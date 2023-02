Das Spiel ist aus! Daten von Medicare zeigen, dass die COVID-Impfstoffe das Sterberisiko erhöhen!

Steve Kirsch

Das ist der Grund, warum die CDC die Medicare-Daten NIEMALS verwendet hat, um zu beweisen, dass die Impfstoffe sicher sind. Und das ist der Grund, warum NIEMAND in der Schulmedizin möchte, dass Sie diese Daten sehen. NIEMALS. Sie ALLE wollen sie verstecken. FÜR IMMER.

Nota Bene

Dies könnte der wichtigste Artikel sein, den ich im Jahr 2023 schreiben werde.

In diesem Artikel zeige ich öffentlich die Rekorddaten zu den durch Impfungen verursachten Todesfällen aus der „Goldstandard“-Datenbank von Medicare, die das beweisen:

Die Impfstoffe machen es wahrscheinlicher, dass ältere Menschen vorzeitig sterben, nicht unwahrscheinlicher.

Das Sterberisiko bleibt für einen unbekannten Zeitraum nach der Impfung erhöht (wir haben nicht gesehen, dass es sich normalisiert).

Die CDC hat das amerikanische Volk über die Sicherheit dieser Impfstoffe belogen. Sie hatten die ganze Zeit Zugang zu diesen Daten und haben sie verschwiegen und nichts gesagt.

Wenn es einen Artikel gibt, den Sie mit Ihrem sozialen Netzwerk teilen sollten, dann ist dies der richtige.

Zusammenfassung

Ist es nicht eine Schande, dass keine der Regierungen der Welt die Aufzeichnungen über Impftodesfälle öffentlich zugänglich macht? Ich behaupte, wenn sie das täten, würde das die Debatte sofort beenden und der Welt beweisen, dass die Impfstoffe unsicher sind. Deshalb halten sie die Daten unter Verschluss.

Aber offenbar gibt es einen Whistleblower, der an der Transparenz der Daten interessiert ist.

Gestern Abend fand ich in meinem Briefkasten einen USB-Stick mit den Medicare-Daten, die Todesfälle und Impftermine miteinander verbinden. Endlich! Das sind die Daten, über die niemand reden oder gar fragen will.

Ich konnte die Daten authentifizieren, indem ich sie mit Datensätzen abglich, die ich bereits hatte. Und die Analyse, die ich mit den erhaltenen Daten durchgeführt habe, stimmt mit anderen Analysen überein, die ich zuvor erhalten habe.

Das Schöne an diesen Medicare-Daten ist, dass niemand behaupten kann, sie seien „unzuverlässig“. Medicare ist die unanfechtbare „Goldstandard“-Datenbank. Es ist die Datenbank, von der die CDC aus einem Grund nicht will, dass wir sie sehen. Sie erwähnen sie nicht einmal. Sie tun so, als gäbe es sie nicht. Sie wissen also, dass sie wichtig ist.

Willst du wissen, was sie zeigt?

Sie zeigt, dass diese Impfungen das Sterberisiko erhöhen, und wenn man einmal geimpft wurde, bleibt das Sterberisiko für eine unbekannte Zeit erhöht. Und das ausgerechnet in der Bevölkerungsgruppe, der sie eigentlich am meisten helfen sollte!

Jetzt wissen Sie, warum die CDC, die schon immer Zugang zu den Medicare-Aufzeichnungen hatte, diese nie öffentlich zugänglich gemacht hat, damit jeder sie analysieren kann, um zu beweisen, dass die Impfstoffe sicher sind. Weil die Aufzeichnungen das Gegenteil zeigen. Deshalb halten sie die Daten verborgen, und deshalb sprechen sie NIE darüber.

Heute, in diesem Artikel, werden Sie endlich das zu sehen bekommen, was niemand außerhalb des HHS je gesehen hat: die „Goldstandard“-Aufzeichnungen von Medicare, d.h. die Wahrheit. Sie können sie selbst analysieren.

Sie werden bald selbst sehen, warum die CDC diese Daten nie herausgeben wird und warum die Mainstream-Presse NIEMALS nach den Daten fragen wird: weil es aufdecken würde, dass sie die Menschen belogen und über 500.000 Amerikaner getötet haben, indem sie ihnen einen unsicheren „Impfstoff“ empfohlen haben.

Die Quintessenz ist folgende:

Wenn es keine Datentransparenz gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Regierung Sie anlügt.

Denn wenn die Daten ihre Darstellung stützen würden, würden sie sich sehr anstrengen, die Daten zu veröffentlichen. Wenn die Daten nicht für ihre Darstellung sprechen, reden sie einfach nicht darüber, tun so, als gäbe es sie nicht, und sagen der Presse, sie solle nicht danach fragen.

Sie wissen also bereits, wie das Ganze enden wird. Sehr schlecht. Für Biden, die CDC, die FDA, die medizinische Mainstream-Gemeinschaft, die Mainstream-Presse und den Kongress. Sie alle werden sich die Finger schmutzig machen, weil sie nie nach den Daten gefragt haben.

Die „Fehlinformationsverbreiter“ werden mit der regierungseigenen „Goldstandard“-Datenbank Recht behalten. Es ist Zeit für Rache.

Danksagung

Ich habe Clare Craig von der HART-Gruppe gebeten, den Text auf etwaige Fehler zu überprüfen. Sie hielt es für gut.

Professor Norman Fenton hat ebenfalls einen Blick darauf geworfen, und auch er hat nichts gefunden, was nicht in Ordnung wäre.

Das bedeutet nicht, dass es keine Fehler gibt, sondern nur, dass es keine offensichtlichen Fehler gibt. Wenn Sie einen Fehler finden, lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen.

Warum dieser Artikel so wichtig ist

Wenn niemand erklären kann, wie das „Gefälle in die falsche Richtung“ geht, dann sollte das GAME OVER für das Impfprogramm sein, weil wir ihre eigene „Goldstandard“-Datenbank benutzen, um zu beweisen, dass die Impfstoffe nicht sicher sind und dass sie uns belogen haben.

Es sei denn, ich habe einen schwerwiegenden Fehler gemacht, dann gibt es für sie keinen Stein, der groß genug ist, um sich in dieser Sache zu verstecken. Keine Ausreden. Keine Angriffe. Es ist im Grunde kugelsicher. Die Ergebnisse können einfach nicht erklärt werden, wenn die Impfstoffe sicher sind. Und die Zahlen sind enorm. Dafür benötigt man keine von Fachleuten geprüfte Studie.

Die Medicare-Daten, die ich erhalten habe

Es handelt sich um eine Excel-Datei mit über 114.000 Datensätzen, die Sie hier herunterladen können.

Ich hätte zwar gerne die Zusammenführung aller Todesfälle und Impfungen in den USA erhalten, aber die Daten, die ich erhalten habe, reichen bei korrekter Analyse aus, um zu beweisen, dass die Impfstoffe das Sterberisiko erhöhen.

EINSCHRÄNKUNGEN

Lesen Sie unbedingt die Registerkarte „Über“, um sich über die Vorbehalte gegenüber den Daten zu informieren. Es ist hilfreich, wenn Sie diesen Artikel lesen und verstehen, bevor Sie sich die Daten ansehen.

MEDICARE DATEN NOTA BENE

Beachten Sie, dass die nachstehenden Streudiagramme aus einem viel größeren Satz von Medicare-Datensätzen erstellt wurden als die, die Sie herunterladen können. Die Diagramme aus den Datensätzen, die ich erhalten habe, sind in der Excel-Tabelle enthalten und stimmen mit den Diagrammen in diesem Artikel überein, bei denen es sich um die qualitativ hochwertigeren Diagramme handelt (und die Diagramme der Dosis 2 und 3 enthalten).

Überblick über die Analyse der Medicare-Datensätze

Da wir nur die Impf-Todesdaten der Verstorbenen haben (und nicht die vollständigen Daten, die jede ehrliche Regierung zur Verfügung stellen würde), müssen wir die Daten auf eine bestimmte Weise analysieren, um zu verstehen, was vor sich geht.

Dies ist eine neue Art, die Daten zu betrachten, daher möchte ich Ihnen zunächst einen Überblick aus der Vogelperspektive geben.

Das Wichtigste ist, dass wir im Januar 2021 einen doppelten Todesfall haben: durch COVID und die Saisonalität (ältere Menschen sterben mehr im Winter).

Abbildung 0: Tägliche Todesfälle in Medicare in Connecticut. Jeder Balken steht für einen Zeitraum von 5 Tagen. Dieses Schaubild soll zeigen, dass der COVID-Ausbruch die Neigung noch verstärkt hat, da die Auswirkungen der Saisonalität PLUS der abklingenden Phase eines COVID-Ausbruchs zu beobachten sind. Dies ist der Grund für den Rückgang um 40 % gegenüber den Spitzenwerten.

Wenn also der Impfstoff absolut nichts bewirkt, wird die Steigung des Histogramms der Kurve der Todesfälle pro Tag im ersten Quartal drastisch abnehmen, da die COVID- und saisonalen Effekte abnehmen. Dann wird die Kurve zeitweise abflachen, bis die Saisonalität im Winter wieder zunimmt oder es zu einem weiteren großen COVID-Ausbruch kommt. Der Rückgang könnte bis zu 40 % gegenüber dem Spitzenwert (z. B. von 536 auf 324) in Abbildung 0 betragen.

Wenn der Impfstoff PERFEKT ist, wird die gleiche Steigung nach unten gehen, aber nicht so stark, weil wir nur saisonale Effekte sehen, die nach unten gehen (da niemand an COVID stirbt). Dann bleibt sie vollkommen flach, bis sie im Winter wieder ansteigt. Abbildung 1 zeigt, wie die Kurve der „Todesfälle pro Woche“ bei einem perfekten Impfstoff aussehen sollte.

Der wichtigste Punkt ist folgender: Wenn der Impfstoff keinen Schaden anrichtet, wird die Kurve abfallen und flach bleiben.

Im Folgenden werde ich die Tage bis zum Tod nach Impfung Nr. 1 nur dann berechnen, wenn die Impfung Nr. 1 im ersten Quartal 2021 verabreicht wurde. Das Histogramm sollte also ähnlich wie in Abbildung 1 aussehen. Es wird etwas geglättet sein, da die Impfung über ein Quartal (und nicht an einem einzigen Tag) verabreicht wurde, aber da der meiste Impfstoff in Q1 in der ersten Januarhälfte verabreicht wurde, wird die Kurve Abbildung 1 ziemlich ähnlich sein, aber sie wird ein paar Wochen früher beginnen, flach zu werden.

Sobald Sie diese Konzepte verstanden haben, sind Sie bereit für die Details.

Bei Medicare-Versicherten gibt es einen starken saisonalen Effekt auf die Sterbeziffer

Bei älteren Menschen gibt es eine starke Saisonabhängigkeit der Sterbefälle. Sie sind im Winter hoch und im Sommer niedrig. Der Unterschied zwischen Spitzen- und Tiefstwerten beträgt etwa 25 %. Diese Daten stammen von der CDC für die Altersgruppe 65-84:

Abbildung 1. Dies ist die wöchentliche Zahl der Todesfälle von 2015 bis 2019, summiert über alle US-Bundesstaaten für die Altersgruppe 65-84. Sie wurde mithilfe einer Visualisierung auf der CDC-Website unter Verwendung dieses Datensatzes erstellt. Epidemiologen sind mit diesem Effekt sehr vertraut. Hier gibt es keine Überraschungen. Der Höchstwert liegt bei 256.000, der Tiefstwert bei 213, sodass die Zahl der Todesfälle nach dem Höchstwert saisonal um 17 % abnimmt.

Das heißt, wenn man sich im ersten Quartal 2021 impfen lässt und sich die Tage bis zum Tod ansieht, sollte der Wert, wenn die Impfstoffe sicher sind, mit der Zeit sinken und dann wieder steigen.

Doch das Gegenteil ist der Fall.

Die Kontrollgruppe für 2021

Dies sind die Todesfälle nach Woche im Jahr 2021 für alle Staaten im Alter von 65-84 Jahren. Man beachte, dass die Raten in den ersten 11 Wochen sinken und sich dann stabilisieren. Im Jahr 2021 gibt es einen steileren Rückgang als normal, da COVID den Rückgang noch verstärkt.

Abbildung 2. Es handelt sich um die wöchentliche Zahl der Todesfälle in allen US-Bundesstaaten für das Jahr 2021. Dies ist im Wesentlichen das Kontrolldiagramm. Sie wurde mithilfe einer Visualisierung auf der CDC-Website unter Verwendung dieses Datensatzes erstellt. Epidemiologen sind mit diesem Effekt sehr vertraut. Hier gibt es keine Überraschungen. Die Zahl der Todesfälle sinkt in den ersten 11 Wochen des Jahres und stabilisiert sich dann. Der Höchststand liegt bei 81.000, der Tiefststand bei 50.000, sodass der Rückgang vom Höchststand bis zum Tiefpunkt insgesamt 39 % beträgt.

Das Impfprogramm begann am 14. Dezember 2020 und erreichte seinen Höhepunkt in der dritten Januarwoche 2021 für Menschen dieser Altersgruppe:

Abbildung 3. Der Zeitplan für die Einführung der Impfung in Connecticut für Teilnehmer <80 Medicare erreichte seinen Höhepunkt in den Wochen 3 und 4 des Jahres 2021. Jeder Balken ist eine Woche

Das bedeutet, dass, wenn wir unsere Analyse der „Tage von der ersten Impfung bis zum Tod“ auf Personen beschränken, die ihre erste Impfung im ersten Quartal 2021 erhalten haben, die Sterblichkeitsrate mindestens neun Wochen lang nach der Impfung sinkt und dann 15 Wochen lang unverändert bleibt, bevor sie wieder ansteigt, wenn die Impfung harmlos ist. Das liegt daran, dass etwa die Hälfte der Impfungen vor Woche 3 verabreicht wurde (11-2=9).

Die Diagramme zeigen, dass der Anstieg nach oben und nicht nach unten geht

Wie wir im vorigen Abschnitt festgestellt haben, sollte die Zahl der Tage nach der ersten Impfung bis zum Tod mindestens 9 Wochen lang sinken und sich dann in den nächsten 15 Wochen entsprechend der im vorigen Abschnitt beschriebenen Saisonalität stabilisieren. Ein sicherer Impfstoff würde also wie in Abbildung 2 dargestellt aussehen.

Aber das tut er nicht. Er steigt an! Das ist das Problem.

Abbildung 4. Sie zeigt die Tage bis zum Tod nach der Spritze Nr. 1, wenn die Spritze Nr. 1 im ersten Quartal 2021 an Medicare-Empfänger unter 80 Jahren verabreicht wurde. Eigentlich sollte die Linie aufgrund der Saisonabhängigkeit nach UNTEN abfallen. Die Steigung geht in die falsche Richtung. Man beachte, dass der Anstieg des Risikos nach 2 Jahren immer noch vorhanden ist, ausgehend vom Ausgangswert am Tag 50, aber zumindest wird es im Laufe der Zeit nicht schlimmer. NB: Das Diagramm fällt ab 660 Tagen ab, weil uns die Monate bis zum Tod ausgehen (da die Impfung im ersten Quartal verabreicht wird und die Person vor dem 1. Februar 2023 sterben muss).

Wenn wir unsere Analyse auf die erste Impfung im zweiten Quartal beschränken (von denen die meisten im April verabreicht worden wären), ergibt sich das gleiche Problem. Die Steigung sollte in den ersten 15 Wochen nach der Impfung flach sein (wir beginnen in einer flachen Periode (Woche 13) und haben danach etwa 15 Wochen mit flachen Todesfällen. Dennoch steigt die Neigung an, wenn sie eigentlich flach sein sollte.

Abbildung 5. Wie Abb. 4, außer dass wir die Aufnahme Nr. 1 auf das 2. Quartal beschränken. Die Spitze verschiebt sich nicht, da sich die Saisonalität nicht verschiebt. Der Abfall beginnt jetzt bei 570, da wir die Spritze jetzt ein Quartal später geben.

Die gleiche falsche Neigung tritt bei Schuss Nr. 2 auf.

Das gleiche Problem tritt bei der zweiten Spritze auf. Etwa 75 % der Medicare-Versicherten erhielten die Spritze Nr. 2 vor dem 15. April 2021.

So sah der Zeitplan für die Injektion der Spritze Nr. 2 in Connecticut aus:

Abbildung 6. Die Impfungen 1 und 2 wurden schnell in der Medicare-Gemeinschaft eingeführt, und die meisten Menschen wurden im ersten Quartal 2021 vollständig geimpft. Dies geht aus Medicare-Daten aus Connecticut hervor.

Daher hätten wir zu Beginn einen Abwärtstrend sehen müssen, und wir sehen jetzt wieder das Gegenteil.

Abbildung 7. Dieses Schaubild zeigt die Tage bis zum Tod von Schuss Nr. 2, da Schuss Nr. 2 im Jahr 2021 abgegeben wurde. Da der Großteil der Spritze Nr. 2 im ersten Quartal 2021 ausgeliefert wurde, sollte auch hier ein starker Abwärtstrend zu erkennen sein. Das ist aber nicht der Fall. Auch bei der Spritze Nr. 2 geht die Kurve in die falsche Richtung. Das ist unerklärlich.

Die gleiche Fehlentwicklung passiert auch bei der Spritze Nr. 3

Die meisten Medicare-Versicherten erhielten die Spritze Nr. 3 im Oktober 2021. Es sollte also für etwa 60 Tage ein Aufwärtstrend zu beobachten sein (aufgrund der Saisonalität und einer weiteren COVID-Welle), und dann sollte der Wert dramatisch fallen.

Das ist nicht der Fall. Er bleibt gleich. Das ist problematisch. Es deutet darauf hin, dass, wenn man bis zur 3. Spritze gelebt hat, das Sterberisiko immer noch steigt, nur nicht so stark wie bei den früheren Spritzen.

Diese Tabelle wäre nützlicher gewesen, wenn das Zeitfenster für Dosis 3 eng begrenzt gewesen wäre. Bleiben Sie dran…

Spritze Nr. 3 wird 2021 verabreicht. Die meisten Medicare-Versicherten haben ihre Auffrischungsimpfung im Oktober 2021 erhalten, sodass wir erwarten würden, dass der Anstieg nach 60 Tagen nachlässt. Das ist aber nicht der Fall. Die Neigung bleibt flach, was problematisch ist.

Könnte es sich um einen Fehler in den Abfragen handeln?

Nein. Ich habe die Diagramme der Aufnahme Nr. 1 selbst repliziert, und Sie können sie selbst in den Excel-Diagrammen sehen (die aus den Daten auf Datensatzebene erstellt wurden).

Besteht eine andere Möglichkeit, diese Ergebnisse zu erklären?

Nicht, dass ich wüsste.

Ich würde aber gerne sehen, wie jemand das versucht. Es würde Spaß machen, die Versuche zu sehen.

Natürlich könnte man die steigende Tendenz so interpretieren: „Seht ihr, der Impfstoff rettet kurzfristig COVID-Leben, deshalb steigt die Tendenz im Laufe der Zeit, wenn er nachlässt“, aber das ist einfach absurd.

Niemand hat jemals behauptet, dass der Impfstoff die Sterblichkeit bei allen Ursachen unter den Ausgangswert senkt. Es gibt keine klinische Studie, die dies belegt, und es gibt keinen bekannten Wirkmechanismus, durch den die Einführung eines Erregers in den Körper die Gesamtsterblichkeit verringert.

Die einzige Behauptung, die jetzt aufgestellt wird, ist, dass der Impfstoff die COVID-Todesfälle reduziert. Nun gut. Nehmen wir an, der Impfstoff sei perfekt und reduziere jeden einzelnen COVID-Todesfall, dann müsste die Steigung aufgrund der Saisonalität, wie wir bereits sagten, immer noch abwärts gerichtet sein. Das ist aber nicht der Fall.

Das ist der Grund, warum sich all die Impfbefürworter über diese Daten aufregen: weil sie sie nicht erklären können. Also müssen sie sie ignorieren und hoffen, dass niemand meinen Artikel liest.

Wenn Sie also diesen Artikel weitergeben, werden Sie sie nicht damit durchkommen lassen.

Zusätzliche Bestätigung, dass die Impfstoffe tödlich sind

Siehe meinen neu aktualisierten Artikel über die britischen Daten, der jetzt auch die neueste Analyse von US Mortality enthält.

Im Grunde haben sogar die fehlerhaften britischen Daten ein riesiges Signal, das sie nicht verbergen konnten: Es gibt einen größeren Killer als COVID und NIEMAND kann herausfinden, was es ist! Ist das nicht sonderbar?

Außerdem sind die Daten von Ed Dowd, die er in seinem Buch „Cause Unknown“ wunderschön präsentiert, für niemanden zu widerlegen. Wie kommt es, dass Menschen aus der Arbeiterklasse plötzlich häufiger sterben als Menschen aus der Nicht-Arbeiterklasse in Amerika, kurz nachdem die Impfpflicht eingeführt wurde? Das kann niemand erklären.

Eds Schlussfolgerungen sind die gleichen wie meine. Sie haben also zwei sehr aussagekräftige, aber völlig unterschiedliche Datensätze, die sich leicht erklären lassen, wenn die Impfstoffe gefährlich sind, und die sich mit keiner anderen Hypothese erklären lassen.

Und natürlich ist mein Lieblingsbeispiel die VAERS-Todesfälle. Wie kann es sein, dass VAERS mehr als 16.000 Todesfälle meldet, wenn nichts passiert ist? Der einzige Impfstoff mit überzähligen Todesfällen ist der COVID-Impfstoff. Bei allen anderen Impfstoffen ist die Zahl der überzähligen Todesfälle die gleiche wie in den vergangenen Jahren. Das Argument, dass die COVID-Impfstoffe an 100-mal mehr Menschen verabreicht wurden als ein normaler Impfstoff, ist lächerlich. Der Grippeimpfstoff wurde beispielsweise an mindestens 33 % der Medicare-Empfänger verabreicht, sodass man vielleicht höchstens mit einem Faktor 3 argumentieren kann. Es gibt also keine Möglichkeit, die überzähligen Todesfälle zu erklären, die bei einem Untererfassungsfaktor von 41 effektiv über 640.000 liegen.

Die Zahl von 640.000 für die ersten beiden Jahre der Einführung der Impfung wurde in der Arbeit von Mark Skidmore (die in einer von Fachleuten begutachteten Zeitschrift veröffentlicht wurde) zusammen mit persönlichen Gesprächen mit Mark bestätigt. Mark hat sich auf Umfragen gestützt und eine hohe Zahl von Todesfällen im Jahr 2021 festgestellt. Man beachte, dass einige Leute versuchen, Marks Arbeit zurückzuziehen, weil sie sagen, es sei unethisch, Menschen nach Impftodesfällen zu fragen. Offenbar ist es in Ordnung, nach COVID-Todesfällen zu fragen, aber es ist unethisch, genau dieselbe Frage nach Impftodesfällen zu stellen. Außerdem beanstandeten sie die Aussage darüber, wer die Studie finanziert hat, und verlangten eine vollständige Biografie des Geldgebers. Mark hat über 70 in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlichte Arbeiten verfasst, und so etwas wie diese Einwände hat er noch nie erlebt. Die Zeitung könnte diese leicht zur Kenntnis nehmen, aber sie scheinen mehr daran interessiert zu sein, dass die Zeitung zurückgezogen wird, weil ihnen das Ergebnis nicht gefällt. So funktioniert Wissenschaft. Sie können sich mein Interview mit Mark Skidmore hier ansehen, damit Sie aus erster Hand sehen können, wie die Wissenschaft mit lächerlichen Einwänden manipuliert wird, wenn ihnen nicht gefällt, was man gefunden hat.

Wenn die CDC beweisen will, dass ich falsch liege, ist das ganz einfach: Geben Sie die Daten frei!

Wir müssen aufhören, die Daten als Geiseln zu halten.

Wenn die CDC beweisen will, dass ich falsch liege, ist der beste Weg, dies zu tun, alle Daten, wie in diesem Artikel beschrieben, öffentlich zu veröffentlichen. Das läge im öffentlichen Interesse.

Werden sie das tun? Auf keinen Fall. Niemals. Sie werden sich eine Ausrede nach der anderen einfallen lassen, warum sie das nicht machen können.

Und das sagt Ihnen ALLES, was Sie wissen müssen.

Zusammenfassung

Die Medicare-Daten zu den Impf-Todesfällen, die ich erhalten habe, sind jetzt öffentlich zugänglich. Jetzt können Sie sie zum ersten Mal selbst auswerten.

Sie zeigen, dass die Impfstoffe das Sterberisiko für ältere Menschen erhöhen und dass dieses Risiko anscheinend dauerhaft erhöht bleibt. Wie lange, kann man nur vermuten.

Jetzt wissen Sie also, warum die CDC uns die Medicare-Daten nie gezeigt hat. Und jetzt wissen Sie auch, warum die medizinische Gemeinschaft und die Mainstream-Medien nie danach gefragt haben und es auch nie machen werden. Sie hatten sie immerzu und haben sie der Öffentlichkeit vorenthalten, um keine „Impfmüdigkeit“ zu erzeugen.

Wenn Sie glauben, dass Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens die Daten nicht verheimlichen, sollten Sie diesen Tweet von Chris Martenson lesen, in dem die australischen Gesundheitsbehörden zugeben, dass sie Impftodesfälle vertuschen, weil sie „das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Impfstoff nicht untergraben“ wollten. Verstehen Sie das?

Wenn Sie glauben, dass die Gesundheitsbehörden in den USA alle Sicherheitsdaten sehen wollen, und sei es nur für sich selbst, dann sollten Sie sich mein Video von der Stanford-Professorin Grace Lee ansehen, die die Polizei von Palo Alto auf mich hetzte, als ich versuchte, sie zu fragen, ob sie die Sicherheitsdaten des israelischen Gesundheitsministeriums sehen wolle. Im Grunde laufen die Gesundheitsbehörden in den USA in die andere Richtung, wenn man versucht, sie mit Daten zu konfrontieren, die zeigen, dass sie falsch liegen.

Wenn Ihr Arzt Ihnen die Spritze trotzdem empfiehlt, bitten Sie ihn, Ihnen zunächst zu erklären, warum der Anstieg in den Medicare-Daten in die falsche Richtung geht, bevor Sie die Spritze bekommen. Und lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was sie dazu sagen.