Keine weitere Erklärung

Todd Hayen, PhD, RP

Es gibt wirklich keine andere Erklärung für das, was geschieht, … es ist eindeutig ein vorsätzlicher, globaler Völkermord, nur das Wie und Wann ist noch nicht sicher. Das „Wie“ wurde bereits größtenteils geklärt, nur die Details sind noch unscharf. Das „Wann“ ist wahrscheinlich eher ein Rätsel. Ich bin immer noch gezwungen, daran zu zweifeln, ob es sich bei der Einführung von Impfstoffen um einen vorsätzlichen Mord handelt oder nicht, aber es liegt auf der Hand, dass die Bevölkerungszahl zumindest bis zu einem gewissen Grad eindeutig gesenkt werden soll – vielleicht in erster Linie durch Sterilisation, vielleicht auch nicht. Ich kann nicht verstehen, wie jemand behaupten kann, dass eine geringere Bevölkerungszahl nicht angestrebt wird, denn darüber wird seit Jahrzehnten deutlich gesprochen.

Dies jedoch nachweislich durchzuführen, ähnlich wie wir es bei der „Endlösung“ der Nazis gesehen haben, ist der Teil dieses Völkermords, der noch infrage gestellt werden könnte. Aber mit jedem Tag, der vergeht, sieht es so aus, als ob es wahr ist – ein absichtliches Bestreben, die Weltbevölkerung durch die Verabreichung einer giftigen Substanz durch eine Spritze, die den Kreislauf, die Neurologie, die Fortpflanzung und das Immunsystem eines Menschen sofort oder im Laufe der Zeit schädigt, zu verringern – mit der Absicht zu zerstören und zu verstümmeln.

Tausende Mensch, die ohne ersichtlichen Grund sterben, sind ein sicherer Beweis für diese Absicht. Das „Plötzliche Todessyndrom„, mit dem diese unerwarteten Herzinfarkte, Blutgerinnsel und eine Vielzahl anderer kreislaufbedingter und neurologischer Todesfälle häufig bezeichnet werden, ist ein Beispiel dafür. Dabei sind die sinkenden Geburtenraten, die zunehmende Zahl von Totgeburten und Fehlgeburten sowie die steigende Zahl von Krebstoten in der ganzen Welt noch gar nicht berücksichtigt. [1]

Mein lieber Herr – was könnte verheerender sein? Verheerend natürlich für die menschliche Rasse, aber auch für die Menschheit im Allgemeinen sowie für alles, woran wir geglaubt, worauf wir vertraut und was wir für wahr gehalten haben.

Viele Menschen sind überzeugt, dass die Impfstoffe ein Fehler waren – dass sie aufgrund der Eile schlecht konzipiert und aus denselben Gründen nicht sehr wirksam waren. Aber wenn das wahr wäre, warum hat man dann die Impfkampagnen nicht eingestellt? Das haben sie nicht. Und es ist verständlich, wenn auch unheilvoll und böse, dass die Impfstoffhersteller und -vermarkter so tun, als sei kein Fehler gemacht worden, und so tun, als gäbe es kein Problem mit ihnen. Sie könnten immer noch aufhören, die Menschen zu impfen, ohne einen „Fehler“ einzugestehen, den sie gemacht haben. Aber das haben sie nicht. Sie versuchen genauso stark, wenn nicht sogar noch stärker, die Menschen und Kinder zu zwingen, sich impfen zu lassen.

Viele Menschen glauben, dass das alles nur Geldmacherei ist. Sie glauben, dass Big Pharma sich in eine komfortable Position gebracht hat, in der sie das Sagen haben. Sie sind von allen Regressansprüchen freigestellt, die jemand, der durch den Impfstoff geschädigt wurde, gegen sie erheben könnte. Sie haben die Unterstützung der meisten Regierungen der Welt, und sie haben so gut wie nichts in Studien oder Forschung und Entwicklung für diese Injektion ausgegeben. Offenbar sind sie überhaupt nicht rechenschaftspflichtig. Das Geld fließt also weiter, ohne dass dafür Kosten entstehen. Was könnte besser sein?

Dieses Szenario funktioniert nicht so gut, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Ein derartiges Risiko einzugehen – wissentlich ein Gift freizusetzen, nur um Milliarden zu verdienen – würde letztlich nach hinten losgehen. Aber das scheint keine Rolle zu spielen, es scheint ihnen einfach egal zu sein. Man kann damit nicht ewig durchkommen… es sei denn… es sei denn, man hat mächtige Leute an der Spitze, die einen decken und schützen, weil man Teil ihrer Agenda ist. Wenn es nur um Geld ginge, würde Big Pharma schnell in die Pedale treten, um sich zurückzuziehen und seine Spuren so gut es geht zu verwischen. Das tun sie aber nicht.

Der einzige plausible Plan, der uns bleibt, ist ein vorsätzlicher Völkermord.

Wenn Sie dem Kaninchenbau weiter auf den Grund gehen, werden Sie alle möglichen Beweise dafür finden. Es scheint klar zu sein, dass „die da oben“ nicht so denken, wie man es von Menschen erwartet. So schreibt Naomi Wolf in ihrem wunderbaren Buch The Bodies of Others:

Aber um zu verstehen, was mit uns geschehen ist, muss ich Sie bitten, einen Denkprozess für eine Weile auszusetzen, den Forscher „Spiegelbildlichkeit“ nennen. Das bedeutet, dass wir annehmen, dass andere so denken wie wir. Da die meisten von uns anständige Menschen und keine Soziopathen oder Psychopathen sind, neigen wir zu der Annahme, dass andere auch von grundlegenden menschlichen Motiven wie Empathie, Altruismus und Güte angetrieben werden – oder auch nur von der grundlegenden Vorstellung, dass andere Menschen ebenfalls ein Leben, Selbstbestimmung und Würde verdienen.

Ich denke, dieses „Spiegelbild“, das Wolf beschreibt, trifft es genau. Wenn ein Mensch einen bestimmten Gipfel an Reichtum und Macht (und böser Herrschaft?) erreicht, verliert er die Verwandtschaft mit anderen Menschen. Selbst wenn sie glauben, „das Beste“ zu tun, wenden sie dies nur auf eine unverbundene und distanzierte „Masse“ an, für die sie auf einer persönlichen, individuellen Ebene keine Gefühle haben. Jeder Anführer, der junge Männer und Frauen in den Krieg geführt hat, muss diese Distanz besitzen, um die Entscheidung treffen zu können, Menschen für das „größere Wohl“ zu töten (was natürlich historisch gesehen selten für das „größere“ Wohl war). Diese Eliten, die die Entscheidung treffen, Milliarden von Menschen zu injizieren, weil sie wissen, dass eine bestimmte Anzahl, sogar eine große Anzahl, durch die Injektion sterben oder ernsthaft krank werden wird, müssen diese Trennung erfahren.

Die Gründe für diese Entscheidungen bezüglich der Einführung des „Impfstoffs“ haben nie wirklich existiert (die Gefahren von Covid 19) und sie alle wussten das (es sei denn, sie waren kolossal dumm). Warum haben sie es dann getan? Sie taten es, um ein anderes Ziel zu erreichen, das niemand von uns außer ihnen kannte. Zu diesem Plan gehörte unter anderem die allmähliche Entvölkerung der Welt auf ein Niveau, das es dem Rest ihres Plans ermöglichen würde, mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich durchgeführt zu werden.

Es gibt nichts, was selbst die finsterste Fantasie sich ausdenken könnte, was abscheulicher und erschreckender wäre.

Und die gute Nachricht? Nun, es gibt eine kleine. Wenn Sie geimpft sind und nicht bereits an den Folgen dieser Impfungen erkrankt oder gestorben sind, sind Sie möglicherweise völlig gesund. Es gibt das „Gerücht“, dass eine große Anzahl von Impfstoffchargen kein aktives Material enthalten hat. Es gibt einige zwingende Gründe für die Annahme, dass dies wahr ist, also halten Sie diese Möglichkeit in Betracht, um nicht in Verzweiflung zu versinken. Es besteht auch die Möglichkeit, dass einige Chargen zwar aktive mRNA und Lipidpartikel enthielten, aber nicht so viel, dass die Impfung furchtbar gefährlich gewesen wäre. Vielleicht sind Sie also auch hier ungeschoren davongekommen. Wenn eine dieser Spekulationen zutrifft, dann hat jeder, der geimpft wurde, einen ziemlich hohen Prozentsatz, der dieser Kugel ausweichen kann.

Selbst wenn Sie eine der geladenen Impfungen bekommen haben, können Sie Ihren Körper durch die Einnahme einiger der „Impf-Behandlungen“, die es gibt, vor Schaden bewahren. Machen Sie eine Google-Suche und sehen Sie, was Sie finden. Und natürlich ist der Körper, wie ein Leser von Shrew Views bemerkte, eine erstaunliche geistige und körperliche Maschine. Wir dürfen seine Kräfte nicht unterschätzen, wenn es darum geht, den Körper von Giften zu befreien und gegen das Böse vorzugehen, das uns schaden will. Und dann ist da natürlich noch das Gebet.

Ich möchte allen meinen Lesern für ihre Unterstützung danken, sowohl physisch, finanziell als auch geistig. Vieles von dem, was Sie in diesem Artikel finden, habe ich aus den etwa 120 Kommentaren gewonnen, die viele von Ihnen als Antwort auf meinen „Diskussionsartikel“ Vorsätzlicher Völkermord? Vielen Dank an alle, die gelesen und kommentiert haben. Machen Sie weiter mit der Diskussion, wir haben nur uns selbst.

[1] Ich habe absichtlich die Berichte der Mainstream-Medien über diese Entwicklungen verlinkt, um zu zeigen, wie realitätsfremd und irreführend die wichtigsten Nachrichtenagenturen sind.