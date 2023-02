Die Wahrheit wird dich befreien

Ich habe den Menschen schon immer geholfen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, aber es ist auch wichtig geworden, die Menschen über die globalen Kräfte zu informieren, die versuchen, die Kontrolle zu übernehmen.

Es ist unerlässlich geworden, die Menschen über die globalen Kräfte aufzuklären, die versuchen, die Kontrolle zu ergreifen, mit dem ultimativen Ziel, die Menschenrechte und Freiheiten zu beseitigen, einschließlich Ihrer medizinischen Freiheit

Google ist eine zentrale Machtbasis dieser globalen Kabale, die oft als „Deep State“ bezeichnet wird – eine verborgene Machtstruktur, die auf Reichtum und finanziellem Einfluss hinter (und über) den einzelnen Regierungen der Welt basiert -, da die Kontrollbefugnisse der Kabale auf elektronischer Überwachung und Social Engineering beruhen

Es gibt eine enge Zusammenarbeit zwischen dem organisierten Verbrechen und dem militärischen Geheimdienst der USA, die bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreicht. Wir haben jetzt Beweise, die zeigen, dass Geheimdienste private Unternehmen gezwungen haben, in ihrem Namen zu zensieren und die verfassungsmäßigen Rechte der Amerikaner zu verletzen

Da wir wissen, dass der Great Reset ein Versklavungssystem ist, bestehen einige der besten Verteidigungsstrategien darin, Ihre Gesundheit zu optimieren, unabhängiger zu werden und Gemeinschaften zu bilden, die bereit sind, außerhalb des neuen Versklavungssystems zusammenzuarbeiten

Sich dem Kontrollsystem so weit wie möglich zu entziehen und sich zu weigern, bei den Plänen des Great Reset mitzumachen, wie z.B. Impfpässe, digitale Identitäten und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), da all diese dazu benutzt werden, Ihr Leben zu kontrollieren und zu steuern

Im obigen Video werde ich von Jason Shurka interviewt, dem Autor mehrerer Bücher über heiliges Wissen, die Erhöhung des Bewusstseins und die Macht, die wir in uns tragen.

Während ich mich immer darauf konzentriert habe, den Menschen zu helfen, die Kontrolle über ihre Gesundheit zu übernehmen und ein optimales Wohlbefinden zu erreichen, indem ich mich mit grundlegenden Lebensstilfaktoren befasse, ist es in den letzten Jahren notwendig geworden, die Menschen auch über die globalen Kräfte aufzuklären, die versuchen, die Kontrolle zu übernehmen, mit dem ultimativen Ziel, die Menschenrechte und Freiheiten zu beseitigen, einschließlich Ihrer medizinischen Freiheit.

Es ist zwingend notwendig geworden, zu verstehen, was diese größeren Kräfte zu erreichen versuchen, denn sie treiben die Agenda des Großen Reset voran, die jeden Aspekt unseres Lebens umfasst, einschließlich Nahrung und Gesundheitsversorgung. Wenn Sie nicht verstehen, was ihr Ziel ist, werden Sie naiv mitmachen und ein unwissendes Opfer werden.

Google ist das Herzstück der globalen Kabale

Wie ich in dem Interview erkläre, ist Google eine zentrale Machtbasis dieser globalen Kabale, die oft als „Tiefer Staat“ bezeichnet wird – eine verborgene Machtstruktur, die auf Reichtum und finanziellem Einfluss hinter (und über) den einzelnen Regierungen der Welt basiert -, weil die Kontrollbefugnisse der Kabale auf elektronischer Überwachung und Social Engineering beruhen.

Beides erfordert riesige Mengen an Daten über jeden Einzelnen und künstliche Intelligenz, um Verhaltensweisen vorherzusagen und zu kontrollieren. Google ist der größte Kontrolleur von Daten und besitzt das fortschrittlichste KI-Unternehmen der Welt. Allein über seine Suchmaschine kontrolliert Google mindestens 93 % und möglicherweise über 95 % dessen, was die Menschen sehen können.

Sie besitzen die Schlüssel zum Wissen der Menschheit, das im Internet gespeichert ist. Und wenn ihnen nicht gefällt, was du sagst, können sie dich bis zu dem Punkt begraben, an dem du im Grunde aufhörst zu existieren. Du hast keine Reichweite, keine Stimme.

Mir ist dieser Zensurprozess nicht fremd, da ich seit dem Start meiner Website vor 25 Jahren immer wieder angegriffen wurde. Im Jahr 2018 hat Google mir schließlich den Stecker gezogen und meine Artikel in den tiefsten Tiefen seiner Suchmaschine begraben.

Was man jetzt über mich findet, sind Artikel, die mich diskreditieren. Man muss auch tief in den Suchergebnissen graben, um gute Informationen über Gesundheit, Ernährung und Medizin im Allgemeinen zu finden.

Es gibt viele Ebenen der Zensur

Während sich immer mehr Menschen bewusst werden, dass Zensur in den sozialen Medien stattfindet, gibt es viele andere Ebenen der Zensur, von denen die Menschen nicht viel hören.

Zahlungsdienstleister zum Beispiel schließen Menschen für online geäußerte Ansichten aus. PayPal kann eine Geldstrafe von 2.500 Dollar für Verstöße gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verhängen. Die Banken sperren Kreditkarten und Bankkonten. Domains sperren die Websites von Menschen. YouTube sperrt und löscht Konten.

Die Mainstream-Medien veröffentlichen Verleumdungen, die in den Suchergebnissen ganz oben erscheinen, was die Leute von Ihnen ablenkt. Soziale Medienplattformen können Sie mit einem Schattenverbot belegen, was Ihre Reichweite drosselt, und sie können verhindern, dass Artikel von bestimmten Websites geteilt werden. Google verbirgt Suchergebnisse, die einem bestimmten Narrativ zuwiderlaufen.

Wenn Sie die URL der gesuchten Website haben, können Sie sie bekommen. Aber die meisten Leute haben das nicht. Sie suchen, ohne zu wissen, wer die Antwort hat. Und standardmäßig nutzen 93 % der Weltbevölkerung Google, ohne zu wissen, dass Google den Zugang zu Artikeln, zu denen man seiner Meinung nach keinen Zugang haben sollte, immer weiter gefiltert hat.

In vielen Fällen kommt man nicht einmal über sechs Seiten oder so der Suchergebnisse hinaus. Alles ab Seite sieben ist unerreichbar. Das bedeutet, dass die Zeiten, in denen Laien selbst online recherchieren konnten, vorbei sind. Sie können es nicht tun, weil die Ergebnisse so eng gefasst sind. Man muss sehr genau wissen, wonach man sucht. Der Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, Quellen zu finden, denen Sie vertrauen, und den Kaninchenpfaden zu folgen, die sie Ihnen weisen.

Cyberkriegsführung ist jetzt eine Selbstverständlichkeit

Im Extremfall setzen sie die Cyberkriegsführung ein, um die Opposition auszuschalten. Meine Website wurde Ende September 2022 angegriffen und vom Netz genommen. Sie haben auch unsere E-Mail-Server zerstört.

Wir konnten die Hacker zwar nicht identifizieren, aber meine Website wurde bereits im Januar 2021 von britischen und amerikanischen Geheimdiensten als „nationale Sicherheitsbedrohung“ eingestuft, und Berichten zufolge arbeiteten sie zusammen, um „Anti-Impf-Propaganda“ mit ausgefeilten Mitteln der Cyberkriegsführung auszuschalten.

Seitdem sind wir dazu übergegangen, Substack als Hauptspeicher für Artikel zu verwenden, da die Abonnement-Option uns einen gewissen Schutz vor Zensur bietet, während unser Online-Shop weiterhin auf Mercola.com zu finden ist. Die Artikel sind nur 48 Stunden lang auf Mercola.com einsehbar. Danach werden sie auf die kostenpflichtige Abonnement-Plattform migriert.

Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, nachdem ich viele Drohungen gegen mich, meine Familie und mein Unternehmen erhalten habe. Es tat mir weh, das zu tun, aber auf diese Weise können die Abonnenten des Newsletters weiterhin alles kostenlos lesen. Sie müssen es nur innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Newsletters in ihrem Posteingang lesen oder herunterladen.

Diejenigen, die Zugang zum Archiv haben möchten, können sich bei Substack für 5 Dollar pro Monat für ein Abonnement anmelden. (Die Einnahmen von Substack werden zur Finanzierung von Partnerorganisationen wie dem National Vaccine Information Center und einigen anderen verwendet).

Websites, die von Ärzten erstellt wurden, die versuchten, Informationen über frühe COVID-Behandlungen zu verbreiten, wurden zu Beginn der Pandemie ebenfalls gehackt und gelöscht. Außerdem werden Bücher, die online verkauft werden, verboten oder schemenhaft verboten, und die Bewertungen und Rezensionen von Büchern werden manipuliert, um den Verkauf zu behindern.

Senatorin Elizabeth Warren forderte Amazon sogar auf, den Verkauf meines Buches „Die Wahrheit über COVID-19“ zu verbieten. Sie hatte keinen Erfolg, und das Buch wurde ein Verkaufsschlager. Am Ende habe ich Warren deswegen verklagt. Ich habe auch Google und YouTube wegen Vertragsbruchs verklagt, als sie mein Konto wegen eines Verstoßes gegen die Gemeinschaftsrichtlinien löschten, die sie am selben Morgen eingeführt hatten.

Der Desinformations-Dutzend-Schwindel

Im Sommer 2020 wird eine Ein-Mann-Organisation mit ungenannter Finanzierung und verdächtigen Verbindungen auf der Bildfläche. Die Organisation mit dem Namen Center for Countering Digital Hate (CCDH) begann sofort mit der Veröffentlichung einer Reihe von erfundenen Berichten, in denen behauptet wurde, dass eine kleine Anzahl von Personen für die Schaffung von „Impfgegnern“ verantwortlich sei.

In „The Anti-Vaxx Playbook“ das im Juli 2020 veröffentlicht wurde, identifizierte das CCDH sechs führende Online-„Anti-Vaxxer“ – Barbara Loe Fisher, Joseph Mercola, Del Bigtree, Robert F. Kennedy Jr., Sherri Tenpenny und Andrew Wakefield – und unseren angeblichen „Plan, einen bevorstehenden COVID-Impfstoff anzugreifen“.

Im März 2021 veröffentlichte das CCDH seinen am weitesten verbreiteten Bericht, „The Disinformation Dozen“ in dem ich erneut zum führenden Verbreiter von Fehlinformationen ernannt wurde. Dem CCDH zufolge waren nur 12 Personen für fast zwei Drittel aller Anti-Impf-Inhalte in den sozialen Medien verantwortlich.

Im August desselben Jahres gab die Vizepräsidentin für Inhaltspolitik von Facebook, Monika Bickert, eine Gegendarstellung zu dem Bericht der CCDH heraus, in der sie erklärte, dass es keine Beweise für die Behauptungen der Organisation gebe. Nach einer eigenen Untersuchung stellte Facebook fest, dass wir, die so genannten Desinformations-Dutzend, tatsächlich nur für einen winzigen Bruchteil – 0,05 % – aller Impfstoffinhalte auf Facebook verantwortlich waren.

Unnötig zu erwähnen, dass Medien und Regierungsvertreter die Korrektur von Facebook vollständig ignorierten und der Bericht „Das Desinformations-Dutzend“ seither regelmäßig zur Rechtfertigung der Zensur von uns verwendet wird. Im Januar 2022 veröffentlichte das CCDH einen weiteren Bericht in dem behauptet wird, dass Substack jährlich mehr als 2,5 Millionen Dollar an Einnahmen aus „Anti-Impfstoff-Newslettern“ generiert. Wieder war ich das Hauptziel.

Lustigerweise behauptete die CCDH in diesem Bericht, dass „die New York Times … Joseph Mercola als den einflussreichsten Verbreiter von Coronavirus-Fehlinformationen im Internet im Jahr 2021 bezeichnete.“ Gleichzeitig zitierte die New York Times die CCDH als Quelle für diese Behauptung!

Die CCDH verwendet also Medienberichte über ihre eigenen erfundenen Behauptungen, um neue verleumderische Behauptungen zu untermauern. So wird das Spiel gespielt, Leute! Es ist ein geschlossener Kreislauf. Die frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bezeichnete diese Taktik einmal als „Verleumdung im Nachhinein“.

Die globale Kabale

Um auf die globale Kabale, den Tiefen Staat oder das, was Shurka als Mafia bezeichnet, zurückzukommen, gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen dem organisierten Verbrechen und dem militärischen Geheimdienst der USA, die bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreicht. Die Enthüllungsjournalistin Whitney Webb beschreibt diese Geschichte ausführlich in ihrem zweibändigen Buch „One Nation Under Blackmail“.

Es ist ihre Ideologie und ihr übergreifender Plan zur Erlangung der Weltherrschaft, eine Ein-Welt-Regierung, die man vollständig verstehen muss. Wenn Sie sehen, dass jemand, irgendjemand, diese Ideologie und diesen Plan vorantreibt, wissen Sie, dass die Antwort darin besteht, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen.

Viele wünschen sich eine detaillierte Auflistung jeder einzelnen Person, die zu dieser Kabale gehört, aber eine solche Liste ist nahezu irrelevant. Viele, die auf eine solche Liste gehören, wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass sie im Auftrag der Kabale handeln. Ich mag Catherine Austin Fitz‘ Begriff „Mr. Global“. Tausende könnten wahrscheinlich identifiziert werden, die eine Rolle in Mr. Globals Schema spielen, aber ihre Namen zu kennen, wird nicht unbedingt etwas ändern.

Es ist ihre Ideologie und ihr übergreifender Plan zur Erlangung der Weltherrschaft, eine Ein-Welt-Regierung, die vollständig verstanden werden müssen. Dann spielt es keine Rolle, wer was tut. Wenn Sie sehen, dass jemand, irgendjemand, diese Ideologie und diesen Plan vorantreibt, wissen Sie, dass die Antwort darin besteht, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen.

Abgesehen davon wissen wir, dass zu dieser Kabale einige der reichsten Familien der Welt gehören (aber nicht nur diese) – Familien, deren Reichtum mehrere Generationen umfasst und sich über Jahrhunderte erstreckt. Die meisten dieser Leute stehen überhaupt nicht im Licht der Öffentlichkeit. Sie bleiben im Verborgenen, aber ihr Reichtum hat ihnen überall Einfluss verschafft, wo Einfluss erwünscht ist.

Ein Großteil dieser Einflussnahme erfolgt über Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Stiftungen, und es spielt keine Rolle, wer diese NRO leitet. Ihre Mandate unterstützen und fördern immer noch den langfristigen Plan von Mr. Global.

Es ist also viel wichtiger, das große Ganze zu verstehen, das Endziel und die Schritte, die sie unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen, als mit dem Finger auf eine bestimmte Person zu zeigen. Man kann die meisten der Personen, die verdächtigt werden, Teil der Kabale zu sein, eliminieren und der Plan wird immer noch weitergehen, denn er ist viel größer als jede einzelne Person.

Können wir den Kurs ändern?

Die Frage ist, ob die Situation hoffnungslos ist, oder ob wir etwas tun können, um sie davon abzuhalten, die Welt in einen digitalen Gefängnisplaneten zu verwandeln. Ich weiß nicht, ob wir sie aufhalten können, aber ich denke, wir müssen es versuchen. Ich persönlich glaube, dass sie sich in einem selbstzerstörerischen Muster befinden. Sie halten sich für schlauer als alle anderen, und zwar viel schlauer als sie wirklich sind, was letztendlich zu ihrem Untergang führen kann.

Aber sie haben alle Karten in der Hand, und sie haben den ganzen Reichtum und die Macht. Und es ist wichtig, dies zu verstehen: Ihr Anreiz beruht nicht auf dem Wunsch, mehr Geld zu bekommen. Sie brauchen nicht mehr Geld. Sie erschaffen das Geld buchstäblich aus dem Nichts. Sie kontrollieren alle Fiat-Währungen und Zentralbanken der Welt. Nein, es geht um Macht und Kontrolle. Sie wollen die Macht, alles und jeden zu kontrollieren.

Aber ich glaube, das wird nach hinten losgehen. In gewisser Weise hat es das bereits. Während der COVID-Pandemie sind sie zu weit und zu schnell gegangen und haben zu oft ihre Hand aufgehalten. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass die Regierung bereit und in der Lage ist, Ihr Bankkonto zu beschlagnahmen, wenn es ihr nicht gefällt, wem Sie Geld spenden.

Wir wissen, dass sie willens und in der Lage ist, ganze Länder abzuschotten, mit oder ohne guten Grund. Wir wissen, dass sie willens und in der Lage sind, Menschen- und Verfassungsrechte zu ignorieren und zu umgehen. Sie sind bereit, die Bildungsgrundlage von Millionen von Kindern über Jahre hinweg zu zerstören.

Wir haben viel darüber gelernt, wie weit sie zu gehen bereit sind, um zu bekommen, was sie wollen, und zu unterdrücken, was sie nicht wollen. Wir haben erfahren, dass unsere Geheimdienste private Unternehmen dazu zwingen, auf ihr Geheiß hin die Rechte der Amerikaner zu zensieren und zu verletzen, und wir können sehen, dass sie das Justizsystem und eine Reihe von Bundesbehörden mit Waffengewalt ausgestattet haben.

Sechs Strategien zur „Selbstverteidigung“

Wenn man all das weiß und versteht, dass The Great Reset ein Versklavungssystem ist, glaube ich, dass die beste Verteidigungsstrategie darin besteht:

Optimieren Sie Ihre Gesundheit – Im Interview erkläre ich, warum es so wichtig ist, sich regelmäßig der Sonne auszusetzen, wie der Verzicht auf Omega-6-Linolsäure in der Ernährung Ihre Gesundheit verbessern kann und welche Vorteile eine zeitlich begrenzte Ernährung hat. Werden Sie unabhängiger und haben Sie Notfallpläne für den Fall, dass die Systeme, auf die Sie sich verlassen haben, zusammenbrechen. Arbeiten Sie daran, Gemeinschaften zu bilden, die bereit sind, außerhalb dieses neuen Versklavungssystems zusammenzuarbeiten. Steigen Sie so weit wie möglich aus dem System aus – ein guter Ausgangspunkt ist die Abschaffung aller Google-Produkte, da sie alle Teil des Überwachungsnetzes sind. Verwenden Sie auf jeden Fall Gmail nicht mehr, da Ihr Posteingang zensiert wird, ohne dass Sie es merken. Verweigern Sie die Teilnahme an der Great Reset-Agenda – Dazu gehört die Ablehnung von Impfpässen, digitalen Identitäten und digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), da all diese dazu verwendet werden, Ihr Leben zu überwachen und zu kontrollieren. Identifizieren Sie vertrauenswürdige Quellen und ändern Sie die Art und Weise, wie Sie Ihre Informationen erhalten – Sie müssen bei der Informationsbeschaffung proaktiv vorgehen, da die meisten Suchmaschinen stark kuratiertes Material anbieten. Die meisten wahrheitsgemäßen Quellen werden zensiert, so dass Sie sich angewöhnen müssen, direkt auf deren Website zu gehen oder sich für einzelne Newsletter anzumelden.

Ich vermute, dass die Dinge noch viel schlimmer werden, bevor sie besser werden. Sie haben eine Menge Macht und Kontrolle, und sie werden sie nutzen. Sie haben noch nicht alle ihre Karten ausgespielt. Aber wenn genug Menschen anfangen, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, in die uns The Great Reset und die Agenda 2030 führen, wenn wir anfangen, uns in Richtung Dezentralisierung und selbstversorgende Lebensweise zu bewegen, anstatt mehr zentralisierte Machtstrukturen zu akzeptieren, dann könnte ihr Kontrollsystem eher früher als später zusammenbrechen.

