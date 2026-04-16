Die Wahrheit über das Risiko nach einer COVID-Erkrankung bei geimpften und ungeimpften Bevölkerungsgruppen

Von The Vigilant Fox

Die meisten Menschen haben diese Daten noch nicht gesehen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Focal Points und wurde mit Genehmigung erneut veröffentlicht.

Gastbeitrag von Nicolas Hulscher, MPH

Eine Analyse der Daten der CDC zu Pflegeheimen – die inzwischen von den Regierungsservern gelöscht wurden – zeigt, dass die COVID-Impfungen bei älteren Menschen versagt und sich nachteilig ausgewirkt haben, also genau bei der Gruppe, die diese „Impfstoffe“ angeblich schützen sollten.

Hier der Link zum Video

Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie, in der 15.022 Pflegeheime in den USA untersucht wurden, ergab, dass bei gegen COVID-19 geimpften Bewohnern im Vergleich zu ungeimpften Bewohnern nach einer Infektion ein erhöhtes Sterberisiko bestand.

Der in dieser Analyse verwendete Datensatz stammt aus dem National Healthcare Safety Network (NHSN) der CDC und basiert auf Meldungen von Pflegeheimen, die für Medicare und Medicaid zertifiziert sind. Seltsamerweise wurde dieser Datensatz von der öffentlichen Website der CMS heruntergeladen und ist nicht mehr öffentlich zugänglich. Glücklicherweise konnten die Autoren die Daten noch abrufen, bevor die Regierung die Webseite löschte. Derzeit ist diese archivierte Version die einzige öffentlich zugängliche Quelle für diese Daten.

Anhand der inzwischen gelöschten wöchentlichen Medicare-/CDC-Daten auf Einrichtungsebene aus dem Zeitraum von Mai 2022 bis Juni 2023 untersuchten sie die Gesamtmortalität im Zusammenhang mit bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen, aufgeschlüsselt nach Impfstatus. Die Analyse stützte sich auf gemischte Poisson-Regressionsmodelle mit Bereinigung um sowohl zeitunabhängige als auch zeitabhängige Störfaktoren sowie auf verzögerte und umgekehrt verzögerte Modelle zur Bewertung der zeitlichen Richtung.

Die Mortalität stieg in allen Gruppen nach einer Infektion an – doch die Dauer des erhöhten Sterberisikos unterschied sich dramatisch:

Ungeimpfte: ~1 Woche erhöhte Mortalität

~1 Woche erhöhte Mortalität Teilweise geimpfte: ~3 Wochen

~3 Wochen Vollständig geimpfte: ~5 Wochen

Mit anderen Worten: Je höher der Impfgrad der Bevölkerung, desto länger dauert der Zeitraum mit erhöhtem Sterberisiko nach einer Infektion.

Dr. M. Nathaniel Mead, Stipendiat der McCullough Foundation und Mitautor der Studie, hat sich mit mir zusammengesetzt, um diese Daten und die Auswirkungen dieser Ergebnisse zu analysieren.

Wie Dr. Mead erklärte, sollte die Studie eine grundlegende Frage beantworten:

Hat die COVID-Impfung tatsächlich die Sterblichkeitslast in der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppe – älteren Bewohnern von Pflegeheimen – verringert?

Die Antwort scheint auf der Grundlage dieses Datensatzes nein zu lauten. Während Infektionswellen erwartungsgemäß zu einem Anstieg der Todesfälle in allen Gruppen führten, hat die Impfung die Sterblichkeitslast nach einer Infektion NICHT verringert. Stattdessen zeigen die Daten ein anhaltendes Sterblichkeitssignal bei geimpften Personen.

Laut dem Epidemiologen und Hauptautor der Studie, Dr. Kris Denhaerynck:

„Ohne eine weitere Überprüfung auf individueller Ebene können wir aus diesen Daten nicht direkt schließen, dass die Geimpften in größerer Zahl verstorben sind. Wenn die Impfstoffe jedoch tatsächlich darauf abzielen, schwere COVID-19-Verläufe und die Sterblichkeit zu reduzieren, sollten vollständig geimpfte Bewohner, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, keine erhöhte Sterblichkeit aufweisen. Dies ist eine Sicherheitsbeobachtung, die nicht einfach als Artefakt aggregierter oder anderweitig verzerrter Daten abgetan werden kann. Im Gegenteil, sie rechtfertigt eine dringende Untersuchung; und sollte sie sich als robust erweisen, würde sie die aktuellen Annahmen über die Wirksamkeit des Impfstoffs bei gebrechlichen älteren Menschen grundlegend in Frage stellen. Die Tatsache, dass solche Längsschnittdaten routinemäßig marginalisiert werden, deutet darauf hin, dass eine gründliche Untersuchung dieser Möglichkeit als unbequem, wenn nicht gar völlig unerwünscht angesehen wird.“

Diese groß angelegte, praxisnahe Analyse von Pflegeheimen in den USA liefert eines der bislang deutlichsten zeitlichen Anzeichen dafür, dass die COVID-Impfung das Mortalitätsrisiko nach einer Infektion bei gebrechlichen älteren Menschen nicht verringert, sondern sogar verlängert hat – also genau bei jener Gruppe, die diese „Impfstoffe“ angeblich schützen sollten.