Die Wahrheit über COVID-19 mit Robert F. Kennedy Jr. und Dr. Joseph Mercola

Nationale und globale Krisen werden von Regierungstechnokraten, milliardenschweren Oligarchen, Big Pharma, Big Data, Big Media und dem militärisch-industriellen Geheimdienstapparat als Chance gesehen, ihre Macht und ihren Reichtum zu vergrößern

Die Schürung von Angst ist seit Jahrtausenden eine zentrale Strategie totalitärer Systeme. Demagogen setzen die Angst als Waffe ein, um Forderungen nach blindem Gehorsam zu rechtfertigen und die Öffentlichkeit für die Zerstörung von Bürger- und Wirtschaftsrechten zu gewinnen

Der Plan der Technokraten, wie er in verschiedenen Papieren und Berichten dargelegt wird, besteht darin, Bioterrorismus zu nutzen, um die Kontrolle über die Ressourcen, den Wohlstand und die Menschen der Welt zu übernehmen

Dass es bei den Pandemie-Maßnahmen nicht darum geht, die öffentliche Gesundheit zu schützen und Leben zu retten, lässt sich daran erkennen, dass für keine der Maßnahmen jemals eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorgelegt wurde. Sie sind lediglich Werkzeuge zur Kontrolle

Der „wissenschaftliche Konsens“, an den die medizinische Technokratie Sie glauben lassen will, ist, dass Impfstoffe die einzige verfügbare Antwort auf diese Pandemie sind. Die Realität ist, dass es viele Alternativen gibt, und alle sind viel sicherer als die experimentellen COVID-19-Gentherapien, die verabreicht werden. Zwei der wichtigsten sind Vitamin-D-Optimierung und vernebeltes Peroxid. Ich bespreche viele andere in „Die Wahrheit über COVID-19“

Im Interview (Hier zu finden auf Englisch) spricht Robert F. Kennedy Jr. mit mir über mein neues Buch „The Truth About COVID-19 – Exposing the Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports and the New Normal“ (Die Wahrheit über COVID-19 – Entlarvung des Great Reset, Lockdowns, Impfpässe und das neue Normal), das ich zusammen mit dem Gründer und Direktor der Organic Consumers Association, Ronnie Cummins, geschrieben habe.

Kennedy schrieb ein durchdringend aufschlussreiches Vorwort dazu. Das Buch wird heute veröffentlicht. Wenn Sie es vorbestellt haben, vielen Dank! Wenn Sie es nicht bestellt haben, können Sie es jetzt ohne Verzögerung abholen.

Die Bewaffnung der Furcht

In „Die Wahrheit über COVID-19“ überprüfen wir die Beweise, die auf einen Laborursprung hindeuten, und wie die technokratische Elite diese Pandemie als Rechtfertigung für die Aushöhlung von Freiheit und Demokratie vom ersten Tag an benutzt hat. Wie Kennedy in seinem Vorwort schreibt:

„Regierungstechnokraten, milliardenschwere Oligarchen, Big Pharma, Big Data, Big Media, die Hochfinanz-Räuberbarone und der militärisch-industrielle Geheimdienstapparat lieben Pandemien aus denselben Gründen, aus denen sie Kriege und Terroranschläge lieben. Katastrophale Krisen schaffen günstige Gelegenheiten, um Macht und Reichtum zu vergrößern.

In ihrem bahnbrechenden Buch „The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism“ beschreibt Naomi Klein, wie autoritäre Demagogen, Großkonzerne und reiche Plutokraten Massenzusammenbrüche nutzen, um den Reichtum nach oben zu verschieben, die Mittelschicht auszulöschen, Bürgerrechte abzuschaffen, das Gemeingut zu privatisieren und autoritäre Kontrollen auszuweiten …

Die Methodik ist in der Tat formelhaft, wie Hitlers Luftwaffenbefehlshaber Hermann Göring während der Nazi-Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg erklärte: „Es ist immer eine einfache Sache, das Volk mitzuschleppen, ob es sich um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur oder ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur handelt.

Ob mit oder ohne Stimme, das Volk kann immer dazu gebracht werden, den Führern zu gehorchen. Das ist ganz einfach. Man muss ihnen nur sagen, dass sie angegriffen werden, und die Pazifisten wegen mangelndem Patriotismus anprangern und das Land einer größeren Gefahr aussetzen. Das funktioniert in jedem Land auf die gleiche Weise.'“

Bioterrorismus ist der neue ‚Krieg gegen den Terror‘

Wie Kennedy betonte, wurde der Angriff vom 11. September benutzt, um den „Krieg gegen den Terror“ zu starten und den ironisch benannten „Patriot Act“ zu implementieren, der weit davon entfernt ist, die Rechte der Patrioten zu schützen, sie tatsächlich aushöhlt und die Grundlage für den modernen Überwachungsstaat legt. Jetzt sind Mikroben der Feind, die noch nebulöser und unantastbarer sind als der amorphe „Terrorismus“ zuvor.

Die Aussetzung des ordnungsgemäßen Verfahrens und der Bekanntmachung und Kommentierung der Vorschriften bedeutete, dass keiner der Regierungsprälaten, die die Quarantäne anordneten, zuerst öffentlich berechnen musste, ob die Zerstörung der Weltwirtschaft, die Unterbrechung der Lebensmittel- und medizinischen Versorgung und das Hineinwerfen von einer Milliarde Menschen in schreckliche Armut und Ernährungsunsicherheit mehr Menschen töten als retten würde. ~ Robert F. Kennedy Jr.

Machen Sie keinen Fehler, der Plan, wie in verschiedenen Papieren und Berichten dargelegt – einschließlich des Berichts der Rockefeller Foundation von 2010, „Szenarien für die Zukunft der Technologie und der internationalen Entwicklung“, in dem sie ihr „Lockstep“-Szenario beschreiben, eine koordinierte globale Reaktion auf eine tödliche Pandemie, und ihr Weißbuch von 2020, „Nationaler COVID-19-Test-Aktionsplan“ – ist es, Bioterrorismus zu verwenden, um die Kontrolle über die Ressourcen der Welt zu übernehmen, Reichtum und Menschen.

Es geht darum, die Notwendigkeit einer koordinierten Pandemiebekämpfung als Rechtfertigung für eine permanente Überwachung und soziale Kontrollen zu nutzen, die die persönliche Freiheit und die Wahlfreiheit einschränken.

Bei Pandemiemaßnahmen geht es in der Tat nicht darum, die öffentliche Gesundheit zu schützen und Leben zu retten. Das lässt sich daran erkennen, dass für keine der Maßnahmen jemals eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorgelegt wurde – auch jetzt nicht, fast anderthalb Jahre später, zu einer Zeit, in der Staaten und Nationen wieder eine neue Runde von Abriegelungen und Hausquarantänen erwägen. Wie von Kennedy angemerkt:

„Die Aussetzung des ordnungsgemäßen Verfahrens und der Bekanntmachung und Kommentierung bedeutete, dass keiner der Regierungsprälaten, die die Quarantäne anordneten, zuerst öffentlich berechnen musste, ob die Zerstörung der Weltwirtschaft, die Unterbrechung der Lebensmittel- und medizinischen Versorgung und das Hineinwerfen von einer Milliarde Menschen in schreckliche Armut und Ernährungsunsicherheit mehr Menschen töten als retten würde.“

Wenn die öffentliche Gesundheit das primäre Ziel wäre, würde keine Maßnahme ein zweites, drittes oder viertes Mal durchgeführt werden, ohne vorher diese Berechnungen anzustellen. Immerhin haben wir weit über ein Jahr lang Daten über das Tragen von Masken, Abriegelungen und soziale Distanzierung aus der ganzen Welt. Der einzige Grund für das Ignorieren dieses entscheidenden Teils der Gesundheitspolitik ist, dass sie wissen, dass die Daten keine dieser Strategien unterstützen.

Zensur ist ein wesentliches Merkmal des Totalitarismus

Zusätzlich zur Bewaffnung der Angst brauchen totalitäre Regime Zensur. Es müssen nicht nur Einwände unterdrückt werden, sondern um die Demokratie effektiv zu untergraben, mit dem Ziel, sie gänzlich zu beseitigen, muss man zuerst die Redefreiheit beseitigen. Wie von Kennedy in seinem Vorwort erklärt:

„Als James Madison die Redefreiheit in den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung aufnahm, argumentierte er, dass alle unsere anderen Freiheiten von diesem Recht abhängen. Jede Regierung, die ihren Unfug verbergen kann, hat die Lizenz, Gräueltaten zu begehen.

Sobald sie an den Hebeln der Autorität sitzen, verhängen Tyrannen eine Orwellsche Zensur und beginnen, Andersdenkende ins Gas zu setzen … Der freie Fluss von Informationen und Selbstdarstellung sind Sauerstoff und Sonnenlicht für die repräsentative Demokratie, die am besten funktioniert, wenn die Politik im kochenden Kessel der öffentlichen Debatte geglüht wird. Es ist axiomatisch, dass ohne freie Rede die Demokratie verkümmert …

Um ihre Macht zu konsolidieren und zu festigen, versuchen Diktaturen, diese lebenswichtigen Bestandteile der Selbstregierung – Debatte, Selbstdarstellung, Dissens und Skepsis – durch starre autoritäre Orthodoxien zu ersetzen, die als säkulare Ersatzreligionen fungieren. Diese Orthodoxien dienen dazu, kritisches Denken abzuschaffen und die Bevölkerung in blindem, unhinterfragtem Gehorsam gegenüber unwürdigen Autoritäten zu reglementieren …

Zensur ist Gewalt, und dieser systematische Maulkorb für Debatten – den die Befürworter als Maßnahme zur Eindämmung gefährlicher Polarisierung rechtfertigen – schürt in Wirklichkeit die Polarisierung und den Extremismus, den die Autokraten nutzen, um immer drakonischere Kontrollen durchzusetzen. Wir könnten uns in dieser seltsamen Zeit unserer Geschichte an die Warnung des Freundes meines Vaters, Edward R. Murrow, erinnern:

‚Das Recht, anderer Meinung zu sein … ist sicherlich grundlegend für die Existenz einer demokratischen Gesellschaft. Das ist das Recht, das in jeder Nation, die auf dem Weg zum Totalitarismus stolperte, als erstes verloren ging.'“

Erfundenes Dogma gibt sich als „wissenschaftlicher Konsens“ aus

Seit Jahren habe ich Korruption und die Absprachen zwischen privaten Industrien und den Regierungsbehörden, die sie regulieren sollen, aufgedeckt. Heute, die Gefahr gefangen Agenturen stellen für die öffentliche Gesundheit ist klar für jedermann zu sehen.

Praktischerweise sind die einzigen „seriösen Quellen“, die man einsehen darf, genau die Behörden, die von der Industrie gekapert und korrumpiert wurden. In der Zwischenzeit gibt es viele Tausende von unabhängigen medizinischen Experten und Wissenschaftlern, die vehement mit dem „wissenschaftlichen Konsens“, der von diesen Agenturen präsentiert wird, nicht einverstanden sind, und die Beweise haben, um ihre Einwände zu untermauern.

Sie alle werden nun in irgendeiner Form zensiert. Das Endergebnis ist eine durch und durch uninformierte und in die Irre geführte Öffentlichkeit, und daraus kann nichts Gutes entstehen. Wie Kennedy sagt:

„Anstatt wissenschaftliche Studien zu zitieren, um Mandate für Masken, Abriegelungen und Impfstoffe zu rechtfertigen, zitieren unsere medizinischen Machthaber die WHO, CDC, FDA und NIH …

Es ist also nicht überraschend, dass, anstatt die Sicherheitswissenschaft zu fordern und eine ehrliche, offene und verantwortungsvolle Debatte über die Wissenschaft zu fördern, die schlecht kompromittierten und neu ermächtigten Gesundheitsbeamten der Regierung, die mit der Verwaltung der COVID-19-Pandemie-Reaktion beauftragt waren, mit den Mainstream- und sozialen Medien zusammenarbeiteten, um die Diskussion über wichtige Fragen der öffentlichen Gesundheit und der Bürgerrechte zu unterbinden.

Sie brachten Ketzer wie Dr. Mercola zum Schweigen und exkommunizierten sie, die sich weigerten, vor der Pharmaindustrie zu knien und den unhinterfragten Glauben an haftungsfreie, schlampig getestete experimentelle Impfstoffe als religiöse Pflicht zu betrachten.

Die Rubrik „wissenschaftlicher Konsens“ unserer gegenwärtigen Iatrarchie ist die zeitgenössische Iteration der spanischen Inquisition. Es ist ein erfundenes Dogma, das von dieser korrupten Kaste von Ärzte-Technokraten und ihren Medien-Kollaborateuren konstruiert wurde, um ihre Ansprüche auf gefährliche neue Kräfte zu legitimieren.

Die Hohepriester der modernen Inquisition sind die Netz- und Kabelnachrichtensender von Big Pharma, die rigiden Gehorsam gegenüber den offiziellen Diktaten predigen, einschließlich Abriegelungen, sozialer Distanzierung und der moralischen Rechtschaffenheit des Tragens von Masken, obwohl es keine von Fachleuten überprüfte Wissenschaft gibt, die überzeugend zeigt, dass Masken die Übertragung von COVID-19 verhindern. Das Bedürfnis nach dieser Art von Beweis ist überflüssig.

Sie raten uns stattdessen, „den Experten zu vertrauen“. Ein solcher Ratschlag ist sowohl antidemokratisch als auch antiwissenschaftlich. Wissenschaft ist dynamisch. Experten“ unterscheiden sich häufig in wissenschaftlichen Fragen, und ihre Meinungen können je nach den Anforderungen von Politik, Macht und finanziellem Eigeninteresse variieren.

In fast jedem Gerichtsverfahren, das ich jemals angestrengt habe, standen sich hochqualifizierte Experten von entgegengesetzten Seiten gegenüber, die alle unter Eid schworen, diametral entgegengesetzte Positionen zu vertreten, die auf denselben Fakten beruhten. Wissenschaft ist Meinungsverschiedenheit; die Vorstellung eines wissenschaftlichen Konsenses ist ein Oxymoron.“

Schützen Sie Ihre eigene Gesundheit

Der „wissenschaftliche Konsens“, an den die medizinische Technokratie Sie glauben lassen will, ist, dass Impfstoffe die einzige verfügbare Antwort auf diese Pandemie sind. Bislang wurden alle präventiven Strategien und sichereren medikamentösen Therapien bestenfalls heruntergespielt und schlimmstenfalls zensiert oder verboten.

Die Realität ist, dass es viele Alternativen gibt, und alle sind weitaus sicherer als die experimentellen COVID-19-Gentherapien, die es gibt. Ich stelle die meiner Meinung nach wichtigsten in „Die Wahrheit über COVID-19“ vor.

Vernebeltes Wasserstoffperoxid

Eine stark zensierte und lächerlich gemachte Strategie, die entweder präventiv oder akut eingesetzt werden kann, ist vernebeltes Wasserstoffperoxid. Dies ist meiner Meinung nach das sicherste und effektivste COVID-19-Mittel, das es gibt.

Es ist extrem preiswert, einfach in der Anwendung, äußerst effektiv – oft verschwinden die Symptome innerhalb von Stunden – und hat keine unerwünschten Wirkungen oder Nachteile, wenn es in den empfohlenen sehr niedrigen Dosen verwendet wird (0,1 Prozent, was 30-mal weniger konzentriert ist als normales 3-prozentiges Peroxid aus der Apotheke).

Ich bin fest davon überzeugt, dass es die Mehrheit der Menschen davor bewahren würde, an COVID-19 zu sterben, wenn es angewendet würde. Ihre Immunzellen produzieren tatsächlich Wasserstoffperoxid. Auf diese Weise töten sie zum Teil Zellen ab, die mit einem Virus infiziert wurden. Es scheint, dass vernebeltes Wasserstoffperoxid Ihre Immunzellen lediglich darin unterstützt, ihre natürliche Funktion effektiver zu erfüllen.

Das Wichtigste ist, dass Sie Ihren Vernebler bereits gekauft und einsatzbereit haben, so dass Sie ihn bei den ersten Anzeichen von Symptomen verwenden können. Sie können ihn auch gleichzeitig mit Vitamin C verwenden, da sie wahrscheinlich eine starke Synergie haben und unterschiedliche, sich ergänzende Mechanismen nutzen.

Für weitere Details sehen Sie sich meine Interviews mit Dr. David Brownstein und Dr. Thomas Levy an. Beide haben umfangreiche Erfahrungen mit dieser Behandlung und haben Hunderte von COVID-19-Patienten damit behandelt.

Brownstein veröffentlichte in der Juli-Ausgabe 2020 von Science, Public Health Policy, and the Law eine von Experten begutachtete, konsekutive Fallserie von 107 COVID-19-Patienten, die mit vernebeltem Peroxid und anderen Mitteln behandelt wurden, darunter die oralen Vitamine A, C und D, Jod, intravenöses Wasserstoffperoxid und Jod sowie intravenöses (IV) Vitamin C, zusammen mit intramuskulärem Ozon.

Seitdem hat er mehr als 100 weitere Patienten mit diesen Strategien behandelt. Alle haben überlebt. Levy beschreibt auch in seinem kostenlosen E-Book „Rapid Virus Recovery“, wie man vernebeltes Peroxid verwendet. Es ist auch auf Spanisch erhältlich.

Hoffnung, im Angesicht der Tyrannei

Am Ende meiner Diskussion mit Kennedy bringe ich zum Ausdruck, was ich für die absolute Wahrheit halte: Wir werden ihr Streben nach globaler Tyrannei letztendlich stoppen. Es wird nicht einfach sein. Es kann Jahre dauern, und es kann noch viel schlimmer werden, bevor es besser wird.

Die Gründer der USA sind aus repressiven Gesellschaften geflohen oder waren Kinder oder Enkelkinder von solchen, die das taten. Sie mussten persönlich mit kriminalisierter Rede, willkürlichen Verhaftungen und staatlich sanktionierter Folter und sogar Mord rechnen. Die Männer, die die Unabhängigkeitserklärung unterzeichneten, wussten, dass sie wegen Hochverrats hingerichtet werden würden, wenn sie den Krieg verlieren würden.

Diese Männer und Frauen waren Radikale, die für Freiheit und persönliche Freiheiten kämpften. Sie hatten eine Vision der Realität, die ein absoluter Schlag ins Gesicht dessen war, was der Rest der Welt tolerierte. Sie waren bereit, ihr Leben zu opfern, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Die meisten von uns haben ihre Opfer vergessen und haben vor der sorgfältig konstruierten Erzählung kapituliert, um Angst zu erzeugen, die es den meisten erlaubt, ihren Anspruch auf Freiheit aufzugeben.

Die Gründer haben NIE erwartet, dass wir selbstgefällig werden und einschlafen oder einfach faul werden. Sie vertrauten darauf, dass wir stets wachsam sein würden, um das kostbare Netz der Freiheit und der persönlichen Freiheit, das sie aufgebaut haben, vor dem Verdunsten zu bewahren, damit es niemals einen amerikanischen Tyrannen geben würde. Die Schöpfer der US-Verfassung verstanden, dass der Preis der Freiheit ewige Wachsamkeit ist.

Hoffentlich werden genug Leute durch den Mainstream-Nebel sehen und die Wahrheit sehen, wohin wir gehen und wie wir hierher gekommen sind (wenn Sie das nicht tun, lesen Sie „Die Wahrheit über COVID-19“), und sobald Sie verstehen, wer der eigentliche Feind ist, werden Sie weniger ängstlich und effizienter. Sie können nun helfen, andere aufzuklären, damit sie verstehen, was vor sich geht, wie sie getäuscht werden und was sie eigentlich aufgeben wollen.

Schließlich gibt es rechtliche Lösungen, die helfen können, die Übernahme durch die Globalisten zu vereiteln, technologische Lösungen, die die Lobbymacht der Bürger stärken können, und zensursichere Technologien, die es uns ermöglichen, die derzeitigen Big-Tech-Monopole zu umgehen. Wir müssen an all diesen Fronten arbeiten, aber zusammen, Ich glaube, wir können die Freiheit für unsere Kinder und zukünftige Generationen wieder zu sichern.