Die Ukraine-Krise darf nicht zum Vorwand für die weitere Kolonisierung Palästinas werden

Sputnik veröffentlichte am Dienstag einen Artikel mit dem Titel „Israel könnte bis zum Ende des Jahres 500.000 ukrainische Flüchtlinge aufnehmen, aber gefällt das der Öffentlichkeit?“, in dem die alarmierende Vermutung geäußert wird, dass bis zum Ende des Jahres eine halbe Million weitere Menschen in das Land strömen könnten. In dem Bericht heißt es: „90 Prozent der Menschen, die bisher aus der Ukraine ins Land gekommen sind, sind keine Juden, und der Staat denkt über ein Gesetz nach, das es ihm ermöglichen würde, mehr Neuankömmlinge aufzunehmen. Dies folgt auf die Pendeldiplomatie des israelischen Premierministers Naftali Bennett, der am Wochenende nach Russland und Deutschland reiste und Berichten zufolge innerhalb von 24 Stunden dreimal mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefonierte.

Die Medien enthüllten, dass einer der Gründe für das entschlossene diplomatische Eingreifen des Ministerpräsidenten darin bestand, die Sicherheit der ukrainischen jüdischen Gemeinde zu gewährleisten. Dies untermauert den Bericht von Sputnik, dass bald eine exponentiell größere Zahl von Flüchtlingen aus diesem Land nach Israel kommen könnte als die 15.000, die nach Schätzungen bis Ende dieses Monats einreisen werden. Obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob diese dramatische Vorhersage eintreten wird oder nicht, und es noch keine klare Vorstellung davon gibt, wie viele von dieser halben Million potenzieller Flüchtlinge Mitglieder derselben Familie sein könnten, sollte sich dennoch jeder auf dieses Szenario vorbereiten, insbesondere die einheimischen Palästinenser und ihre weltweite Unterstützergemeinschaft.

Jeder weiß, dass Israel zwar Mitglied der Vereinten Nationen ist, aber einige Länder seine Legitimität nicht anerkennen, weil die Frage Palästinas, die aus der Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg resultiert und den vielleicht hartnäckigsten Konflikt der Welt ausgelöst hat, ungelöst ist. Darüber hinaus verurteilen selbst diejenigen, die Israel anerkennen, praktisch alle seine Politik der Errichtung so genannter „Siedlungen“ in den Gebieten, die es nach 1967 illegal besetzt hat. Wenn sich die Zahl von 500.000 Menschen so entwickelt, wie Sputnik es vorhersagt, und selbst wenn die meisten von ihnen zur selben Familie gehören, dann besteht ein dringender Bedarf an 150.000-200.000 oder mehr Plätzen, um diese Menschen unterzubringen.

Es ist jedoch nicht bekannt, ob Israel über überschüssige Wohnungskapazitäten verfügt, was es wiederum veranlassen könnte, weitere „Siedlungen“ zu bauen, um diesen Flüchtlingen ein Zuhause zu bieten. Das wäre jedoch unmoralisch und auch völkerrechtswidrig, da solche Bauprojekte die Rechte der einheimischen Palästinenser verletzen, die immer noch Anspruch auf die Grenzen von vor 1967 erheben (und einige haben auch ihre Ansprüche auf das Palästina vor der Teilung noch nicht aufgegeben). Es ist gut möglich, dass Israel die flüchtlingsbedingten Folgen der russischen Militäroperation in der Ukraine als Vorwand für die weitere Kolonisierung Palästinas nutzt.

Sollte dies der Fall sein, könnte man Israels Interesse an der Aufnahme so vieler Flüchtlinge – einschließlich derer, die nicht jüdisch sind und daher nicht unter das subjektiv verkündete so genannte „Rückkehrgesetz“ fallen – objektiv als „Massenmigrationswaffen“ (WMM) bezeichnen, gemäß dem Konzept, das von der Ivy-League-Forscherin Kelly M. Greenhill vor über einem Jahrzehnt erstmals prominent vorgestellt wurde. Gemeint ist damit, dass der Massenexodus dieser unschuldigen Menschen aus ihrer Heimat von Israel zu strategischen Zwecken eingesetzt wird, die mit seinem Wunsch zusammenhängen, seine illegale Kontrolle über die Grenzen Palästinas von vor 1967 weiter zu festigen, um so vollendete Tatsachen zu schaffen, die die einheimische Bevölkerung im Grunde gezwungen wäre zu akzeptieren.

Vielleicht hat sich Bennett in der Erwartung, dieses große strategische Ziel mit solch unmoralischen und illegalen Mitteln zu erreichen, in der vergangenen Woche mit seiner Pendeldiplomatie selbst zum Friedensgesandten in dieser Krise ernannt, wobei er sich Israels ausgezeichnete Beziehungen zu allen Konfliktparteien zunutze machte, sowohl zu den direkten Parteien wie Russland und der Ukraine als auch zu den indirekten Parteien wie der EU und den USA. Die Sympathie, die viele Regierungen und ihre Gesellschaften durch den Infokrieg der US-geführten westlichen Mainstream-Medien gegen Russland für die Sache der Ukraine hegen, könnte sogar die internationale Kritik an diesem möglichen Kolonisierungsplan durch WMM dämpfen.

Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass die Ukrainer, die nach Israel fliehen, zwar von ihrer persönlichen Angst vor der so genannten „russischen Besatzung“ getrieben werden (wie sie sie sich vorstellen, obwohl Moskau vehement bestreitet, derartige Pläne zu haben), dass diese Neuankömmlinge aber in Wirklichkeit Israels eigene Besetzung Palästinas vorantreiben würden. Dieses Szenario ist glaubwürdig, wenn man bedenkt, dass Israel buchstäblich alles ausnutzt, um mehr palästinensisches Land zu stehlen. Es mag schwierig sein, dies zu verhindern, aber das bedeutet nicht, dass die internationale Gemeinschaft dies akzeptieren muss. Aus diesen Gründen müssen die Palästinenser und ihre weltweiten Unterstützer diesen Plan so schnell wie möglich aufdecken.