Die schwedische Gesundheitsbehörde bestätigt, dass PCR-Tests „nicht verwendet werden können, um festzustellen, ob jemand ansteckend ist oder nicht“.

Es erscheinen immer wieder offizielle Berichte von verschiedenen Regierungen, die natürlich viel mutigere Fachleute haben als wir hier, die nach und nach den offiziellen Diskurs, dem wir unter dem Vorwand des Virus unterworfen sind, über den Haufen werfen.

In dem Bericht mit dem Titel „Leitfaden zu Kriterien für die Beurteilung der Infektionsfreiheit bei Covid-19“ könnten sie nicht deutlicher sein, und wir werden Ihnen wörtlich sagen, was sie sagen:

„Die schwedische Gesundheitsbehörde hat nationale Kriterien zur Beurteilung der Infektionsfreiheit bei Covid-19 entwickelt.

Die PCR-Technologie, die in Tests zum Nachweis von Viren verwendet wird, kann nicht zwischen Viren unterscheiden, die in der Lage sind, Zellen zu infizieren, und Viren, die vom Immunsystem unschädlich gemacht wurden, und daher können diese Tests nicht verwendet werden, um festzustellen, ob jemand infektiös ist oder nicht. RNA von Viren kann oft noch Wochen (manchmal Monate) nach der Infektion nachgewiesen werden, bedeutet aber nicht, dass eine Person noch infektiös ist. Es gibt auch mehrere wissenschaftliche Studien, die darauf hindeuten, dass die Infektiosität von Covid-19 zu Beginn der Krankheitsperiode am höchsten ist.

Die empfohlenen Kriterien für die Beurteilung der Infektionsfreiheit basieren daher auf einer stabilen klinischen Verbesserung mit Fieberfreiheit für mindestens zwei Tage und mindestens sieben Tage seit Beginn der Symptome. Bei ausgeprägteren Symptomen mindestens 14 Tage seit Krankheitsbeginn und bei den kränksten Personen eine individuelle Beurteilung durch den behandelnden Arzt.

Die Kriterien wurden in Zusammenarbeit mit Vertretern der Fachgesellschaften für Infektionskrankheiten, klinische Mikrobiologie, Hygiene und Infektionskontrolle entwickelt. Sie wurden von der Gruppe zuletzt in ihrer Sitzung am 19. April 2021 im Hinblick auf die neuen Virusvarianten diskutiert. Die Einschätzung war dann, dass keine Aktualisierung erforderlich ist. Die Empfehlungen werden aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse über die Infektiosität von Covid-19 verfügbar sind.

Wie hört sich das an? Gehen Sie mit den Leugnern, Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern mit, richtig? Sie sind bereits überall und es werden immer mehr.