende und einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit für Frieden und Nachhaltigkeit.