Die Wahrheit ist kein demokratisches Element

Von Peter Haisenko

Wer nicht in der Lage ist oder nicht wagt, sich ein eigenes Urteil zu bilden, klar Stellung zu beziehen, der sagt: Die Wahrheit liegt in der Mitte. Damit ist gemeint, dass beide Seiten nicht die Wahrheit verbreiten. Mittelt man so, gewinnt derjenige, der frecher, umfangreicher lügt.

Schon Einstein hat erkannt, dass sich zwei Wahrheiten niemals widersprechen können. Es gibt zwar unterschiedliche Blickwinkel auf die Wahrheit, aber wenn es sich um Wahrheit handelt, wird ein möglicher Widerspruch aufzuklären sein. Ich denke da an das Stück Rohr, das in der Achse betrachtet als Rohr erkannt werden kann, aber von der Seite als geschossenes Rechteck erscheint. Im täglichen Leben sind Lügen oftmals schnell als solche erkennbar. Stehen sich also im privaten Bereich eine Lüge und die Wahrheit gegenüber und die Lüge wird entlarvt, wird niemand behaupten können, die Wahrheit läge in der Mitte. Ist jemand als notorischer Lügner bekannt, die Extremfälle nennt man Pseudologen, dann sollte jede Aussage des bekannten Lügners besonders kritisch